Москва простилась с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя прошла церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Гражданская панихида началась в 7 утра и продолжалась до 14.00. В 11.00 началось отпевание, которое совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Проститься с Юрием Лужковым прибыли политики, деятели науки, культуры, общественники, москвичи, россияне. Воздали память Мэру Москвы №1 и военные – министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, представители силовых структур. Проститься с Юрием Михайловичем прибыли и моряки-черноморцы адмиралы Виктор Кравченко, Владимир Комоедов, вице-адмирал Юрий Нуждин, экс-командующий Балтфлотом адмирал Владимир Валуев.

В выступлениях на гражданской панихиде одной из доминант являлась мысль: великий Патриот и Подвижник Юрий Михайлович Лужков – один из немногих россиян, конкретными делами поддержавший черноморцев, в 1992 году во главе с адмиралом Игорем Касатоновым не принявших присягу Украине. Лужков системно работал над тем, чтобы сохранить Черноморский флот, Севастополь и Крым для России. Фундамент Русской весны, плацдарм возвращения Севастополя и Крыма в родную гавань был заложен и защищён при его непосредственном, активнейшем участии. Лужков способствовал сохранению и укреплению стержня русского духа севастопольцев.

По понятным причинам, Севастопольский горсовет в своё время не смог присвоить Ю.М. Лужкову звания Почетного гражданина Города-Героя Севастополя. Не удосужилось сделать это и Заксобрание. Теперь это сделать, увы, невозможно…

Как стало известно, Военно-научное общество Черноморского флота выступило с инициативой назвать одну из улиц Города-Героя именем Юрия Лужкова.

Юрий Лужков умер 10 декабря. Его похоронят сегодня на Новодевичьем кладбище.

Сергей Горбачев

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Об авторе: Сергей Горбачев:

Капитан 1 ранга Сергей Горбачев. Участник десяти дальних походов в Атлантику, Индийский океан и Средиземное море. Во флотской печати с 1993 года. Заместитель главного редактора газеты ЧФ РФ "Флаг Родины" в 2000-2009 годах. Автор и соавтор ряда книг по истории флота, проблемам статуса Севастополя и Крыма. Заслуженный журналист Автономной Республики Крым. Лауреат Международной премии им. В. Пикуля, Крымских республиканских литературных премий им. Л.Н. Толстого и С.Н. Сергеева-Ценского, премий Союза журналистов России. Учредитель, редактор и издатель крымских республиканских литературно-публицистического альманаха "Маринист" и информационно-литературной газеты "Черноморец". Кандидат политических наук. Преподаватель кафедры журналистики филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе.



Сергей Горбачев

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