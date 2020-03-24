ВЛАДИМИР ШИГИН: ОДИН НА ОДИН (повесть)

Морозным февральским днем 1767 года у дверей Морского кадетского корпуса остановился занесенный снегом возок. Оттуда выбрался высокий господин в шубе, за ним мальчик-подросток.

Господин требовательно постучал медным кольцом-гонгом в дверь. Открылось окошечко:

- Кто там? – прохрипели оттуда простужено.

- Кавалер и капитан Коковцев с сыном! – нетерпеливо объявил мужчина. – Отворяй поживее!

- Счас отопру!

Дверь в воротах отворилась и прибывших впустили. Охранник, не задавая лишних вопросов, сопроводил посетителей к дежурному офицеру. Тот сидел в жарко натопленной комнате за массивным дубовым столом, заваленным грудой бумаг.

- Генеральс-адъютант директора корпуса Козихин – привстал офицер, завидев входящих. – По какому вопросу и кому о Вас доложить?

- Капитан 1 ранга Коковцев! – еще раз представился господин, небрежно скинув шубу на руки охраннику. – А доложите обо мне господину директору.

Адъютанту достаточно было одного взгляда, чтобы понять – перед ним отец и сын. Мальчик, как и отец, был худ и голенаст, однако жилист и подвижен. Они с отцом вообще были похожи. Если бы можно было омолодить первого и состарить второго, наверное, они выглядели бы как близнецы. Единственным отличием были волосы – у отца седые и черные у сына, да глаза – у отца выцветшие голубые и жгуче черные у его отпрыска. Понятна была адъютанту и причина, по которой в столь ненастный день заявился в Корпус флотский офицер.

- Присаживайтесь, господин капитан, — кивнул адъютант на стоявший у стены стул и исчез за дверью. Через минуту вышел:

- Его превосходительство готов вас принять незамедлительно!

- Жди здесь! – мрачно кивнул отец сыну и решительно шагнул в директорский кабинет.

Не выказав более никакого интереса к ребенку, адъютант тут же уселся за стоявший напротив двери письменный стол и, обмакнув перо в чернильницу, продолжил, что-то размашисто писать. Мальчик, тем временем, потихоньку перебрался поближе к натопленной печке, где было теплее и принялся рассматривать рельефные медальоны, изображавших корабли под парусами, нереид и тритонов.

Через четверть часа отец мальчика вышел вместе с директором Корпуса – худощавым капитаном 1 ранга с крупным, длинным носом на узком лице и в коротком паричке.

- Ну, здравствуй Коковцев-младший! – улыбнувшись, подал он руку мальчику. — Меня зовут Иван Логгинович Голенищев-Кутузов и я начальствую над всеми морскими кадетами. А как зовут тебя?

- Петя! – смутился мальчишка, робко пожимая в ответ директорскую руку.

- Дядьку младшей роты сюда! – велел директор адъютанту.

Адъютант, в свою очередь, небрежно кивнул посыльному матросу, и тот опрометью скрылся в глубине коридора. Оба офицера, меж тем, здесь же в приемной продолжили разговор, начатый еще в кабинете. Мальчик вслушивался в их диалог, но толком ничего понять так и не смог – названия кораблей, неизвестные фамилии, а большей частью даже клички. Наконец, прибежал дядька – пожилой матрос из отставных.

- Ваше высокородие, так что прибыл! – гаркнул, дыхнув луком.

- Вот тебе новый кадет. Бери и веди на экзамен, а после в младшую роту. Покажи камеру, койку, капрального командира, да выдай аттестат.

- Будь сделано! – вытянулся в ответ отставной, одновременно заискивающе скосив глаза на старшего Коковцева.

- А ты, Козихин, поставь нового кадета на все виды довольствия! – велел Голенищев-Кутузов адъютанту.

Отец, тем временем, подошел к сыну, крепко обнял и перекрестил. В ответ тот поцеловал отцовскую руку.

- Себя в обиду не давай, если под силу – бей сам. На обидчиков не жаловаться, иначе назовут переносчиком, и тогда горька будет твоя участь. Ну, не поминай лихом, Петруха! Как говориться, спущен корабль на воду – отдан Богу на руки! Прощай!

