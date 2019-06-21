Севастопольцы добиваются возвращения «Михаила Кутузова» в родную гавань

Их строят для решения определенных задач при наличии финансовых и технологических ресурсов. Прогресс семимильными шагами идет вперед. Корабли устаревают морально, даже если паруса еще ловят ветер, а машины вращают винты.

Объект мировой истории

В свое время в Советском Союзе было построено 14 легких артиллерийских крейсеров проекта 68-бис. Они отслужили свой срок и пошли «на иголки». Все, кроме одного. На плаву остался крейсер «Михаил Кутузов». Он был двенадцатым кораблем проекта 68-бис. Заложен этот крейсер был в феврале 1951 года на Николаевском судостроительном заводе под номером С385 и спущен на воду 29 ноября 1951 года. 9 августа 1954 года на крейсере был поднят Военно-морской флаг СССР. Этот день считается днем рождения крейсера. 31 января 1955 года крейсер был зачислен в состав боевых кораблей Черноморского флота. Боевые службы «Михаил Кутузов» нес в Средиземном и Черном морях, в Центральной Атлантике. К моменту вывода из боевого состава в 1998 году корабль прошел 211 900 миль. И он оказался единственным за всю 300-летнюю историю российского флота сохранившимся памятником отечественного кораблестроения. «Аврора» — не в счет. Она — музей революции, но не корабль-памятник. Да и построена «Аврора» в России по чужому проекту. Английский крейсер «Толбот» — ее близнец и брат по проекту.

Справка МК Водоизмещение крейсера 18 640 тонн. Длина корабля 210 метров (превышает длину двух прямых стометровых дорожек стадиона), при ширине 23 метра, высоте 52,5 метра. Корабль несет 100-мм броневой пояс. «Михаил Кутузов» развивал ход 35 узлов, или 65 км/ч. При ходе в 16 узлов дальность плавания 7400 миль. Экипаж 1200 человек. Главное вооружение — четыре 3-орудийные башни со 152-мм орудиями, шесть спаренных универсальных артустановок калибра 100 мм. В 1961 году крейсер стал съемочной площадкой фильма «Увольнение на берег» с участием Владимира Высоцкого. В июне 1967 года крейсер своим присутствием защитил Александрию от удара авиации противника, чем поддержал вооруженные силы Египта. С 1 августа по 31 декабря 1968 года оказывал помощь вооруженным силам Сирии. 30 марта 1969 года крейсер стал флагманом 30-й дивизии надводных кораблей ЧФ. В 1987 году переведен в резерв ВМФ, 3 июля 1992 года исключен из состава ВМФ.

Уже семь лет длится спор о месте базирования крейсера. Многие годы «Михаил Кутузов» служил в Севастополе. Капитан 2 ранга в отставке, член Союза писателей России Владимир Стефановский считает, что корабль-памятник должен и сегодня стоять в Севастополе.

- Крейсер «Михаил Кутузов» является объектом мировой истории, — говорит Владимир Владимирович. — Включен в Реестр ЮНЕСКО как Памятник и музейный Центр национального значения. Все памятники истории привязываются и сохраняются в подготовленном самой Историей месте. Сейчас, в честь победы над фашистами под Ржевом в 1943 году, сооружается величественный памятник, в память и во славу Красной армии, одержавшей победу подо Ржевом. Есть подвиг! На месте подвига и памятник стоит! Всё корректно и правильно. С «Михаилом Кутузовым» получилось не так. Вот уже седьмой год, как после возвращения Крыма и Севастополя домой, крейсер остается в Новороссийске, куда в 2001 году, в связи с истечением срока аренды военно-морской базы в период украинской администрации был переведен с целью сбережения, как культурно-историческое наследие страны и Флота.

Многочисленные обращения к командованию флотом и Министерству обоpоны по возвращению крейсера в главную базу ЧФ результата не дали. Сторонники точки зрения Владимир Стефановского задаются вопросом: «Почему боевой корабль, музейный центр национального значения находится не в Главной базе, не в исторической морской крепости, как ее символ, не в кораблестроительном городе, а в торговом порту?»

Временная прописка

Стефановский показывает толстую папку переписки. Чиновники ему отвечают: «Он тут уже стал символом», «к нему уже привыкли жители города», «перевод «Кутузова» в иное место базирования считаем нецелесообразным». Патриот Севастополя возмущен:

- Для чиновников Министерства обоpоны, на их пехотный взгляд, Севастополь представляет просто «иное место». Может, в этом всё дело? Потому и «нецелесообразно»?

