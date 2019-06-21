К 125-летию со дня рождения Почетного гражданина Города-Героя Севастополя — «Полярника №1″ Дважды Героя Советского Союза, доктор Географических наук, контр-адмирала Ивана Дмитриевича Папанина.

В судьбе каждой страны есть личности, которые яркой звездой проходили по историческому небосклону целой эпохи, оставляя ещё при жизни яркий след. При жизни им ставили памятники. При жизни они являлись настоящими маяками, на свет которых равнялось несколько поколений и, вдохновляясь их подвигами, — новые поколения свершали свои подвиги во славу своей страны и на пользу всему обществу. 125 лет назад — 13 ноября (ныне 26) 1894 года в Севастополе в семье грека и украинки родился Настоящий Человек Эпохи. Когда его спросили: какой самый знаменательный день в его жизни, он, не колеблясь, ответил — 21 мая, — его высадка с экспедицией на Северном Полюсе и установление им там знамени своей страны…

Воздушный корабль «СССР-Н-170″ четырёхмоторный ТБ-3 уже почти пять часов к ряду шёл курсом на Северный Полюс. В самолёте было 13 человек, включая экипаж. И вдруг началось оживление. Трое бортмехаников забегали по самолёту с вёдрами и тряпками. Они старались улыбаться, но улыбки были натянутыми. Всем стало очевидно, что во время полёта произошла авария, и первая в Мире советская Высокоширотная воздушная экспедиция к Полюсу на грани срыва… Причину нашли быстро: в пути радиатор одного из моторов дал течь, стал терять антифриз, что грозило самолёту падением. Трое бортмехаников нашли течь, в мороз минус двадцать с ветром тряпками собрали антифриз в ведро и насосом закачали в мотор. И всё это на лету. Эта троица спасла самолёт от аварийной посадки в ледяном безмолвии Арктики. На календаре было 21 мая 1937 года…

Моряк, революционер, партизанский красный командир, легендарный полярник, руководитель первой в мире дрейфующей полярной станции «Северный Полюс» (СП-1), доктор Географических наук, спасатель ледокола «Георгий Седов», затертого льдами, дважды Герой Советского Союза, начальник Управления Главного Северного Морского Пути, контр-адмирал и герой ВОВ, обеспечивавший Ленд-Лиз, пожизненный председатель Московского филиала «Географического Общества СССР», организатор первых советских — секретной и научной экспедиций в Антарктиду, пожизненный начальник Отдела Морских Экспедиционных работ Академии Наук СССР, создатель самого большого в мире исследовательского флота, автор книг: «Жизнь на льдине» (1938) и «Лёд и пламень» (1977). Его имя – Иван Дмитриевич Папанин (1894-1986).

Род Папаниных



Род – Папаня (ударение на «я») с конца XVIII в. и до конца XIX в. проживал на землях Бессарабии у Дуная в военном селении Карболет. Туда, – на пограничные земли между Российской и Османской империями, он попал из Эллады. Это случилось после одной из Российско-Турецких войн 1768-1774 гг., когда повстанцы-эллины из «Спартанских легионов» и из Архипелага ушли с российским флотом на Чёрное море и были в качестве пограничников поселены Григорием Потёмкиным в Бессарабии и Крыму. Сама фамилия в переводе с языка пелазгов, бытовавшего в Эгейской Элладе до прихода греков, означает: «тот, кто видит первым», то есть, — первопроходец или разведчик.

Дед Ивана Дмитриевича – Николай Папаня был моряком призван из Бессарабии на Крымскую войну 1853-1856 гг., и пал смертью храбрых на бастионе защищая осаждённый Севастополь во время Первой Обороны. Отец – Дмитрий Николаевич – тоже в качестве моряка прибыл из Карболета (Измаильский уезд) в Севастополь и там осел. Там в Аполлоновой балке на Корабельной стороне 13 (26) ноября 1894 года в семье грека Дмитрия Папаня и украинки Секлетии Коваленко и родился будущий Герой, — первый из шестерых детей…

