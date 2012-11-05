Ноябрьское лето на Кипре (путевые заметки)

Часть 4. И о кипрских котиках

После проводов, устроенных Мусей на севастопольском автовокзале, другой котик в аэропорту Краснодара пожелал мне счастливого пути в Ларнаку.

А потом были встречи с разномастными четвероногими киприотами.

Говорят, первые коты появились на Кипре из Египта – на кораблях. Они были товарищами и верными спутниками мореплавателей, во что верится: кто, если не кот, способен скрасить одиночество на долгом морском пути.

Видимо, с тех незапамятных времен Кипр пришелся котам по душе – ведь круглый год им комфортно и тепло под средиземноморским солнышком.

Встречала котов и у нашего отеля – и снаружи, и внутри. Двум, ластящихся у ног, однажды предложила сосиски. Один котик принял угощение, а второй проигнорировал, при этом укоризненно взглянув на меня.

Несомненно, есть на Кипре и домашние коты, но многие обитают у магазинов, отелей, на рынках, очевидно, предпочитая свободу и независимость – как истинные киприоты. Судя по внешнему виду, не голодают.

Встречала котов и в деревнях, а также в храмах и монастырях.

Узнала, в Лимассоле есть даже кошачий монастырь с интереснейшей историей-легендой, уходящей в глубь веков.

В начале IV в. на острове случилась страшная засуха, вследствие которой на всем протяжении вокруг соленого озера в окрестностях Лимассола развелось огромное количество ядовитых змей, сделав жизнь людей практически невыносимой.

Это бедствие увидела мать византийского императора Константина Великого 73-летняя святая Елена, которая, возвращаясь со святой земли после обретения там Крестов Христа и распятых с ним разбойников, вынуждена была прибиться к Кипру из-за сильной бури.

Вернувшись в Константинополь, она приказала доставить на остров из Египта и Малой Азии два корабля котов и кошек для борьбы со змеями. Возможно, это были дикие кошки, от рождения охотившиеся на змей. Они довольно быстро истребили ползучих гадов, нормализовав жизнь на острове, и стали на Кипре почитаемыми животными.

Присмотр за армией четвероногих был поручен монахам. Они построили в окрестностях Лимассола небольшой храм, освятив его в честь Святого Николая, покровителя моряков и рыболовов, поскольку основным занятием местного населения было рыбоводство и мореходство. Вокруг храма возник монастырь монастырь Агиос Николаос. Во избежание путаницы с другими обителями, посвященными этому святому, этот монастырь получил неофициальное имя Святого Николая Кошатника или, проще, Кошачьего монастыря.

Ныне этот монастырь – женский, в нем живут шесть монахинь и не менее сотни кошек – главной живой достопримечательности обители.

Сестры несут традиционные послушания, занимаются иконописью, ухаживают за оливковой рощей. И, разумеется, продолжают древнюю традицию монастыря: каждое утро начинают с кормежки котов, кошек и котят, которые дружно собираются на свою трапезу в монастырском дворике.

В Лимассоле я побывать не успела – получилось только проездом. Но есть что запланировать на будущее…

Ольга СИГАЧЕВА.

Об авторе: Ольга Сигачева:

Севастополь. Член Союза журналистов России



Ольга Сигачева

Материал из рубрики: Познание