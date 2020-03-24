ГРАНАТА

Когда немцы первый раз отступили, стала я в хате убирать, где фашисты квартировали. Смотрю, за сундуком что-то такое лежит, банка железная на деревянной ручке. От верха этой банки к низу веревочка протянута, как суровая нитка, только потолще. Качнула я банку, внутри что-то колыхнулось – тупо так. Шо, думаю, с ней делать? Дай, думаю, в ведро мусорное выкину, а потом вынесу.

А в этот момент Тимоша зашёл и как выхватит у меня эту штуку, и на улицу стремглав выскочил. Через минуту забежал и спрашивает:

– Слышала?

– Да, – отвечаю, – гром где-то прогремел.

А он мне:

– Сама ты гром! Это граната взорвалась, которую ты в руке держала.

МИНЫ

А еще было такое. Мне огород садить надо, а тут – прямо на огороде – круги стальные лежат. Большие, как о-о-н тот половичок у тебя под ногами. Сантиметров по пятьдесят в ширину. Как попадется мне такой круг, я в сторону откину, да и сажу, шо мне нужно – дыню там або огурчики.

А уже потом, когда наши пришли, солдаты увидели эти круги, машиной их в поле вывезли, и там, в степу, расстреляли. Это противотанковые мины оказались.

Да, только огород нас в войну и прокормил. Картошки садила много, очень много. И кукурузу садили для курей. Куры были. И семечки – масло бить. Огурцы, помидоры в бочках солили. Капусту шинковали обязательно. А яблоки когда сделаем отдельно, а когда не сделаем, а то в капусте мочили. Зерно на муку на каменной зернотерке перетирала вручную.

Корову немцы еще в сорок первом году забрали. Наверно, потому она и убегала от них, как чувствовала. Нам только шкуру кинули, голову и ноги. А батя потом шкуру вычинять людям отнес, которые знали, как сделать. За двенадцать километров ходил. Потом сапожник из этой шкуры батьке сапоги пошил, Тимоше ботинки, а мне – туфельки.

Да, работали много, чтобы выжить. Ведь нигде ниоткуда! Что запасешь, тем и сыт будешь. Немцы овощи не сильно выгребали. Мясо любили.

ТИМОША

А Тимоше уже шестнадцать лет было. Он от угона в Германию уклонялся. Один раз дома был. Проходит мимо нас тетя Мотя, жена полицая, с пустым ведром, и на ходу говорит:

– Тимоша, бери ведро и иди за мной к колодцу, – и сама пошла.

Тимоша быстренько вылил воду в ночвы и за ней. Возле колодца тетя Мотя ему и сказала, шо ночью за ним полицаи придут. Тимоша собрался и – на родину под Белгород. А это семьдесят километров, и всё в обход, чтобы на немцев не напороться. А когда там его заметили и стали у родни спрашивать, чий это хлоп, он опять домой вернулся. Так почему-то говорили – хлоп, а не хлопец.

Тимошу мы долго скрывали. Он приходил домой поздно вечером и рано утром по темноте из дома уходил. Где он высиживался, хто зна? Если Тимоша вечером уже был дома и кто-то к нам приходил, он сразу на печку прятался.

В барский дом сын помещика вернулся Федор с женой Мотей и с двумя детьми. Он главой полицаев был, поэтому Мотя Тимошу и предупредила.

А в Гавриловке за степью тетя Настя была. Полдома у нее магазин занимал. Она там и водкой торговала, и конфетами, а в другой половине жила. Тимоша у нее часто бывал, и она говорила братику, чтобы соседи не видели, когда он дома появляется.

Ее потом немцы за связь с партизанами повесили и три дня не давали хоронить, чтобы людям страшно было.

А тут у нас чехословаки на квартиру стали. А они такие добрые: то конфет дадут, то еще чего…

Один раз два полицая приехали за Тимошей. Верхом они были, на конях, а командир чехословаков вышел и напустился на них:

– Что это вы пришли в расположение воинской части? Кто вас сюда послал? Убирайтесь, иначе я прикажу вас схватить и расстрелять.

Они ни с чем и уехали.

Чехословаки петь любили. То вместе, то порознь, по настроению. В их песнях есть и русские слова, и не наши. Одну песню я запомнила. До сих пор она в памяти держится:

Заходыть сонэчко за руську граныцю, за широку долыну.

Достав сэм я вчера, вчера пред вэчеру прыжалосну новыну.

Новыну сэм достав листочек малички от мэй старый мамычки…

Это значит «письмо от старой мамочки получил». Там еще дальше про милую поется.

Еще чехословаки ох как любили друг над другом подшутить! Но не злобно, а так, по-дружески. Говорят Тимоше:

– Пойди к тому-то и то-то скажи!

