ЭПИДЕМИИ ИЛИ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ XXІ ВЕКА

Не зря говорят: «Самые прибыльные на свете – это войны и эпидемии». Не будучи пророком или экспертом, «отменяющим» всякие болезни, все-таки можно не поверить, что, если в сложную симфонию какой-либо проблемы вступают «тяжелые басы» миллиардов долларов, то выделить что-либо путное из такой какофонии, и оценить реальную опасность для человечества, – уже бывает сложно. Приведу выдержки из замечательной книги А.П. Никонова «История отмороженных в контексте глобального потепления». А позже…

Вспомним, как вначале XXІ века появилась «пугалка» – атипичная пневмония SARS – страшная, убийственная болезнь? Закрывали границы, объявляли карантины, снимали с поездов людей, сокращали количество пропускных пунктов на границе, и строго проверяли всех въезжающих на предмет кашля. И 19 марта 2003 года нашли вирус насморка. Мутант! Американцы говорили: «У нас есть много ученых, готовых взяться за эту работу, и за несколько миллиардов долларов мы спасем человечество. В России тоже ученые засуетились, и тоже зачесались ладони спасать человечество. И пошли деньги. Через некоторое время Associated Press сообщила: «ВОЗ признала, что половине тайваньских пациентов диагноз SARS был поставлен ошибочно». Причем наибольшее количество пациентов, умерших во время эпидемии атипичной пневмонии, были пожилыми людьми. Они умерли от других вирусных инфекций, которые клинически проявились пневмонией. Осложнения этих заболеваний и послужили непосредственной причиной смерти». Но деньги уже ушли.

Был ли птичий грипп? Карательные экспедиции против кур прокатились по всему миру. То ли 10, то ли 25 человек во всем мире умерло, и то за несколько лет. По горячим следам был выделен зловредный вирус, и представлен публике.

В этой связи произошла интересная история. Еще до вспышки птичьего гриппа, летом 2005 года, в Россию приехала делегация сената США, чтобы расширить российские квоты для ножек Буша. Одного из них спросили: «Зачем вы пытаетесь «пропихнуть» к нам на рынок свою курятину, если наше птицеводство находится на подъеме и уже через полгода – год сможет полностью обеспечить россиян куриным мясом?». Американец помолчал, а потом ответил: «Я думаю, этого не произойдет». И уже через пару месяцев началась эта история с птичьим гриппом. Не нужно думать, что России она не коснулась. Коснулась! На волне страхов потребление куриного мяса упало на 30 процентов. Большие фабрики, конечно, выжили, а мелкие и средние разорились.

На всех форумах глава Всемирного банка (ВБ) Пол Вулфовиц 30 января 2007г. посетил в Турции мечеть, и когда он снял ботинки, то обнаружилось, что носки дырявые и большие пальцы обоих ног вылезли наружу. Вместе с председателем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чен в унисон пугали планету: китаянка – миллионами смертей, а американец – миллиардами, триллионами убытков. Они настойчиво потребовали собрать минимум $1,2 млрд. долларов на борьбу с грядущей заразой. Жаль, Кудрин тогда не прислушался к совету умного человека – главного эпидемиолога страны Геннадия Онищенко, и после дружеской встречи с Вулфовицем по поводу «птичьей проблемы», сразу же выделил от России свыше $40 млн. долларов. После устроенной Бушем пиар-атаки, все кинулись закупать тамифлю. Эти орлы приложили массу сил, энергии и времени для международной операции «тамифлю» ради того, чтобы заработать несколько лишних миллионов?

Позже на нас нагрянула новая беда – СПИД неуловимый. За 20 лет на борьбу со СПИДом человечество потратило более 500 млрд. долларов, а СПИД и поныне «живет и здравствует». Резонный вопрос: на что ж потратили такие трудно представимые деньги? Микробиолог Питер Дайсберг – член Национальной академии наук США опубликовал статью, в которой утверждал, что вирус, который назвали ВИЧ, просто не может вызвать СПИДа. Между тем к его аргументации не мешало бы прислушаться.

Во-первых, говорил Дайсберг, утверждается, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) вызывает СПИД, убивая главные клетки иммунной системы Т-лимфоциты. Но теперь известно, что ВИЧ лимфоцитов не убивает. Кроме того, СПИД диагностируют не напрямую, выделяя вирус, а косвенно – по наличию в крови антител, выработанных организмом в ответ на его вторжение. Но если есть антитела, значит, иммунная система человека работает! Тогда о каком же иммунодефиците идет речь?

Во-вторых, у СПИДа все признаки химической эпидемии. Она как раз началась в среде наркоманов и гомосексуалистов, использующих средства, повышающие жизненные силы организма, в том числе усиливающие половую способность. Прогнозы о том, что к 2000 году вся Африка вымрет от СПИДа, тоже не оправдались.

В-третьих, инкубационный период болезни должен составлять несколько дней или недель. А люди носят ВИЧ по 10–15 лет и не заболевают. Такие сроки также характерны для медленных химических отравлений.

