Автор Елена Лаврухина.Севастополь,

Сцена из спектакля «Дневник ее мужа»

«А вам, вообще, знакомо чувство раскаяния? Когда, вспоминая свою жизнь, сожалеете о сделанном или не-сделанном? И кого вы вините в последствиях этого поступка? Помните, у Борхеса есть неприметный рассказ «Сад расходящихся тропок»? Мне кажется, что жизнь каждого из нас и есть тот Сад… Один неверный шаг, и ты на тропинке, которая заканчивается драмой, трагедией или тупиком! Но виноваты в сделанном выборе только вы, поэтому никогда не ищите «стрелочника»… Единственный виновник всех ваших несчастий или обретенного счастья – тот, кто отражается в зеркале!» (А.Н. Маслов).В престижной ежегодной премии «Выбор года», проводимый популярным порталом «ФорПост»! В номинации «Спектакль года» севастопольцы проголосовали за спектакль Андрея Николаевича Маслова «Дневник ее мужа» театр Психо Дель Арт.

Спектакль «Дневник ее мужа» заставил задуматься многих севастопольцев о смысле собственной жизни! Андрею Николаевичу, как всегда, удается с легкостью манипулировать сознанием зрителей. Он провоцирует опасную ситуацию, давлением на эмоции вызывает механизм защиты, который должен сработать в человеке как рефлекс, заставив его думать. Только те, кто недооценивает гениальность Маслова, наивно продолжают считать, что этот спектакль только о трагической любви женщины. Из множества философских мыслей, которые талантливый режиссер воплотил в своей постановке, мы способны увидеть лишь малую их долю, лежащую на поверхности.

Композиция спектакля очень сложная, каждая его часть посвящена определенному возрасту героини. Четко прослеживается процесс деградации, только в обратном порядке: от распада к высокоинтеллектуальной личности. Дневник читается с такой же святостью, как Библия, божественный лик заменен на огромную фотографию любимого человека. Его обожествление привело к нравственному разложению и к неизбежной самоликвидации личности.

В спектакле «Дневник ее мужа» актриса театра «Психо Дель Арт» Ксения Тяганян знакомит нас с Ксюшей, типичной представительницей нашего времени. Перед нами опустившаяся, неопрятная, спившаяся женщина. Внешне Ксюша напоминает дикого зверя. Желая убить себя, она в гневе режет большим ножом свои фотографии на мелкие кусочки. Такие страшные катаклизмы в жизни Оксаны не являются результатом каких-то ее индивидуальных особенностей, она, как и многие из нас, не подозревает, что оказалась безвинной жертвой своего времени. В отношениях с любимым человеком Ксюша честно играла ту гендерную роль, которую диктуют эпоха, общественное мнение, кино, воспитание, советы подруг. Женщина не научилась ценить себя и справляться со своим безумием, всецело растворилась в любимом, не дав ему возможности быть завоевателем. Ее забота превратилась в навязчивую идею гиперопеки над взрослым, довольно самостоятельным человеком. Ее любовная зависимость оказалась настолько сильной и мучительной, что, потеряв чувство собственного достоинства, Ксюша позволила себе быть жертвой. Свою душевную боль, бесполезность, внутреннюю опустошенность, одиночество Оксана безуспешно стала топить в алкоголе, деградируя как личность. Общество сочувствует героине, но оно не способно оказать ей помощь и понять истинные причины ее глубокой депрессии и одиночества. Жалость и бессмысленные обвинения не изменят жизнь Ксюши в остановившемся для нее времени. Она продолжает жить в том счастливом мгновении, когда она встретила Бабанина. Автор пьесы возвращает женщину в тот день, когда перед ней открыты тысячи дорог. Ксюша молода, умна и красива. На сцене стоит девушка и предлагает угоститься шампанским. Она смотрит на мир с надеждой, потому что еще не знает, что эти люди, которых вчера она угощала шампанским, завтра от нее отвернутся. Никто из них не протянет ей руку помощи и связь с внешним миром будет разорвана.