Он пойдет и скажет, как просят. Тот, как услышит, как вскипятится и к этим бежит:

– Хлоп не может этих слов знать, это вы его научили!

А им лишь бы посмеяться. Спали чехословаки на полу, как и наши, на соломе. И форма у них была не как у немцев, а инача.

А тут чехословаков на Курскую дугу перебрасывали. Они и говорят Тимоше:

– С нами поехали. До родни своей под Белгородом доберешься. Мы тебя в обиду не дадим.

Он с ними и ушел. Слух потом пронесся, что чехословаки на Курской дуге против немцев повернули.

А Тимоша уже оттуда на флот попал. В Севастополе служил сигнальщиком на катере. Их катер на мине подорвался. Его одного подобрали живым. На сигнальном мостике стоял, потому и не утонул сразу. Был весь израненный. После войны годика два пожил и умер в госпитале от ран.

Врач говорил, шо легкие у него осколками мелкими были наполнены. Так в двадцать один год Тимоши не стало. Он на паспорте написал: «Я уже последний день живу. Живите все мирно. Прощайте все. Може, кого чем обидел…».

А рука, видно, слабела, и буквы становились все крупнее и крупнее…

ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ НЕМЕЦ

Немецкий обоз гусей вез, живых, в клетках. Немец, старый уже, как батько, у нас остановился заночевать. Этот пожилой, ну очень пожилой немец, дал мне гуся на ужин сварить и с отцом стал разговаривать. По-русски хорошо говорил! Был сорок первый год, а отец ему в лоб:

– А Гитлер уже проиграл войну!

Тот как возмутился:

– Как это проиграл?! Посмотри, где мы уже находимся!

– Проиграл! – повторял батько. – Проиграл. Потому что народ за Гитлером не пойдет. Почему он дал волю солдатам убивать мирных людей? Идет человек за продуктами, саночки тащит. А солдаты, что мимо на машине проезжают, стрельнут – и лежит человек ничком на обочине. Дома его голодные ждут… Нет, так с людьми нельзя. В партизаны народ пойдет и немцев будет бить. Проиграл Гитлер.

А немец этот пожилой отцу сказал тогда:

– Я вас должен сейчас расстрелять за такие слова. Никогда никому их больше не говорите, убьют вас.

Видишь, хороший был немец, очень хороший. Дай Бог ему здоровья. Правда, его уже на свете, поди, нет. Я-то сама старая.

БОИ

Когда наши еще самый первый раз начали наступать, то они шли по снежному полю в шинелях. Много их тогда погибло. Так по полю и чернели холмики. Потом их у нас в коммуне в саду господском похоронили. Сто семьдесят человек и две медсестры. Отдельно девчат похоронили, возле братской могилы.

А за дорогой еще двести двадцать воинов похоронили. Возле дороги тогда я бойца нашего увидела. И сердце его сверху на груди лежало. Чуть больше кулака такое. Человек лежит, и сердце его на груди…

Наши солдаты у нас на постое стояли. Мы картошку варили чугунами. И опять варили, и опять варили… Немцы тогда на тридцать километров отступили. И слышала я, как по телефону связной кричал:

– Огурцы давай! Огурцы!

Огурцы, это уже и дураку понятно, шо это значит снаряды. Но снарядов не было, и наши скоро отступили, и мы какое-то время снова были ничейные. И не ихние, и не наши.

А по дороге, шо от нашего сада идет к Люботину, немцы своих убитых подбирали на мотоциклах. Они своих не гуртом хоронили, а отдельно каждого. И кресты такие у них были небольшенькие.

А от коммуны теперь уже ничего не осталось. Поле там распахали. А по нынешним временам оно, наверное, и бурьяном заросло.

КОТЯТА

После войны я уже у тети Лены Кохановской на квартире жила, против которой мы потом в Люботине построились. Так она мне рассказывала, как она немцам мстила.

Дом у нее большой был, крепкий. Вот генерал или полковник к ней на постой и стал. Тетю Лену заставил готовить ему, стол накрывать и посуду мыть. До революции Кохановские зажиточно жили, знали обхождение.

Вот тетя Лена грязную посуду в таз соберет, на кухню вынесет, дверь закроет, а в таз котят прямо на тарелки посадит. Котята тарелки вылижут дочиста, а тетя Лена их только чуть тряпочкой сверху протрет, и всё. Мыть не мыла. В этой посуде так еду и подавала.

– А то, – говорит, – ходит, бесстыжий, и как будто меня в комнате нет, воздух портит.

ЭТО СТРАШНО!

