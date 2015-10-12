Кота сменил Жиделев: в Севастопольском Морском собрании – новый председатель

Вчера в ЧВВМУ им. П.С. Нахимова состоялась конференция Региональной общественной организации «Севастопольское Морское собрание». Его решением возглавлявший эту организацию в течение десяти лет Виктор Кот прекратил свои полномочия. Председателем СМС избран офицер-подводник капитан 1 ранга в отставке Андрей Жиделев.

Конференция была внеочередной и делегатской – от 101 члена СМС было избрано 20 делегатов, из которых зарегистрировалось 14 человек. И хотя она была внеочередной, тем не менее, ещё в ноябре прошлого года стало известно о её проведении, а также о том, что планируется смена председателя СМС.

Более того, уже тогда речь шла о возможном преемнике Виктора Кота, десять лет назад начавшего процесс воссоздания Севастопольского Морского собрания, основанного в 1847 году. Говорилось о том, что возглавит СМС контр-адмирал запаса Андрей Шишкин, до сентября прошлого года являвшийся заместителем Губернатора Севастополя. Однако, как стало известно, с недавнего времени А.Шишкин, вернувшись на государственную службу, стал помощником Главы Республики Крым Сергея Аксёнова. Как рассказал Андрей Николаевич, направлением работы на его новой должности является организация взаимодействия этого субъекта Федерации с Севастополем и Черноморским флотом.

Обращаясь к собравшимся, Виктор Кот в своих словах опирался на текст распространённого им обращения, в котором просил освободить его от должности председателя, аргументируя своё желание необходимостью нахождения во главе СМС представителя Военно-Морского Флота, а не торгового, коим он является. Делегаты учли мнение председателя, большинством голосов проголосовав за прекращение полномочий В.Кота. Председателем Собрания избран капитан 1 ранга в отставке Андрей Жиделев.

Андрей Аркадьевич Жиделев – севастополец, офицер-подводник, служивший на атомных подводных лодках. Восемь лет он командовал ТК-12 – подводной лодкой класса ТРПКСН проекта 941 «Акула». После увольнения в запас в 1996 году он работал в столичных бизнес-структурах, в представительстве Республики Крым в Москве, затем вернулся в родной город. В течение последнего времени являлся помощником председателя СМС.

Виктор Кот был избран Почётным председателем Севастопольского Морского собрания.

На конференции также были обсуждены вопросы перспектив развития СМС, планов его работы, размещения и деятельности в 2020 году. Предполагается: местом базирования Собрания в будущем станет планируемый к возведению на территории Севастопольского ДОФа флотский культурно-досуговый центр. Пока же планируется его размещение на базе бывшего кафе «Галс» Дома офицеров.

В ближайшие дни новый председатель СМС примет участие в конференции Ассоциации морских собраний, которая пройдёт в Санкт-Петербурге. После этого планы работы СМС будут скоординированы.

Сергей Горбачев,

член Севастопольского Морского собрания

Об авторе: Сергей Горбачев:

Капитан 1 ранга Сергей Горбачев. Участник десяти дальних походов в Атлантику, Индийский океан и Средиземное море. Во флотской печати с 1993 года. Заместитель главного редактора газеты ЧФ РФ "Флаг Родины" в 2000-2009 годах. Автор и соавтор ряда книг по истории флота, проблемам статуса Севастополя и Крыма. Заслуженный журналист Автономной Республики Крым. Лауреат Международной премии им. В. Пикуля, Крымских республиканских литературных премий им. Л.Н. Толстого и С.Н. Сергеева-Ценского, премий Союза журналистов России. Учредитель, редактор и издатель крымских республиканских литературно-публицистического альманаха "Маринист" и информационно-литературной газеты "Черноморец". Кандидат политических наук. Преподаватель кафедры журналистики филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе.



Сергей Горбачев

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