Затем Коковцев-старший достал из кармана серебряный целковый и отдал переминающемуся рядом с ноги на ногу матросу-дядьке:

- Присмотри первое время за мальцом, сам знаешь, как оно по первости.

- Не извольте сумлеваться, ваше высокородие, глаз не сомкну! – проворно спрятал тот целковый.

Вышел старший Коковцев из корпуса, вздохнул, бухнулся в возок, крикнул кучеру:

- Гони!

И умчал в метельную даль. Путь капитана 1 ранга Коковцева был не близок – в город Архангельский, достраивать, а затем и перегонять на Балтику новый линейный корабль.

Отставной же матрос, взяв младшего Коковцева за руку, повел его по темным коридорам в неведомую кадетскую жизнь.

***

Первым делом новоиспеченного кадета представили профессору Курганову, славящегося не только знаниями, но и умением распознавать талант и будущие задатки.

- Прочти-ка сей текст, — подсунул для начала Курганов перепуганному Пете книгу в переплете из толстой свиной кожи. – От сих и до сих, — чиркнул по бумаге обкусанным ногтем.

Тот, взяв книгу, бегло прочел.

- А здесь? – передал ему старик еще один фолиант.

Петя снова все прочел без запинки.

- Изрядно, — кивнул Курганов. – Что в арифметике знаешь?

- Считаю до мильона, умею складывать вычитать, а так же умножать и делить.

- Да, неужели? – скривился старик. – Ну-ка, ну-ка…

Взяв лист бумаги и, макнув пером в чернильницу, он быстро начертал несколько примеров.

- Решай!

Петя протянутую бумагу взял с нескрываемым страхом. А вдруг там такие задачки, которых он отродясь не видывал. Вот будет-то позору! Но задачки оказались простенькими, и он быстро с ними управился.

- Попробуем усложнить! – Курганов набросал еще пару примеров.

С этим заданием Петя так же справился, хотя и помедленнее.

- Ну, а так! – вновь подвинул к нему бумагу настырный экзаменатор.

Новые примеры оказались уже Корсакову не под силу, и он покраснел, ожидая ругани в свой адрес.

Но Круганов ругаться не стал, а что-то пометил маленькими буквицами в своей записной книжице.

- Что ж, молодой человек, по крайней мере, мне теперь ясно до какой позиции вы обучены и с чего нам начинать, – сказал он, закончив писание. - Может, что-то еще знаете?

Корсаков лихорадочно принялся думать, чем же еще он может удивить экзаменующего. С плотником учился строгать рубанком и работать стамеской, но это, вряд ли заинтересует, с ребятами, будучи на рыбалке, вытащил огромного карася, но и это тоже вряд ли порадует сидящего напротив старика. Но ничего толкового придумать не смог и промолчал.

- Вердикт мой таков — в младшей роте тебе только штаны просиживать, потому пойдешь сразу в среднюю. Начальника Корпуса об экзаменации я извещу. А ты, ступай, устраивайся!

Когда дверь за новым кадетом закрылась, Курганов подпер голову рукой и задумался. Думал знаменитый профессор о том, что все же здорово, когда в Корпус приходят хорошо подготовленные мальчики. Таких учить одно удовольствие, ибо сразу видно, что толк выйдет. Вот если бы вообще принимать в кадеты не по отцовым заслугам и бархатным книгам, а по тем знаниям, каковые кандидат покажет при опросе. Насколько бы сразу повысился уровень обучения!

Вначале Курганов даже подумал, а не написать ли ему по этому поводу служебную записку на высочайшее имя, но потом, трезво поразмыслив, от идеи отказался. Кто он такой и кто его там, на вершине власти будет слушать, кто станет ломать устоявшийся ход вещей, пусть даже необходимость преобразований и лежит прямо на поверхности. Профессор вздохнул, глянул в окно, за которым было уже почти темно, оделся и тяжело шаркая ногами отправился на квартиру, что снимал неподалеку от Корпуса.

***

Что касается Коковцева, то он после беседы пребывал в полнейшем смятении. Петя никак не мог взять в толк, что означали слова профессора о средней роте, ведь там же учатся большие мальчики, которые уже не один год провели в Корпусе. Хватит ли у него знаний и получится ли с кем-то подружиться.