Андрей Николаевич использовал в своей пьесе идею Фридриха Ницше о вечном возвращении. Маслов, как продолжатель традиций эпохи Возрождения считает, что социальная политика должна основываться на принципах гуманизма, что жизнь каждого конкретного человека должна стать высшей ценностью общества. Он призывает любить человека таким, каков он есть, оказывать помощь тем, кто отчаялся, упал и не может встать. Режиссер помогает зрителю увидеть состояние души, понять, почему она болит, и утешить ее в горе.

Маслов пытается ответить на сложные, им же поставленные вопросы. Захотела бы его героиня встретить и полюбить Бабанина снова, если бы ей представилась возможность начать жизнь с момента их знакомства? Зритель тоже может задать себе вопрос, готов ли он сохранить свои ценности, если за них придется сурово расплачиваться. В одном из интервью Маслов сказал, что в основу спектакля положен эпизод из личной жизни. Он желал видеть рядом с собой преданную женщину, которая никогда не пожалела бы о своем выборе. Для него любовь — это воспоминания о первом дне знакомства: если память сохранила эти чувства на протяжении всей жизни, значит, они были настоящими. Его героине любовь принесла страдание. Оксана свою жизнь превратила в ад и дьявольским огнем прожигает душу, крича от боли. Андрею Николаевичу «хочется исследовать отношения на краю пропасти… Ты умеешь люто любить: с веревкой на шее, с ножом в груди, со свинцом в глотке!» Только надо ли так любить, быть рабой своих чувств, при этом растеряв свою личность? Андре Моруа писал: «Женщина может быть личностью или вещью. Она – личность, если не испытывает зависимости от человека, которого любит, если она хозяйка своих суждений и планов, своего тела и мыслей. Она – вещь, если позволяет обращаться с собой как с вещью, быть может, прекрасной и драгоценной, но не имеющей собственной воли, подчиняющейся желаниям и капризам хозяина, – нечто вроде приятного блюда, утоляющего голод». Бабанин напоминает волка, находящегося в поисках своей волчицы, которую не променяет ни на одну женщину, встретившуюся на его пути. Возможно, он ее никогда не найдет и останется одиноким, потому что мы, женщины, сами того не ведая, забыли об иерархии, а равенство, за которое мы так боролись, пагубно отразилось на отношениях между полами. Безумная любовь Оксаны является причиной разрыва семейных уз. В эмансипированном обществе у Бабанина нет шансов доминировать. Сожалея о невозможной гармонии в современном обществе, нам остается с завистью и интересом наблюдать ее в дикой природе, где свобода сочетается с лебединой верностью.

Маслов в отличие от нас знает, что главный герой его спектакля не Оксана, а Бабанин. Зрители знакомятся с его дневником и наблюдают жизнь Оксаны через призму его взглядов. Бабанин не может позволить себя любить, его угнетают чувства Оксаны, они ему в тягость, он теряется, потому что ее страсть сильнее. Тем более что он любит ее по-настоящему, как самец предпочитает отдать больше, но не может. Герой пьесы не в силах принять любовь как жертвоприношение от любимой женщины и не может принести себя в жертву, ибо это противоречит его представлениям о жизни. Бабанин похож на волка, который попав в капкан перегрызает лапу, чтобы вырваться на свободу. На протяжении всей жизни он будет страдать и выть на луну от боли, испытывая чувство вины, но больше никогда не попадет в капкан любви.

Зрители тяжело сопереживают боль Ксюши, которая с ревом мечется по сцене в поиске Бабанина. Она принадлежит к таким людям, которым в водоворот своих чувств надо затянуть не только близких людей, но и малознакомых. Всем должно стать так же плохо, как ей: «Женщина, сорвавшись с карниза, способна утянуть за собой весь мир..!» Ксюша осталась в полном одиночестве. Для Бабанина ее эмоции стали непреодолимым препятствием. Потеряв ребенка, они разделили пополам скорбь, которая поселилась с ними навсегда. Любовь стала бременем, она перестала вдохновлять, исчезли желания, чувства, побуждающие быть творцом счастливых семейных отношений. Если художник Амедео Модильяни и его любимая Жанна Эбютерн решили уйти в вечность вместе, то наши герои, два несчастных человека, приняли решение попытаться жить дальше, расставшись друг с другом. Но стать счастливой Ксюша не сумела, ей нужен только Бабанин, не в ее силах найти утешение в словах: «Незаменимых нет, есть незаменные». Она продолжает любить преданно, до последнего вздоха.

