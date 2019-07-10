Могучий богатырь русской живописи

175 лет назад – 24 июля ( по старому стилю) 1844 года родился великий русский художник Илья Ефимович Репин в городе Чугуеве ( ныне Харьковская область Украины). Мальчик с детских лет увлёкся рисованием.

Мать, глубоко верующая женщина, мечтала, чтобы её сын стал иконописцем,

и будила воображение маленького Илюши притчами о жизни святых. Подростка отдали в учение к художнику – иконописцу, и через несколько лет Илья вместе с артелью ходил по сёлам и расписывал храмы. Иконы нужно было писать в строгом соответствии с церковными канонами, добиваясь похожести лиц, чтобы каждый верующий сразу мог узнать изображённого святого.

Неутомимая любознательность привела одарённого юношу в Петербург, где преподаватель Рисовальной школы Иван Крамской смог подготовить его к поступлению в Академию художеств. В её стенах Репин проведёт 8 лет и завершит курс обучения с золотой медалью. Три года он проведёт за границей, изучая лучшие образцы западно-европейского искусства и постигая высшие законы живописного мастерства.

Репин глубоко интересовался работами художников — соотечественников. Так, о картине Александра Иванова «Явление Христа народу« он скажет:

«Тут изображён угнетённый народ, жаждущий слова свободы, идущий дружной толпой за горячим проповедником». Репин сразу уяснил для себя социальную суть картины. Эту же мысль он будет воплощать в большинстве своих полотен в долгие последующие годы творческой деятельности.

Высоко оценит Репин и талант художника-пейзажиста Фёдра Васильева, который посоветует ему рисовать бурлаков не на Неве, а на Волге: « Вот где настоящий тип бурлака!». В течение 12 лет Илья Репин будет работать над картиной «Бурлаки на Волге», которая прославит своего создателя.

После возвращения в Россию Репин уехал в родной город Чугуев. Здесь он глазами взрослого, много повидавшего человека всматривается в жизнь людей и ясно видит социальные язвы, разъедающие общество, делящие людей на всесильных представителей власти и бесправный нищий народ. Он пишет остро социальные картины – «Крестный ход в Курской губернии», «Проводы новобранца», а затем картины явно революционного звучания:

« Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди перед казнью», « В одиночном заключении», «Шествие рабочих», «Расстрел демонстрации».

Кредо художника: «Выше всего правда жизни, она всегда заключает в себе глубокую идею».

Репинская палитра с годами становилась всё ярче и разнообразнее. Художник не только овладевает тайнами пленэрной живописи, но и совершенствуется в области портретного искусства. Ему удалось создать грандиозную портретную галерею современников. Часто Репин предварительно писал несколько этюдов карандашом и акварелью и лишь потом маслом. Для создания задуманного образа художник умело использовал ракурс, позу и жест.

В свободной и экспрессивной манере он писал портреты художников – Крамского, Сурикова, Шишкина, Ге, Куинджи, Виктора Васнецова и других.

Работая над картиной « Иван Грозный и сын его Иван», Илья Ефимович искал натурщика для создания образа царевича. Смертельно раненый юноша умирает с улыбкой на лице, как бы прощая обезумевшего отца. Он желает помочь ему пережить это кровавое преступление. Художник остановил свой выбор на писателе Всеволоде Гаршине: « У него было лицо человека, обречённого погибнуть». И действительно вскоре писатель покончил жизнь самоубийством.

С юности Репин питал страстную любовь к книгам. Из них он черпал мудрость, а для своих картин — поэтические образы. Художник постоянно следил за новинками художественной литературы.

Самым любимым его поэтом был Пушкин. Когда в 1887 году Репин вместе с Айвазовским работал над картиной «Прощание Пушкина с Чёрным морем», художник изобразил поэта в чёрной одежде стоящим над суровыми глыбами камней. Левой рукой, отведённой в сторону, Пушкин словно прощается с морем, а в правой держит шляпу. Ветер растрепал волосы, сорвал с головы капюшон. Но Пушкин наслаждается солёными брызгами изумрудной воды. Лицо спокойно и вдохновенно, взгляд устремлён в морскую даль. Кажется, что именно в эти минуты рождается стихотворение « К морю».

Репин высоко ценил гражданскую лирику Некрасова. Когда смотришь на картину «Бурлаки на Волге», на память сами собой приходят строки:

Выдь на Волгу: чей стон раздаётся

Над великою русской рекой?

Этот стон у нас песней зовётся –

То бурлаки идут бечевой !

Не раз среди друзей Илья Репин наизусть читал стихи Жуковского, Лермонтова, Фета.

Восхитили его « Мёртвые души», и он говорил об авторе:

« Я принялся за Гоголя и такого наслаждения ни разу не получал. Для меня ещё не умерли идеалы Гоголя, Белинского, Тургенева, Толстого».

Когда Репин жил в Париже, П.М. Третьяков заказал ему портрет Ивана

Сергеевича Тургенева, работая над которым художник старался вникнуть во внутренний мир писателя, раскрыть тайны его истинно русской души.

