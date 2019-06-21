В ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого состоялась открытие выставки почтово-филателистических материалов из коллекции Валерия Лугового «Крым и Севастополь: возвращение домой», посвященной пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

События в Крыму и Севастополе, приведшие к референдуму 16 марта 2014 года, подписанию и ратификации Договора о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию и образовании в её составе новых субъектов Федерации – Республики Крым и города федерального значения Севастополя, особая памятная страница современной российской истории.

В марте-мае 2017 года в городе Калуге в Государственном архиве Калужской области прошла выставка «Крым и Севастополь: возвращение домой», основу которой составили материалы из коллекции Валерия Викторовича Лугового, председателя территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги. Необычный формат выставки привлек широкое внимание общественности. За время ее работы с экспозицией ознакомились сотни калужан и гостей города. Проведение выставки стало заметным региональным событием, посвященным годовщине исторического референдума в Крыму и Севастополе.

К пятилетию памятной даты приурочена новая обновленная и дополненная выставка почтово-филателистических материалов «Крым и Севастополь: возвращение домой». Представленные материалы демонстрирует волю жителей новых субъектов Федерации объединить свою судьбу с народами России, отражают внимание общественности к героическому прошлому Крыму и Севастополя, к памяти крымчан-соотечественников, оставивших яркий след в истории России.

За прошедшее двадцатилетие российская филателия регулярно обращалась к знаменательным событиям в истории полуострова и Черноморского флота. В память о них выпускалась различная почтовая продукция от марок и конвертов до специальных гашений и тематических карточек. Филателистическое внимание к героическим страницам и культурному наследию Крыма и Севастополя продолжалось, несмотря на распад Советского Союза и разделение России и Украины межгосударственными границами и идеологическими барьерами.

Дополнительный импульс изданию отечественной почтовой продукции придавали праздничные события, связанные с 300-летием российского флота, годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, юбилеи известных государственных деятелей, полководцев, флотоводцев, иных известных и малоизвестных соотечественников, чья воинская доблесть или героический подвиг остались в памяти потомков, а также знаменательные даты в биографиях ученых, инженеров, художников, писателей и поэтов, внесших значительный вклад в историческое единство народов России и Крыма.

Все эти годы российская почтовая продукция не только выполняла важную просветительскую задачу по распространению знаний о нашей совместной истории, но и с помощью своего специфического инструментария обращала внимание на общность нашей истории и закрепляла такой подход в сознании соотечественников, приближая тем самым долгожданное воссоединение с Россией.

Выставка «Крым и Севастополь: возвращение домой» является просветительским проектом, направленным на сохранение исторической памяти, популяризацию историко-культурного наследия и патриотическое воспитание граждан России, организована при поддержке Фонда президентских грантов, Калужского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», органов государственной власти Республики Крым, города федерального значения Севастополь и Калужской области, Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко и Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого в городе Севастополе.

В ЦГБ им. Л.Н. Толстого выставка действует на библиотечной проектной платформе АЗЪБУКАРТ, которая знакомит читателей и зрителей с искусством книги и искусством коммуникации. Выставку сопровождает просветительский блок – тематические фильмы и интерактивные, игровые программы из медиатеки международной сети информационно-образовательных центров Государственного Русского музея (Санкт-Петербург).

На церемонии открытия присутствовали филателисты и коллекционеры, представители культурных сообществ и творческих, профессиональных союзов, в том числе Союза писателей России, читатели и библиотекари города, постоянные посетители ИОЦ, представители средств массовой информации.

