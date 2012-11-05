ДЕЯНИЯ ЧЕТЫ МИНИНЫХ: ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Читатель помнит, статья о чете Мининых завершалась словами: «Да, новые ипостаси четы Мининых, похоже, никому счастья не приносят. Есть маленькая надежда, что справедливый исход дела всё-таки неизбежен. Это будет зависеть и от того, в частности, к какому финалу придет беседа членов инициативной группы с одним из заместителей прокурора Севастополя, которая состоится в ближайшие дни».

Встреча состоялась! Но до рассказа о ней скажу о двух обстоятельствах.

Первое. Василий Минин стал руководителем организации, обладающей статусом юрлица. То есть, упоминаемым в перечне ЕГРЮЛ. Для непосвященных – Единый Государственный Реестр Юридических Лиц. Организация серьёзная, всегда проверяет подаваемые документы, в числе которых, в данном случае, — внимание! – обязательно должен наличествовать ПРОТОКОЛ проведенного собрания с вопросом избрания Василия Минина председателем правления СТ «Полюшко». Иначе он, Минин, не стал бы руководителем организации в статусе юрлица. И коль скоро Василий Иванович сегодня «крутит» руль правления, он этот «протокол» предоставил! Не знаю, проверяет ли ЕГРЮЛ подлинность документов (могу допустить, что нет, это не их компетенция), но случай подлога произошел. Называю вещи своими именами: это подлог служебной документации. В предыдущей статье мы вспоминали этот эпизод, отметив, что участники собрания утверждали, что собрание было не легитимным, из 282 членов СТ на указанном собрании присутствовало не более 40 человек. Значит, если Минина зарегистрировали, протокол в ЕГРЮЛ был представлен! И он, безусловно, поддельный! Это одна из причин, почему Минин отказывается, несмотря на многочисленные устные и письменные обращения, показать членам инициативной группы этот злосчастный протокол. Показать поддельный документ, значит, расписаться в содеянном. Это ему невыгодно, ни сейчас и никогда! Не наше дело требовать от ЕГРЮЛ показать этот самый протокол, это дело прокуратуры. Но удивительно, она этого не хочет. Почему? Не знаю! В подобных ситуациях восклицали: «А король-то голый!». Мы скажем по-другому: «Получается, что Минин самозванец?».

Это первое, на что я обращаю внимание читателя.

Второе не менее интересное.

Каждый председатель правления хотя бы по должности обязан беспокоиться о комфорте всех состоящих или проживающих в товариществе. Даже Василий Минин оповестил о сборе средств для газификации товарищества «Полюшко». Сумма, предложенная для участия не маленькая, 167 тысяч рублей с носа, вернее, с подворья. Желающих набралось тоже не мало, 63 человека. Это ж какая сумма собрана, если от десяти человек она уже превышает полтора миллиона! К чему подсчеты, спросит бдительный читатель? Да к тому, что одной рукой Минин собирает деньги на газификацию, а другой… А другой — 25 декабря 2019 года подает в Арбитражный суд города Севастополя иск (дело №А84-5892/19) о… расторжении договора с ПАО «Севастопольгаз» и взыскании всех средств (всего 610 289,97 руб.) перечисленных за работы по газификации товарищества. Более того, по соседству существующее товарищество «Полюшко-2» (председатель правления – Коржова Нина Васильевна) тоже «подбил» на это действо (просит взыскать 274 188,25 руб.), не укладывающееся в русло здравой логики. Собрать более 10 миллионов рублей, да ещё и взыскивать такие суммы! Кто же распоряжается средствами, или, возможно, они уже давно положены под проценты в банк на депозит??

Могу твердо сказать, что и с подачей воды в СТ «Полюшко» не всё чисто и добропорядочно. По договору с Водоканалом водообеспечение в товариществе получает всего одна улица примерно на 50 домов. Остальные платят Минину наличными, но вода поступает – внимание ещё раз! — от поселка Кача. Очень интересная история, требующая, не боюсь повтора, внимания работников прокуратуры. Зато зарплату «председатель» себе начислил за свои «доблестные и праведные» труды в 30 000 рублей плюс за стаж работы… Кстати, себе и своей супруге, Мининой Елене Юрьевне, также известной читателю по предыдущим статьям.

