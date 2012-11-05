ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых»

Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого

Пресс-релиз

Творческий вечер Валерия Воронина

11 февраля в Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого состоится творческий вечер севастопольского писателя Валерия Воронина, который продолжает серию встреч членов Союза писателей России в городе Севастополе в рамках проекта #Пролитературу.

Валерий Воронин – член союза писателей России, лауреат Литературной премии имени Л. Н. Толстого, поэт, прозаик, исследователь, участвующий в поиске исторических артефактов. За серию книг о Крыме и его истории получил почетное звание «Крымский прозаик – 2013». Автор более 50 книг, в том числе популярных исторических серий «Великое переселение», «Русский мост», «Тайны империи», дилогии «Голубиная книга», поэтических сборников «Крымский круг» и «Желтый лист на черном фоне – золотой».

В программе:

Презентация новой исторической серии «Книга Образов» — это серия художественных произведений по истории Севастополя. И рассказ о первой книге серии о штурмане Батурине, «первом европейском топографе» составившего карту Ахтиарской бухты.

«Книга Образов» — логически продолжает серию «Русский мост» - исследование о связи между двумя очагами человеческой цивилизации — Гипербореей (Русский Север) и Синей Русью (Крым), которые являлись основанием возникновения древнерусского этноса. Данная связь, представленная как «Русский мост», не потеряла свою актуальность и в наши дни.

Место проведения – литературно-музыкальная гостиная ЦГБ им. Л. Н. Толстого

Начало в 17:30

___________________________________________________________________________________________________________

Отдел маркетинга и рекламы

ЦГБ им. Л. Н. Толстого

Тел.: (8692) 55-54-17

e-mail: omir.cgb@mail.ru

www.svlib.ru

Администратор

Материал из рубрики: Все новости