Красный Командир

В 1905 году подросток Ваня Папанин стал свидетелем восстания на крейсере «Очаков» в Севастополе, — уже тогда в его сердце начали зарождаться революционные идеи. А вскоре из жизни ушла мама, и тяготы быта легли на его плечи. Поэтому, невзирая на хорошую успеваемость в школе, особенно по математике, Ивану в 14 лет пришлось уйти работать учеником токаря в мастерских Севастопольского военного порта. Там началась его первая Школа Жизни. В 16 лет Иван Папанин числился лучшим работником по сборке приборов навигации. В 1912 году молодого рабочего посылают на повышение квалификации в Ревель (ныне Таллин). В 1915 году во время I Мировой войны он попадает в ряды Военно-Морского флота Российской империи, но в 1917 году, с началом революционного движения, принимает, как и подавляющее большинство моряков, сторону большевиков и даёт присягу молодой Красной Армии…

Октябрьская революция застаёт 23-х летнего Ивана Папанина в Севастополе. С 1917 года и на протяжении всей Гражданской войны он защищает молодую Советскую республику от классовых врагов сначала рядовым бойцом на Украине и в Крыму на бронепоездах, а затем в 1918 г. красным командиром партизанского отряда, который действует на территории Крыма оккупированного немцами по Брестскому договору. Начинается диверсионная война, которой руководил большевик Алексей Мокроусов. Находясь у бывалых вояк в подчинении, Папанин совершил несколько успешных боевых операций. Одним из противников партизан в те годы была армия Врангеля. В 1919 году в возрасте 25 лет Иван Папанин вступает в Компартию…

Вот один из случаев из его партизанской жизни. Командование Крымской Повстанческой Армии решило послать в реввоенсовет Южного фронта к М. В. Фрунзе представителя, чтобы проинформировать о положении в Крыму и попросить помощи оружием и деньгами. Выбор пал на Ивана Папанина. Самолётов тогда не было, железнодорожный путь был перерезан, и единственная возможность покинуть Крым была морем в Турцию, а после через Кавказ на Украину. В мешке из-под муки контрабандой его пронесли через врангелевские посты на судно. Однако, вместо Трабзона судно пришло в Синоп, и Папанин две недели под видом нищего пробирался почти 500 км до места назначения. Там советский консул помог ему отправиться в Новороссийск. А уже в Харькове его принял командующий Южным фронтом – маршал Фрунзе.

После этого в короткий срок Иван Папанин организовал в Новороссийске партизанский отряд моряков и пересёк штормовое море. Под его руководством на берегу Крыма у Капсихора под Судаком был тайно высажен морской десант. Отряд Папанина соединился с крымскими партизанами, которые дошли до Алушты, взяли её с боя и соединились затем с регулярными частями Красной Армии, громившими в Крыму генерала Врангеля.

Интересным фактом является то, что Иван Папанин эпохи Гражданской войны, по сути, стал прототипом весёлого и отважного матроса Шванди из пьесы драматурга Константина Тренёва – «Любовь Яровая», поставленной Иваном Ефремовым в Большом Ленинградском драматическом театре им. Горького в 1951 году.

Первый Полярник

Через несколько лет после Гражданской войны Ивана Папанина увлекла и пленила Арктика. Он твёрдо решил ей посвятить свою дальнейшую жизнь. В 1932-1933 гг. Папанин в Арктике в качестве начальника полярной станции на островах Земля Франца-Иосифа. Далее, в 1934-1935 гг., он строит обсерваторию на краю Евразии — на мысе Челюскин. В 1936 г. — строит подлётную базу на острове Рудольфа для авиаброска на Северный Полюс. Уже тогда он приобрёл широкую известность, как опытный полярный исследователь и прекрасный организатор. Поэтому не случайно, когда возникла идея высадки на льды Центрального Полярного бассейна первой в Мире научной дрейфующей станции, — так как о Ледовитом океане почти ничего не знали, выбор пал на Ивана Папанина в качестве её руководителя.