Танец фламенко передает характер женщины с душой испанки, которая если отдается, то всецело, но потом только попробуй ее обидеть. Неотразимая Оксана Тяганян в черном коктейльном платье с эффектно повязанным на поясе красным платком как будто сошла с картины Святослава Николаевича Рериха. Зал замер (а стадо быков упало бы замертво!). Испанский танец можно прочитать как преданную любовь, безумную страсть и предупреждение о смерти за измену, как в песне «Романсеро о цыганке и тореро». Ксюша настолько сильно любит Бабанина, что, возможно, она в приступе помешательства совершила преступление. Ее подсознание никогда не напомнит ей о содеянном, потому что она любит до безумия. Я вспомнила, как однажды мужчина почтенного возраста рассказал мне, что женился на испанке 68 лет. На свадебной церемонии новобрачная показала ему нож, висевший на поясе, и во всеуслышание объявила, что если возлюбленный ей изменит, то она убьет его. Когда я увидела на сцене огнедышащую Ксюшу с ножом, готовую все уничтожить и умеющую танцевать фламенко, я вспомнила эту историю.

В спектакле не дается четкого ответа на вопрос, куда исчез Бабанин. На самом ли деле Ксюша его выгнала из дома? Обстановка подсказывает, что, если безумные влюбленные не успеют вовремя расстаться, им не избежать последствий, которыми обычно заканчиваются трагедии. Мы видим тени, слышим голос, звучащий по радио, на большом экране мелькают кошмары, детские воспоминания, кровавые сцены убийства. А на сцене Ксюша с ножом в руке, ненавидящая себя и весь мир.

Каждый участок мозга преобразует наши чувства, мысли, сны, звуки, видения в подсознательную информацию, которой мы пользуемся, как знаниями о жизни. Никто не посмеет оспорить, что Маслов гениально представил наглядное анатомическое пособие. Это уникально, это надо запатентовать. Профессор в области нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская считает, что в ближайшее время невозможно создать прибор, считывающий мысли человека и позволяющий лечить мозг. А пока это делает сам Маэстро на сцене театра «Психо Дель Арт». Маслов заставляет зрителей задуматься. Неужели мы сами, по собственной воле способны принести себя в жертву и безжалостно сжечь себя изнутри? А вдруг после того, как в Ксюшины глаза будут светить софитами, она окажется в сплошной темноте и больше никогда из нее не выйдет? А вдруг после этого треска и шума она оглохнет? А вдруг она потеряет рассудок и обо всем забудет? Может, эти пытки предназначены для Бабанина? Каково человеку смотреть на свою любимую женщину, находящуюся в таком состоянии?

Маслов мастерски использует обязательный элемент трагедии — катарсис, вызывающий у зрителя ужас, страх за жизнь главного героя, чтобы мы могли пройти эмоциональную очистку через сочувствие. Режиссеру удалось создать интригу и разбудить наше спящее сознание для духовного пробуждения. В драме «Дневник ее мужа» Андрей Николаевич проводит психоаналитическое исследование внутреннего конфликта. Знание женской психики и психологии помогло режиссеру воплотить идею в конкретном сценическом образе, используя такой художественный прием, как персонификация. Звуки, тени, видения, галлюцинация, голоса помогают создать образ. Мы не видим Бабанина на сцене, но слышим его голос, и это позволяет нам дать характеристику главному герою. В этом случае будут уместны слова Бертольта Брехта о радио: «Если зрение исключено, это не значит, что ничего не видят, наоборот – видят так хорошо, что видят бесконечно много, «сколь угодно» много». То же самое происходит, когда человек видит немое кино: он слышит «намного больше». Работа режиссера с пространством и светом дает зрителю возможность окунуться в среду обитания героини, это еще и дополнительный шанс увидеть и услышать «бесконечно много».

