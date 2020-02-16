Севастопольское региональное отделение Союза писателей России, ГБУК города Севастополя «Централизованная библиотечная система для взрослых» принимают заявки от неравнодушных севастопольцев, обладающих зарядом энергии и творческого потенциала, способных донести слова признательности и восхищения героизму и отваге советских воинов, проявленным в годы Великой Отечественной войны

Городской творческий конкурсе «За Победу!», посвященный 75-летию Великой Победы и 76 годовщине освобождения города Севастополя, проводится по следующим номинациям:

«Литературно-поэтическое творчество» (произведения в жанрах проза и поэзия: рассказ, очерк, стихотворение, песня)

Заявки на участие и конкурсные работы принимаются до 15 мая 2020 года по электронной почте ZaPobedu1944@ya.ru с пометкой «На конкурс».

С условиями проведения Конкурса можно подробно ознакомиться на сайте Графская пристань, Главного Управления культуры города Севастополя, «Дом писателя:Крым-Севастополь».

ПОЛОЖЕНИЕ

о Городском литературном конкурсе «За Победу!»,

посвящённом 75-летию Победы в Великой отечественной войне и 76 годовщине освобождения города Севастополя

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Городском литературном конкурсе «За Победу!», посвящённом 75-летию освобождения города Севастополя (далее – Конкурс), определяет цели, задачи, сроки, условия и порядок проведения Конкурса.

1.2. Организаторами Конкурса являются:

Севастопольское региональное отделение Союза писателей России,

ГБУК города Севастополя «Централизованная библиотечная система для взрослых».

1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет), утвержденный приказом Главного управления культуры города Севастополя и действующий на основании данного Положения.

Оргкомитет осуществляет следующие функции:

- обеспечивает информационные и организационные условия проведения Конкурса;

- принимает конкурсные работы и заявки на участие в Конкурсе;

- осуществляет методическое обеспечение Конкурса;

- формирует состав конкурсного жюри;

- подводит итоги Конкурса.

1.4. Приём конкурсных работ и заявок на участие в Конкурсе осуществляется по электронной почте ZaPobedu1944@ya.ru с пометкой «На Конкурс». При заполнении конкурсной заявки указывается персональный электронный адрес (личный e-mail).

1.5. Заявки на участие в Конкурсе подаются по форме приложения № 1 к настоящему Положению и в соответствии с требованиями, установленными данным Положением.

1.6. Оргкомитет вправе не рассматривать заявки, полученные по истечении срока, установленного пунктом 3.2. настоящего Положения.

1.7. Информация о Конкурсе публикуется на странице Главного управления культуры города Севастополя на сайте Правительства города Севастополя по адресу: https://sevastopol.gov.ru/city/events и в издании «Литературная газета+Курьер культуры: Крым-Севастополь».

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Целями и задачами Конкурса являются:

- Содействие патриотическому воспитанию подрастающего поколения и популяризации идей миротворчества.

- Воспитание уважительного отношения к историческому прошлому, героизму защитников Родины, проявленному в годы Великой Отечественной войны и мужеству российских воинов, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах.

- Совершенствование литературно-поэтического и художественного мастерства.

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится с 20 февраля по 19 июня 2020 г.

3.2. Публикации лучших работ по 31 декабря 2020 г.

3.3. Приём работ – с 20 февраля по 15 мая 2020 г.

3.4. Работа конкурсного жюри – с 15 мая по 10 июня 2020 г.:

- определение полуфиналистов Конкурса (лонг-лист) – до 25 мая 2020 г.

- определение финалистов Конкурса (шорт-лист) – до 10 июня 2020 г.

3.5. Награждение победителей – 19 июня 2020 г.

IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. В Конкурсе могут принять участие авторы, материалы которых подготовлены в соответствии с требованиями данного Положения.

4.2. Один автор может подать не более двух работ.

4.3. Возрастные ограничения для участников Конкурса не устанавливаются.

4.4. Участие в конкурсе бесплатное. Взимание организационных и иных взносов с участников не предусмотрено.

4.5. Для участия в Конкурсе принимаются литературные произведения (рассказы, очерки, стихи и т.д.) и фотографии, не являющиеся победителями иных конкурсов.

4.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:

4.6.1. «Литературно-поэтическое творчество» (произведения в жанрах проза и поэзия: рассказ, очерк, стихотворение; песня).

Требования к оформлению литературно-поэтического произведения:

- произведения направляются на русском языке;

- шрифт – Times New Roman (в формате MS Word);

- размер используемого шрифта -14;

- межстрочный интервал – 1.5;

- выравнивание текста – «по ширине», абзац — 1,25, отступы — по 2,0 с каждой стороны;

- указание фамилии и имени автора (либо его псевдонима) и даты создания произведения – обязательно;

- объём рассказа не должен превышать 10 000 знаков (с пробелами);

- объем стихотворения – не более 150 стихотворных строк.

4.6.2. «Фотография».

Требования к оформлению фотографии:

- графический формат (.jpg) разрешением не менее 800 точек (по большой стороне).

4.7. К участию в Конкурсе не допускаются работы:

- не соответствующие тематике Конкурса;

- не соответствующие требованиям, утверждённым настоящим Положением;

- содержащие ненормативную лексику, призывы к экстремизму, пропаганду насилия и жестокости;

- нарушающие законодательство Российской Федерации.

- 4.8. На каждую работу заполняется Заявка.

- 4.9. В случае несоответствия работы требованиям, утверждённым данным Положением, Оргкомитет имеет право отклонить заявку на участие в Конкурсе и конкурсную работу без объяснения причин.

V. ЖЮРИ КОНКУРСА

5.1. Конкурсное жюри формируется из числа высокопрофессиональных работников культуры, творческих деятелей, специалистов в области литературы, фотографии и изобразительного искусства.