Для СССР важнейшее значение имело открытие постоянной навигации судов по Северному Морскому Пути. Было создано специальное ведомство — Главсевморпуть. Для эксплуатации этого Пути необходимо было провести серию научных исследований в Арктике. Не менее важными были и запланированные трансарктические перелёты советских авиаторов – Валерия Чкалова, Михаила Громова, Сигизмунда Леваневского из СССР в США. Для обеспечения всего этого необходимо было высадить научную экспедицию с радиостанцией на Северном Полюсе прямо на дрейфующую льдину. 21 мая 1937 года так и сделали, и уже 6 июня дрейфующая станция «СП-1″ начала свою работу…

Четыре полярника жили в палатке в лютый мороз без печки. Радист круглосуточно каждые 3 часа выходил на связь с большой землёй. Гидробиолог проводил серии исследований океана, которые длились по 36 часов. Папанинцы вручную тросом мерили глубину океана, — а это 4,5 км, — на это у них уходило 5 часов. К концу дрейфа в самую Полярную Ночь, – в феврале 1938 г., размер их льдины составлял всего 30 на 20 метров…

Пожалуй, ни одно событие между двумя Мировыми войнами не привлекало такого внимания, как дрейф «папанинской четверки» в Арктике. Научная работа на льдине продолжалась 274 дня и ночи. Страна высоко оценила безпрецедентный Подвиг покорителей Северного Полюса – И. Д. Папанина, Э. Т. Кренкеля, П. П. Ширшова, Е. К. Фёдорова. Им были присвоены звания Героев Советского Союза и присуждены звания докторов географических наук. В 1937 году там же на льдине Марком Трояновским были сняты фильмы «На Северном Полюсе» и «Папанинцы». Полярный дневник Ивана Папанина стал книгой «Жизнь на льдине» (1938), сам же он стал – первым севастопольцем Героем СССР и 37-м из всех.

Дважды Герой

Ещё в 1937 году, когда Иван Папанин дрейфовал на льдине, начался легендарный героический дрейф затёртого льдами парохода «Георгий Седов», продлившийся 812 дней. Его никак не получалось спасти. Иван Дмитриевич тогда ещё и не догадывался, что спасать этот пароход придётся именно ему. В 1939 г. Папанин возглавил Главсевморпути и получил задачу от правительства найти способ спасти мужественных «седовцев». Первая попытка в сентябре этого же года оказалась неудачной – не пустил лёд. Второй раз отправить на спасение ледокол «Иосиф Сталин» удалось только 15 декабря – в лютый мороз Полярной Ночи…

Вот радиограмма с борта ледокола «Иосиф Сталин» на Большую землю от 21 декабря 1939 года: «Около шести суток ледокол шел в сильном шторме. …Даже такой большой корабль, как флагманский ледокол, казался легкой игрушкой во власти разъяренного моря. Громадные волны необычайной силы обрушивались на судно и разбивали все, что попадало под их удары. Шквалы унесли катер, трапы, бочки с горючим, сорвали оба стальных фальшборта, повредили капитанский мостик. …Вода проникла даже во внутренние помещения и заливала машинное отделение, кочегарки и каюты. Иногда корабль зарывался носом в воду, и казалось, что нет такой силы, которая подняла бы его снова наверх.

Это было тяжелое испытание для корабля. …Советский арктический линкор оказался достойным страны, которая его создала. Бесстрашные матросы работали на палубе, их сбивали с ног резкий ветер и порывистые шквалы, они падали, поднимались и снова делали свою тяжелую работу. …Кочегары и машинисты с огромным напряжением несли свои тяжелые вахты: топки пожирали за сутки столько угля, сколько полярной станции требуется на целый год. …На мостике, в штурманской рубке капитан, вахтенные штурманы, рулевые стояли на посту, и, пожалуй, никогда еще их работа не была столь напряженна, как в эти дни. Вахтенные работали под непрерывными ударами волн. Промокшие насквозь, они вынуждены были каждый час менять одежду…»

Долгожданная встреча двух судов произошла 13 января 1940 г. Из воспоминаний Папанина: «Тьма стояла — хоть глаз выколи. На полубаке ледокола заиграл духовой оркестр. Взлетела ракета. За ней другая, третья. Густой гудок резанул воздух. И тут же отозвался другой «седовский». 16 января ледокол взял пароход на буксир и повёл домой. 1 февраля героический экипаж парохода «Георгий Седов» ступил на родную землю. На следующий день в Кремле состоялся торжественный приём — чествовали «седовцев» и их спасателей. За спланированную и успешно проведённую операцию по спасению ледокольного парохода «Георгий Седов» Иван Дмитриевич Папанин 3 февраля 1940 года был удостоен звания Дважды Героя Советского Союза. Он стал 4-м в Истории, а также единственным севастопольцем с двумя Золотыми Звёздами. 25 февраля 1954 года на родине И. Д. Папанина в Севастополе ему был открыт памятник, — при жизни, как и положено дважды Герою…

