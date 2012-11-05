С Новым годом! С Рождеством Христовым!

Татьяна Шорохова.Севастополь

В Рождественскую ночь

В пещере светильник мерцал.

Ягнята шуршали и углу.

Иосиф с дороги устал

и сено стелил на полу.

И запах засушенных трав,

ослёнка будил и вола.

Мария, Младенца прижав,

в сторонке смиренно ждала.

Иосиф затеплил очаг

и ясли подвинул к теплу,

и, спать положив Отроча,

Мария всмотрелась во мглу.

И там, за проёмом двери,

увидела странных гостей:

то были с Востока цари

и пастыри с ближних полей.

А дальше, за грудами скал, –

иль это почудилось Ей? –

плыл Ангел и землю ласкал

нездешнею песней своей.

Но кто же привёл их сюда,

в убогое это жильё?

…На небе сияла звезда,

и тьма не коснулась её.

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Материал из рубрики: Экология души