5.2. В состав конкурсного жюри входят: председатель, секретарь и члены жюри.

5.3. Руководит деятельностью конкурсного жюри председатель. В случае отсутствия председателя по его поручению полномочия председателя осуществляет один из членов комиссии.

5.4. Заседание конкурсного жюри по рассмотрению заявок и конкурсных работ проводится после окончания приёма заявок.

5.5. Заседание конкурсного жюри считается правомочным, если в нём принимают участие не менее половины от общего числа её членов.

5.6. Решение конкурсного жюри принимается большинством голосов от числа присутствующих членов.

5.7. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

5.8. Решение конкурсного жюри оформляется протоколом, который подписывается председательствующим, секретарём и членами комиссии, участвующими в заседании.

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

6.1. Оценка произведений осуществляется в соответствии с методикой и критериями оценки согласно Приложению № 2 к настоящему Положению:

- вклад в развитие и сохранение литературного и культурного наследия города Севастополя;

- социальная и историческая значимость;

- литературно-поэтическое и художественное мастерство.

6.2. Победители Конкурса определяются в каждой из номинаций по сумме набранных баллов согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

6.3. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

6.4. Решение конкурсного жюри является окончательным, оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.

6.5. Апелляции в отношении решения конкурсного жюри не принимаются. Конкурсное жюри не вступает в переписку с авторами.

VII. АВТОРСКИЕ ПРАВА

7.1. В конкурсных работах должны быть использованы авторские материалы (созданные самостоятельно).

7.2. Конкурсные работы не должны нарушать Законодательство Российской Федерации.

7.3. Организаторы Конкурса не несут ответственность в случае нарушения участниками Конкурса прав третьих лиц при создании конкурсных работ.

7.4. Конкурсные работы, уличённые в плагиате, от участия в конкурсе отстраняются. Оргкомитет сохраняет за собой право принимать необходимые в этом случае меры, включая публичное аннулирование результатов Конкурса.

7.5. Направляя художественное произведение и/или фотографию на Конкурс, автор либо его доверенное лицо, не претендует на выплату авторского гонорара.

7.6. Организаторы оставляют за собой право дальнейшего некоммерческого использования конкурсных работ с целью повышения уровня общественного внимания к задачам и популяризации целей и результатов Конкурса.

7.7. Предоставление материалов на Конкурс означает согласие автора на их размещение в средствах массовой информации, печатных сборниках, в сети Интернет, использование для проведения творческих вечеров, выставок.

7.8. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения редакторского характера в конкурсные материалы для размещения их в средствах массовой информации, печатных сборниках, сети Интернет.

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

8.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом конкурсного жюри.

8.2. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей проводится по номинациям 19 июня 2020 г.

8.3. Финалисты Конкурса награждаются электронным Дипломом «Лауреат конкурса» (на условиях, определяемых Оргкомитетом конкурса).

8.4. Номинантам Конкурса (конкурсанты, прошедшие в полуфинал), предоставляются сертификаты участника (в электронном виде на условиях, определяемых Оргкомитетом конкурса).

8.5. Решением жюри могут присуждаться специальные призы.

8.6. Общественными некоммерческими организации, учреждениями, организациями, иными лицами могут быть учреждены специальные призы и премии (за счёт собственных финансовых средств), вручение которых осуществляется по согласованию с Оргкомитетом Конкурса.

8.7. Лучшие конкурсные работы регулярно в течении 2020 года публикуются в издании «Литературная газета+Курьер культуры: Крым-Севастополь». Сопровождение, оперативная информация и промежуточные сведения об итогах конкурса «За Победу!», а также имена победителей публикуются на сайтах СРО «СПР» и библиотечной системы для взрослых в городе Севастополя( билиотека им. Л,Н. Толстого), в издании «Литературная газета+Курьер культуры: Крым-Севастополь».

Приложение № 1

(форма заявки)

Оргкомитет Городского литературного конкурса «За Победу!», посвящённого 75-летию Победы и 76-летию освобождения города Севастополя

ФИО _______________________________

конт. Телефон _______________________

электронный адрес ___________________

ЗАЯВКА

на участие в Городском литературном конкурсе «За Победу!», посвящённом 75-летию освобождения города Севастополя.

Я ____________________________________________________________

фамилия имя отчество

предоставляю на конкурс (далее перечень произведений (не более 2):

1._________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

Я ___________________________________________________________

фамилия имя отчество

даю свое согласие на их размещение моих работ, предоставленных на конкурс, в средствах массовой информации, печатных сборниках, в сети Интернет, их использования для проведения творческих вечеров, выставок.

«__» ___ 2020 г. ____________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

______________________

Приложение № 2

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

произведений, представленных

на Городской литературный конкурс «За Победу!»,

посвящённый 75-летию Победы и 76-летию освобождения города Севастополя

Критерий Низкий уровень (в баллах) Средний уровень (в баллах) Высокий уровень (в баллах) 1 2 3 4 Вклад в развитие и сохранение литературного и культурного наследия города Севастополя 1 5 10 Социальная и историческая значимость 1 5 10 Литературно-поэтическое и художественное мастерство 1 5 10

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

Городской литературный конкурс «За Победу!»,

посвящённый 75-летию Победы и 76-летию освобождения города Севастополя

1. Воронина Т.А., председатель Севастопольского регионального отделения СП России, член СЖ России, прозаик, лауреат литературных премий.

2. Волкова Е.А., директор ГБУК города Севастополя «Централизованная библиотечная система для взрослых».

_______________________

16.02.2020 ________________________ Т.А.Воронина

________________________ Е.А. Волкова

Администратор

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