А тут снова фронт близко подошел. Уже грохотало на Курской дуге. Грохочет так страшно! Хотя и далеко, а все слышно – и так страшно! Немцы осветительные бомбы в небе повесят, и они висят. Усё видно, как днем, даже лучше. Бомбы падают, воют, рвутся. Падаешь ничком, земля от взрывов вздрагивает, и завидуешь мертвым, шо они ничего этого уже не видят и не слышат. Так было страшно, так страшно!

Как бомбить коммуну начали, так мы в подвал ушли походной, со ступеньками. Дверей в подвал уже не было. По коммуне били с двух сторон – и с нашей, и с немецкой. Они думали, шо тут никого нет, а мы-то есть! Ох, это страшно!

По воду идти, ведра обматывали, чтобы не звякали, и – по-пластунски. Не идем на полный рост. За водой по двое ходили. Если убьют кого, хоть другой скажет. Да нас только с Лидой за водой и посылали. Она была постарше.

Криница одна была. Ой, ты шо! Далеко, унизу. Ползем. А над головой красные блестки летят. А я руку протягиваю – поймать это красивое. А Лида меня по рукам! И шепчет, шо это трассирующие пули. Тихо так шепчет, чтоб никто не услышал. Пули совсем невысоко над головой пролетали.

А воду тащили так: ведро впереди себя продвигали. Через все огороды вверх километра полтора. Тяжело очень и страшно.

ГОСТИ

Разведчики прибегали много раз – и немцы, и наши. Немцы прошмыгивали между нами с автоматами:

– Рус–рус–рус!

И уходили. А наши спрашивали:

– Были фашисты?

Мы им и рассказывали, шо да как. А один раз двое здоровых немцев в черной форме забежали. И нашивки такие – СС. Один был в руку ранен. Второй ему рукав обрезал и руку перевязал. Ну, думаю, сейчас выйдут – гранату бросят – и все. Не, не бросили.

Я недалеко от входа с детьми сидела. Нам в глубине уже места не осталось. Подушками обложилась, Ваню с Раей обняла, а сама лицо в подушку прятала. Шо убьют, не боялась, а вот если лицо изуродуется – боялась. Во дурочка, да?

Тут днем наши подошли к подвалу. Двое. У входа остановились. Люди стали им говорить, шо немцы близко, прямой наводкой сюда из Люботина бьют. Прячьтесь, чтобы уцелеть. А в это время как рюхнуло! Так один наш боец без головы в подвал и упал.

А тот ничего, целехонек. Сбежал он к нему, взял из кармана документы, а нам сказал, чтобы мы ночью вынесли тело, и ушел. Так до ночи обезглавленный на ступеньках и лежал недалеко от меня. А ты спрашиваешь, чего я всю жизнь во сне кричу, да от резких звуков вздрагиваю. Такое, доченька, бесследно не проходит. Я бы и рада забыть, но ничего не получается. Все помню до мелочей, словно вчера происходило. Не дай Бог еще раз такое пережить! Лишь бы войны не было.

НЕИСПЕЧЕНЫЕ ЛЕПЕШКИ

Нас в подвале три семьи было. Да в яме с приставной лестницей еще четыре. У тети Марии и тети Фени детей много. Они им решили лепешек ночью испечь: дома-то разбитые кругом догорали. Замесили тесто – и на металлический лист. Вылезли из ямы, к огню подошли, печь стали. И только начали лепешки переворачивать, тут их снарядом и накрыло. Тетя Феня без ступней, на одних культяшках в подвал спустилась. По приставной лестнице. Живот весь разворочен, руками кишки держит.

– А, Мария, – сказала, – только ножиком махнула. Два дня тетя Феня промучилась и умерла.

БУХАНКА ХЛЕБА

А «катюши» стреляли! Ой, сразу летит восемнадцать снарядов! Машина их выпустит – и в лес. Она никогда не стоит на месте. Не то шо ночью, а днем видно, как снаряды огнем летят! Огнем! А у немцев – «ванюша». Только двенадцать снарядов огня летит.

И вот однажды все стихло. Перестали стрелять с двух сторон. Мы посидели в полной тишине час-другой. А потом и солнышко вышло. Звуков никаких. И вдруг слышим – танки по дороге едут. По звуку узнали, что наши. Мы все повылазили, повылазили – из этого подвала, и из того… И видим, шо головной танк остановился, а за ним и вся колонна. Открылся люк и вылез из танка офицер и к нам направляется. Идет к нам с буханкой хлеба в руках и говорит:

– А мы думали, что здесь никого нет, а здесь люди! На нейтральной полосе!!!

Плакали и радовались. Трогательно было. Очень трогательно. Эту буханку хлеба я на всю жизнь запомнила.

