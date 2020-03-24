Заместитель главного врача Севастопольского противотуберкулезного диспансера по медицинской части Свичарская Анна Константиновна, в канун Всемирного дня борьбы с туберкулезом рассказывает о том, что должны знать родители, чтобы дети на стали пациентами противотуберкулезного диспансера и что делать, если болезнь все-таки настигла.

- Хочется поговорить о профилактических мероприятиях у детей. Каждая мама должна знать, что существует вакцина, которая предохраняет ребенка от заболевания туберкулезом в ранние годы жизни. Вакцина называется БЦЖ и каждой матери предлагают вакцинировать ребенка сразу в родильном доме на третий-четвертый день жизни. К сожалению, не все мамы понимают важность этого процесса, очень многие родители настроены против вакцинации в принципе и отказываются обезопасить своих детей. При этом в целом по Севастополю очень большое количество мам, которые соглашаются привить малыша в роддоме. Наши показатели вакцинации новорожденных выше, чем во многих регионах страны. БЦЖ – это первое и очень важное профилактическое мероприятие в жизни каждого человека. Второе: важно ежегодно проводить туберкулиновый тест, чтобы отследить, как ребенок реагирует на вакцинацию БЦЖ, как формируется иммунитет, а в дальнейшем отслеживать инфицировался ли ребенок микобактерией туберкулеза или нет. Детям от года до семи лет проводят реакцию Манту, с семи до четырнадцати лет каждый год проводится Диаскинтест, а подросткам с 15 до 17 лет необходимо проходить флюорографию. Это обязательные методики, от которых не нужно отказываться, в них нет ничего страшного. Очень многие мамы считают, что туберкулин – это вакцина. На самом деле – это аллерген, который не обладает свойствами развить иммунитет. Это простой тест, который показывает реакцию организма на наличие, или отсутствие, возбудителя туберкулеза. Когда мамы отказываются от тестирования или от проведения флюорографии своим детям, они очень сильно рискуют, потому что лишают своих детей единственного простого способа своевременно выявить туберкулез. Так же многие мамы считают, если ребенок хорошо кушает и хорошо спит, то он не болен ничем и ему заболевание туберкулезом не грозит. К сожалению, это далеко не всегда оправданное предположение. Для туберкулеза, особенно в его начальной стадии, характерно отсутствие какой-либо симптоматики. И бывает, что жалоб и клинических проявлений нет совсем. К сожалению, у нас есть примеры сегодняшнего дня, в стационаре лежит ребенок с распространенным туберкулезным процессом, при этом у ребенка отсутствует клинические симптомы. Ребенок хорошо спит, хорошо ест, хорошо учится и жалоб у него нет. Выявили туберкулез благодаря ежегодным обследованиям. Поэтому важно помнить – профилактические осмотры своей актуальности не утратили.

Человек, который заботится о себе, обязательно проходит профилактические мероприятия. При этом хочу подчеркнуть – во многих странах профилактика не всегда доступна, является платной, а у нас это абсолютно бесплатно и совершенно доступно.

Обязательно надо вести здоровый образ жизни. Важно проводить профилактику курения у детей. Курение родителей пагубно влияет на всю семью. Пассивное курение очень вредно для ребенка, а пример родителей, когда ребенок с детства видит в своей семье курильщиков, приводит к тому, что ребенок вырастает и тоже начинает курить. Это весьма отрицательный фактор, который в дальнейшем влияет на возможность развития бронхо-легочной патологии. Ослабленные курением бронхи и легкие не способны препятствовать развитию туберкулеза.

Для взрослых существует такие же методы профилактики, как и для детей – ежегодное прохождение флюорографических исследований. Это доступно, бесплатно и в настоящее время — безвредно. Все современные аппараты обладают очень малой однократной лучевой нагрузкой при проведении исследования грудной клетки. Когда пациенты говорят, что они не хотят облучаться, это полное невежество. Об облучении можно было говорить много десятков лет назад. Можно предположительно сравнить дозовую лучевую нагрузку при таком исследовании с нахождением на солнце в течение 15 минут. Многие отказываются от проведения флюорографии из-за боязни очередей или возникновения других сложностей, связанных с посещением лечебного учреждения. Это уже давно неоправданные страхи.

Подготовила Елена Маркина

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