Ледовый Адмирал

Когда началась Великая Отечественная война, вся деятельность Главсевморпути была подчинена интересам обороны страны. В октябре 1941 года Иван Папанин назначается уполномоченным ГКО СССР по перевозкам на Севере. Под его руководством Мурманский, Архангельский и Северодвинский порты в короткий срок были перестроены в крупнейшие морские порты, оснащённые современной механизацией. В годы войны именно эти порты на северо-западе страны служили единственными советскими портами для связей морскими путями СССР с внешним миром и сыграли выдающуюся роль в обороне Советского Заполярья и снабжения боевой техникой, продовольствием и прочим необходимым для Красной Армии, а также стратегическим сырьём оборонной промышленности, доставлявшимися из США и Великобритании по Ленд-Лизу.

Морские арктические операции проходили под руководством И. Д. Папанина. Севморпуть обеспечивал до 70% всех иностранных поставок в СССР, без которых Победа была бы невозможна. Вот один из случаев. Была зима 1941. Поступили танки, которые надо было погрузить на жд-платформы и срочно отправить под Москву. Мост через Двину разбомбили. Папанин приказал найти все пожарные машины в городе, после чего те за ночь наморозили метр льда на реке, по нему проложили рельсы и отправили на Фронт танки. Налаженные безперебойные разгрузочные работы в северных морях под постоянной бомбёжкой и своевременная отправка стратегических грузов на Фронт – это ещё один Подвиг Ивана Папанина. В 1943 году ему было присвоено звание – контр-адмирал…

Флот Мирового Океана

В 1948 г. Иван Дмитриевич Папанин приступил к работе в системе Академии Наук СССР. Работал он сначала в должности заместителя директора Института Океанологии по экспедициям. В 1951 году был назначен начальником вновь организованного Отдела Морских Экспедиционных работ Президиума АН СССР, а по сути, - начальником морской разведки. На этой должности он оставался пожизненно – до 1986 года. При активном участии И. Д. Папанина за короткий срок в научных учреждениях Академии Наук был создан исследовательский флот – самый большой в Мире, а также развёрнуты экспедиционные работы в Мировом Океане, в морях Советского Союза и на внутренних водоёмах.

Стоит отметить, Папанин – один из инициаторов и организаторов первой советской научной экспедиции в Антарктику. В 1954-1955 гг. в Отделе Морских Экспедиционных работ под его руководством проходили заседания группы, которая разрабатывала план и программу предстоящей экспедиции в Антарктиду.

Иван Дмитриевич Папанин на протяжении всей своей жизни вёл активную общественную деятельность, в течение 10 лет являлся членом Ревизионной Комиссии ЦК КПСС, избирался членом Московского городского комитета КПСС, дважды был депутатом Верховного Совета СССР. В 1977 г. вышла его автобиографическая книга «Лёд и пламень». Будучи для советской молодёжи настоящим «маяком», на чьи Подвиги надо ровняться, он часто выступал в печати и по радио, особо любил встречаться с молодёжью и детьми. Во времена СССР во многих городах и сёлах страны были школы и пионерские отряды имени Папанина.

Все эти подвиги стали возможны благодаря личным моральным установкам Ивана Папанина, который целых пол века был «маяком» героизма для всей страны. Вот одна из самых важных: «Вы спрашиваете — что такое Подвиг? Взлёт души? Счастье? Исключительное везение? Чепуха! Подвиг, дорогой браток, — это умение и готовность выполнить свой долг в любых условиях. В любых!» Иван Дмитриевич всю свою яркую жизнь следовал этой собственной аксиоме, что позволило ему свершить много дел жизненно важных для своего народа и значимых для всего Мира, — больше, чем кому бы то ни было из людей его страны. В 1984 году к 90-летнему юбилею Героя был снят документальный фильм «В огне и холоде тревог».

