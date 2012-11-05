Ноябрьское лето на Кипре (путевые заметки)

Часть 3. За морем житье не худо?

В силу важного стратегического положения Кипра всех владевших островом не перечислишь: Александр Македонский, Птолемеи, римляне, византийцы, венецианцы, турки-османы…

С 1878 г. Кипр стал колонией британской короны. Англичане строят здесь полноценные дороги, поднимают здравоохранение, культуру, создают заповедные зоны. Но система правления и непосильные налоги душили местное население (сразу оговорюсь: у каждой страны своя версия исторических событий. В данном случае излагаю официальную точку зрения, которой придерживаются экскурсоводы Кипра).

В 1960 г. в результате многолетней освободительной борьбы Макариос III провозгласил независимую Республику Кипр (в 1973 году в честь этого события в муниципальном парке Никосии на историческом венецианском бастионе Подокатро был открыт монумент Свободы. Два бойца-повстанца с автоматами поднимают тяжелую тюремную решетку – символ колониального ига, освобождая сограждан разных сословий и возрастов, включая детей. Над скульптурной группой на белоснежном мраморном подиуме возвышается античная богиня).

И почти сразу же новопровозглашенное государство стало ареной противоборства греческой и турецкой общин. В ходе братоубийственных столкновений погибло более 500 человек. Материковая Турция впервые бомбит Пафос, используя напалм.

В 1964 году Макариос III вызывает на Кипр миротворческие силы ООН.

Далее события выходят на более драматический виток, осложненный вмешательством во внутренние дела Кипра Греции и Турции. Греческий режим черных полковников выступил против правительства Кипра, что дало Турции, явно подстрекаемой Англией, предлог для вторжения на остров – якобы для защиты соотечественников. 20 июля 1974 г. в 4.20 утра на Кипр высадился десант «серых волков» – 40 тысяч ультраправых националистов против пятитысячной армии киприотов, в основном 18-20-летних новобранцев, погибших в считанные часы…

Остров был разделен на греческую и турецкую части. В Никосии образовалась линия раздела – так называемая зеленая линия, которую все желающие из нашей экскурсионной группы легко смогли перейти туда и обратно.

За зеленой линией ныне живут 150 тысяч человек. Официально они не имеют гражданства Республики Кипр. Однако любой турок-киприот имеет право вернуться оттуда в свой муниципалитет. Единственное но – если не участвовал в межнациональных столкновениях.

Почему же многие не возвращаются? Экскурсовод Моника пояснила, что еще в 1975 году, когда было объявлено массовое переселение, она, побывав за зеленой линией, спросила об этом пожилую женщину. И та ответила: «Милочка, зачем мне переселяться? Вот там, на поле за колючей проволокой лежат муж, родственники. Кто будет хранить память о них? И еще для меня важно, чтобы эти события никогда в мире больше не происходили».

«Вопрос, не решенный дипломатами, еще меньше решается порохом и кровью», – тысячу раз прав был Лев Толстой! Мало что изменилось в большой политике с позапрошлого века…

Жизнь продолжается. Из 900 тысяч жителей Республики Кипр 85 процентов составляют греки, 12 – турки.

Значительно представлены наши соотечественники – 50 тыс. русскоязычных, в основном, в Лимассоле. Первая волна эмиграции политических беженцев была после 1917 года. Потомки этих старых русских по-русски уже не говорят. Вторая волна –экономические беженцы лихих 90-х. Не иначе с их появлением в Лимассоле открылись магазины «Русь Маркет», «Русские продукты», мелькнувшие за окном автобуса.

68 процентов промышленных отраслей осталось в Северном Кипре и уже безвозвратно потеряно.

Страна была поставлена перед фактом: находить новые пути развития. Ныне в Республике Кипр – пять степеней дохода: от инвестиций и банков, туризма, сельского хозяйства, шопинга, различной производственной деятельности.

Кому на Кипре жить хорошо?

Если ты долларовый миллионер, то приобретение фешенебельных апартаментов за 2-3 миллиона зеленых гарантирует беспроблемное получение гражданства.

