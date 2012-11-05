Самая женская профессия

Никто не станет оспаривать, тот факт, что самое главное предназначение женщины — стать мамой. Вырастить детей не просто, поэтому, тот большой труд, который берут на себя женщины, смело можно приравнять к профессиональной деятельности. Когда женщина не только мама, но еще и помогает малышам родиться на свет, а мамам помогает оставаться здоровыми, тогда можно говорить, что это мама вдвойне, а может и втройне, и профессия у нее самая-самая женская.

Елена Михайловна Леванович, заместитель главного врача ГБУЗС «ГБ №5 ЦОЗМиР» по акушерству и гинекологии делится: « Рождение ребенка — это всегда что-то божественное, даже если проработал много лет, когда попадаешь на роды, всегда встречаешь новую жизнь со слезами на глазах. Это всегда что-то непостижимое. Думаю, что те эмоции, которые испытывает врач, не уступают эмоциям мам новорожденных».

А еще Елена Леванович констатирует: «Наша профессия не терпит суеты, скоропалительных решений, нужно подумать, взвесить, прислушаться к интуиции».

Возможно, именно интуиция и подсказала в свое время, тогда еще школьнице Елене, на какую профессию стоит обратить внимание.

«Выбор у меня был абсолютно случайный. Мы со школьной подругой просто решили после 8-го класса поступать в медицинское училище имени Жени Дерюгиной и вместе там отучились три года. Там и появилось желание стать доктором, поэтому и продолжила обучение дальше в медицинском институте».

Судьба распорядилась так, что учиться Елена Леванович поехала в Минск. В 1999 году закончила Минский государственный медицинский институт, работала в Минске, но судьба снова взяла бразды правления в свои руки и ее очередной поворот не заставил себя ждать. В 2003 году обстоятельства отправили Елену в путь. Дорога привела в родной город Севастополь, в пятую городскую больницу.

«С тех пор и работаю во втором родильном доме», говорит Елена Леванович и переводит разговор в профессиональное русло:

«Когда ты начинаешь вникать во все тонкости профессии, трудности не пугают, хочется все сделать так, чтобы помочь. У меня всегда есть чувство сострадания, желание найти самое оптимальное решение, чтобы сделать лучше.

На втором курсе колебалась в выборе между офтальмологией и гинекологией, но как-то само собой все разрешилось. На 3 курсе пошла в кружок по акушерству. Писали работы, ходили на дежурства, нам давали возможность все потрогать своими руками, конечно, увлеклась. Вариантов уже не было – только акушерство и гинекология.

Каждый акушер гинеколог начинает свою работу, после завершения обучения, с того, что принимает роды. Важно понимать, что мы несем ответственность за две жизни. Если в других специальностях у врачей ответственность за жизнь пациента, то у нас в руках две жизни».

В любой профессии есть очень сложные аспекты. В роддоме самое, пожалуй непреодолимое для понимания и не вызывающее положительных эмоций – это ситуации, когда появляются дети, от которых отказались мамы:

«Причины абсолютно разные, — говорит Елена Михайловна, - одно дело, когда мамы отказываются от здорового ребенка, это понять и приять невозможно. Я не знаю, как они будут с этим жить всю жизнь. Есть сложные ситуации, когда мамы без места жительства поступают к нам в роддом без документов, родившегося ребенка бросают и уезжают. Возможно для ребенка это к лучшему, он не остается без помощи и его жизни ничто не угрожает. Ведь бывает, что и по другому бросают новорожденных детей и делают это очень жестоко, не давая шанс ребенку выжить. Но всегда важно использовать все возможности. Есть центры помощи мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, мы стараемся дать возможность узнать максимум информации таким мамам и постараться помочь, найти нужные контакты, дать возможность встретиться с работниками таких центров. В некоторых случаях это помогает. Другое дело, когда мамы оставляют тяжело больных детей. Это сложнейшие ситуации и оставим их без комментариев».

Интересно складываются медицинские династии. Если родители Елены не имели отношения к медицине, то Елена и сама стала врачом, и вторая половинка в ее семье тоже врач.

Первый сын выбрал не медицинскую профессию, второму еще рано принимать окончательное решение. Интерес к медицине проявляет, но в 11 лет сложно говорить о каком-то окончательном выборе и определении целей на всю жизнь. Но, кто знает, может как раз сейчас зарождается новая медицинская династия.

Если говорить о карьерной лестнице, то можно с уверенностью сказать, идет по ней Елена спокойно и уверенно. Должность заместителя главного врача одного из самых крупных в городе медицинских учреждений, это бесспорно показатель профессионализма и деловых качеств. На вопрос, что еще привлекает, какие для себя ставит цели, отвечает:

«Мы всю жизнь учимся. Докторам всегда интересно узнавать что-то новое, куда-то съездить поучиться, побывать на конференциях. Медицина не стоит на месте. Даже в таком природном и естественном процессе, как роды, все время появляется что-то новое. Много нового в лечении гинекологических заболеваний. Процесс познания бесконечен. Открыто много симуляционных тренинговых центров. Во время моей учебы мы все учили по книгам, потом закрепляли на практике. Сегодня создано много муляжей, симуляторов, электронное оборудование полностью отображает те или иные ситуации и можно отработать и реанимационные навыки, и прием родов, и оперативные навыки и оказание помощи в экстренной ситуации. Так что всегда есть желание учиться, совершенствоваться».

На вопрос, что самое важное для врача и что хотелось бы пожелать в преддверии праздника коллегам, Елена Леванович отвечает:

«Конечно, очень важно здоровье. Когда нет здоровья, тогда нет ни желаний, ни сил, ни устремлений. Коллегам желаю выдержки и терпения. Терпения желаю и семьям. Работа у нас круглосуточная, часто родные долго не видят нас дома. Обязательно желаю всем любви и счастья».

Журналист Елена Маркина.

Администратор

Материал из рубрики: Общество