Рубрика: Врачи Севастополя рассказывают, что делать людям с хроническими заболеваниями в условиях пандемии

Заведующий кардиологическим отделением Севастопольской городской больницы №1, главный внештатный кардиолог Департамента здравоохранения Правительства Севастополя

МИХАИЛ ГЕННАДИЕВИЧ ТАРАСЕНКО

Пандемия коронавируса в первую очередь опасна для больных, которые имеют хронические заболевания. Смертность от этой вирусной инфекции показывает, что, к сожалению, в первую очередь страдают люди пожилого возраста с отягощенным анамнезом по хроническим заболеваниям. Именно поэтому к этой категории пациентов должно быть особое и пристальное внимание. Соответственно сами пациенты, понимая, что они находятся в группе риска должны неукоснительно соблюдать рекомендации по самоизоляции, которые введены в стране и в городе. Профилактика для больных остается все та же, что и обычно, основанная на приеме назначенных препаратов. Единственное, что стоит отметить, это то, что ответственность пациентов за собственное здоровье увеличивается. Несмотря на то, что лечебные учреждения продолжают функционировать, помощь оказывается всем пациентам, разработана маршрутизация для пациентов, которые не контактировали с заболевшими и у них нет признаков ОРВИ, и отдельно разработана маршрутизация, для тех кто контактировал с заболевшими, тем не менее лучше постараться в больницы в этот период не попадать. Риск какого-либо вирусного заболевания здесь повышается, несмотря на строгое соблюдение в больнице всех эпидемиологических мер. Еще раз хочу подчеркнуть – на первый план должно выходить понимание пациентов и более жесткое выполнение всех рекомендаций врачей. Ни в коем случае не прекращать, как у нас очень многие любят, прием медикаментов и более ответственно относиться к своему здоровью, понимая, что любая госпитализация — это дополнительный риск получить коронавирус в придачу к уже имеющимся недугам.

Желательно следовать более ответственно выполнению таких рекомендаций как неукоснительный прием медикаментов, контроль артериального давления, контроль водного баланса, особенно у больных с сердечной недостаточностью.

Определенная двигательная активность достигается тем, что человек идет в магазин, выносит мусор, выгуливает животных, но эта активность ниже обычной, значит и количество потребляемых калорий в пище тоже должно снижаться. За этим важно следить и не допускать повышение веса. Повышение веса – это нагрузка на сердце, на сосудистую систему. Если человек не выходит из дома, это не значит постоянно лежать или сидеть, надо придумывать себе двигательную активность и регулярно ее поддерживать, несмотря на режим самоизоляции. Это вполне реально сделать.

Елена Маркина. Член СЖР

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Материал из рубрики: Взгляд на проблему, Общество