С Новым годом! С Рождеством Христовым!

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Картинки по запросу В Рождественскую ночь Татьяна ШороховаТатьяна Шорохова.Севастополь

В Рождественскую ночь

В пещере светильник мерцал.
Ягнята шуршали и углу.
Иосиф с дороги устал
и сено стелил на полу.
И запах засушенных трав,
ослёнка будил и вола.
Мария, Младенца прижав,
в сторонке смиренно ждала.
Иосиф затеплил очаг
и ясли подвинул к теплу,
и, спать положив Отроча,
Мария всмотрелась во мглу.
И там, за проёмом двери,
увидела странных гостей:
то были с Востока цари
и пастыри с ближних полей.
А дальше, за грудами скал, –
иль это почудилось Ей? –
плыл Ангел и землю ласкал
нездешнею песней своей.
Но кто же привёл их сюда,
в убогое это жильё?

…На небе сияла звезда,
и тьма не коснулась её.

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Автор: Администратор

Материал из рубрики: Экология души

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