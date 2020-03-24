Владимир Яровой: ПОЧЕМУ НАС МАЛО? РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

На протяжении уже почти полувека рождаемость в России находится на уровне ниже простого воспроизводства населения. Коэффициент рождаемости составляет 1,7 ребенка на одну женщину, и наряду с высокой, хоть и уменьшающейся, смертностью сегодняшняя ситуация грозит привести страну к демографическому кризису.

Современная демографическая ситуация в России, а также в других, за исключением мусульманских, странах СНГ во многом зависит от ряда иностранных организаций, специализирующихся на контроле над рождаемостью. Эти страны заполонили многочисленные иностранные организации и фонды: Международная федерация планирования семьи (МФПС), Российская ассоциация планирования семьи (РАПС) и Российское общество по контрацепции, влияющие на демографическую ситуацию. Эти организации условно подразделяются на четыре группы:

1. Фармацевтические компании, выпускающие контрацептивы.

2.Организации, занимающиеся «половым воспитанием» детей, которое во многом сводится к обучению пользованию противозачаточными средствами.

3.Организации, занимающиеся непосредственно контролем над рождаемостью. В основном это службы «планирования семьи», существующие на иностранные и частично на государственные средства.

4.Организации, занимающиеся контролем над рождаемостью, действующие под вывесками антиСПИДовских фондов, государственных, общественных и благотворительных структур.

Эти организации тесно связаны между собой. Целью и результатом деятельности они видят снижение рождаемости в России. Интересно, что когда началась критика РАПС, в общеобразовательных школах, с подачи финансового магната Джорджа Сороса, мгновенно появился предмет «валеология» с разделом «полового просвещения». Идея контроля над рождаемостью и планированием семьи зародилась не в России. Впервые ростом численности населения был серьезно озабочен священник англиканской церкви Томас Мальтус, который в 1798 году рассчитал, что народонаселение растет в геометрической прогрессии, а количество продуктов питания – в арифметической. И выходом из голодного кризиса Мальтус считал методы ограничения рождаемости в виде поздних браков и контрацепции.

Первые десятилетия ХХ века ознаменовались расцветом политики контроля над рождаемостью в США. Идею поддержали практически все экстремистские силы: радикальные республиканцы, анархисты, популисты, суфражистки и даже коммунисты. Членом социалистической партии США была и Маргарет Хиггинс Зангер – будущая вождь мировых контролеров рождаемости и сексуальной революции. В 1916 году она основала Американскую лигу по контролю над рождаемостью и стала издавать феминистский журнал «Женщины – против». Она насаждала свои клиники, главным образом, в бедных кварталах, населенных славянами и южноамериканцами, и мотивировала это тем, что данные группы людей «быстро размножаются». В 1926 году объявила об идее евгенической стерилизации: «Сейчас нам необходимо установить специальное вознаграждение или пенсию для людей, которые уже были стерилизованы». Она считала, что брак должен быть «временной обоюдной договоренностью» до тех пор, пока мужчина и женщина находят друг друга привлекательными. Таким образом, возникла естественная альтернатива материнству – безопасный секс, пропаганда абортов и противозачаточных средств.

С приходом к власти в Германии фашистского режима его лидерами стала вестись политика уничтожения неугодных рас на оккупированных славянских территориях с использованием тех же методов и средств по снижению деторождения. В 1960 году «Военно-исторический журнал» (№1, С. 87–88) опубликовал «Дополнения к плану «Барбаросса». Профессор Э. Рудин, бывший к началу 40-х годов одним из лидеров СС, описал методику «тихого» геноцида с помощью навязывания населению абортов, контрацепции, стерилизации и порнографии. Для нас, немцев, важно ослабить русский народ до такой степени, чтобы он не смог помешать нам – установить немецкое господство в Европе».

В 1952 году Лига по контролю над рождаемостью была переименована в МФПС со штаб-квартирой в Лондоне. Наступила новая эра активной пропаганды абортов, стерилизации и «безопасного секса» не только для взрослых, но и для детей, которых для снятия подозрения в совращении несовершеннолетних, стали называть «молодыми людьми». На этих принципах осуществлялись программы по обучению «безопасному сексу» в школах. Федерация выступает за однополые браки, поддерживая гомосексуализм и лесбиянство.

МФПС имеет филиалы почти во всех странах мира. В некоторых из них наметилась тенденция к легализации абортов. Так, в Ливии – приказ Министра здравоохранения 1975 года разрешил производство абортов в интересах охраны здоровья, в Перу – действует Законный декрет 1981 года, в Барбадосе – Закон 1983 года об аборте, в Кувейте – Министерский декрет 1984 года. В настоящее время МФПС, как и 50 лет назад, ставит своей целью осуществлять контроль над рождаемостью во всем мире методами абортов, распространения контрацепции и стерилизации населения, и с помощью многомиллионных валютных вливаний надеется достичь своей цели по осуществлению геноцида во всем мире. На эти цели в 1995 году было потрачено 750 млн. долларов для расширения количества филиалов МФПС во всем мире с 1000 до 2000.