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Семья барина и он сам тоже в подвале сидели. Он, пока полицаем был, никого не обижал. К нему относились по-хорошему. С Лидой, его племянницей, мы по воду ходили.

Она попросила меня сходить с ней на Водяное, где жила ее бабушка. Мы пошли сразу же, как только бои закончились. Немцы далеко умчались, а по дороге колонны наших машин и танков едут, и едут, и едут… А мы по обочине идем. Так и дошли. Радостно было, словно уже война кончилась.

После войны Лида в Харькове мороженым торговала. Один раз виделись. А меня в ремесленное училище по повестке забрали. Нас вывозили разбирать кирпичи на том месте, где был ХЭМЗ – Харьковский электро-механический завод.

До войны завод был, а потом пусто, пусто! Одни кирпичи. Ходили мы строем и пели «Вставай, страна огромная!». Ботинки на ногах веревками привязаны, чтобы подметки совсем не отвалились. А бабы вдоль улицы стоят и плачут…

ПАСХА

А один раз на Пасху в церковь ходили! Это, значится, так. Вера в нашем коридоре, Лузгарёва, в Пересячное замуж вышла. И она каже:

– Там церква есть.

Война уже пошла, пошла, пошла… Далеко уже воюют.

Был у меня платок такой, знаешь… Китыци такие, китыци длинные. Цвет нежный – и не белый, и не желтый. И я той… Любила его. Вот собрались мы с Верой идти. В узелок и паски, и яйца крашеные завязали. И пошли. Это с комунны километров десять, а то и больше.

Это я первый раз в церкви была. На исповеди батюшке говорю:

– Я безгрешная.

А он мне:

– Нет, деточка, мы все грешные.

Но исповедь уже потом была. А сначала стать было негде – масса людей! И внутри, и снаружи! Я стою и чувствую, шо-то теплое у меня над верхней губой. А это у меня кровь из носа так и потекла. Платок с китыцями залило. Меня сразу на улицу вывели, на свежий воздух. Платочек носовой с собой был. Схватилась так платочком, посидела. Перестало. И людей поменьше, порасходились.

После исповеди Причастие было. Я тогда первый раз в жизни причащалась. А после службы батюшка всех обошел и, у кого шо було, освятил. В душе моей какое-то такое было возношение, какое никогда не забудешь. Первый же раз была в церкви!

Это в сорок четвертом году было. А платок свой любимый я отстирала. Потом моя тетя его в голодовку на продукты мне выменяла в Западной Украине.

Хто бы мог подумать, шо и победу нашу выменяют, как платок, на какие-то ножки Буша? А ведь так получилось! Смотри, шо с нами сделали? И войны вроде не было. Но, видно, идет война, только теперь непонятная она какая-то. А молодежь, так та вообще об этом и задумываться не хочет. Шо это с людьми стало?

МАМИНЫ РАССКАЗЫ: ПОСЛЕ ВОЙНЫ

БАТЬКО

В ремесленном училище я недолго побыла. Зимой Данюша демобилизовался. Как только он домой пришел, батьку сразу к делу приставили, а дети с Данюшей остались – с инвалидом. Узнала я про братика, домой поехала. А Данюша мне каже:

– Мне трудно с детворой. И кушать надо сварить, и всё. Ты оставайся. Я сразу стала хлеб кукурузный печь… Через время мастер из училища приходил узнать, что к чему? Посмотрел на детей и тоже сказал:

– Оставайся. Я напишу, что у тебя уважительная причина.

Кругом леса. Война еще идет, но тут уже все восстанавливать начали. Лес нужен для стройки. Вот батю лесничим и поставили. Он квартиру в Гиёвке снял. Данюша вскоре с Катей сошелся, все у них по-хорошему.

Тут и Тимоша появился, да только недолго он пожил на свете. Отцу удалось Ивана с Раей в детский санаторий пристроить на два года. Ему в то время участок под застройку в Люботине дали. Он хоть и лесничим был, но ты видела, какой маленький домик себе поставил. Он честный был, поэтому начальство его ценило и на ответственные участки работы назначало.

У него многое получалось, хотя он закончил только церковно-приходскую школу, ще на родине, в Мальцевке. Он же родился в 1892 году. День рождения батька никогда не справлял. У него было только два праздника: летний Николай Угодник и зимний Николай Угодник. В эти дни он близких своих собирал с семьями. Бутылку поставит, закуску… Всё чин-чинарём.

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Время было голодное. Такое ели, шо не дай Бог. Лушпайки от картошки на посадку берегли. Сами гнилье с зимних полей кушали. Вот я и пошла на железную дорогу в Харьков насчет работы поинтересоваться. Взяли меня на курсы проводников. Училась месяц, а жила у тети Мани на квартире. Фамилию не помню: тетя Маня, и всё.