Увидев на улице бомжа, невольно задаешь себе вопрос: неужели он мог быть таким же талантливым, как Ксюша? Интересно, каких высот он мог бы достичь, если бы ему помогли? Как важно вовремя оказать помощь человеку! Какие же мы хрупкие создания и иногда самостоятельно не способны справиться с бедой.

Демонстрируя способности полиглота, Ксюша произносит несколько монологов в стиле зонг на трех языках, интонацией передавая сожаление о том, что не случилось себя реализовать в профессиональной сфере, затем следуют слезоточивый вокал, завораживающий танец, музицирование… Ксюша женщина незаурядных способностей и могла бы достичь многого. Но жизнь сыграла с ней злую шутку.

Невозможно любить режиссера и писателя Андрея Николаевича Маслова меньше, чем Льва Николаевича Толстого или Федора Михайловича Достоевского. Написать такую книгу и поставить на ее основе спектакль «Дневник ее мужа» может только нежный и тонкий человек, желающий подарить миру частичку своего тепла и оградить от боли все человечество. Зависит от зрителя, сумеет ли он воспользоваться этой возможностью, преобразиться, изменить свое мышление, сделать правильный вывод.

У большинства из нас нет опыта общения с человеком с изувеченной душой, проблемы которого родом из неблагополучного детства. Два влюбленных человека из разных социальных слоев столкнулись с непреодолимыми трудностями общения. У каждого свое видение построения семьи: у одного оно основывается на подражании родителям, у другого из-за отсутствия правильного воспитания искажено представление о семейном благополучии. Спектакли Маслова учат нас разбираться в людях, находить выход уже из своих сложных ситуаций.

Ксения выросла в детском доме, ее часто усыновляли, но потом возвращали обратно. В ее рассказе о детстве доминирует мысль о том, что взрослые люди, не получившие любви и ласки, остались в их поиске навсегда. Автор посредством монологов Ксюши предлагает всем уже постаревшим детям на детский шкафчик для вещей вместо вишенок повесить зеркальце, чтобы увидеть себя. Мама либо одна, либо ее нет. Любовь, которую она дает, помогает жить. А если ее нет, то поседевшие и постаревшие девочки и мальчики должны научиться жить, преодолевая трудности в отношениях с окружающим миром, стремясь к независимости и самодостаточности. Надо набраться мужества и посмотреть правде в глаза, перестать цепляться за страдания и нести ответственность за себя.

Все мы подвержены стрессам и депрессиям, и только внутренний стержень дает нам уверенность, что наше будущее зависит только от нас самих. Ксения полностью переложила ответственность за свою судьбу на возлюбленного. Обделенная любовью в детстве, она нуждалась в подтверждении чувств к ней. Из-за недоверия, неуверенности в себе у нее не было возможности вовремя увидеть и услышать близкого человека. Она была подавлена ревностью, а когда ситуация вышла из-под контроля, то сумасшедшая любовь Ксюши превратилась в состояние безумной страсти. Наши герои смогли обрести друг друга только тогда, когда расстались навсегда. Душевная близость приходит с опозданием, когда вернуться назад и что-то исправить невозможно. Как бы женщина ни звала любимого, ни ждала, он не придет, он для нее умер, даже если живет на соседней улице. Так происходит с человеком, когда отдает все, что у него есть. Бабанин ушел в никуда, ничего с собой не взяв. Он оставил свои чувства на страницах дневника с надеждой быть услышанным. Ксения, желая прикоснуться к любимому, видит его тень, слышит его голос, но вокруг пустота. И отчаявшаяся женщина обнимает его халат и поет колыбельную песню. Как дороги для нее признания, что она единственная! И останется таковой, что бы с ними ни случилось, даже если она будет лежать «в луже собственной мочи», даже если он не выдержит и повесится на батарее. Он не предаст любимую женщину, а будет любить ее до конца. Я с Масловым абсолютно согласна: если сердце с нежностью любит, хранит воспоминания о первом дне знакомства, то до самой смерти надо достойно беречь память о любимом человеке.