13-й СРЗ: черноморские судоремонтники продолжают выполнять Гособоронзаказ

Ведущее судоремонтное предприятие Юга России 13-й судоремонтный завод Черноморского флота продолжил свою работу в условиях развёрнутой во всей стране борьбы с пандемией коронавируса. Как и ряд предприятий отрасли, завод возобновил выполнение планов Гособоронзаказа.

Как отметил директор ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России Александр Юрьев, заводчане сегодня в полном объёме решают задачи обеспечения технической готовности сил Черноморского флота – осуществляется плановый ремонт кораблей и судов ЧФ. При этом обеспечиваются мероприятия по сохранению здоровья производственников – реализуются соответствующие профилактические мероприятия, совещания проводятся в режиме селекторной связи.

Судоремонтники, достигшие 65-летнего возраста, придерживаются режима самоизоляции. Некоторые сотрудники работают дистанционно. Часть заводчан занимаются со своими детишками, не посещающими детские садики и находящимися дома. Также в Севастополе в связи с режимом повышенной готовности с 6 апреля севастопольские школьники переведены на дистанционное обучение, поэтому они требуют особого внимания и контроля.

Следует отметить: временное отсутствие некоторых специалистов непосредственно на своих рабочих местах в целом не влияет на ритм производства, сроки и качество судоремонта. Сейчас заводчане трудятся на четырех десятках флотских объектов.

Как считают специалисты, работа в особых условиях позволяет сделать ряд важных выводов, касающихся организации производства, материально-технического обеспечения технологических процессов, совершенствования взаимодействия со смежниками. Безусловно, важным является и понимание значения работы предприятия как со стороны командования флота, так и со стороны городских властей: 13-й СРЗ ЧФ является одним из главных работодателей и плательщиков налогов в Городе-Герое.

Сергей Горбачев

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Об авторе: Сергей Горбачев:

Капитан 1 ранга Сергей Горбачев. Участник десяти дальних походов в Атлантику, Индийский океан и Средиземное море. Во флотской печати с 1993 года. Заместитель главного редактора газеты ЧФ РФ "Флаг Родины" в 2000-2009 годах. Автор и соавтор ряда книг по истории флота, проблемам статуса Севастополя и Крыма. Заслуженный журналист Автономной Республики Крым. Лауреат Международной премии им. В. Пикуля, Крымских республиканских литературных премий им. Л.Н. Толстого и С.Н. Сергеева-Ценского, премий Союза журналистов России. Учредитель, редактор и издатель крымских республиканских литературно-публицистического альманаха "Маринист" и информационно-литературной газеты "Черноморец". Кандидат политических наук. Преподаватель кафедры журналистики филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе.



Сергей Горбачев

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