В-четвертых, больной СПИДом может умереть от туберкулеза, грибковой инфекции, воспаления легких, диареи, пневмонии и т.д. И никто еще не умер от самого СПИДа, поскольку не существует никакого отдельного заболевания, связанного с ВИЧ».

То, что сейчас называют СПИДом, автор данной статьи изучал в медицинском институте ещё 66 лет назад как «синдром иммунной недостаточности». Это хорошо известная болезнь, совершенно не связанная ни с каким отдельным вирусом, а только с общим ослаблением иммунитета. В современном мире достаточно много причин для снижения иммунитета: употребление антибиотиков, наркотиков, изменение экологии, радиоактивное облучение и пр. Но вдруг в медицине происходит «революция» – формируется список 25 болезней с хорошо известными возбудителями, и им присваивается общее название – СПИД, и определяется их возбудитель – ВИЧ. Кстати говоря, положительную реакцию могут давать и ВИЧ-неинфицированные люди, ведь ВИЧ диагностируют, только по наличию антител! А антитела могут появиться в организме после прививок, после переливания крови, при герпесе, ревматизме и т.д. Более 70 состояний дают ложноположительную реакцию на ВИЧ!

О какой же достоверности может идти речь?

Откуда, вообще, следует, что именно вирус, названный ВИЧ, вызывает СПИД?

Ведь есть люди, умершие якобы от СПИДа, но в их крови не было ВИЧ.

Разгадка происходящего заключалась в том, что лечение одного больного СПИДом приносит фармацевтическим компаниям прибыль в размере 5 тысяч долларов в месяц и объем продажи презервативов вырос в сотни раз. Воистину, если бы не было СПИДа, то его следовало придумать!!! Бред!

Аналогичной точки зрения придерживается венгерский врач Антал Макк: «Постоянное акцентирование неизлечимости СПИДа служит только целям бизнеса и получению денег на исследования. На эти деньги, в частности, разрабатываются и приобретаются токсичные препараты, которые не укрепляют, а разрушают иммунную систему, обрекая человека на смерть от побочных воздействий». Точно так же считают тысячи врачей на планете. По официальным данным в мире сейчас более 60 млн. являются носителями ВИЧ. При этом за 20 последних лет заболевших СПИДом умерло всего 2 млн. человек. И мы начинаем забывать о вымирающей от СПИДа Африке. Вымирание в Африке происходит от давным-давно известных «болезней нищеты»: диареи, гипотрофии (потери веса) и общего ослабления организма. Работающими в Гане японскими врачами у 50% из 227 человек, признанных больными СПИДом, никакого ВИЧ не было обнаружено.

Свиного гриппа не было…, но как же нас «кошмарили» им до 2016 года. До этого сотни стран на случай пандемии птичьего гриппа закупили лекарство тамифлю на миллиарды долларов. Пандемии не оказалось, а у лекарства заканчивался срок годности. Катастрофа!

И тут появляется «свиной грипп». ВОЗ вновь пугает нас смертоносной пандемией и объявляет тамифлю единственным средством спасения от новой напасти. Рекомендовано продлить срок его годности с 5 до 7 лет, с целью реанимировать просроченные запасы. Выяснилось, что за швейцарской фирмой, выпускающей панацею, стоял хозяин лекарства – глава американской фирмы «Гилеад» Дональд Рамсфелд. У него патент до 2016 года и он уже заработал «на курах» миллионы. Возглавляемый им «Гилеад» и создал принципиально новый противогриппозный препарат. Англо-австралийский тандем создал «релензу». Понятно, что ВОЗ в одиночку не могла принудить глав государств делать стратегические закупки. Поэтому Главный маркетолог Маргарет Чен, будучи тогда лишь помощником гендиректора ВОЗ, потребовала включиться ВБ, и он выделил Мексике на борьбу с болезнью свыше $200 млн. кредита, на закупку лекарств. Оказывается, «продвинутые виды биологического оружия, способные воздействовать на конкретный генотип, могут перевести биологическое оружие из сферы террора в область полезного политического инструментария» и т.д. Уж не являются ли «куро–поросячьи» пандемии тем самым продвинутым биологическим оружием? Очень и очень похоже.

Но, вернемся, однако, к нашим свиньям.