«Cherchez la femme»

Она была его Женой, Другиней, Соратницей, Вдохновительницей и Берегиней. Её отец был поляк, а мама гречанка. Иван Папанин и Галина Касторжицкая обрели друг друга в Ялте в 1920 году – в самое жестокое лихолетье. Обрели раз – и навсегда. Ему было 26, ей было 18. У одного из самых древних кавказских народов во время женитьбы жених спрашивал невесту: «Ты будешь меня всю жизнь вдохновлять?», невеста же в ответ спрашивала своего жениха: «Ты будешь меня всю жизнь оберегать?». Эти принципы полностью применимы к семейной жизни Ивана Дмитриевича и Галины Кирилловны Папаниных, — а прожили они вместе более полувека. Она стала первой женщиной полярницей, разделившей с мужем все тяготы Арктики, и всегда была рядом со своим мужем – даже в лютую стужу Полярной Ночи, когда Родина доверила именно ему основать обсерватории на полярных станциях в самых северных точках. Во время войны она не убыла в эвакуацию, она присоединилась к нему в Архангельске, который ежедневно бомбили до конца войны. На отдых они вместе ездили на Кавказ, — эта древняя красивая земля их вдохновляла и заряжала. Он яркой звездой прошёл по историческому небосводу, став Настоящим Человеком Эпохи, она же почти всегда была в его тени, оставаясь его Вдохновительницей и Ангелом-Хранителем. Они почти всегда были вместе. «Мужчина — ведущий, а Женщина — ведомая, Мужчина приступает к исполнению своей миссии, а Женщина ему помогает» — так гласит древняя мудрость. В их супружеской жизни всё так и было, Галина Кирилловна была — Настоящей Женой Героя.

13 ФАКТОВ О ПАПАНИНЕ

1. Родился в арке акведука

Его первым домом была одна из арок акведука (водовода) в Аполлоновой балке на «Корабушке», которая была приспособлена под достаточно тесное жилище для большой семьи. Так жили простые матросы царского флота в Севастополе. Этот акведук сохранился до наших дней.

2. Спас часть Черноморского флота

В 1918 году, когда немцы кайзеровской армии оккупировали Украину и Крым, большевики Черноморского флота после заключения Брестского мира и выхода Советской России из I Мировой войны получили указание Ленина увести боевые корабли из Севастополя в Новороссийск, чтобы они не достались врагу как трофей. Однако черноморцы не торопились уходить из Крыма, не веря, что на Севастополь идут немцы. Только благодаря тому, что Папанин, воевавший на бронепоезде, привёл 29 апреля 1918 г. на линкоры «Воля» и «Свободная Россия» немецкого «языка», моряки в это поверили, и половина Черноморского флота ушла на Новороссийск и не была захвачена немцами.

3. Комендант Крымской ЧК

В 1920-1921 годах у 27-летнего Ивана Папанина начался достаточно тяжёлый период жизни, длившийся 5 месяцев. Они очень тяжело дались добродушному по натуре моряку. Не по своей воле, а по твёрдому настоянию Михаила Фрунзе, Иван стал комендантом Крымской ЧК. Фактически террор в Крыму творили матерые чекисты, входившие в «Чрезвычайную тройку по Крыму» — Георгий Пятаков, Розалия «Землячка» и Бела Кун, а молодой Папанин, чья фамилия даже не упоминается в современных книгах на эту тему, был скорее в роли ими назначенного «стажера» и поставили его на занимаемую должность эти люди больше номинально, — на их взгляд «для улучшения партийной биографии». На этом посту Ивану Папанину, помимо борьбы с бандитизмом, приходилось активно заниматься и хозяйственными делами, а также нередко спасать от расстрелов ни в чём не повинных людей.

4. Основатель радиодела в Якутии

Когда в 1925 году был объявлен набор в экспедицию по строительству радиостанции в Якутии, Иван Папанин первым проявил желание отправиться на Север. Он уезжает на далёкий Алдан, причём вместе с женой. Там он руководит экспедицией, а затем строительством радиостанции на золотых приисках. Однажды им с женой в тайге встретились беглые зеки. Опасаясь за неё, он быстро отреагировал, обратившись к ней: «Володь, сколько времени?» Зеки решили, что перед ними оба мужчины, и успокоились. А прозвище за женой закрепилось. В должности заместителя руководителя строительства в условиях вечной мерзлоты Иван Дмитриевич добился возведения объекта в короткие сроки.