Особые средства выделялись на Россию, которую с Китаем, Индией и другими МФПС относит к развивающимся странам. Эти средства были предназначены, чтобы в странах постсоветского пространства осуществлялась такая семейная политика, которую определят нам спонсоры из МФПС. Что касается организаций, которые представляют «либеральное» движение в нашей стране, это РАПС.

Основной статьей бюджета МФПС — 96%, – является контроль над рождаемостью в России. Надо отметить, что организации МФПС и РАПС грубо попирают даже Международное Право. По конвенции, подписанной большинством европейских стран, «лицо, организацию или государство, предпринимающие меры по снижению рождаемости, можно обвинить в геноциде».

Однако правительства Великобритании, Голландии и США, позволяют организациям «Планирования семьи» оставаться безнаказанными. Урон, который наносит деятельность таких организаций, можно сравнить разве что с полномасштабной войной, поскольку из-за абортов в нашей стране гибнет, по официальной статистике 2 миллиона человек в год, и еще больше мы теряем из-за использования контрацепции, подрыва морали и института семьи. В целях оправдания тотального контроля над рождаемостью стал использоваться искусственно созданный миф о перенаселенности планеты.

Пропагандисты данного мифа представляют общественное богатство в виде «сладких пряников», которых всегда не хватает на всех. Причем пряники эти уже выпеченные, готовые, и потому, чем больше ртов, тем меньше пряников. А ведь на самом деле все наоборот! Общественное богатство, эти «сладкие пряники», кто-то должен непрерывно выпекать. Это не «манна небесная», а продукт человеческого труда. И чем больше пекарей, тем больше пряников. Ложь об угрозе перенаселения опровергли сотни ученых. В их числе один из крупнейших в мире демографов-экономистов Колин Кларк. Он обнаружил, что в целом темпы прироста валового продукта на душу населения были выше именно там, где быстрее возрастало количество населения. Интересно, что в Китае и Индии, ставшие притчей в языцех для идеологов «демографических коррекций», вовсе не самая высокая плотность населения. В Индии, например, как и в ее бывшей метрополии Англии, она в 20(!) раз ниже, чем в Гонконге. О Китае и говорить нечего, там почти в 2,5 раза меньше народа на единицу площади, чем в Англии, и в полтора раза, чем в штате Нью-Йорк. Выводы, которые он сделал, просто ошеломляющие. Высокотехнологичные методы ведения сельского хозяйства еще 10 лет назад позволяли бы прокормить 35,1 млрд. человек. Это если придерживаться американского типа питания. Если же взять за основу менее дорогостоящую диету, например, японскую, то хлеб насущный могли бы обрести 105 млрд. человек. Кларку вторит бывший директор Гарвардского Центра Демографических Исследований Роджер Ревел. По его подсчетам, «мировое сельское хозяйство могло бы обеспечить полноценным питанием (2500 калорий в день) до 40 миллиардов человек. Одна только Африка способна прокормить 10 млрд. ртов». Некоторые международные организации рекомендовали нашей стране, где население не нужно, а необходима только откачка на Запад природных ресурсов – 50 млн. человек к 2050 году. Сейчас у нас 146 миллионов….

В 90-е годы, в результате горбачевской «перестройки» и ельцинской «революции», была крайне низкая рождаемость. Не нужно обольщаться тем, что сейчас наблюдается некоторое плато на демографическом графике. Сейчас вступают в репродуктивный возраст молодые люди, которые сами рождались в 1990–2000-х годах. Они будут продолжать рожать в возрасте до 30 лет, а потом этот процесс будет минимальным, т.к. в старшем возрасте это поколение рожать почти не будет. Итак, через несколько лет нашу страну ждет такая демографическая яма, из которой будет трудно выбраться, во всяком случае, государство образующему народу.

«Проблемы народонаселения настолько капитальные, что те, кто их игнорирует, жестоко поплатится за это», – отмечал наш современник, французский демограф Альфред Сови.

При постоянно уменьшающейся численности населения нас не спасет никакой ядерный щит. Уже сегодня звучат заявления некоторых зарубежных политиков о том, что Россия не по праву владеет огромными территориями и богатствами. Проблема сегодня настолько серьезна, что демографическую политику надо рассматривать как аспект системы национальной безопасности.

Президент России Владимир Путин, выступая 15 января в послании Федеральному собранию, объявил о расширении программы материнского капитала, продлении его до 2026 года и новых пособиях на детей в России. По словам Путина, после 31 декабря 2021 года материнский капитал будет выдаваться уже при рождении первого ребенка, и его объем после индексации в 2020 году составит 466 тысяч 617 рублей. При рождении второго ребенка материнский капитал будет увеличен на 150 тысяч рублей, до 616 тысяч 617 рублей. Выплаты на детей от 3 до 7 лет, по его словам, составят 5,5 тысяч рублей в месяц, половину прожиточного минимума в России. Чтобы увеличить рождаемость, он также предложил выплачивать в России пособия из федерального бюджета не только родителям детей до трех лет, но и от трех до семи лет включительно. А после 7-ми лет ребенка уже не надо одевать, обувать, кормить?