Белый дом. Старый Президент сдает дела преемнику и раскрывает ему самую главную тайну: «Помните программу прививок от свиного гриппа»? Новый Президент медленно кивнул. «Как вы, видимо, понимаете, никакого свиного гриппа не было и его не существует вообще. Мы его придумали специально, как предлог, чтобы привить всей стране вакцину от смертоносного яда». Это были вовсе не Буш с Обамой, а всего лишь цитата из повести У. Мэрфи и Р. Сэпира «Последний порог». По сюжету в Штатах на военной базе Форт-Дике заболели 14 новобранцев и умерли от неизвестной отравы, и, чтобы спасти Америку, решили сделать прививки. Официально объявили, что свирепствует свиной грипп, тот самый A/Н1N1, которым нас не так давно страшно пугали. Мол, он уничтожит полстраны. Правда, эпидемия заглохла сама, так и не начавшись, но 40 миллионов американцев были привиты от свиного гриппа. От побочных действий вакцины тысячи из них получили нервные расстройства, кого-то парализовало, а 32 человека умерли. Авторы детектива намекнули на странности вакцинации и самого гриппа. А знаете ли вы, как по-научному называется нынешний свиной, он же мексиканский грипп? «Калифорния 04/2009» – т.е. по месту, где его определили лабораторно! В Калифорнии находится и штаб-квартира рамсфелдовского «Гилеада». Такие- то дела…

На страницах Интернета, появилась сенсационная информация, что американский эксперт по продуктам здравоохранения доктор Леонард Горовиц и журналистка Шерри Кейн опубликовали в прессе США, шокирующие официальные документы. Они свидетельствуют о том, что владельцы частного глобального биотехнологического «траста» стоят за всем, что вы когда-либо слышали о пандемическом вирусе гриппа, включая его возникновение, и так называемую профилактику путём вакцинации. Эти документы были переданы юристами в ФБР. Они являлись обличающим свидетельством того, как наделённые властью промышленники, действовавшие в рамках «Нью-Йоркского партнёрства», стояли за созданием пандемий, распространением паники и дезинформации населения через СМИ, подготовкой и официальной рекламной кампанией вакцинации, которая проводится сейчас практически повсеместно, от супермаркетов до поликлиник.

Траст Дэвида Рокфеллера и его партнеры с Уолл-Стрита: Руперт Мердок, Мортон Цукерман, Томас Глоусер и бывший глава совета директоров Федерального Резервного Банка Нью-Йорка Джерри Спрейер, обвинялись, в подготовке «спланированного глобального геноцида». Учитывая беспрецедентную природу и важность этих сведений, доктор Горовиц дал официальные письменные показания под присягой, с тем, чтобы другие активисты распространили эту информацию и предупредили Правительства государств мира.

Коронавирус – «на десерт». Ещё до распространения коронавируса многие специалисты писали о том, что Вашингтон в последнее время, вопреки международному закону, активно разрабатывает биологическое оружие на своих многочисленных лабораториях, расположенных как на американской территории, так и за границей.

В ноябре прошлого года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, хорошо знакомый с этим вопросом, тревожно предупреждал об этой опасности и перечислил основные угрозы безопасности многим странам мира. Один из пунктов был посвящен политике, «направленной на разрушение единого гуманитарного пространства и разобщение народов» в отношении СНГ, а также касался создания биологических лабораторий США на их территории: «Особую озабоченность вызывает деятельность Пентагона по созданию по всему миру, прежде всего в странах СНГ, биологических лабораторий, где проводятся исследования инфекционных заболеваний, и может создаваться биологическое оружие».

Позднее появилась информация, что США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру, они есть на территории Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Молдовы, Узбекистана и Украины.

В Интернете 30 марта помещено обнадёживающее интервью с главврачом московской инфекционной клинической больницы № 40 Денисом Проценко. Доктор рассказал, как могут развиваться события с пандемией дальше в нашей стране: «Если мы пойдем по китайскому сценарию, то все закончится в мае-июне, а если по итальянскому, то будем считать сентябрь хорошей историей. Если же ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 пойдет по такому же сценарию как атипичная пневмония, то уже к апрелю-маю все благополучно разрешится». Оснований для того, чтобы паниковать нет, но и недооценивать опасность тоже нельзя. Главное – соблюдать карантин и самоизоляцию. Россия с 30 марта уже полностью закрыла границы. Остановлена работа всех пунктов пропуска, в том числе и на границе с Белоруссией. Об этом сообщается в тексте распоряжения Правительства РФ.

Американцы испытывают вирусы на людях и у них есть полный арсенал биологического оружия. И то, что сегодня происходит, мы уже обсуждали много лет назад. Это проявление гибридной войны США против не контролируемых ими участков экономики является совершенно понятным и логичным.

Как говорил Сократ: «Тайное рано или поздно становится явным».

Сейчас уже многое начинает проясняться. Представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь выдвинул обвинение против американских военных. Он написал, что именно они занесли коронавирус в Ухань. Свои выводы Лицзянь сделал после выступления в Комитете по надзору Палаты представителей США Роберта Редфилда – директора Центра по контролю и профилактике заболеваний. Представитель китайского МИД сообщил, что после своего доклада Редфилд был тут же арестован.

Надеюсь, пройдет время и под тяжестью обвинений в преступлениях перед человечеством, рухнет полицейская система Соединенных Штатов, построенная на эксплуатации богатыми нищих. Вот тогда и раскроются многие секреты «успехов» их «демократии», характеризующие нынешние преступления капитала в отношении всего мирового сообщества.

Владимир Яровой,

кандидат медицинских наук.

Администратор

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