Неужели масштаб деяний, творимых Мининым и его пособниками, не интересует прокуратуру? Как понимать действия, а вернее бездействие доблестных сотрудников не менее доблестной прокуратуры. Кто стоит на страже соблюдения действующего законодательства?

Вот и подошли мы к моменту, когда нужно сказать о встрече с Игорем Владимировичем Емельяновым, полковником, заместителем прокурора города, состоявшейся 22 января в 16 часов.

Скажу сразу, меня на встрече не было, но я просил разных людей рассказать, как это было.

Итак, краткое резюме. Беседа проходила конструктивно: представители СТ «Полюшко» изложили суть проблемы, он выслушал, посмотрел представленные документы, высказал замечания по корректировке некоторых позиций. Предложил принести готовое заявление, чтобы он смог «сделать все, от него зависящее для решения нашего вопроса». Вопрос состоял не в получении очередной отписки из прокуратуры, а чтобы прокурорская проверка в отношении В.И. Минина всё-таки прошла! Будем надеяться, что полковник Игорь Владимирович Емельянов умеет держать своё обещание как настоящий полковник!

«Но осталось впечатление, что наша прокуратура не заинтересована в пресечении противоправных действий гр. Минина В.И. Она занимается просветительской деятельностью, разъясняя нам в своих отписках статьи законов. И куда нам обращаться, если мы не согласны? Вместо оказания конкретной помощи в виде прокурорской проверки, пытаются переадресовать нас с нашими вопросами в суд! Прискорбно, но факт!», — заявила член инициативной группы Маргарита Волкова. Это одна точка зрения.

В беседе принимала участие Александра Владимировна Бондаренко, председатель ревизионной комиссии СРО ВТООО «Союз художников России». Её появление (с большим трудом, заметим в скобках) в кабинете зампрокурора вполне объяснимо, и мы это тоже знаем. Поскольку в обеих ситуациях, и СТ «Полюшко» и рейдерский захват недвижимости севастопольских художников, фигурирует одно и тоже заинтересованное лицо Василий Минин. Сколько копий обломано, сколько обращений в различные инстанции было написано, чтобы решить проблемы севастопольских художников, на чьё имущество «раззявил» свой рот неугомонный представитель Национального Союза художников Украины В.И. Минин! Вот что говорит Александра Бондаренко: «Представители «Полюшко» высказались, и мне пришлось напомнить заместителю прокурора, уже дававшему формальный ответ на обращение СРО ВТОО «СХР» — о том, что один и тот же человек творит беспредел по городу, а управы на него нет. Один и тот же почерк, что по завышенным на 1/4 часть тарифам на электричество, что по подделке документов для захвата власти». Игорь Владимирович попытался объяснить, что дескать, не надо всё мешать в одну кучу, «у меня на приём записано СТ «Полюшко»», и предложил обратиться с проблемой в суд. Однако А.В. Бондаренко продолжила свою мысль: «В суде не требуется обжалование ничтожного договора с НСХУ, там мы слушаемся по недвижимости. Я говорю о незаконном предпринимательстве, основанном на ничтожном договоре, и про незаконную его регистрацию ООО «ХПК» в Юстиции по адресу Репина, 21. Тоже на основе этого ничтожного договора происходит фальсификация документов, как и в СТ «Полюшко». Правоохранительные органы поставлены в известность, но проверка не производится — идут одни отписки.

29 января 2020 года, вместо жалобы в Генеральную прокуратуру РФ, от СРО ВТОО «СХР» в Прокуратуру города было подано последнее, повторное заявление с требованием проверки законности деятельности Минина В.И.

Вот такая беседа состоялась в одном из высоких кабинетов. Как вы думаете, эта встреча возымеет своё действие, или под Василия Минина опять подложат соломку, чтобы он, не дай Бог, не ушибся? Какая-то недоговоренность, на мой взгляд, в этой встрече осталась. А жаль!

Геннадий ЭЛЬЧИЕВ,

член Союза журналистов России

Администратор

Материал из рубрики: Позиция