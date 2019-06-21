Севастопольцы добиваются возвращения «Михаила Кутузова» в родную гавань
Их строят для решения определенных задач при наличии финансовых и технологических ресурсов. Прогресс семимильными шагами идет вперед. Корабли устаревают морально, даже если паруса еще ловят ветер, а машины вращают винты.
Объект мировой истории
В свое время в Советском Союзе было построено 14 легких артиллерийских крейсеров проекта 68-бис. Они отслужили свой срок и пошли «на иголки». Все, кроме одного. На плаву остался крейсер «Михаил Кутузов». Он был двенадцатым кораблем проекта 68-бис. Заложен этот крейсер был в феврале 1951 года на Николаевском судостроительном заводе под номером С385 и спущен на воду 29 ноября 1951 года. 9 августа 1954 года на крейсере был поднят Военно-морской флаг СССР. Этот день считается днем рождения крейсера. 31 января 1955 года крейсер был зачислен в состав боевых кораблей Черноморского флота. Боевые службы «Михаил Кутузов» нес в Средиземном и Черном морях, в Центральной Атлантике. К моменту вывода из боевого состава в 1998 году корабль прошел 211 900 миль. И он оказался единственным за всю 300-летнюю историю российского флота сохранившимся памятником отечественного кораблестроения. «Аврора» — не в счет. Она — музей революции, но не корабль-памятник. Да и построена «Аврора» в России по чужому проекту. Английский крейсер «Толбот» — ее близнец и брат по проекту.
Водоизмещение крейсера 18 640 тонн. Длина корабля 210 метров (превышает длину двух прямых стометровых дорожек стадиона), при ширине 23 метра, высоте 52,5 метра. Корабль несет 100-мм броневой пояс. «Михаил Кутузов» развивал ход 35 узлов, или 65 км/ч. При ходе в 16 узлов дальность плавания 7400 миль. Экипаж 1200 человек. Главное вооружение — четыре 3-орудийные башни со 152-мм орудиями, шесть спаренных универсальных артустановок калибра 100 мм. В 1961 году крейсер стал съемочной площадкой фильма «Увольнение на берег» с участием Владимира Высоцкого. В июне 1967 года крейсер своим присутствием защитил Александрию от удара авиации противника, чем поддержал вооруженные силы Египта. С 1 августа по 31 декабря 1968 года оказывал помощь вооруженным силам Сирии. 30 марта 1969 года крейсер стал флагманом 30-й дивизии надводных кораблей ЧФ. В 1987 году переведен в резерв ВМФ, 3 июля 1992 года исключен из состава ВМФ.
Уже семь лет длится спор о месте базирования крейсера. Многие годы «Михаил Кутузов» служил в Севастополе. Капитан 2 ранга в отставке, член Союза писателей России Владимир Стефановский считает, что корабль-памятник должен и сегодня стоять в Севастополе.
- Крейсер «Михаил Кутузов» является объектом мировой истории, — говорит Владимир Владимирович. — Включен в Реестр ЮНЕСКО как Памятник и музейный Центр национального значения. Все памятники истории привязываются и сохраняются в подготовленном самой Историей месте. Сейчас, в честь победы над фашистами под Ржевом в 1943 году, сооружается величественный памятник, в память и во славу Красной армии, одержавшей победу подо Ржевом. Есть подвиг! На месте подвига и памятник стоит! Всё корректно и правильно. С «Михаилом Кутузовым» получилось не так. Вот уже седьмой год, как после возвращения Крыма и Севастополя домой, крейсер остается в Новороссийске, куда в 2001 году, в связи с истечением срока аренды военно-морской базы в период украинской администрации был переведен с целью сбережения, как культурно-историческое наследие страны и Флота.
Многочисленные обращения к командованию флотом и Министерству обоpоны по возвращению крейсера в главную базу ЧФ результата не дали. Сторонники точки зрения Владимир Стефановского задаются вопросом: «Почему боевой корабль, музейный центр национального значения находится не в Главной базе, не в исторической морской крепости, как ее символ, не в кораблестроительном городе, а в торговом порту?»
Временная прописка
Стефановский показывает толстую папку переписки. Чиновники ему отвечают: «Он тут уже стал символом», «к нему уже привыкли жители города», «перевод «Кутузова» в иное место базирования считаем нецелесообразным». Патриот Севастополя возмущен:
- Для чиновников Министерства обоpоны, на их пехотный взгляд, Севастополь представляет просто «иное место». Может, в этом всё дело? Потому и «нецелесообразно»?