В своем стремлении вернуть крейсер «Михаил Кутузов» в Севастополь Стефановский не одинок. Его поддерживают такие известные люди, как адмиралы В. Чернавин, И. Касатонов, контр-адмирал Е. Кобцев, контр-адмирал А. Аладкин, адмирал В. Кравченко, вице-адмирал В. Рязанцев, контр-адмирал А. Гринкевич, контр-адмирал В. Урывский, вице-адмирал Р. Голосов. Мотивация проста: крейсер обязан вернуться обратно в Город-Герой Севастополь, чтобы стать там частью исторического наследия.

Но иного мнения придерживается Генеральный директор Центрального военно-морского музея (ЦВММ) генерал-лейтенант Руслан Нехай.

- Ученый совет музея считает, что место его в Новороссийске, потому что его с этим городом связывает вся его история, — говорит Руслан Шамсудинович. — «Михаил Кутузов» в свое время приходил в Новороссийск, чтобы участвовать практически во всех военно-морских праздниках. Даже площадь Кутузова была вымощена экипажем.

На приколе в Новороссийске.

Недавно в одном из специализированных СМИ была опубликована фантастическая идея, предполагающая прекращение спора между севастопольцами и новороссийцами: «Можно сделать капитальный ремонт корабля. Но это однозначно не в Новороссийске. Местные судоремонтные заводы не в состоянии обслужить этот корабль. Значит, Морской завод или что-то подобное. В Крыму. А там и до Севастополя несколько ближе, чем обратно в Новороссийск… Кроме того, в Севастополе есть и Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П. С. Нахимова, и филиал Нахимовского военно-морского училища. Вряд ли курсантам и нахимовцам помешал бы учебный корабль, подобный «Михаилу Кутузову». В том случае, если он пройдет капитальный ремонт и снова будет в состоянии совершать походы пусть не в Атлантику и Средиземноморье, а хотя бы по Черному морю».

Но и эта гипотеза так или иначе предписывает крейсеру покинуть Новороссийск.

Место вечной стоянки

Противники возвращения крейсера на свое историческое место в Главную базу Черноморского флота оправдывают свою точку зрения, в основном, проблемой места. Действительно, готового места для него нет, место для крейсера необходимо готовить. Это комплексный вопрос. И должен быть поставлен на высоту национального проекта. Будет решение о возвращении корабля в родную гавань, найдется решение и с местом. Персонально подготовленным и оборудованным «пьедесталом» под этот памятник.В связи с планируемым переносом газового трубопровода от входных молов Севастопольской бухты наиболее подходящим местом его вечной стоянки в Севастополе была бы внутренняя сторона Южного мола: отовсюду виден, доступен. В полном объеме оправдал бы понятие символа морской крепости. Тут, правда, тяжелый ветро-волновой режим. Но есть у нас наука, профильные институты, которые подскажут решение по обеспечению его безопасной стоянки. Конечно, подготовка места стоянки такому кораблю потребует средств и решения многих организационно-технических вопросов. Сторонниками оставления крейсера в Новороссийске даже называется связанный с переводом «Кутузова» в Севастополь объем финансирования — 3-5 млрд руб. Цифра совершенно надуманная и намеренно отпугивающая. Но даже если и так, то мы же на «культуру» предусматриваем гораздо больше. А на сохранение и обеспечение функционирования крейсера-памятника, независимо от его местонахождения, тоже требуется финансовое обеспечение. Только в Севастополе и музей будет работать эффективнее, и затраты на его содержание будут гораздо меньше. Тут он дома! Своя ремонтная база и техническое обеспечение.

Владимир Стефановский настаивает на том, что символом города, крепости, поселения могут служить лишь созданные первопоселенцами, их умом и руками сооружения, исторические культурные и культовые объекты. Крейсер же «Михаил Кутузов» для Новороссийска — это случайно свалившаяся медаль с чужой груди. Чужая награда. А Севастополь — это морская крепость, город корабелов. И крейсер тут просто необходим, как символ морской крепости. Как фактор истории и культуры. Как духовный, патриотический и культурный фундамент. Как символ Великой морской державы. Крейсер «Михаил Кутузов» это не игрушка, которую можно оставить где угодно. Его историческое место — Севастополь. Это место, подготовленное самой историей. Это вопрос культуры и ответственности морской державы перед историей и ее будущим. А наше будущее — в молодом поколении, в его нравственном содержании, в его культуре, патриотизме и ответственности. Владимир Илларионов.

Заголовок в газете: Тяжёлая судьба лёгкого крейсера

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