Репин глубоко уважал и даже любил Чехова. Писал о нём: « Милый, незабвенный писатель. Положительный, трезвый, он мне напоминает тургеневского Базарова. Один раз в собрании Литературного общества мне

удалось сделать очень удачный набросок (он не позировал). Тонкий, неумолимый, чисто русский анализ преобладал в его глазах…Он, казалось,

держал себя в мундштуке холодной иронии и с удовольствием чувствовал на себе кольчугу мужества». Чехов и Репин обменивались письмами. Особенно ценил Репин рассказы «Моя жизнь», «Палата №6», а к рассказу «Мужики» сделал иллюстрации. Их обоих природа щедро одарила чувством юмора.

Максим Горький пришёл к Репину в революционном 1905-м году сразу после освобождения из Трубецкого бастиона Петропавловской крепости. Он читал в имении художника «Пенаты» написанную в заключении пьесу «Дети солнца». В ней писатель разоблачал пустозвонство либеральной буржуазной интеллигенции, которая, испугавшись праведного народного гнева, отшатнулась от революционных масс. Картина Репина «Манифестация 17 октября 1905 года» станет как бы иллюстрацией к этой пьесе: ликующая толпа из чиновников, торговцев и студентов с восторгом встретила царский манифест о свободе, хотя всё оставалось по-прежнему – аресты, кандалы, виселицы. Беседы с Горьким были для Репина « освежающей струёй». Репину запомнились слова Максима Горького: « Я не знаю ничего лучше, сложнее, интереснее человека. Он – всё. Он создал даже бога». Репин иллюстрировал произведения Алексея Максимовича и написал его портрет, который демонстрировался на выставке в Петербурге в Таврическом дворце, что было оценено многими как смелый гражданский поступок мастера кисти.

Лев Толстой был против революции 1905 года, о чём он не раз говорил

Репину во время их частых встреч в Ясной Поляне, когда художник приезжал, чтобы в очередной раз написать портрет великого писателя. Репин рисовал с безошибочной верностью и стремился передать не только внешнее сходство, но и движение мысли, мгновенные смены душевного состояния портретируемого. На картинах Репина мы можем видеть Толстого за рабочим столом, за сохой на поле бедной вдовы, лежащим под деревом с книгой в руках и во весь рост босиком в час молитвы.

Когда Репин работал над портретами, он переживал трепетные счастливые часы раздумий перед мольбертом.

Репин был знаком и с Маяковским. Когда поэт прочитал «Облако в штанах», Илья Ефимович сказал: « Уж вы на меня не сердитесь, честное слово, какой же вы, к чертям, футурист!». В Маяковском Репина привлекала сильная и красивая фигура. Художник видел в поэте дерзкого и умного бунтаря. Поэт неплохо рисовал, и друзья часто обменивались набросками и рисунками.

Репин оставил потомкам портреты Антона Дельвига, Стасова, Лескова, Короленко, Аксакова, Писемского и других ярких представителей русской литературы.

Илья Репин и сам превосходно владел словом. Он постоянно вёл дневники. В его эпистолярном наследии 10 000 писем, а в 1916 году по совету Корнея Чуковского и с его помощью он написал книгу воспоминаний «Далёкое близкое».

Если художник хотел написать портрет артиста, то посещал все его спектакли. Особенно удался ему портрет актрисы Полины Стрепетовой, блестяще игравшей роль Катерины в пьесе А.Островского «Гроза».

Среди друзей художника было немало музыкантов. Концертную музыку он слушал в Дворянском собрании. Музыка помогала найти тональные решения, над которыми художник долго бился, звуки преобразовывались в краски. Репин с наслаждением слушал симфонии, сонаты и романсы. Однажды художник признался, что решил написать картину об Иване Грозном под сильным впечатлением от музыки Римского – Корсакова.

Вершиной репинского гения в портретном искусстве стал портрет композитора Модеста Мусоргского. Современники восприняли эту работу мастера как социальное обличение: композитор умирал в заброшенном солдатском госпитале. У него печальные глаза, лицо озарено скорбной мыслью…Репин говорил о Мусоргском: « Это самородный гений русской музыки».

Илья Репин написал портреты Бородина, Балакирева, Кюи, Рубинштейна и других музыкантов.

В 1872 году Илья Репин создал большой групповой портрет «Славянские композиторы», ныне находящийся в Московской консерватории.

Фёдор Шаляпин в 1897 году признавался, что картина Репина «Иван Грозный и сын его Иван» очень помогла ему в работе над ролью Ивана Грозного в опере Римского – Корсакова «Псковитянка», которую ставили в Московской частной опере С. Мамонтова. Певец говорил: « Какая силища! Какая мощь! Считаю себя счастливцем жить вместе в одно время с дорогим Ильёй Ефимовичем и горжусь принадлежать к его эпохе».

Не обидел художник и деятелей науки, написав портреты химика Менделеева, хирурга Пирогова, физиолога Сеченова. От портрета Ивана Павлова, кажется, исходят тёплые лучи искренности, человеколюбия и душевной доброты.

Художник работал так неистово и много, что у него началось серьёзное заболевание правой руки, и тогда он стал учиться рисовать левой.

Однажды Илья Репин сказал: « С самой ранней юности я люблю свет, истину, добро и красоту как самые лучшие дары нашей жизни». Именно их он и воплощал в своих картинах, которые стали для новых поколений бессмертным и бесценным национальным наследием великого художника России.

Инна Козеева, член Союза писателей России

10 июля 2019 г.

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