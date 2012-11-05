Поздравляем с дорогих женщин с праздником 8-е Марта!

1Женский день к нам пришел долгожданной порою весенней,

И цветочных рядов вереница вдоль улиц растёт.

После долгой зимы наступает пора воскресенья,

Ведь в природе и нашей душе всё стремится в полёт.

 

Цифра «8» фигурой похожа на знак «бесконечность» ().

Надо что-то желать и загадывать в это число.

Бесконечной пусть станет Любовь, уводящая в вечность,

С Нею в наших сердцах навсегда отвергается зло.

 

Что ещё пожелать этой лучшей людской половинке?

Я о главном сказал, многословить не брал я в расчет.

Пусть весеннее солнце скорее растопит все льдинки,

Что кололо в душе – вместе с талой водой унесёт!

Андрей Мальцев. Севастополь

 

 

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Автор: "Графская пристань". Соб. инф.

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