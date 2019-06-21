Заглянем в прошлое?
Другие публикации автора:
- Могучий богатырь русской живописи
- Севастополь 1914 год.
- Виталий Надыршин. Забытый долг. Роман. Окончание
- Писатели у микрофона. Т.Воронина и Т.Халаева
- Конкурс "За Победу!" Диплом II степени, проза: Сергей Ислентьев
- Выставка почтово-филателистических материалов «Крым и Севастополь: возвращение домой»
- Победители конкурса "За Победу!". Проза: Оксана Непомнящих (Диплом 1 степени)
- Итоги конкурса "За Победу!"
- Выездной концерт ко Дню защиты детей "Волшебная книга детства"
- Виталий Надыршин: ЗАБЫТЫЙ ДОЛГ. Роман. Продолжение
Оставить свой комментарий