Чтобы выжить, надо было чем-то промышлять. Заметила, шо люди в вагоне едут с пустыми бидонами, а обратно молоко везут. Там, за семьдесят километров от Харькова, молоко к поезду выносили дешевое. Дай, думаю, и себе займусь.

Раздобыла два бидона. А молоко такое вкусное да хорошее. И я продаю так, чтобы только вернуть деньги на новую ходку и выкроить немного молока домой. Так и несу к тете Мане, когда десять литров, когда шесть… У нее-то двое девчат было, да парень в ФЗО. Вот для всех молочко уже есть. В другом месте картошку брала. Полный мешок на спине тащила! Домой принесешь к подъезду, оставишь и идешь за помощником. Нихто чужое не трогал. А то побоюсь оставлять, и сама наверх тащу на третий этаж. Тетя Маня как увидит, шо я волочу на горбу, ругает меня.

И было такое. Страшное увидела я. До сих пор муторно. Наш поезд стоял напротив другого. Вагоны тогда иначи были, совсем другие. У нас пассажирские, а те теплушки: вход у них не приспособлен, и он посерёдке. И я видела, как начали подниматься туда муж, а за ним жена беременная, когда поезд уже тронулся. Я им кричу:

– Не хватайтесь!

Но они все равно: он с одной стороны, а она с другой. Да только оборвалась женщина эта – и под поезд. И вижу я – лежит дитя в стороне. Чистое-чистое, ни пятнышка крови на нем, хорошенькое такое, но мертвое. И она уже готова.

Поезд тот не поехал дальше, остановился. Скорая пришла, и жену забрала, и ребенка. То страшно. Муж весь потерянный был. Люди потом панику пустили, шо это он ее сбросил. Я видела, как он схватился с одной стороны, а она с другой, но не удержалась.

В послевоенный Харьков, где в голодные годы пыталась выжить восемнадцатилетняя Матрена, хватаясь за любую работу, был направлен служить и мой отец Сергей Шорохов. Призванный на срочную службу в 1943 году из села Вислая Поляна Тербунского района Липецкой области, обученный на водителя в Рыльске Курской области, папа вывозил по опасным истерзанным полям неразорвавшиеся снаряды и бомбы к месту подрыва. И хотя на фронте он не был, но служба ему досталась тяжкая. Помню его рассказы о том, как вел он к воронке машину со смертоносным грузом, что лежал в кузове на песке. Ехать по инструкции надо было одному и медленно-медленно. А как доезжал до нужного места, там уже брались за дело саперы. Помню, как в детстве сжималось мое сердце от страха, когда я слышала в спокойном отцовском рассказе вот это – «медленно-медленно» – и представляла его пареньком в военной форме, припавшим к баранке грузовой машины, колеса которой плавно приминают к земле сухостой заросших в годы войны полей…

За самоволки к маме моей Матрене, которая поначалу никак не представляла с ним своей жизни, Сергей попал в дисбат (дисциплинарный батальон), потому и служил целых шесть лет. А отслужив, уволился не на родину в село Вислая Поляна, а в Люботин, к своей возлюбленной. Матрена сдалась, и новая семья Шороховых предстала перед Богом, властью и людьми.

ЛЮДИ ПОМОГЛИ

На железной дороге я и с отцом вашим познакомилась, Сережей. Он был солдатиком. Красивый такой. Как я от него не отнекивалась, а все ж поженились мы с ним в пятидесятом. Сначала по квартирам жили, а потом участок взяли в Люботине. Сережа трактористом работал в колхозе, Галя росла, и мне пришлось дом наш построить.

Была у меня тысяча рублей на те деньги. Пошла я до Данька да кажу, шо дом хочу строить. Он – мне:

– А гроши есть?

Его теща послушала и говорит:

– Ты, Данюша, не вмешивайся. Потихоньку начнет и выстроит.

С чего я начала? Пошла в колхоз и в колхозе прошу:

– Дайте дубовых бревен, мы будем строиться.

А председатель мне и говорит:

– Как цапать, так не приходите, а как бревна нужны, то дай. Там и на вашего мужа делянка свеклы расписана. Должны поцапать .

Я открыла дверь из кабинета и цапку ему показываю:

– Только что я делянку поцапала.

Он заявление и подписал.

Данюша тогда в школе завхозом работал. Конячка там у него была и телега.

– Данюша, – кажу, – надо срочно бревна забрать в лесу.

Данюша с Сережей и поехали. Они приехали в лес к лесничему, а того дома нэмае. Шукали его, шукали. Данько каже:

– Та шо ж мы такие дураки совсем, шоб ни с чем уехать?