От Курганова дядька повел Коковцева в баталерку, где забрал его гражданское платье, ибо хранить его при себе кадетам не полагалось. Взамен выдал казенные башмаки, штаны с камзолом, две рубахи, три пары нитяных чулок, шляпу с бантом, да несколько платков.

- Остальное потом додам! – сказал хмуро. – И запомни, твой нумер 23-й! Это значит, что в сей спальне спят кадеты 2-й средней роты с 3-го капральства!

В комнате, куда привели Коковцева, находилось с полтора десятка кадетов. Несмотря на топившуюся печь, в каморе было холодно и стыло. Петя огляделся. Вдоль стен спальной комнаты, именуемой в Корпусе каморой, стояло полтора десяток сбитых их досок кроватей, подле каждой по маленькой тумбочке. Посреди нее располагался длинный стол, за которым кадеты завтракали, ужинали и делали домашнее письмо. Вокруг стола лавки. За столом возле теплой печки, вольготно развалившись, восседал здоровенный рыжий детина, рядом с ним еще несколько таких же здоровых и румяных парней. Поодаль в холоде держались остальные, более младшие по возрасту. Дядька показал Корсакову его кровать, которая стояла у забитого подушками окна, принес два тюфяка (один соломенный, а другой волосяной) две подушки и толстое бумажное одеяло. Все это время Коковцев робко стоял, у своей кровати, держа в руках весь свой нехитрый скарб, рассматриваемый со всех сторон обитателями каморы.

- Никак новенький! – со злорадным любопытством произнес сидевший во главе стола рыжий детина, едва дядька вышел. — Кто таков и откуда?

- Сын капитана и кавалера Коковцева из города Кронштадта.

- Ишь, сынок капитанский! – сплюнул на пол верзила, – Ты перво-наперво запомни, что я в сей каморе самый главный, а звать меня будешь Емельян Нилычем. И чтобы с почтением! Понял?

- Понял!

- А это мои подручные — Бирюк, Блоха и Сучок! – рыжий кивнул на трех сидевших вокруг него таки же великовозрастных кадет. – Они тоже тобой повелевать будут.

Петя уныло посмотрел на подручных. Судя по их презрительным ухмылкам, ожидать чего-то хорошего от Бирюка, Блохи и Сучка тоже не приходилось.

- А теперь поглядим, крепок ли у тебя загривок, – хлопнул в ладоши рыжий. — Ну-ка, Базиль! – окликнул он тихо сидевшего в дальнем углу каморы кадета. – Давай ползи сюда, будешь сейчас биться с новеньким! Предупреждаю — драка до крови!

Названный Базилем кадет, утер сопливый нос и безропотно вышел на середину комнаты, выставив перед собой маленькие сжатые кулаки. Коковцев встал напротив. Сказать, что он был в недоумении, значит не сказать ничего. Петя никак не мог понять, почему ему сейчас следует драться с совершенно незнакомым мальчиком, которому он не сделал ничего плохого и который ничего плохого не сделал ему. Причем драться предстояло не просто так, а на потребу собравшейся публики, так как все остальные кадеты, весело гомоня, уже повскакивали со своих мест, в предвкушении развлечения. Напротив эпицентра ожидаемого зрелища поставили лавку, на которой важно уселся рыжий со своими приближенными.

- Ну, начинайте, что ли! – величественно махнул он рукой.

Петя, как было принято в кулачном поединке, собрался было поприветствовать своего противника, но не успел. Базиль неожиданно подскочил к нему и со всей силы врезал кулаком в лицо. Володя зажмурился от внезапной боли и тут же получил второй не менее сильный удар, на этот раз в ухо.

- Давай, давай, лупи новенького! – подзадоривали вокруг нападавшего.