Выставки и мероприятия проектной платформы АЗЪБУКАРТ уже частично касались темы филателии, посткроссинга, мейл-арта, искусства создания (дизайна) марок, открыток, почтовых конвертов. Так, на выставке «Приглашение в страну Гринландию» http://svlib.ru/novosti/anonsyi/01-03-2017/priglashenie-v-stranu-grinlandiyu севастопольский художник, создатель мемориальной комнаты и исследователь творчества писателя А. Грина Владимир Адеев демонстрировал публике свои художественные работы этого направления. Авторские открытки были представлены и на Первом в Крыму и Севастополе фестивале скетчинга и репортажного рисунка, который проводился на платформе АЗЪБУКАРТ в Толстовке и библиотеке-филиале № 5 (Центр гуманитарно-технической информации) летом 2016 года. И вот, наконец, мы смогли показать филателию как искусство на полноценной масштабной выставке уже в двух залах.

Отметим также и участие в выставке хэдлайнера севастопольского и крымского скетчинга, дизайнера, художника, создателя блога blogproart.ru, и постоянного автора АЗЪБУКАРТ Сергея Меркулова. Его картины, скетчи и авторские открытки с видами Севастополя и Крыма, занятными городскими сценками хорошо известны далеко за пределами нашего полуострова и России. Его уникальный стиль влюбляет в красоту легендарного города и его окрестностей с первого взгляда. Его открытки – послания добра и мира каждому сердцу в разных уголках планеты.

Конечно, почтово-филателистические материалы в своем историческом контексте, имеют свои давние традиции. Лекторий АЗЪБУКАРТ часто касается этой темы в рамках исследования культурной и народной дипломатии, коммуникации, новых и социальных медиа. Особенности же коллекционирования являются темой для бесед, встреч и общения филателистов, посткроссеров, историков и краеведов, специалистов смежных дисциплин. Именно поэтому на открытии проекта присутствовали не только представители творческой богемы.

С приветственным словом выступила директор ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых», председатель Региональной общественной организации «Севастопольское Общество русской культуры» Елена Анатольевна Волкова. Поздравили Валерия Лугового, его команду, библиотеку и всех зрителей со столь масштабным событием начальник ОСП ФГУП «Почта Крыма» Людмила Александровна Глущенко, директор Салона «Коллекционер» АО «Марка» Евгения Геннадьевна Филипенко.

Валерий Луговой рассказал об идее экспонирования коллекции, которая из города Калуги проделала долгий путь на Крымский полуостров, о смысловых частях выставки.

Экспозиция выставки включает более 300 почтово-филателистических материалов, систематизированных по трем основным разделам.

Первый раздел «Россия, Крым и Севастополь: одна история – одна судьба» посвящен различным периодам нашей многовековой истории – от установления и развития связей Древней Руси с народами Причерноморья в VIII-XII веках до исторических событий февраля-марта 2014 года.

Второй раздел «Домой, в Россию» включает материалы, изданные в связи с проведением исторического референдума в Республике Крым и городе-герое Севастополе 16 марта 2014 года, а также коллекционные материалы, посвященные современному развитию Республики Крым и города Севастополя, общественно-значимым мероприятиям и проектам, реализуемым на полуострове в 2014-2018 годах.

Третий раздел экспозиции «Природное и культурное наследие» включает марки, почтовые бланки, конверты первого дня, картмаксимумы, художественные маркированные конверты и иные материалы о богатейшем природном историко-архитектурном наследии новых субъектов Федерации. Здесь же представлены почтово-филателистические выпуски, посвященные известным деятелям отечественной культуры и науки, оставившим заметный след в истории Крыма и Севастополя.

Вдохновение коллекционера, его энтузиазм и искреннее чувство не оставили равнодушных. Свои впечатления известный севастопольский поэт, член Союза писателей России Татьяна Халаева выразила в стихах – ее произведения о Русской весне в авторском исполнении стали чудесным подаркам колужанам и всем гостям этого вечера.

Выставка действует до сентября. Найдите в своем расписании немного времени, чтобы увидеть уникальное собрание, пополнить свой багаж летних впечатлений и знаний, а, может, быть и вдохновиться на начало своей собственной коллекции.

Анна Горенкова,

искусствовед, руководитель Информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» в ЦГБ им. Л. Н. Толстого

Администратор

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