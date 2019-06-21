«…ЖИЗНЬ – ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ ВЕЩЬ»

20 ноября в Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого прошла презентация новой книги Татьяны Корниенко «Самое главное» (в рамках совместного проекта Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого и Севастопольского отделения Союза писателей России «ПРОЛитературу»).

Татьяна Геннадиевна Корниенко — поэт, прозаик, публицист, член Союза писателей России. лауреат Литературной премии имени Л.Н. Толстого, дважды лауреат Международной премии Сергея Михалкова, всеукраинской Корнейчуковской премии, призер международной премии Владислава Крапивина, финалист Международных конкурсов литературы для подростков «Книгуру», «Рукопись года». Обладатель Гран-при и специального приза за лучшее произведение для детей Международного фестиваля «Крымская Альгамбра, Редактор и составитель книг серии «Севастопольские писатели — детям» Клуба детских писателей. Пишет для детей и взрослых. Для детей изданы «Волшебная палочка», «Пирог с начинкой», «Сказка о дружбе», «Кикимора Светка Пипеткина», «Espressivo», «Недотрога», «Лесная фея», «Херсонеситы» и др.

Новая книга Татьяны Корниенко — это документально-художественная проза. Ее герои — реальные люди, которые живут в нашем городе, ходят с нами по одним и тем же улицам, учатся в обычной школе. Единственное что их отличает от нас — это способность к Поступку, это мужество принять последствие своего непростого выбора. Как пишет сама автор в предисловии, ее новая книга – это «психологическая документально-художественная драма для тех, кто хочет понять: как, почему, при каких условиях из человека вырастает Человек».

Книга «Самое главное» посвящена Павлу Бондареву, молодому севастопольскому парню. В сентябре 2012 года Павел заслонил собою девочку и оттолкнул мальчика от стремительно надвигающегося автомобиля. Он спас ребятам жизни, а сам – погиб. В основу книги легли дневник Павла Бондарева и воспоминания его близких и друзей, двадцать четыре часа аудиозаписей бесед. Пять лет работы, итогом которой стала книга — книга-памятник мужеству и смелости нашего современника. Три основные сюжетные линии повести: Павел, Диана и Артем — спаситель и спасенные, история одного Подвига, рассказанная самыми правдивыми свидетелями.

Помощь в издании книги Татьяне Корниенко оказали Алексей Чалый, выделивший средства на ее издание, и Екатерина Бубнова, главный редактор информационного портала ForPost, которая организовала печать в издательстве «Книжный Мир» (Москва). Благодаря их общим усилиям удалось издать тираж, достаточный для передачи во все библиотеки города.

На вечере присутствовали депутаты Законодательного собрания Севастополя Татьяна Михайловна Щербакова и Екатерина Викторовна Бубнова, Иван Федосович Ермаков, инициатор и организатор создания памятника «Героям, погибшим, спасая детей».

Но конечно главные гости вечера – это семья Павла. Его мама Ирина Константиновна Бондарева, сестра Юлия Михайловна Адам, муж сестры Павел Дмитриевич Адам и племянник Владимир Адам, тот самый мальчик, письмом к которому оканчивается повесть…

В нем Павел сам написала слова, определившие его жизненный выбор — «… только от тебя зависит твой выбор, поступки, мысли, желания».

Елена Нутраченко. Главный библиотекарь библиотеки им. Л.Н.Толстого

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