Набрали бревен, сколько надо, и на участок привезли. Потом еще одну ходку сделали, отдали бумагу, так и так – сказали, что уже бревна брали. Лесничий опять дал, не жалея.

А я уже всех расспросила, кто же строить будет? Мне говорят, есть один, но он слабенький. А есть и хороший, но он уже не берется. Я и пошла к нему с Галею под руку. Куда ж еп? Везде с ней и ходила. Пришла. Все говорили, шо он сильно гордый и уже устал: «Что я должен строить каждому?».

Но я всп равно решилась. Вот он вышел из хаты, поздоровкался, спрашивает:

– По какому поводу?

Я говорю:

– Шоб домик нам построить.

– Где?

Я сказала. Он увидел, что мы недалеко живпм и спрашивает:

– А хто напарник?

– Не знаю. Вы уже сами себе напарника подберите.

– Есть, – говорит, – у меня один, да только гонять его надо, ленивый. А фундамент уже есть?

– Да какой, – кажу, – фундамент. Ще ничого нет!

Он говорит:

– Сейчас дорогу к Люботину ведут, насыпь делают. Там есть большие камни. Попросите, може, за бутылку дадут. А какой дом хотите строить?

– Та, – отвечаю, – ще матерьяла нету, но небольшой.

– Пусть Данюша вам поможет.

Данюшу там у нас все знали и уважали его. Через несколько дней Данюша глыбы на участок привпз. Он много помогал.

И когда камни для фундамента были готовы, дядько Петро стал приходить на работу и устанавливать дубовые опоры для домика и на углах, и на окнах, и на дверях, и для крыши.

А дальше нужен был горбыль. Очередь за ним у склада стоит страшная. Народ строится! И когда пришпл товар, во двор запускали по десять человек. Мне уже ничего не хватило. Когда люди весь товар по кучкам разобрали, то ворота во двор открыли. Зашла я и вижу – нет ничего, а уйти не могу.

Уже четыре часа дня. Я уже есть и хотела, и перехотела… Хожу туда, сюда, места не нахожу, думаю: «Може, Господь Милосердный поможет». Принято у меня так было, Господа всегда мысленно о помощи просить.

Тут дождик накрапывать стал. Стою я и вдруг вижу такую картину: одна дама возле кучи досок спорит с обмерщиком. Она считала, шо ей обмеряли неправильно. Горбыль ведь с одной стороны шире, с другой уже. Служащий меряет посерёдке, а она говорит:

– Мне смеряйте с тонкого места, или я брать не буду!

А обмерщик ко мне обращается:

– Если вам нужно, тогда вы берите!

А она:

– Если дура, то и бери!

И пошла на выход. А я подошла брать. И только подошла к доскам, в этот момент молния как грёхнула! И дерево, что во дворе склада росло, валиться стало. Забор полностью завалило, а кроной на соседское здание легло. Кони шарахнулись, люди тоже. Но потом все успокоились и делом занялись. А дождик тут же прекратился. Короткий такой был, и молния только один раз ударила. Гроза какая-то совсем мимолетная оказалась.

Я наняла дядьку с телегой – доски домой везти. Тогда пора такая была, лошадей многие держали, и люди подрабатывали.

Я в это время тобой беременная ходила. И все за стройматериалами бегаю. А сосед дядя Коля мне и подсказал:

– У директора склада и гуси есть, и утки. Он возле ставка живет. Пусть муж твой выпишет в колхозе мешок зерна. Свезите его директору, он вам помогать станет.

Выписал Сергей зерно, лошадь с тележкой в хозяйстве попросил, и поехали. Вечер был, уже стемнело. Не доезжая дома, остановились, и я пошла к хате, постучала в ворота. Выходит начальник в трусах – спал уже, видно.

– Так, – говорю, – и так. Зерно привезла.

– Давайте, – он говорит. Обрадовался очень.

Сергей взял мешок на плечи и понес. Потом обратной дорогой мне говорил:

– Директор так мешок схватил, думал, что и меня турнет.

А хозяин мешок поставил и сказал, чтобы я назавтра подошла. Он мне наутро подсказал, шо сейчас нужный товар есть на том складе, шо под Харьковом. Туда нужно ехать, и там продадут. Нас было трое: я и двое мужчин. Шукаем машину. Нашли и поехали. Я стала там со своим пузом лазить и нужные доски выбирать. Так на том складе потом говорили:

– С каких это пор Гаврилыч беременных сотрудников стал набирать?

Пришло время – надо бовдур ставить, трубу печную. Опять людей о мастере выспрашиваю. Мне говорят, шо есть один, который хорошо делает, но он цены не сложит, лучше туда и не ходи.