После этого телеведущая Алёна Водонаева раскритиковала предложение Путина о прибавках к материнскому капиталу и выплатах за первого ребенка, и заявила, что это станет «для быдла» поводом рожать детей.

Люди не рожают потому, что считают, что дети им в жизни мешают. Человек не понимает смысла жертвовать собой. Это вопрос цели и смыслов жизни. Вопросы духовного роста над собой являются главными. Но доминирование либерально-рыночного подхода приводит к тотальной деградации. Из Советского Союза и с внешнего контура либералы взяли самое плохое. В логике либерального рынка население России вообще не нужно. Россия, как бизнес-проект, в населении не нуждается. Должна появиться какая-то другая, более высокая цель, которая должна быть продекларирована. Все дискуссии власти и оппозиции ограничиваются деньгами, поэтому нужно уменьшать количество населения.

А как тогда удерживать территории?

Рост благосостояния тоже обеспечивается уменьшением населения. Рост благосостояния населения в качестве цели нам противопоказан. Без самоограничения и самопожертвования мы обречены на вымирание. Единороссы продали Россию и продолжают растаскивать и разворовывать недра нашей страны, и народ вымирает.

«Если гражданина заставляют платить за образование и медицинское обслуживание, пенсию накапливать из собственных средств, жилье и коммунальные услуги оплачивать полностью, по рыночной цене, то зачем мне такое государство?! С какой стати я должен еще платить налоги и содержать безумную армию чиновников? Я всегда на всех уровнях говорил, что здравоохранение, образование и наука должны обеспечиваться из бюджета. Если государство сваливает эту заботу на нас самих, пусть исчезнет, зато нам будет гораздо легче!» – так говорил патриот России Жорес Алферов, лауреат Нобелевской премии по физике, академик РАН.

«Россия продолжает быстрыми темпами терять своё население», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Это стало слишком очевидно, что приходиться об этом говорить, дальше скрывать уже нельзя. Что ж, скоро некого будет обворовывать. Рождаемость падает, смертность растет. В регионах сознательно умалчивали причины смертности. Возросла смертность от онкологии и сердечнососудистых заболеваний. Не веря в светлое будущее, молодежь уезжает за границу, а к нам приезжают из стран, где еще хуже. О решении проблемы рождаемости сложно говорить из-за «демографической ямы», но «исправить ситуацию можно за счет кардинального улучшения уровня жизни россиян. Сегодня в основной массе он просто постыдный», – подчеркивает Сергей Смирнов, доктор экономических наук.

Обузой для нашего Государства являются малые города и деревни, производств в них нет, поэтому и деньги в образование и медицину туда не вкладывают, и они – вымирают. С географической карты бывшего РФ уже исчезло более 2000 в прошлом цветущих деревень. Следует согласиться с мнением доктора экономических наук Сергея Смирнова. Государство не должно покупать детей за «материнский капитал». Это не спасет, надо повышать благосостояние народа, и тогда с демографией не будет проблем. Примером могут послужить Кувейт и Ливия. В Кувейте, например, на счет каждого новорожденного Государство автоматически клало один миллион долларов США, и ему предоставлялось право до 27-ми летнего возраста бесплатно учиться где угодно.

Ливия во время правления Муаммара Каддафи переживала расцвет экономики и социальной сферы. В десятки раз возрос процент грамотного населения с 27% в 1968 году до 83 процентов. Стоимость бензина составляла 0,14$ за литр. В стране действовал «сухой закон», были закрыты базы НАТО и изгнаны все крупные транснациональные компании. Платная медицина и образование были запрещены. В период с 1951 по 2011 год население страны увеличилось втрое, благодаря росту цен на нефть появилась социальная инфраструктура: школы, дороги, больницы, в жестких климатических условиях осуществлялись ирригационные проекты. В 9 раз снизилась детская смертность, продолжительность жизни увеличилась с 51,5 до 74,5 лет. Молодоженам в день свадьбы Государство вручало 64 тысячи долларов США для приобретения квартиры. Почему же при таких условиях не рожать детей??

Но, по мнению Штатов, с момента свержения Муаммара Каддафи 20 октября 2011 г. началась светлая глава истории Ливии. Справедливо отметить, что сегодня в Ливии фактически разрушена экономика, промышленность переживает тяжелый кризис и резко упал уровень жизни населения.

Почему нашему либеральному Правительству не перенять опыт Кувейта и Ливии (конечно, без печального финала!)? Должна появиться какая-то другая, более высокая цель, которая должна быть продекларирована. Но, думаю я, единороссы (как главенствующая партия) не поведут нашу страну таким путём развития!!

Достоевский говорил: «Русский человек без Бога – дрянь!»

Я не верующий человек, но, обращаясь к либералам, решил привести изречение из Евангелие: «Будьте все сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры, зная, что вы к тому призваны» (1Пет.3:8-9).

И прости их, Боже, за слепоту духовную, черствость души, и укрепи их в вере!!

Кандидат медицинских наук. Владимир Яровой

"Графская пристань". Соб. инф.

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