От третьего удара он все же увернулся. Шморкнул носом и сразу ощутил в горле соленый привкус крови. Между тем, Базиль снова намеревался атаковать и уже выцеливал кулаками, как сподручнее ударить. Время терять было нельзя и Петя, в порыве нахлынувшей злости, бросился вперед. Не ожидавший столь отчаянно нападения, Базиль дернулся. А Петя уже налетел на него, и резко схватив за ворот, дал подсечку, повалив на пол. Базиль пытался, было, сопротивляться, но все было напрасно. В броске Коковцев подмял противника под себя и уже после этого ударил кулаком в лицо. Вообще лежачего бить было не в его правилах, но в данном случае он просто наказал соперника за то, что начал бой с обмана. Базиль закричал и задергал руками. Из разбитой губы хлынула кровь. Петя сразу же опустил кулак.

Вокруг свистели и орали:

- Бей, бей, пока не скажет, что покорен!

Несчастный Базиль, закрыв от ужаса глаза, в ожидании новых ударов, сучил ногами по полу, но молчал. Вокруг кричали «бей!» Коковцев отрицательно мотнул головой, и в этот момент несчастный Базиль, к его большой радости, разлепив разбитые губы, наконец-то прошептал:

- Покорен!

Поднявшись, Петя протянул руку лежавшему на полу противнику, но тот, отстранив ее, сам кое-как поднялся.

- Что ж, — резюмировал рыжий Емеля. – Первая драка, новенький, осталась за тобой. Впрочем, гордиться нечего, Базиля у нас лупят все, кому не лень. Как-нибудь выставлю противника посильнее. Посмотрим, как справишься.

После этого рыжий потерял к Пете всякий интерес. Маленькие кадеты показали, как пройти в умывальню, где он смыл кровь. Рядом, хныкая от боли и обиды, смывал свою кровь несчастный Базиль. По негласному правилу теперь ему предстояло всю ночь подкладывать в печь дрова, а значит толком не спать.

Вернувшись, Коковцев стал стелить постель и, к своему удивлению, не нашел подушки.

- А где она? – спросил у кадета с соседней койки.

- Все подушки забирает Емеля, - ответил тот тихо, косясь на рыжего, чья кровать стояла у самой печки.

- Зачем ему столько подушек? – удивился Володя.

- Он ими затыкает окно, которое напротив его постели, чтоб не дуло! – шепотом ответил тот.

Корсаков поглядел. Окно напротив кровати, где уже улегся рыжий, было и в самом деле заложено подушками.

- Кто там гундит в углу и мешает мне спать? – раздался раздраженный голос рыжего. – Новенький? Ну, я с тобой завтра разберусь!

- Побитый! Гаси свечу!

Несчастный Базиль задул горевший огарок.

Емеля громко зевнул, шумно испустил ветры и уже через минуту захрапел.

***

Рыжий Емеля от природы был нагл, но туп. Вид имел преотвратный: рыжие волосы торчали во все стороны неопрятной паклей, а нижняя толстая губа свисала книзу. Зато к двадцати годам вымахал рыжий ростом в косую сажень. Кулаки же имел, как шестифунтовые ядра.

В Корпус Емелю взяли благодаря тому, что его отец, занимавшийся поставкой пеньки для флота и, как говорили, хорошо на этом наживавшийся, сделал себе за немалые деньги в геральдической коллегии потомственное дворянство, а потом пристроил учиться на «его благородие» и нерадивого отпрыска.

На самом деле, рыжий был вовсе не Емеля, а Иван Емелин. Но имя Емеля Ивану нравилось больше. У сказочного Емели жизнь была распрекрасная и щука волшебная, и печь-самокатка и дочка царская. А что Иван — всегда вокруг дурак!

При поступлении Емеля не знал ни грамоты, ни счета, зато умел за себя постоять так, что тумаки его познала даже старшая рота. При этом по причине очевидной тупости и непроходимой лени Емеля сразу попал в разряд «козлищ» и был посажен на «точку». «Точкой», вернее «точкой замерзания», на корпусном жаргоне именовали класс для откровенных неучей. На «точке» учили элементарным вещам: знать азбуку и считать на пальцах. Кто-то отсиживал на «точке» год, кто-то два. Емеля и здесь отличился, проторчав там четыре года, после чего отсидел еще столько же в классе младшей роты. Кого бы это, наверное, удручало, но только не Емелю. Он, наоборот, гордился своим статусом «непробиваемого», и наслаждался жизнью, единолично царствуя в своей каморе, ни в чем себе не отказывая. Покупал у сторожей вино, которое распивал с дружками прямо в каморе, курил табак, бегал по ночам к девкам портомойкам, дававшим за гривенник, и с большим удовольствием разбивал носы тем, кого считал умнее себя, а таких, понятное дело, хватало с избытком. Изображая из себя «старика», Емеля носил собственные широкие брюки, щегольские лаковые портупейки с медным набором, что считалось среди кадетов высшим шиком.