5. Представитель Наркомата Связи

В 1923 году Иван Папанин был демобилизован и перешёл на работу в Наркомат связи СССР. В этом же году он записывается на Высшие курсы связи, на которых учится два года. В 1931 году, когда Папанин впервые попал в Арктику, он – участвует в экспедиции на ледоколе «Малыгин» как представитель Наркомата связи СССР на Таймыре, а также на островах Земля Франца-Иосифа. Там в бухте Тихой состоялась встреча «Малыгина» с германским дирижаблем «Граф Цеппелин», совершавшим трансарктический научный перелёт. Между ними состоялся обмен почтой со шлюпки, в чём принял участие и Папанин. На «Цеппелине» были и учёные из СССР.

6. Первым установил Флаг СССР на Северном Полюсе

21 мая 1937 года был завершающий этап первой в Мире Высокоширотной воздушной экспедиции — «Север-1″ под руководством Отто Шмидта. Флагманский самолёт 6-го Героя Советского Союза пилота Михаила Водопьянова приземлился на «макушке планеты». Среди 13 прибывших было и 4 участника начинавшейся научной экспедиции «Северный Полюс» на дрейфующей льдине. В этот день, ставший впоследствии — днём полярника, начальник «СП-1″ Иван Папанин впервые установил на Полюсе красное знамя СССР.

7. На его личные средства был построен танк

Во время ВОВ Папанин, будучи начальником Главсевморпути, дал полярникам клич собрать средства в помощь Фронту. По заказу его Управления была построена танковая колонна «Советский полярник» из модифицированных тяжёлых танков — КВ-1С, которую 9 ноября 1942 года принимал лично Иван Дмитриевич. На его личные средства был построен командирский танк колонны, получивший бортовой номер – 555 и название «Иван Папанин». После того, как в 1943 г. колонна «Советский полярник» из 65 Армии была переведена в другую, в 65 Армии приняли решение: в честь легендарного полярника назвать другой танк, который получил башенный номер 307. А была ещё и боевая авиаэскадрилья «Советский полярник» построенная также на средства полярников с подачи Папанина.

8. Пожизненный председатель Московского филиала ГО СССР

9 марта 1946 года был основан Московский филиал «Географического Общества СССР» – так во времена Страны Советов называлось «Русское Географическое Общество». Его председателем стал дважды Герой Советского Союза, доктор географических наук, контр-адмирал — Иван Дмитриевич Папанин. Последующая работа Московского филиала ГО СССР характеризовалась бурным ростом во всех направлениях. Московские географы неоднократно выступали в защиту уникальных природных объектов, являлись инициаторами организации заповедников, национальных и природных парков. Под чутким руководством Папанина, ставшим пожизненным председателем на целых 40 лет, Московский филиал ГО СССР достиг своего максимального расцвета.

9. Возглавлял секретную экспедицию к берегам Антарктиды

В ноябре 1946 года И.Д. Папанин возглавил секретную экспедицию к берегам Антарктиды, под видом китобойной флотилии из 15 судов. На борту были также американские военные самолёты «Кингкобра», массово закупленные СССР для этих целей. Есть сведения, что именно это военное соединение, возглавляемое адмиралом Папаниным, дало отпор американской военной экспедиции возглавляемой адмиралом Бёрдом в феврале-марте 1947 года, а не мифические летающие тарелки инопланетян. В советское время сам факт этой экспедиции был под грифом: «Совершенно Секретно».

10. Основал Институт Биологии внутренних вод

С именем И. Д. Папанина связано развитие одного из крупнейших в системе Академии Наук биологических институтов. В январе 1952 года он был назначен уполномоченным Президиума Академии Наук и директором биологической станции «Борок», находящейся в районе «Рыбинского моря» в Ярославской области. За короткий срок станция превратилась в крупное научно-исследовательское периферийное учреждение, занимающееся вопросами биологического изучения и народнохозяйственного освоения искусственных водохранилищ. Это учреждение носит теперь название Института Биологии внутренних вод. Курирование Иваном Папаниным этого учреждения продолжалось вплоть до 1972 года.

11. Орденов Ленина было больше, чем у Брежнева

Высшей наградой в СССР был – орден Ленина. У Папанина их было – 9. Он также был награждён: 2 Медалями Золотая Звезда №37 и № II/3, орденом Октябрьской Революции, 2 орденами Красного Знамени, орденом Нахимова 1-й ст., 2 орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Дружбы народов, а также многими медалями.

