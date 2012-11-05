Литературный детский конкурс «ПАРУСА»

учрежден севастопольским региональным отделением Союза писателей России при поддержке Управления культуры города Севастополя и ТО ДАР.

1. Цели и задачи конкурса

1.1. Выявление юных писателей, художников, чтецов города Севастополя и Крыма.

1.2. Формирование у детей и подростков духовно-нравственных ценностей и любви к искусству.

1.3. Популяризация творчества современных детских писателей.

2. Условия конкурса

2.1. На Конкурс принимаются авторские стихотворения и авторские рассказы, написанные на русском языке.

2.2. На Конкурс принимаются иллюстрации к произведениям современных детских авторов.

2.3. На Конкурс принимаются видеозаписи прочтений произведений современных детских авторов.

3. Участники конкурса

3.1. Принять участие в Конкурсе могут дети и подростки от 6 лет до 17 лет включительно, проживающие на территории города Севастополя и Крыма.

4. Номинации конкурса

Номинации для детей и подростков (от 6 лет до 17 включительно):

Поэзия — автор представляет не более пяти стихотворений.

Проза — автор представляет не более одного рассказа.

Иллюстрация произведения современного детского автора — иллюстрации к поэтическим произведениям современных детских авторов. Юный художник представляет не более трёх иллюстраций.

Художественное чтение произведения современного детского автора — прочтение поэтических произведений современных детских авторов. Участник представляет не более трёх работ.

5. Порядок представления работ на конкурс

Для участия в номинациях «Проза» и «Поэзия» юный участник или его наставник высылает вдокументе Word свою конкурсную работу, фото, краткую биографическую справку (возраст, место учёбы), контактный телефон родителей или наставника и адрес электронной почты.

Для участия в номинации «Иллюстрация произведения современного детского автора» юный участник или его наставник высылает иллюстрации к стихотворениям современных детских авторов в цифровом формате (сканрисунков—формат JPG). Сканы рисунков прилагаются к письму. Участник или его наставник высылает вдокументе Word тексты стихотворений, фото, краткую биографическую справку (возраст, место учёбы, название художественной студии или школы), контактный телефон родителей или наставника и адрес электронной почты.

Для участия в номинации «Художественное чтение произведения современного детского автора» юный участник или его наставник высылает вдокументе Wordвидео конкурсной работы, размещённое на YouTube (высылаетсяссылка), текст конкурсной работы, фото, краткую биографическую справку (возраст, место учёбы), контактный телефон родителей или наставника и адрес электронной почты.Видео работы в каком-либо формате, кроме ссылок на ресурс YouTube на Конкурс не принимаются.

Все работы высылаются на электронный адрес:

parysa.konkyrs@mail.ru

6. Жюри конкурса

Известные детские писатели, художники, актёры, общественные деятели и руководители детских учебных учреждений.

7. Награды конкурса

Победители Конкурса будут награждены дипломами лауреатов I, II, III степеней.

Участники Конкурса будут отмечены дипломами.

Победителям Конкурса предоставляют возможность публикаций конкурсных работ:

Альманах «Севастополь»; «Литературная газета + Курьер культуры: Крым—Севастополь»; Сайт «Дом писателей Крым—Севастополь»; Сайт «Графская пристань». 5. ТО ДАР (Творческое объединение детских авторов России) предоставляет возможность публикаций конкурсных работ на своём сайте.

Начало приёма работ на Конкурс 15 марта 2020 года.

Окончание приёма работ на Конкурс 15 мая 2020 года.

Победители Конкурса будут объявлены в 20 мая 2020 года на сайте «Дом писателей Крым—Севастополь».

Подведение итогов Конкурса в городе Севастополе пройдёт 24 мая в 12.00 в ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ №14 «ДРУЖБЫ НАРОДОВ» (ул. Тараса Шевченко, дом 11. Проезд маршруткой №83).

Все вопросы и предложения направляются на электронный адрес координатору конкурса Олегу Фалько:

olegfalko@gmail.com

"Графская пристань". Соб. инф.

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