Чтобы царствовалось веселее, Емеля окружил себя прислужниками, которые, как это обычно бывает, издевались порой над кадетами еще более изощренно, чем их повелитель.

Что касается кадетов средней роты, то все они Емелю откровенно ненавидели, именуя меж собой не иначе, как «рыжим», но одновременно и панически боялись.

Царствовал Емеля с размахом. Заставлял мальчишек себя обстирывать, бегать в город, воровать дрова на растопку печи, по вечерам устраивал попойки с потешными кулачными боями, отчего почти все в роте ходили с фингалами под глазами и разбитыми губами. Ротный командир, все прекрасно понимавший, увидев очередного страдальца, лишь иронично кивал головой:

- Снова с лестницы упал?

- Так точно! – уныло отвечал кадетик.

- Под ноги смотреть надо лучше! – советовал ему ротный и спешил дальше по своим ротным делам.

Коковцев Емеле не понравился с первого взгляда. Во-первых, всех новеньких, по его разумению, надлежало сразу ставить на колени. Ну, а то, что новенького определили, минуя младшую, сразу в среднюю роту, Емеля воспринял, как личное оскорбление. Сам он за восемь лет едва добрался до середняков, а какой-то недомерок проделал его тернистый путь в один день.

Но сейчас, пуская пузыри, Емеля храпел на всю ивановскую.

***

В ту, первую свою ночь в Корпусе, заснуть Пете сразу не удалось. Некоторое время он ворочался в постели, думая, как быть дальше. И отец, и дед не раз наставляли, что к людям надо с добротой и лаской, а как с лаской, когда на тебя кричат и стращают. Петя аж зубами заскрипел, так хотелось дать рыжему по сусалам. Но кто знает, какие в Корпусе правила? Может, так здесь новичков всегда привечают. Наконец, решил для себя, что пока надо будет потерпеть и присмотреться. Глядя в темный потолок, Петя помолился, помянул за здравие отца Раба божьего Ивана, а матушку и двух дедов своих за упокой.

Дедом по матери у Пети был знаменитый адмирал Матвей Змаевич, но Петя его не знал, так как тот помер задолго до его рождения. Мать часто вечерами рассказывала сыну о подвигах своего отца. Мальчики обязаны знать свою родословную, чтобы не только гордиться ей, но и подражать своим славным предкам. Что касается Матвея Змаевича, то судьба его была примечательной. Происходил Змаевич из богатого и знатного рода далматинского городка Пираст. Был отличным мореходом, удачно дрался с барбарийскими пиратами, отличался отвагой и буйным нравом. После дуэли, на которой он нанизал на шпагу далматинского вельможу, Змаевич бежал из отечества, потом сидел в турецкой тюрьме, оттуда снова бежал, после чего поступил капитаном в балтийский галерный флот, понравился царю Петру и вскоре уже начальствовал над всем галерным флотом. Змаевич отважно дрался в Гангутской баталии, получал высокие чины и состоял под следствием, бывал в опале и снова возвышался. До последних своих дней сохранил дед нетерпимость к неправде и рубил правду-матку в глаза всем, не взирая начины, за что был и уважаем, и ненавидим. Умер Матвей Змаевич в Таврове во время приготовления к очередной турецкой войне. Матери осталось от него село Ситенка под Москвой, золотой крест с алмазами да портрет.

У деда Матвея с бабкой Анной детей было много, но выжила только последняя дочь Мария, которую и сосватал мичман Коковцев. Жених был не богат, но имел хорошую репутацию, что и определило согласие вдовы Змаевич на свадьбу.