В своем стремлении вернуть крейсер «Михаил Кутузов» в Севастополь Стефановский не одинок. Его поддерживают такие известные люди, как адмиралы В. Чернавин, И. Касатонов, контр-адмирал Е. Кобцев, контр-адмирал А. Аладкин, адмирал В. Кравченко, вице-адмирал В. Рязанцев, контр-адмирал А. Гринкевич, контр-адмирал В. Урывский, вице-адмирал Р. Голосов. Мотивация проста: крейсер обязан вернуться обратно в Город-Герой Севастополь, чтобы стать там частью исторического наследия.
Но иного мнения придерживается Генеральный директор Центрального военно-морского музея (ЦВММ) генерал-лейтенант Руслан Нехай.
- Ученый совет музея считает, что место его в Новороссийске, потому что его с этим городом связывает вся его история, — говорит Руслан Шамсудинович. — «Михаил Кутузов» в свое время приходил в Новороссийск, чтобы участвовать практически во всех военно-морских праздниках. Даже площадь Кутузова была вымощена экипажем.
Недавно в одном из специализированных СМИ была опубликована фантастическая идея, предполагающая прекращение спора между севастопольцами и новороссийцами: «Можно сделать капитальный ремонт корабля. Но это однозначно не в Новороссийске. Местные судоремонтные заводы не в состоянии обслужить этот корабль. Значит, Морской завод или что-то подобное. В Крыму. А там и до Севастополя несколько ближе, чем обратно в Новороссийск… Кроме того, в Севастополе есть и Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П. С. Нахимова, и филиал Нахимовского военно-морского училища. Вряд ли курсантам и нахимовцам помешал бы учебный корабль, подобный «Михаилу Кутузову». В том случае, если он пройдет капитальный ремонт и снова будет в состоянии совершать походы пусть не в Атлантику и Средиземноморье, а хотя бы по Черному морю».
Но и эта гипотеза так или иначе предписывает крейсеру покинуть Новороссийск.
Место вечной стоянки
Противники возвращения крейсера на свое историческое место в Главную базу Черноморского флота оправдывают свою точку зрения, в основном, проблемой места. Действительно, готового места для него нет, место для крейсера необходимо готовить. Это комплексный вопрос. И должен быть поставлен на высоту национального проекта. Будет решение о возвращении корабля в родную гавань, найдется решение и с местом. Персонально подготовленным и оборудованным «пьедесталом» под этот памятник.В связи с планируемым переносом газового трубопровода от входных молов Севастопольской бухты наиболее подходящим местом его вечной стоянки в Севастополе была бы внутренняя сторона Южного мола: отовсюду виден, доступен. В полном объеме оправдал бы понятие символа морской крепости. Тут, правда, тяжелый ветро-волновой режим. Но есть у нас наука, профильные институты, которые подскажут решение по обеспечению его безопасной стоянки. Конечно, подготовка места стоянки такому кораблю потребует средств и решения многих организационно-технических вопросов. Сторонниками оставления крейсера в Новороссийске даже называется связанный с переводом «Кутузова» в Севастополь объем финансирования — 3-5 млрд руб. Цифра совершенно надуманная и намеренно отпугивающая. Но даже если и так, то мы же на «культуру» предусматриваем гораздо больше. А на сохранение и обеспечение функционирования крейсера-памятника, независимо от его местонахождения, тоже требуется финансовое обеспечение. Только в Севастополе и музей будет работать эффективнее, и затраты на его содержание будут гораздо меньше. Тут он дома! Своя ремонтная база и техническое обеспечение.
Владимир Стефановский настаивает на том, что символом города, крепости, поселения могут служить лишь созданные первопоселенцами, их умом и руками сооружения, исторические культурные и культовые объекты. Крейсер же «Михаил Кутузов» для Новороссийска — это случайно свалившаяся медаль с чужой груди. Чужая награда. А Севастополь — это морская крепость, город корабелов. И крейсер тут просто необходим, как символ морской крепости. Как фактор истории и культуры. Как духовный, патриотический и культурный фундамент. Как символ Великой морской державы. Крейсер «Михаил Кутузов» это не игрушка, которую можно оставить где угодно. Его историческое место — Севастополь. Это место, подготовленное самой историей.
Это вопрос культуры и ответственности морской державы перед историей и ее будущим. А наше будущее — в молодом поколении, в его нравственном содержании, в его культуре, патриотизме и ответственности.
Владимир Илларионов.
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