Ноябрьское лето на Кипре (путевые заметки)

Часть 2. И вечных истин торжество

Путешествие на Кипр оказалось и паломничеством, ибо на острове находится более двухсот монастырей и четырехсот приходов, некоторые из которых включены в экскурсионные маршруты.

От Кипра рукой подать до Израиля – есть авиарейс на однодневную экскурсию в Иерусалим. Кипр первым принимает со святой земли Благодатный огонь.

Катакомбы Святой Соломонии я нашла в двух шагах от своего отеля. Мимо пройти невозможно: над входом в подземелье высится старое ветвистое фисташковое дерево, густо увешанное узелками из ленточек, лоскутков, шарфиков.

По легенде, во II в. н.э. Соломония с сыновьями спасалась здесь от римлян. Но те выследили беглецов и убили их. По другой, более невероятной версии, после убийства детей жестокие язычники заживо замуровали Соломонию в катакомбах, а через двести лет (?!) праведница вышла из них живой и невредимой.

Ныне в небольшой подземной церкви у старинных икон всегда горят свечи.

На обзорной экскурсии по Пафосу мы посетили монастырь Святого Неофита, почитаемого на Кипре наравне с Николаем Чудотворцем. В XII в. 25-летний монах-отшельник после паломничества на святую землю собственноручно обустроил пещерный храм-скит, а в 1170 г. по просьбе епископа Пафоса Василия Киннамоса принял в обитель несколько монахов. В 1197 году он сделал над скитом новый грот, в котором провел более 60 лет – до кончины в 1224 г. в возрасте 90 лет.

Среди основных достопримечательностей обители – фрески, выполненные при жизни Неофита и восстановленные в 1503 году (на одной из них он изображен между архангелами Михаилом и Гавриилом, удерживающими его за плечи) и другие раритеты, в том числе шитая золотом плащаница из России, подаренная монастырю в XIX в.

Ныне из десяти монахов обители есть и россияне.

На экскурсии «Сердце Кипра» впечатлила дорога в высокогорный ставропигиальный (крестовоположенный, т.е. подчиняющийся непосредственно патриарху) монастырь Киккской иконы Божьей Матери (от кикко – эбенового дерева).

Извилистая дорога поднимается вверх, словно устремляясь в горние выси. На высоте 1000 м над уровнем моря мы сделали остановку в Долине кедров – эндемиков Кипра. Удивило соседство с платанами, еще не сбросившими золотистую листву.

Монастырь, расположенный на 1300-метровой высоте, называют еще царским, ибо его основал в конце XI в. византийский император Алексей I Комнин. В 1080 г. по его указу сюда доставили из Константинополя чудотворную икону Божьей Матери, написанную апостолом Лукой. По сей день это главная реликвия обители, чудом оставшаяся невредимой при пожарах в 1365 и 1541 гг.

В 1926 году в Киккском монастыре был послушником Макариос III – впоследствии архиепископ и первый президент Кипра. В 1974 году он спасался здесь от хунты черных полковников. Обитель пострадала от танковых атак – но выстояла.

На колокольне в торжественном звоне шести колоколов доминирует самый большой – весом около двух тонн – дар российского императора Николая II.

После обеда близ «Беренгарии» – некогда самого фешенебельного английского отеля 30-х годов прошлого века (когда Кипр был британской колонией), а ныне похожего на обиталище призраков, мы посетили маленький уютный монастырь Пресвятой Богородицы Трикуккья (ягода боярышника с тремя косточками), где восемь матушек и две послушницы выращивают черешню, айву, яблоки и каштаны. Нас пригласили отведать вкусное варенье и другие лакомства.

А в храме мы увидели главное сокровище обители – одну из трех сохранившихся икон работы апостола Луки, украшенную золотом и перламутром. Есть здесь и икона Серафима Саровского, а одна из сестер получила имя Серафима – в честь преподобного.

В столице Кипра Никосии мы посетили храм святого Иоанна и поразились контрасту внешнего аскетизма здания с великолепием внутреннего убранства: окладами икон, хрустальными люстрами, яркими фресками. Справа от иконостаса находится резной позолоченный трон – почетное место архиепископа Кипрской православной церкви во время богослужений. В храме производится интронизация (рукоположение в сан) всех новых архиепископов на Кипре, а также богослужения с участием первых лиц страны.

В других помещениях находится богатейший музей византийских икон. Жаль, что фотосъемки запрещены, за нарушение штраф – 50 евро. Накладно…

Зато в Ларнаке можно было фотографировать церковь Святого Лазаря и снаружи, и внутри.

Святой Лазарь – тот самый праведник из Вифании, которого воскресил Христос. Затем Лазарь покинул Иудею и перебрался на Кипр, где в 45 г. был рукоположен на должность епископа Китиона (старое название Ларнаки) апостолами Павлом и Варнавой.

Во второй раз Лазарь скончался в 63 году. Над его гробницей в конце IX в. была построена одноименная церковь с уникальным резным иконостасом.

Во время ремонта храма в 1972 г. под алтарем в каменном саркофаге были обнаружены частицы мощей Святого Лазаря. Ныне все желающие могут приложиться к позолоченному реликварию.

Лестница из храма ведет в склеп, где среди каменных гробниц есть источник, в котором можно умыться святой водой.

В экскурсии «Настоящий Кипр» запомнился монастырь Святой Феклы – потрясающей исторической личности I в. н.э. (по сей день ее имя упоминается при пострижении женщин в монашество). Уроженка малоазиатского города Иконии (ныне центральная часть Турции), девушка отличалась необыкновенной красотой, но пожертвовала и богатством, и личным счастьем, ибо всей душой возлюбила Христа и стала первой духовной ученицей апостола Павла.

Лучшее определение обители – цветущая. Прямо у ворот пышно разрослись базилик и лаванда. Много цветов и во внутреннем дворике – даже зимой. Главные реликвии – мощи святой Феклы и источник, проходящий через целебную глину, которую можно набрать в пакетик ложкой, что и делают не только паломники, но и местные жители.

Впечатлил и ставропигиальный монастырь Богоматери Махерас, основанный в конце XII в. на месте чудесного обретения иконы Богоматери кисти евангелиста Луки.

В эпоху иконоборчества VII-IX вв. эта икона была тайно привезена из Малой Азии и спрятана в пещере гор Троодос, пока не была обнаружена чудесным образом старцами Неофитом и Игнатием. По Божиему промыслу в руках у них появился длинный нож (по-гречески махера), позволивший расчистить вход в пещеру – отсюда и название иконы, которая ныне украшает великолепный резной иконостас церкви Пресвятой Богородицы.

Проезжали мы и место рождения Святого Спиридона Тримифунтского – епископа города Тримифунта, наделенного даром исцелять страждущих прикосновением руки совершать другие чудеса.

В конце VII в. по причине арабского нашествия на Кипр мощи Святителя были перенесены на остров Керкира (Корфу). Там нес их во время крестного хода адмирал Ф.Ф. Ушаков – не ведая тогда, что тоже войдет в сонм святых.

Тесна связь Кипра с русской православной церковью: здесь почитают Матрону Московскую, Серафима Саровского, Феодора Ушакова и других наших святых.

Единственное отличие: по новоюлианскому календарю праздники на Кипре наступают на 13 дней раньше, чем у нас.

Ольга СИГАЧЕВА.

Об авторе: Ольга Сигачева:

Севастополь. Член Союза журналистов России



Ольга Сигачева

Материал из рубрики: Познание