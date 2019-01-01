ЧЕТА МИНИНЫХ: НОВЫЕ ИПОСТАСИ

Давно не рассуждал на тему: талантливый человек талантлив во многом! А жуликоватый человек? Он что, тоже жуликоват и в других ипостасях? Четкий ответ на этот вопрос заботит меня уже несколько недель. Честно признаюсь, не только меня. Но и многих членов садоводческого товарищества (далее СТ) «Полюшко», которое обосновалось на Северной стороне города-героя на базе приборостроительного завода «Парус». Их — гораздо дольше.

Эпопея такова. Первые основные получатели земли (безвозмездно) в 1989 году были работники «Паруса», а первым председателем стал А.Н. Калачев, который, к сожалению, умер. Его место занял Вячеслав Сергеевич Королев, который в нашей истории играет не последнюю роль. Он правил долгие годы, но возникла необходимость в преемнике.

Выбор Вячеслава Сергеевича пал на Василия Ивановича Минина.

Да-да, дорогой читатель, тот самый Василий Иванович Минин, о «бравых похождениях» вместе с женою на поприще городской организации художников России которого «Графская пристань» писала не единожды! Они были опубликованы и в других средствах массовой информации. Разбор «художеств» ещё не завершен, об этом мы сообщим дополнительно.

Вернемся к истории, как Вячеслав Королев нашел «своего героя». Он утверждает, что во времена сурового безденежья, обратился к члену товарищества В.И. Минину с просьбой об одолжении 200000 гривен для проведения водопровода в СТ. Председатель обязался вернуть деньги и в знак благодарности построил В.И. Минину водопроводный колодец бесплатно.

Былые времена давно канули в Лету. Вячеслав Королев постарел, устал и решил уйти на покой от председательских дел! Кого же он захотел видеть на своем месте после себя? Конечно Минина! Со слов Вячеслава Королева, Василий Минин пообещал выплатить Королеву, якобы не выплаченную заработную плату в размере 1200000 руб., словно В.С. Королев целых 100 месяцев работал бесплатно (зарплата 12000 руб. в мес.). Но в это же время он, Королев, покупает новый внедорожник, мол, исключительно на свою пенсию. Но наша история не об этом. Вернее, не только об этом. Она об ученике, который превзошел своего учителя!

Летом 2018 года на собрании СТ, где присутствовало человек 30-40 (это из 282 членов ТСН СТ «Полюшко», поэтому собрание было незаконным!), Королев В.С. сказал: «Я устал, вот он, — показал на Минина, — будет вместо меня!». Люди, доверявшие Королеву все эти годы, спорить не стали. Голосования, как такового, не было, протокола не было, его и быть не могло: кворума-то нет! Вот так Королев В.С. своей волей привел Минина В.И. к власти, и он, гражданин Минин, стал председателем правления. При этом в состав правления, со слов Минина, была «выбрана» его жена — Елена Юрьевна Минина. С нею Вы, дорогой читатель, тоже знакомы по предыдущим публикациям. С этих дней началась «новейшая» история ТСН СТ «Полюшко».

В прошедшие месяцы произошло столько событий такого формата, что многие члены СТ ума не могут приложить, как бы избавить своё «Полюшко» от такого председателя правления.

Вот только некоторые факты.

Без решения общего собрания членов ТСН СТ «Полюшко» он незаконно увеличил тарифы на электроэнергию и водоснабжение с 01.01.2019., назвав увеличенные расходы «компенсацией». Также без решения общего собрания установил величину зарплаты себе, и по остальным должностным окладам. Чтобы ясно было: у председателей товариществ, работающих в севастопольском регионе, зарплата, как правило, от 10 до 17 тысяч рублей в месяц. Минин же установил себе оклад в 30000 рублей. Так же без решения общего собрания, Минин с правлением, вводят новые должности в СТ.

Так же единолично без всякого финансово-экономического обоснования составил приходно-расходную смету, в которой каждый пункт сплошные приписки и надувательство. Например, на строительство мусорных площадок и вывоз мусора предусмотрено аж 275 тысяч рублей. Или ещё позиции: на подсыпку и разравнивание подъездных дорог – 60 тысяч, на техобслуживание ТП сорок тысяч, на покос травы с обрезкой деревьев ещё 50 тысяч. Слава Богу, позиции единоразовые. Но возмущает вот что: дороги не ремонтировались, техобслуживание ТП не производилось, а покос травы был произведен лишь в конце августа 2019, когда трава вся высохла. Ныне он пытается задним числом утвердить эту смету на 2019 год.

Конечно, опытный профессионал в смете на 2283484 рубля может найти много интересного.

Вот бы этими несуразностями заинтересовать бы ещё и работников прокуратуры!

Более того, без решения общего собрания Минин В.И. единолично увеличил размер членских взносов в два раза, чтобы компенсировать траты по «своей» финансово-экономически необоснованной приходно-расходной смете.

Вопреки ФЗ № 217, вступившим в силу 01.01.2019, председатель Минин не только не отменил для вновь вступающих в члены СТ вступительный взнос, но увеличил его до 50 000 рублей, назвав «единоразовым целевым взносом на развитие инфраструктуры». Кроме того, если раньше вступительный взнос не взимался при переоформлении членства на родственника, то теперь Минин В.И. хочет взимать плату даже в этом случае, и при наследовании земельного участка в том числе!

Вопиющим фактом является желание Минина незаконно изымать участки у членов СТ, имеющих задолженность по членским взносам и передавать эти участки своим «благонадежным» людям! Естественно, за определенную мзду! Не самоуправство ли это?

Действия Минина В.И. неоднократно противоречат ФЗ №217 РФ о садоводческих и огороднических объединениях, о котором мы уже вспоминали, где четко сказано, что все решения принимаются исключительно общим собранием членов таких объединений, а Минин В.И. хочет внести изменения в Устав СТ, чтобы иметь возможность самому с правлением принимать все решения, нарушая тем самым закон.

Так же Минин нарушает статью 14 ФЗ РФ № 217 о взимании платежей на расчетный счет СТ, платежи продолжают взиматься наличными. Прием платежей на руки в обход расчетного счета СТ незаконен. У председателя Минина есть возможность нецелевого использования финансовых средств ТСН СТ «Полюшко».

И это, пожалуй, самый главный момент нашей истории. То, что большинство членов товарищества на протяжении прошедшего года пытались своим действиями урезонить алчные аппетиты председателя, читатель мог догадаться и без нашей помощи. Скажем прямо, реакция на их обращения была предсказуемой (возможно, Минин именно на это и рассчитывал?): одни отписки. Нарушений действующего законодательства, как говорят, вагон и маленькая тележка.

Да, новые ипостаси четы Мининых, похоже, никому счастья не приносят. Есть маленькая надежда, что справедливый исход дела всё-таки неизбежен. Это будет зависеть и от того, в частности, к какому финалу придет беседа членов инициативной группы с одним из заместителей прокурора города Севастополя, которая состоится ближайшими днями.

Геннадий Эльчиев,

член Союза журналистов России

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Материал из рубрики: Взгляд на проблему