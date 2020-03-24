90 лет со дня рождения Валентины Сергеевны Фроловой (1930-2018)

Фролова Валентина Сергеевна.

Татьяна Воронина, писатель:

Никто не знал, что делать…

А она знала. Валентина Сергеевна Фролова, писатель и журналист, придумала, как оживить литературную жизнь Севастополя в середине 90-х годов ХХ столетия. Решила создать литературно-исторический альманах «Севастополь». Сказано – сделано! Обратилась в Управление культуры, где начальником в те годы был Александр Александрович Рудомётов. Нашла в нём единомышленника, и тогда они уже вместе стали искать финансирование для нового издания. Надо сказать, что часть денег будущий главный редактор Валентина Фролова уже нашла: взяла и пустила на благое дело свою личную Литературную премию Автономной Республики Крым, накануне полученную за книгу об Анне Ахматовой и Николае Гумилёве «На изломе века».

Вскоре нашелся ещё один радетель благого дела, поддержавший В.С. Фролову, – депутат городского совета Виктор Александрович Заичко. И поддержал, и поспособствовал. Он помог реализовать замечательную идею: создание литературной площадки для севастопольских авторов. На тот момент севастопольские литераторы понуро сидели, что называется, по своим норкам, думая, что их творчество в это дикое время совсем никому не нужно…

Вот в этот самый момент и призвала В.С. Фролова меня к, как бы сейчас сказали, незаурядному проекту. Знала, что я имею связь со многими литераторами и уже к тому времени была членом Союза писателей России. Единственным на тот период в Севастополе. Напомню, речь идёт об украинском Севастополе. Нет! Боже упаси – писателей в Севастополе было много. И членов Союза писателей СССР несколько человек. Среди них и В.С. Фролова. Однако Советский Союз уже распался… Наступали новые времена, и приходилось начинать всё заново.

Так и появился первый замечательный номер литературно-исторического альманаха «Севастополь». Впервые увидела я наше детище, отпечатанное в типографии «ЭКО-СИ Гидрофизика», в день города в 1996 году на торжественном вечере в театре им. Луначарского. Валентина Сергеевна держала его в ладонях словно ребенка. Восторг, эмоции – впечатления от увиденной новенькой книжки с удачно выполненной обложкой, на которой поблескивала глянцем картина И. Айвазовского, нельзя передать словами. Почувствовалось, что жизнь продолжается, что будущее за севастопольцами, что русский язык и литература не умрут, не исчезнут во мраке всеобщего запустения и беспринципности украинского времени.

Семнадцать лет Валентина Сергеевна пестовала своё детище. Вышло 48 номеров за этот срок. Причем альманах всё это время был в бюджетной строке города Севастополя. Подумать только, альманах выходил по 3-4 раза в год! Триста-четыреста страниц отводилось под авторские работы, а также исторические раритеты. Валентина Сергеевна очень строго подходила к публикациям произведений. Никакой халтуры и проходных текстов. Отстаивала своё право редактора отсеивать слабые вещи. «Да это бездарь!» – говорила она прямо и безапелляционно о некоторых авторах. Именно поэтому альманах стал брендом Севастополя. Именно поэтому имя Валентины Сергеевны засверкало новой гранью – вдумчивого и справедливого критика. Сделано ею много – около 2 тысяч авторов получили дорогу в литературу. Благодаря альманаху, его редактору. Он все эти годы был островом надежды и успеха. Опубликовать своё произведение там – значило открыть дверь в мир большой литературы. И потому севастопольцы никогда не предадут забвению имя основателя альманаха – Валентины Фроловой, как не забуду его я сама, вспоминая с теплом и душевным волнением.

P.S. Для тех, кто интересуется судьбой альманаха «Севастополь», сообщаю: альманах жив. Теперь это официальное издание Союза писателей России, его Севастопольского регионального отделения. Главный редактор – известный прозаик и журналист Людмила Михайловна Пивень. Публикация в альманахе приравнивается к печати отдельной книги.