Кстати, стоимость жилья в городах Кипра зависит только от расположения от моря. На первой линии береговой полосы 40-метровая однокомнатная квартира (таковой считается квартира с одной спальней и залом) в модерновом доме с солнечной батареей и консьержем обойдется в 500 тыс. евро. На окраинах точно такая же – в 70 тыс. евро.

Глобальной проблемой XXI века стало то, что с 2009 по 2018 гг. строительство было заморожено на 80 процентов. Жилье строилось только для миллионеров.

Здесь не принято создавать семью в отцовском доме. Молодоженам надо иметь 500 евро в месяц на аренду однокомнатной квартиры плюс 200-250 евро – на коммунальные услуги. Если ты не госслужащий, не адвокат и не айтишник, то средней зарплаты – 855 евро явно не хватит. Поэтому мужчины женятся в 30-35 лет – на 28-30-летних избранницах.

А как дела с пенсиями? При стаже 33 года пенсия равна 550 евро. Для минимальной пенсии – 320 евро – нужен минимальный стаж 18 лет с условием ежемесячной выплаты из зарплаты по 120 евро в пенсионный фонд.

Тем не менее, если древние киприоты – охотники на гиппопотамов и слонов жили до 30 лет, то ныне средняя продолжительность жизни – 79 лет. Много 92-100-летних. Поэтому киприоты скоро будут уходить на пенсию… в 68 лет. Так что нам ли переживать о повышении пенсионного возраста…

Кстати, нынешнему президенту Кипра Никасу Анастасиадису – 73 года. И ничего, руководит. Кто сказал, что наш Путин старый?!

Еще Макариос III заложил основы практически бесплатного образования – оно обходится семье в символическую сумму 50 евро в год. Кстати, с Северного Кипра в школы бесплатно возят всех желающих. С 1979 года русский язык в греческих школах преподается бесплатно.

Здравоохранение предусматривает бесплатное обращение к докторам 12 раз в год. 97 процентов киприотов используют личные автомобили. Дороги здесь с левосторонним движением – наследие англичан. Ездить любо-дорого: на многих магистралях, даже в горах – особо прочный авиаасфальт, позволяющий осуществлять в час икс аварийную посадку самолетов.

За переезды на трассе платят только киприоты, а гости острова ездят на арендованном транспорте бесплатно. Жилые дома, школы, больницы и госучреждения в основном двухэтажные – как положено в условиях сейсмозоны.

Построено 114 водохранилищ (в том числе с участием еще Советского Союза). Четыре из них дают питьевую воду, остальные – техническую. На крышах домов депозитные бочки для воды – в случае аварии можно жить без проблем как минимум три дня. Служба в армии престижна, от нее освобождаются только умственно отсталые. И еще 9 мая на Кипре проходит акция Бессмертный полк.

В сельской местности проживает менее 30 тыс. человек – потомственные крестьяне.

Оливковый урожай собирают с конца сентября по конец ноября. Само дерево называют вечным, ибо даже от спиленного пня растут новые ветви. Такие деревья встречались нам повсеместно.

Плоды рожкового или каратового дерева – черные стручки с косточками весом в 1 карат называют черным золотом Кипра. Из них делают терпкий и молочный шоколад, а также порошок для лечения гастроэнтерологических заболеваний.

Зерновые культуры собирают два раза в году, картофель – четыре раза.

Процветают виноградарство и виноделие. Есть винные села – с глиняными пифосами в каждом дворе.

В аутентичной (со 100-150-летними домами) деревне Лефкара (белоснежная) восхитило искусство рукоделия лефкаритико – кружевные изделия ручной работы. Правда, преемственности у почтенных мастериц нет: труд тяжкий, кропотливый и не столь щедро оплачиваемый. Даже вип-заказчиками, недавними из которых были королева Англии, папа римский, экс-президент Франции и российский патриарх.

Далеко за пределы Кипра уходят и изящные работы серебряных дел мастеров. В мастерской мы даже смогли увидеть, как рождаются шедевры…

Ольга СИГАЧЕВА.

Об авторе: Ольга Сигачева:

Севастополь. Член Союза журналистов России



Ольга Сигачева

Материал из рубрики: Познание