17 ноября исполнилось 125 лет со дня рождения Михаила Павловича Крошицкого, уроженца г. Севастополя, члена Союза художников СССР, директора Севастопольской картинной галереи в 1939 – 1958 гг.

Он родился 17 ноября 1894 г. в семье рабочего котельщика морского завода, сына матроса, участника Синопского сражения и обороны Севастополя 1854 – 1855 гг. Детство прошло в небольшом домике на Костомаровской улице. В 1905 – 1913 гг.

М.П. Крошицкий обучался в севастопольской гимназии. В 1915 г. поступил на отделение живописи Высшего художественного училища в Петрограде. В апреле 1918 г. в Севастополе он был участником конференции по внешкольному образованию, в 1920 г. руководил пролетарской изостудией при Курском отделе народного образования, являясь художником клуба 4-го запасного полка Юго-западного фронта. С начала 1921 г., вернувшись в Севастополь, М.П. Крошицкий сочетал службу с активной деятельностью в КрымОХРИСе, участвовал в создании Севастопольской ассоциации художников, неустанно занимался живописью.

С 1927 г. – научный сотрудник Севастопольской картинной галереи. В 1932 г. переехал в г. Воронеж работать заведующим графическим бюро местного издательства. Накопленные музейные знания и опыт, большой личный энтузиазм позволили ему там заняться созданием музея изобразительных искусств, директором которого он проработал в 1934 – 1939 гг.

1 декабря 1939 г. М.П. Крошицкого назначили директором Севастопольской картинной галереи. Он с радостью и гордостью принял одно из лучших художественных собраний Крыма. Планы, направленные на активную пропаганду изобразительного искусства, многогранную выставочную деятельность, были значительны и интересны. Но все планы прервала война.

Осенью 1941 г., с приближением фронта к Севастополю, М.П. Крошицкий поднял вопрос об эвакуации фондов галереи (также он поднимал вопрос и о необходимости эвакуации Панорамы), но получил отказ. Понимая, что если галерею оставить в городе, бесценные картины могут погибнуть, он начал готовить ее к эвакуации самостоятельно. Он сколотил сотню ящиков и упаковал холсты, фарфор, фаянс, часы XVIII – XIX вв. – всего более 1300 экспонатов.

В ночь на 12 декабря 1941 г. ему дали место на военном транспорте и 15 минут на погрузку коллекции. Под обстрелом матросы в спешке кидали груз в трюм, последние ящики забрасывали уже на палубу отходящего корабля, несколько ящиков и личные вещи художника упали в воду и утонули.

Без помощников, без семьи (в Севастополе вскоре погибли его мать и малолетний сын, а о судьбе жены и дочери, чудом уцелевших и эвакуированных, он узнал только в 1943 г.) Михаил Павлович прибыл в порт Батуми. От поступившего предложения подарить городу картины М.П. Крошицкий отказался. Из-за отсутствия специальных эвакуационных документов ему только «через 12 суток» «удалось добиться получения трех вагонов и перевезти художественные фонды в Тбилиси», а потом в Мцхетский замок…». Затем было Баку.

В начале лета 1942 г. повезло – каким-то образом получил зарплату и потратил ее на то, чтобы перебраться через Каспийское море и продолжить путь. За дверью вагонов мелькали Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Алтайский край. Через 13 месяцев полного одиночества, тяжелого бремени ответственности, проехав больше 11 тыс. километров, 8 января 1943 г. вагон с картинами прибыл на станцию Томск.

Коллекцию сначала сложили в спортивном зале Дома офицеров, но, поскольку там было холодно, через полгода перенесли через дорогу, в церковь бывшего архиерейского дома, занимаемого Томским краеведческим музеем. В Томске М.П. Крошицкий провел работы по реставрации привезенных картин, оказывал помощь в реставрации эвакуированных картин из Ясной Поляны.

За стойкость и мужество М.П. Крошицкий был награжден медалями «За оборону Севастополя» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

13 июня 1945 г. спасенные и сохраненные М.П. Крошицким севастопольские ценности прибыли в Крым и были размещены в Симферопольской художественной галерее.

В 1945 – 1956 гг. М.П. Крошицкий руководил объединенной севастопольской и симферопольской картинной галереей, находившейся в Симферополе. Музейную работу он сочетал с педагогической деятельностью в училище им. Н.С.Самокиша, студии повышения квалификации при товариществе «Художник», изостудии архитекторов. Он участвовал в создании и укреплении Союза советских художников Крыма, товарищества «Художник», позднее преобразованного в Художественный фонд; неизменно избирался в Правление Союза, был членом или председателем ряда Художественных советов. С1946 г. неоднократно экспонировал свои работы на различных выставках.

Ему неоднократно предлагали оставить галерею в Симферополе, однако

М.П. Крошицкий неустанно повторял: «Галерея принадлежит Севастополю». Осенью 1956 г. коллекция вернулась в Севастополь. Торжественное открытие галереи состоялось 6 ноября. В 1957 г. галерея была размещена на проспекте Нахимова, рядом с ее довоенным местом расположения в «доме Гавалова» (с 1965 г. – Севастопольский художественный музей). Вскоре Михаил Павлович ушел на заслуженный отдых, однако часто бывал в галерее, занимался живописью, увлеченно фотографировал.

В 1956 г. ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств УССР», также награжден знаками Министерства культуры СССР, ЦК Профсоюза работников культуры «За отличную работу», «Отличник культурного шефства над Вооруженными силами СССР».

Скончался М. П. Крошицкий 4 апреля 1972 г. Похоронен в Севастополе на Мемориальном кладбище советских воинов пос. Дергачи. В 1991 г. его имя присвоено Севастопольскому художественному музею (где хранятся его работы), в 1992 г. – одной из новых улиц города.

В фондах Севастопольского военно-исторического музея-заповедника также хранятся материалы об этом подвижнике музейного дела.

И.В. Никитина

Об авторе: Ирина Никитина:

Ведущий научный сотрудник Национального музея героической обороны и освобождения Севастополя, кандидат исторических наук.



Ирина Никитина

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