Виктор Лановенко, писатель:

Два слова о расположенности

Странное дело – наше отношение к людям определяется не столько их личными качествами (допустим, человек талантлив, обаятелен, щедр), сколько тем, как эти люди расположены к нам. Знаю товарищей, которые, мягко говоря, не любили Валентину Сергеевну, считали её творчество кондовым, а её саму вредной сумасбродной старухой. Она отвечала им тем же. Признаюсь, я тоже не балдел от всего, что написала Фролова, но убежден – есть вещи, которые переживут автора (уже пережили). По моему субъективному мнению это «Ветры Босфора», «Анна и Николай» и детские книжки Валентины Сергеевны.

Теперь два слова о расположенности, вернее, о том, почему между двумя непохожими людьми вдруг открываются некие шлюзы-каналы и по ним, по этим шлюзам, происходит обмен сокровенным, устанавливается духовная близость. У меня и у Валентины Сергеевны мимолетное знакомство переросло во взаимную приязнь в 2006-м году. Тогда мой рассказ «Соучастник» был отмечен премией Толстого. Валентина Сергеевна его прочитала, как член жюри, и с тех пор считала меня состоявшимся писателем (в чем я не уверен до сих пор). Но всегда напоминала, наверное, чтоб я знал свое место: мы все здесь, – говорила она, – ни бог весть какие таланты, вот перестанем писать и о нас тут же забудут. При этом утешала: для вас, дружочек, двери альманаха «Севастополь» открыты всегда.

Наши отношения напоминали полупроводник, она говорила, я слушал. И никогда наоборот. Это устраивало обоих. Я знал её литературные предпочтения. В поэзии М.Ю. Лермонтов, в прозе – Валентин Пикуль. С большой теплотой Валентина Сергеевна отзывалась о своих современниках. Могла часами рассказывать по телефону, как грамотно руководил писателями Крыма неподражаемый Анатолий Домбровский. Или как пьяненький Николай Криванчиков, обняв молоденькую журналистку Фролову за осиную талию, говорил ей: пойдем, душа, на Приморский, почитаем стихи пока мы живы, а не отлиты из бронзы.

Со временем Валентина Сергеевна начала повторяться. Я не осмеливался перебивать её. Да и не желал. Приложив трубку к уху, занимался своим делом и с удовольствием слушал её молодой, звонкий голос, похожий на тот, каким Артековские пионеры докладывали, что они всегда готовы!

Зная её стремительную походку (я, бывший чемпион по бегу, едва поспевал за ней), думал – этому человеку не будет сносу. Но Господь распорядился иначе. После несчастного случая с Валентиной Сергеевной было грустно, казалось, что деревья не распустятся и трава не вырастет. Из болезни и неподвижности она выбиралась мучительно. Боль и страх предстоящих хирургических операций могли раздавить хрупкую немолодую женщину.

Она позвонила, пожаловалась – не могу подняться. А нужно ехать в больницу, в Балаклаву, что-то там делать с металлическим стержнем, который скреплял кости. Я вызвался помочь. На пару с её мужем, Александром Ивановичем, усадили нашу больную на обыкновенный стул, подхватили с двух сторон и медленно-медленно стащили с пятого этажа. С трудом запихали в их знаменитый Запорожец и они уехали. Вернулись через пару часов. И снова я и Александр Иванович, два старпера, с кряхтением и перекурами подняли красавицу на 5-й этаж. Так повторилось дважды. И наше с Валентиной Сергеевной взаимное притяжение усилилось в разы.

Последний раз я звонил ей 8 марта. Через несколько дней Валентины Сергеевны Фроловой уже не будет на этом свете. Я не знал, что сознание её помрачено, что она никому не отвечает и сейчас трубку взяла случайно. Я услышал веселый звонкий голос, который поблагодарил меня за праздничные поздравления. Единственное, что меня удивило – в этот раз она была краткой, как никогда прежде.