Что касается деда по отцу, то тот дослужился только до подпоручика, а потом уволился в деревню. В отличие от материнского деда, отцовского Петя помнил хорошо, потому как в его именьице они по большей части и жили. Мать боялась сырого Кронштадта, стараясь держать малолетнего сына в подмосковной Ситенке на парном молоке, да на домашних пирогах. Дед Коковцев слыл на всю губернию большим любителем кулачного боя. Дворовые говорили, что до шестидесяти лет становился дед в боевую стенку, да еще не кем-нибудь, а зачиналой. Пока отец в морях обитался, а дочка учила внучка болтать по-иноземному (чего дед никак не ободрял – зачем лясы точить, когда кулак есть!), он тоже занимался воспитанием маленького Петруши. Учил его, как драться по-старинному, по-охотницки «за вороток», причем не просто так, а в одноручку, учил биться с носка, приговаривая:

- Москва завсегда бьет с носка, а Питер бока повытер!

Внушал, что кто «за вороток» и «с носка» биться хорошо обучен, тому противник, который дерется по-мужицки «в охапку», всегда нипочем! Учил дед внука и кулачному бою, куда и как бить, как передвигаться и уклоняться, наказывал при этом правила соблюдать строгие:

- Лежачего никогда не добивать, ибо лежачий в драку не ходит. После мазки (крови) и с крыла (с боку) лупить тоже не моги, ибо сие не по-христиански!

Ну, а самое главное, что говаривал дед Алексей Прокопыч, чтобы тот силу свою и сноровку никогда во вред людям не являть, а лишь для защиты слабых, да, разве, когда еще, по рукам в спор ударят.

Несколько раз водил дед маленького Петрушу и кулачные бои смотреть. Сам он был к тому времени уже стар и не бился, но переживал азартно, молодцов подбадривал прибаутками, а слабаков словом крепким.

Незадолго до смерти позвал дед внука и стал подробно рассказывать ему чести дворянской. Говорил, что если бы пошел в холуи к генералу немцу, то непременно бы в полковники выбился. Но предпочел ходить с поднятой головой, хотя и в чине малом. Рассказывал Петруше, что род Коковцев — древний, но, увы, обедневший. О фамилии родовой дед говорил так

Читал ему из Бархатной книги, что вел их род свое начало от некого чеха Жигимунта Коковца, пришедшего в Москву в свите Софьи Витовтовны, жены великого князя Василия Дмитриевича московского. От Жигимундова сына Вячеслава и пошли Коковцевы, а от сына Милослава — Милославские. От этого же рода произошли позднее и князья Дондуковы.

Впрочем, обилие знатной дальней родни ни на благосостояние, ни на карьере, ни самого Алексея Прокопьевича, ни на карьере его сына Ивана Алексеевича, ни сказалось. Мало ли на Руси родовитых, да бедных! Поэтому каждый свой чин и каждую должность добывал Иван Коковцев в поте лица своего.

Был Иван храбр и свободолюбив, а потому начальство назначало его сразу же капитанствовать над малыми судами. Потому Иван Коковцев и плавал ежегодно от Кронштадта до Архангельска на пакетботах и гальетах, на пинках да шнявах. Когда тонул в шторм, последним прыгал в море с со шпагой в зубах. В Кольбергских компаниях состоял адъютантом при адмиралах Мишукове и Полянском, но не усидел, и храбро дрался в десанте с прусаками. Затем командовал уже фрегатами и кораблями линейными.

Счастье с супружницей тоже пришло не сразу. Несколько детей, которых рожала Мария, умерли один за другим еще в раннем детстве. Только в 1757 году судьба, наконец-то, сжалилась над Коковцевыми и родившийся мальчик, нареченный Петром, выжил, став отрадой матери в ее последние годы. Именно Пете отдала мать свое сердце и душу, учила грамоте и языкам, рассказывала о чести и доблести знаменитого деда. В 1766 году Мария Матвеевна скоропостижно сгорела от чахотки, и обремененный службой капитан Коковцев, решился отдать сына в Корпус на казенный кошт.

Что же, касается деда, то уже помирая, он благословил внука и прошептал:

- Будь добрым и к людям ласку имей, но и честь береги смолоду. Ежели надо, то и в кулаки становись смело. Коковцевы завсегда верх держали над иными прочими! И запомни – тиранствовать над людьми никто не властен!

С тем и отошел…

Продолжение следует

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Материал из рубрики: "FASTBOOK", Дом писателя