Но я пошла с Галей. Стучу. Выходит женщина со двора:

– Вам кого?

– Вашего дядьку – бовдур поставить.

– Вряд ли, – говорит. – Он уже пожилой, не берется, но позову.

Он выходит. Посмотрел на нас и согласился:

– Завтра приду.

Стал он работать. Выложил бовдур до высоты, теперь ему на горище работать надо. Смотрю, он то спустится вниз за водой, або за глиной, то снова поднимается. Стала я ему глину в ведре подавать. И когда он бовдур закончил – и правда, красивый такой получился, – за работу ни копейки не взял, хотя о дядьке этом говорили, шо он сильно жадный.

Уже потом, когда я тебя родила и в роддоме лежала, мне говорят:

– К вам пришли.

А я глянула в окно, женщина какая-то стоит, мне незнакомая (я ее не узнала), и говорю:

– Это ошибка, я вас не знаю.

А она мне отвечает:

– Нет, я к вам. Вы меня просто не узнали. Мой муж у вас бовдур сделал. И он меня послал, шоб я гостинчик вам принесла. Так и сказал: «За то, шо ця жиночка мэни гарно глыну подавала».

Она мне сметану дала, сливочное масло, пол-литровую банку меда и булку большую – хорошую такую, сладкую.

И еще было. По субботам отмечали очередь на крышу – надо же чем-то покрывать! Каждую субботу я ходила, а тут уже и срок в роддом ложиться. Я и говорю людям в очереди:

– Как же мне быть? Я же не смогу отмечаться.

Очередь и говорит:

– Хорошо, в качестве исключения отметим за вас. Не бойтесь.

Потом я уже с тобой пришла, так все расспрашивали, кто у вас – девочка или мальчик? А ты на рассвете родилась, как раз солнышко всходило.

Подошла очередь, купила я материал и на кровлю. Еще расспрашивала я у людей, где печник хороший. Говорят – на Водяном. Но он уже не берется, а работает пекарем.

Прихожу к нему на работу. Он выходит – в муке весь. Тогда я уже с тобой на руках была, и говорю:

– Так и так надо.

А он спрашивает:

– Где вашу хату найти?

Я сказала. Пришел он. Соседка моя, тетя Лена, и просит его:

– Сделайте так, шоб тепленько было, лежаночку пристройте.

А он и отвечает:

– Печку надо такую мастерить, чтоб ребенка даже на подоконник посадить, и тепло ему было. А то не печка, если возле нее тепло, а спине холодно.

И сделал он на славу. Две комнаты та печка обогревала. И духовка пекла замечательно: и пироги, и паски…

Но о главном хочу рассказать. Лето к концу уже подходило. Хата стояла готовая, да только еще не мазаная. Мы в сарайчике жили. Ты и Галя в корыте спали. Люди мне и говорят:

– Шо ты себе думаешь? Почему людей не зовешь – хату мазать? Лето кончается! Ей же – хате – еще сохнуть надо. Не высохнет хата! Как хотите, а мы придем на последний Спас хату вашу мазать, даже если и не позовешь. И всё свое на стол принесем.

Пошла я до Данюши, шоб он коня привел – глину с соломой месить. Ногам уже холодно было. В Спасов день соседи поприходили и давай работать! Да так дружно, так слажено, любо-дорого посмотреть. Я, конечно, стол накрыла. И рыбы нажарила, и картошки наварила – все было. Самогон, конечно, был. А стол на улице стоял.

Хату в той день всю залепили – и внутри, и снаружи, и доливку помазали. Сели кушать. Радость у меня на сердце такая была, весь мир хотелось угостить и накормить, а веселье такое в нашем дворе было, шо потом и на свадьбах ваших уже такого не было. Люди всё приходили и приходили. Гармошки играли, народ танцевал. Говорили:

– Надо, шоб веселая хата была!

Дурачились. И вытанцовывают, и вытанцовывают… Песни пели. Хорошо было, хорошо. Нихто расходиться не хотел.

К осенним дождям уже из сарайчика в дом перебрались. Я потом много раз с яблоками ездила в разные края, чтобы долги за стройку поотдавать.

Местность, где стояла наша хата-мазанка, называлась в народе Шмыдливка. А улица носила имя Свердлова. По склону горы, сверху вниз от дома располагались в такой последовательности: ягодник, сад, огород, полоска поля, луг, речка, болотистый лужок за речкой, холм на противоположном берегу с домами наверху и названием общим Бочанивка.