12. Почётный гражданин нескольких городов и регионов

Ивану Дмитриевичу Папанину были присвоены звания «Почётный гражданин»: города-героя Мурманска, Архангельска, города-героя Севастополь, Липецка, Благоевграда (Болгария), Ярославской области, а также «Почётный крымчанин» (присвоено посмертно).

13. Знал лично всех руководителей СССР от первого до последнего

В юности Иван Папанин, искренне поверивший в Светлое Будущее, принял самое активное участие в создании своей обновлённой страны – СССР. В течение своей жизни он сделал всё, чтобы его Родина стала – Самой Сильной. Начав свою революционную деятельность при вожде мирового пролетариата, Папанин до конца своих дней с высокой ответственностью блестяще выполнял все высокие правительственные задания, получаемые непосредственно от генсеков страны. Правительства менялись, а он оставался пожизненно на тех высоких государственных постах, которые ему доверила его Родина. Такова была значимость Ивана Дмитриевича Папанина для страны.

Жизнь после жизни

27 сентября 2003 года в Мурманске памятник открыли «ледовому адмиралу» Папанину.

Именем Папанина названы: мыс на п-ове Таймыр, горы в Антарктиде и подводная гора в Тихом океане.

Именем Папанина названо множество улиц на просторах бывшего Советского Союза, а также сухогруз ледового класса (проект 10621) Мурманского морского пароходства.

19 апреля 2017 года заложен патрульный ледокол ВМФ России «Иван Папанин» проекта 23550.

В посёлке Борок Ярославской области, где Иван Дмитриевич проработал 20 лет (1952-1972), в феврале 1986 года был открыт музей, посвящённый этому этапу его жизни.

В Севастополе, на родине дважды Героя, кстати, — единственного севастопольца в этом звании, 21 мая 2007 г., ещё при Украине, на базе музея «Панорама» была открыта выставка-музей, посвящённая Ивану Папанину, — «Севастопольский Колумб». Одним из её организаторов явился писатель-краевед — Владимир Шавшин, написавший одноимённую книгу. Выставка была создана к 225-летию со дня основания Севастополя и 70-летию начала работы первой в мире дрейфующей полярной станции «Северный Полюс». Однако, совсем недавно, в связи с реконструкцией музейного комплекса «Панорама», музей-выставку И. Д. Папанина закрыли, а это был единственный музей в стране, повествующий о жизни этого легендарного севастопольца…

Андрей Осташко

27 сентября 2019 г.

Севастполь, Таврида-Крым

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Из «Большой Советской Энциклопедии»

Папанин Иван Дмитриевич, р. 13 (26) 1894 г., Севастополь, советский исследователь Арктики, дважды Герой Советского Союза (27. 06. 1937 и 03. 02. 1940), Контр-адмирал (1943), Доктор географических наук (1938). Член КПСС с 1919 г.

В 1914 г. был призван на военную службу во флот. В Гражданскую войну участвовал в боях против белогвардейцев на Украине и в Крыму. В составе особого отряда был направлен в тыл армии Врангеля для организации партизанского движения в Крыму. В 1921 г. комендант Крымской ЧК.

В 1923-1932 гг. работал в Наркомате связи. В 1931 г. в качестве представителя этого Наркомата участвовал в арктической экспедиции ледокола «Малыгин» на Землю Франца-Иосифа. В 1932-1933 гг. возглавлял полярную экспедицию в бухте Тихой на Земле Франца-Иосифа, в 1934-1935 гг. — полярную станцию на мысе Челюскин, в 1937-1938 гг. — первую дрейфующую станцию «Северный полюс» («СП-1″), работа на которой положила начало планомерному изучению высокоширотных районов полярного бассейна в интересах навигации, метеорологии, гидрологии.

В 1939-1946 гг. — начальник Главсевморпути, одновременно в годы Великой Отечественной войны уполномоченный ГКО по перевозкам на Севере. В 1948-1951 гг. зам. директора Института Океанологии АН СССР по экспедициям, а с 1951 г. начальник Отдела морских экспедиционных работ АН СССР, в 1952-1972 гг. одновременно директор Института биологии внутренних вод АН СССР. С 1946 г. председатель Московского филиала «Географического Общества СССР».

На 18-й Всесоюзной конференции ВКП (б) (1941) избирался членом Центральной ревизионной комиссии. Депутат Верховного Совета СССР 1-го и 2-го созывов.

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Автор: Андрей Осташко

Источник: Флот 21 век



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