Поздравляем с дорогих женщин с праздником 8-е Марта!
Женский день к нам пришел долгожданной порою весенней,
И цветочных рядов вереница вдоль улиц растёт.
После долгой зимы наступает пора воскресенья,
Ведь в природе и нашей душе всё стремится в полёт.
Цифра «8» фигурой похожа на знак «бесконечность» (∞).
Надо что-то желать и загадывать в это число.
Бесконечной пусть станет Любовь, уводящая в вечность,
С Нею в наших сердцах навсегда отвергается зло.
Что ещё пожелать этой лучшей людской половинке?
Я о главном сказал, многословить не брал я в расчет.
Пусть весеннее солнце скорее растопит все льдинки,
Что кололо в душе – вместе с талой водой унесёт!
Андрей Мальцев. Севастополь
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