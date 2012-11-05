Ноябрьское лето на Кипре (путевые заметки)

Остров Кипр порадовал великолепной погодой, что неудивительно: солнце сияет над Средиземноморским побережьем 360 дней в году – даже когда высоко в горах, в том числе на кипрском Олимпе (на высоте 1952 м) зимой лежит двухметровый снег.

Ветви цитрусовых деревьев – все в апельсинах и лимонах – как новогодние елки.

Остров с населением 900 тысяч человек принимает в год не менее четырех миллионов туристов.

Часть 1. Прибой как гимн богам античным

Мое знакомство с Кипром началось с Пафоса. Этот четвертый по величине город (70 тыс. чел.) юго-западного побережья острова бережно хранит бесценные исторические и культурные сокровища, за что в 2017 году был объявлен культурной столицей Европы.

От лазурной бухты в ожерелье живописных скал веет особой романтикой.

Впервые я увидела ее во время небольшого шторма. Волны в белоснежных кружевах пены с шумом набегали на берег, усеянный камешками. И верится, что именно здесь из таких же пенных вод явилась миру богиня красоты и любви Афродита-Киприда.

И начала творить чудеса для людей, чья любовь была искренней и постоянной. Вняла мольбе Пигмалиона, влюбившегося в изваянную им статую Галатеи, и вдохнула в нее жизнь.

В честь их первенца – Пафоса и был назван город, не менявший названия с XV века до н.э. и сохранивший статус исторического центра острова.

Нельзя объять необъятное – это можно сказать об Археологическом парке – огромном музее под открытым небом.

В доме Диониса – жилище богатого горожанина II в. н. э. впечатлили мозаичные полы: от древнейших (конца IV – начала III вв. до н. э.) из черно-белой гальки до более поздних – из разноцветных камней и стекла с выразительными античными сюжетами в обрамлении орнаментальных поясов. Вот Икарий – первый человек, которого Дионис научил делать вино, угощает напитком двух пастухов. А вот Посейдон с трезубцем, открывший дочери царя Даная Аммоне во время страшной засухи источник воды. Запечатлены мифы о Федре и Ипполите, Аполлоне и Дафне, Пираме и Фисбе (героях «Метаморфоз» Овидия – предтече шекспировских несчастных влюбленных). Как живые представлены орлы, павлины, львы и тигры.

На территории парка находятся столь же масштабные объекты не только эллинистическо-римской эпохи (Дом Тесея, театр), но и других исторических периодов – раннехристианского, франкского, оттоманского. Раскопки, начатые в 60-е годы прошлого века, ученые разных стран мира продолжают и по сей день.

Подчеркиваю – ученые, а не вандалы-недоумки, как у нас в Херсонесе Таврическом.

На широких исторических просторах и в помине нет ни деревянных стежек-дорожек, ни стендов-виселиц, ни уродливых ретроспективных будок (больше похожих на собачьи), ни театральных сцен с громоздкой аппаратурой. Когда же многострадальный Херсонес избавится от изуродовавших его неучей?!

Впечатлили и Царские гробницы – высеченный в скалах некрополь общей площадью 200 тыс. кв. м., тоже включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В XII в. до н.э. по окончании Троянской войны на Кипр прибыл один из ее героев – Агапенор и основал Новый Пафос (ныне это микрорайон Нижнего Пафоса или Като-Пафоса). При строительстве была заложена и царская усыпальница, однако позже Агапенора захоронили в другом месте, а некрополь стали использовать для захоронения местной аристократии и высоких должностных лиц вплоть до III в. н.э.

Одни гробницы украшены дорическими колоннами и настенными фресками, другие имитируют обычный дом. Видимо, люди считали, что после кончины человека должна окружать привычная обстановка, как при жизни. На стене одной из обширных гробниц вырезан герб с двуглавым орлом – символом династии Птолемеев.

Во времена римского правления катакомбы использовали в качестве убежищ первые христиане, спасавшиеся от гонений: в одной из гробниц была обустроена церковь.

Спустя годы Царские гробницы были разграблены, в чем особенно преуспел на исходе XIX в. американский консул, итальянец по происхождению Луиджи Пальма ди Чеснола, вывезший отсюда более 35,5 тысяч артефактов (ныне они украшают нью-йоркский музей «Метрополитен»).

Только в 70-е годы прошлого века здесь начались систематические раскопки. Да, лучше поздно, чем никогда.

Посещение Царских гробниц я завершила на шикарном песчаном пляже с чистейшей водой.

Ольга СИГАЧЕВА.

Об авторе: Ольга Сигачева:

Севастополь. Член Союза журналистов России



Ольга Сигачева

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