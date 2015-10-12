В состав 13-го судоремонтного завода приняты два дока

а ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России полным ходом идёт подготовка к работе предприятия в новом формате и статусе. Как известно, завод будет приватизирован и поменяет собственника – он войдёт в состав Объединённой судостроительной корпорации.

В конце минувшей недели командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов подписал акт о передаче заводу двух плавучих доков – ПД-80 и ПД-82. Это – весьма значимый шаг на пути формирования доковой площадки, которая станет важнейшим производственным участком ведущего судоремонтного предприятия Юга России.

С точки зрения самого процесса судоремонта ничего особенного в этом нет – в ПД-80 и ПД-82 сейчас находятся ОС-138, РКВП «Бора» и ПЛ «Алроса», работы на них ведут специалисты различных цехов и производственных участков завода, в том числе Докового цеха, которым руководит Виктор Ступин. Перемены связаны с организаций деятельности нового подразделения и подбором кадров. Как отметил главный капитан завода Сергей Зинченко, сейчас продолжается формирование кадрового состава. К кандидатам предъявляются довольно высокие требования, которые обусловлены параметрами профессионализма и состоянием здоровья, так как речь идёт о плавсоставе.

В перспективе в состав завода войдут ещё два дока, в том числе самый грузоподъёмный в нашем регионе ПД-30.

Об авторе: Сергей Горбачев:

Капитан 1 ранга Сергей Горбачев. Участник десяти дальних походов в Атлантику, Индийский океан и Средиземное море. Во флотской печати с 1993 года. Заместитель главного редактора газеты ЧФ РФ "Флаг Родины" в 2000-2009 годах. Автор и соавтор ряда книг по истории флота, проблемам статуса Севастополя и Крыма. Заслуженный журналист Автономной Республики Крым. Лауреат Международной премии им. В. Пикуля, Крымских республиканских литературных премий им. Л.Н. Толстого и С.Н. Сергеева-Ценского, премий Союза журналистов России. Учредитель, редактор и издатель крымских республиканских литературно-публицистического альманаха "Маринист" и информационно-литературной газеты "Черноморец". Кандидат политических наук. Преподаватель кафедры журналистики филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе.



Сергей Горбачев

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