Это если смотреть прямо. А если вправо, то видишь соседский сад и ягодник, ну а если влево, то чуть поодаль, за пустырем, виднеется широкий грунтовый спуск вниз. Он ведет от улицы прямо на луг, к кринице, куда ходили за водой все с нашей улицы. У нас к кринице была своя тропинка, вытоптанная натруженными стопами мамы. Шмыдливка – самая яркая и счастливая страница моего детства.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Это было в середине пятидесятых. Трудно у нас было под Харьковом, нужда. А тут слышу, соседка, тетя Лена, с яблоками в Ленинград собирается. Я и говорю ей:

– Возьмите меня с собой.

А вона каже:

– Та я с дочкой йиду. У нас уже всё готовэ.

– А когда поезд? – спрашиваю.

Сказала. Побежала я в поле, где муж Сережа трактористом работает. Так и так. Решила в Ленинград с яблоками ехать. Он не против. А тут и начальник идет. Спрашиваю:

– А вы сможете мне помочь яблоки в колхозе выписать?

– Смогу, – говорит.

Ну, взяла пятьдесят килограмм. Парторг и засомневался:

– Одной опасно. Неизвестно с какими людьми встретишься.

Я одна ехала. Совсем одна. В Ленинград приехала днем. Спрашиваю у людей:

– А где рынок?

Там говорят и там. Такси подъезжают, а их сразу хватают, никак не могу машину впоймать. А тут еще одна з яблуками приехала. Такая высокая, молодая, коса у ней. И не откуда-нибудь, а з Киева! Познакомились – вроде как Варя ее звали. Она, как и я, поехала туда, где яблука плохо растут. Еще у нас и сливы были. Ну что же делать? Як нам до рынка добираться?

А тут мужичок с такой тележечкой:

– Вам что, на рынок?

– Да, на рынок.

И он нас на своей тачанке и повез. Рынок назывался – Сенной! Видишь, запомнила. Вин, мужик той, каже:

– Сенной самый удобный для вас будет.

Вот он нас туда и доставил. Стали мы с напарницей з угла: я так, а вона – так. Мятые сливы я в сторонку откладываю. Вот дамочка одна подходит и спрашивает:

– А почем эти? – на мятые показывает.

А я говорю:

– Эти так берите, я их все равно выброшу.

– Как же выбросите? Я компот из них сварю, и вам копеечка будет.

И она тут спрашивает:

– А где же вы спать будете?

Я отвечаю:

– Да еще не знаю, где будем. Може, на вокзале посидим.

А она говорит:

– Я могу вас приютить, – сказала адрес. – Вы найдете. Здесь не так далеко.

А Варя шепчет:

– Неизвестно, хто вона такая.

А та дамочка поняла и говорит:

– Это я должна вас бояться – кто вы, что вы? А меня здесь все знают.

Ну, мы пришли туда. Пришли, а бабоньки – две или три – стульчики у подъезда поставили и сидят на свежем воздухе. Увидели нас и спрашивают:

– А вы к кому?

Мы сказали.

– А они, – говорят, – только что пошли прогуляться.

Мы немножечко постояли, и та дамочка со своим мужем пришли. Лет им так по сорок. Дамочка та потом сказала, что муж у нее депутат. А это шишка тогда была большая, хотя они и жили в коммунальной квартире: одна ихняя комната, а одна – дочкина. Но дочка в деревне была на каникулах.

Увидели нас:

– О, мы думали, что вы не придете!

Мы яблучек взяли с собой. А они – понимаешь ли – колбасы нарезали, картошечки зготовили.

Спали мы у дочкиной комнате. Удвоем вложились – кровать одна была. А утром – только встали да поумывались – муж уже чайничек несет и говорит:

– Вот, девочки, чай уже готов.

Начали мы чай пить, а он пришел с гармошкой большой. Сел и наяривает, а мы пьем чай под музыку.

А потом этот депутат спрашивает:

– Как же вы будете уезжать? Вы же сегодня управитесь с торговлей, а с билетами трудно. Я помогу вам билеты взять.

Дали мы деньги на билеты, и стали совать еще деньги за ночлег, за то, что нас покормили, а они ни в какую:

– Никаких денег мы брать не будем. Мы вам просто помогли, да и всё!

Но мы все-таки деньги незаметно под подушку сунули – будут спать ложиться и найдут.

К полудню товар наш кончился, а тут они подошли и принесли нам билеты.

А депутат и спрашивает:

– А у вас чашечки хоть есть с собой? Как же вы будете чай пить? – и подарили нам по чашечке.

Расстались мы на рынке. Но ленинградцы потом к нам еще и на вокзал пришли:

– Мы хотим вас проводить!

Во, какие люди! Тогда совсем другие люди были, совсем. А счас из глотки выхватят. Ну, не каждый, конечно…

Продолжение следует.

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Материал из рубрики: За Победу!, История