Ольга Ивицкая, историк:

У нас с Валентинов Сергеевной было любимое место для «посиделок», на которых мы обсуждали и придумывали наши новые, как сейчас бы сказали проекты. Здесь рождались творческие планы и подводились итоги сделанного. А место очень знаковое-кафе»Искринка» на ул. Ленина. Это один из редких, сохранившихся с дореволюционный времен домов Севастополя, бывший дом деда Анны Ахматовой. Прославленная поэтесса бывала в нем в гостях у своей родни. Здесь мы чувствовали себя очень комфортно, здесь легче было погружаться в атмосферу старого города, говорить о его интересной истории и удивительных людях, живших в Севастополе в разные годы. Знакомство наше с Валентинов Сергеевной состоялось в Музее Черноморского флота в начале девяностых годов, где я работала научным сотрудником. Она была в то время уже известным писателем и журналистом, человеком уважаемым и любимым севастопольцами. В. С. Фролова часто приходила в библиотеку музея и работала с уникальными книгами по истории Черноморского флота. Моя научная деятельность только начиналась, однако обычное в таких случаях общение, быстро переросло в добрые дружеские отношения. Валентина Сергеевна и обращалась ко мне очень тепло: «Оля, дружечек мой…» Дальше шли вопросы или предложения. Она всегда была полна новых интересных идей, задумок. Нас сблизила любовь к истории Севастополя и Черноморского флота. В те годы в нашем городе активно работал фонд «Возрождение», созданный группой севастопольский депутатов. В свои целях они обозначили вопросы возрождения подлинной истории дореволюционного города, в планах фонда был ряд мероприятий в Севастополе, которые планировались к празднованию 300-летия Российского флота. Смелая задумка поставить на сцене театра им. Луначарского спектакль об адмирале А. В. Колчаке, который командовал Черноморский флотом в сложное время 1916-1917 годов,казалась почти невыполнимой. Вот тогда мы и обратились к В. С. Фроловой с просьбой написать пьесу на эту тему. После длительных раздумий, она согласилась, позднее взяв в соавторы М. Е. Кондратенко, художественного руководителя и директора театра. Работа была проделана колоссальная, я подбирала интересные документы того времени, а Валентина Сергеевна, читая их, погружалась в ту сложную эпоху истории России, писала пьесу. Затем уже все корректировал Михаил Егорович. В 1996 году спектакль был поставлен и имел большой успех у черноморцев и севастопольцев. Позднее документальные материалы о Колчаке вошли в первый номер литературно-исторического альманах «Севастополь». Идея издания такого нужного для города журнала принадлежала Валентине Сергеевна, он стал её любимым детищем. Первоначально планировался только литературный альманах, но потом Фролова предложила мне войти в состав редколлегии и, как историку, готовить материал для небольшого исторического дополнения к журналу. Мы решили публиковать малоизвестные документы по истории Севастополя. И это оказалось очень интересно читателю. В это же время мы с Валентинов Сергеевной и несколькими единомышленниками стали учредителями Общества русской культуры в Севастополе. В 2002 году Валентина Сергеевна убедила руководство города начать издание многотомника под названием «Севастополь. Историческая повесть». По её просьбе я принимала участие в работе над этими уникальными книгами вместе с моими коллегами из музеев и библиотек города. Мы нередко спорили, отстаивая свои позиции, обсуждая новое издание. Однако, самое авторитетное мнение, и это признавали все, было у Валентины Сергеевны. Она была и нашим локомотивом, и капитаном, и справедливым судьёй. С ней было радостно и интересно жить и трудиться. Неустанно благодарю Бога за радость встречи и общения с таким светлым талантливым человеком. Помню и люблю.

Об авторе: Татьяна Воронина:

Писатель, председатель правления Севастопольского регионального отделения Союза писателей Россси , Секретарь Правления СПР, член Союза журналистов России, редактор газеты "Литературная газета+Курьер культуры:Крым-Севастополь" , руководитель Севастопольского творческого объединения литераторов (СТОЛ) и Балаклавского литературного объединения «Поэтическая гавань Сюмболон». Обладатель Золотой медали "Василий Шукшин", лауреат Всероссийской литературной премии им. Николая Гумилёва, обладатель памятной медали Года литературы "За особый вклад в книжное дело". Лауреат премии города Севастополя в области журналистики за 2018 год. Ведущая рубрики «Дом писателей», Фото, Музыкальный альбом, Соотечественники и др.



Татьяна Воронина

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