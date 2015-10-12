«ЧАЙКА»: СЕЗОН ОТ «А» ДО «Я»
Завершен очередной летний сезон в Детском оздоровительном лагере «Чайка» 13-го судоремонтного завода Черноморского флота. За
четыре смены в Батилимане отдохнули 1200 мальчишек и девчонок. Как отметил директор оздоровительного комплекса «Чайка» ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России Павел Копытцев, залогом успеха нынешнего оздоровительного сезона стала тщательная подготовка к нему и, конечно же, помощь всего коллектива предприятия, которое возглавляет Александр Юрьев. Прежде всего, был учтён опыт работы в прошлом году, когда на практике пришлось ощутить строгость правил и нормативов, применяемых в
отношении организаций отдыха и рекреации. Поэтому, по словам Павла Копытцева, персонал ОК «Чайка» со всей ответственностью отнёсся к реализации каждого мероприятия заранее намеченного плана масштабной работы. Закономерный итог: комплекс вовремя, в отличие от своих коллег в Севастопольском регионе, открыл сезон, качественно подготовившись к проверкам контролирующих органов.
В нынешнем оздоровительном сезоне в лагере отдохнуло 1200 детей из Севастополя, Крыма, с «материка», среди них, как всегда, – дети заводчан. Настроение ребят – лучшая оценка тому, как было организовано оздоровление. В этом можно было убедиться на заключительной торжественной линейке, собравшей гостей и 260 детишек и подростков из четвёртой смены. Их приветствовал главный инженер завода Игорь Полищук, в своем выступлении поблагодаривший коллектив комплекса за качественную организацию отдыха и пригласивший ребят в ДОЛ в следующем году. Приветствие прозвучало и от коллег – на торжество прибыла целая делегация лагеря «Ласпи», с которым у «Чайки» развиваются добрые отношения как в профессиональной, так и в гуманитарной сферах,
как говорится на чисто человеческом уровне.
В последний «официальный» лагерный день в «Чайке» звучал «Легендарный Севастополь», были церемония спуска флага, концерт и
обязательный «пионерский» костёр. В общем, всё – как всегда. Пройдёт несколько месяцев и всё повторится сначала. И так –
ежегодно, начиная со «сталинского» 1953 года, когда на ранее пустынном берегу Батилимана впервые раздались призывные звуки пионерского горна.
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Капитан 1 ранга Сергей Горбачев. Участник десяти дальних походов в Атлантику, Индийский океан и Средиземное море. Во флотской печати с 1993 года. Заместитель главного редактора газеты ЧФ РФ "Флаг Родины" в 2000-2009 годах. Автор и соавтор ряда книг по истории флота, проблемам статуса Севастополя и Крыма. Заслуженный журналист Автономной Республики Крым. Лауреат Международной премии им. В. Пикуля, Крымских республиканских литературных премий им. Л.Н. Толстого и С.Н. Сергеева-Ценского, премий Союза журналистов России. Учредитель, редактор и издатель крымских республиканских литературно-публицистического альманаха "Маринист" и информационно-литературной газеты "Черноморец". Кандидат политических наук. Преподаватель кафедры журналистики филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе.
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