Выставка почтово-филателистических материалов «Крым и Севастополь: возвращение домой»

Выставка_марки (В ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого состоялась открытие выставки почтово-филателистических материалов из коллекции Валерия Лугового «Крым и Севастополь: возвращение домой», посвященной пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

События в Крыму и Севастополе, приведшие к референдуму 16 марта 2014 года, подписанию и ратификации Договора о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию и образовании в её составе новых субъектов Федерации – Республики Крым и города федерального значения Севастополя, особая памятная страница современной российской истории.

В марте-мае 2017 года в городе Калуге в Государственном архиве Калужской области прошла выставка «Крым и Севастополь: возвращение домой», основу которой составили материалы из коллекции Валерия Викторовича Лугового, председателя территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги. Необычный формат выставки привлек широкое внимание общественности. За время ее работы с экспозицией ознакомились сотни калужан и гостей города. Проведение выставки стало заметным региональным событием, посвященным годовщине исторического референдума в Крыму и Севастополе.

Выставка_марки (5)К пятилетию памятной даты приурочена новая обновленная и дополненная выставка почтово-филателистических материалов «Крым и Севастополь: возвращение домой». Представленные материалы демонстрирует волю жителей новых субъектов Федерации объединить свою судьбу с народами России, отражают внимание общественности к героическому прошлому Крыму и Севастополя, к памяти крымчан-соотечественников, оставивших яркий след в истории России.

За прошедшее двадцатилетие российская филателия регулярно обращалась к знаменательным событиям в истории полуострова и Черноморского флота. В память о них выпускалась различная почтовая продукция от марок и конвертов до специальных гашений и тематических карточек. Филателистическое внимание к героическим страницам и культурному наследию Крыма и Севастополя продолжалось, несмотря на распад Советского Союза и разделение России и Украины межгосударственными границами и идеологическими барьерами.Выставка_марки (81

Дополнительный импульс изданию отечественной почтовой продукции придавали праздничные события, связанные с 300-летием российского флота, годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, юбилеи известных государственных деятелей, полководцев, флотоводцев, иных известных и малоизвестных соотечественников, чья воинская доблесть или героический подвиг остались в памяти потомков, а также знаменательные даты в биографиях ученых, инженеров, художников, писателей и поэтов, внесших значительный вклад в историческое единство народов России и Крыма.Выставка_марки (92)

Все эти годы российская почтовая продукция не только выполняла важную просветительскую задачу по распространению знаний о нашей совместной истории, но и с помощью своего специфического инструментария обращала внимание на общность нашей истории и закрепляла такой подход в сознании соотечественников, приближая тем самым долгожданное воссоединение с Россией.

Выставка «Крым и Севастополь: возвращение домой» является просветительским проектом, направленным на сохранение исторической памяти,  популяризацию историко-культурного наследия и патриотическое воспитание граждан России, организована при поддержке Фонда президентских грантов, Калужского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»,  органов государственной власти Республики Крым, города федерального значения Севастополь и Калужской области, Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко и  Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого в городе Севастополе.Выставка_марки (99)

В ЦГБ им. Л.Н. Толстого выставка действует на библиотечной проектной платформе АЗЪБУКАРТ, которая знакомит читателей и зрителей с искусством книги и искусством коммуникации. Выставку сопровождает просветительский блок – тематические фильмы и интерактивные, игровые программы из медиатеки международной сети информационно-образовательных центров Государственного Русского музея (Санкт-Петербург).

На церемонии открытия присутствовали филателисты и коллекционеры, представители культурных сообществ и творческих, профессиональных союзов, в том числе Союза писателей России, читатели и библиотекари города, постоянные посетители ИОЦ, представители средств массовой информации.Выставка_марки (102)

Выставки и мероприятия проектной платформы АЗЪБУКАРТ уже частично касались темы филателии, посткроссинга, мейл-арта, искусства создания (дизайна) марок, открыток, почтовых конвертов. Так, на выставке «Приглашение в страну Гринландию» http://svlib.ru/novosti/anonsyi/01-03-2017/priglashenie-v-stranu-grinlandiyu севастопольский художник, создатель мемориальной комнаты и исследователь творчества писателя А. Грина Владимир Адеев демонстрировал публике свои художественные работы этого направления. Авторские открытки были представлены и на Первом в Крыму и Севастополе фестивале скетчинга и репортажного рисунка, который проводился на платформе АЗЪБУКАРТ в Толстовке и библиотеке-филиале № 5 (Центр гуманитарно-технической информации) летом 2016 года. И вот, наконец, мы смогли показать филателию как искусство на полноценной масштабной выставке уже в двух залах.Выставка_марки (108)

Отметим также и участие в выставке хэдлайнера севастопольского и крымского скетчинга, дизайнера, художника, создателя блога blogproart.ru, и постоянного автора АЗЪБУКАРТ Сергея Меркулова. Его картины, скетчи и авторские открытки с видами Севастополя и Крыма, занятными городскими сценками хорошо известны далеко за пределами нашего полуострова и России. Его уникальный стиль влюбляет в красоту легендарного города и его окрестностей с первого взгляда. Его открытки – послания добра и мира каждому сердцу в разных уголках планеты.

Конечно, почтово-филателистические материалы в своем историческом контексте, имеют свои давние традиции. Лекторий АЗЪБУКАРТ часто касается этой темы в рамках исследования культурной и народной дипломатии, коммуникации, новых и социальных медиа. Особенности же коллекционирования являются темой для бесед, встреч и общения филателистов, посткроссеров, историков и краеведов, специалистов смежных дисциплин. Именно поэтому на открытии проекта присутствовали не только представители творческой богемы.

С приветственным словом выступила директор ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых», председатель Региональной общественной организации «Севастопольское Общество русской культуры» Елена Анатольевна Волкова. Поздравили Валерия Лугового, его команду, библиотеку и всех зрителей со столь масштабным событием начальник ОСП ФГУП «Почта Крыма» Людмила Александровна Глущенко, директор Салона «Коллекционер» АО «Марка» Евгения Геннадьевна Филипенко.Выставка_марки (109)

Валерий Луговой рассказал об идее экспонирования коллекции, которая из города Калуги проделала долгий путь на Крымский полуостров, о смысловых частях выставки.

Экспозиция выставки включает более 300 почтово-филателистических материалов, систематизированных по трем основным разделам.

Первый раздел «Россия, Крым и Севастополь: одна история – одна судьба» посвящен различным периодам нашей многовековой истории – от установления и развития связей Древней Руси с народами Причерноморья в VIII-XII веках до исторических событий февраля-марта 2014 года.

Второй раздел «Домой, в Россию» включает материалы, изданные в связи с проведением исторического референдума в Республике Крым и городе-герое Севастополе 16 марта 2014 года, а также коллекционные материалы, посвященные современному развитию Республики Крым и города Севастополя, общественно-значимым мероприятиям и проектам, реализуемым на полуострове в 2014-2018 годах.Выставка_марки (110)

Третий раздел экспозиции «Природное и культурное наследие» включает марки, почтовые бланки, конверты первого дня, картмаксимумы, художественные маркированные конверты и иные материалы о богатейшем природном историко-архитектурном наследии новых субъектов Федерации. Здесь же представлены почтово-филателистические выпуски, посвященные известным деятелям отечественной культуры и науки, оставившим заметный след в истории Крыма и Севастополя.

Вдохновение коллекционера, его энтузиазм и искреннее чувство не оставили равнодушных. Свои впечатления известный севастопольский поэт, член Союза писателей России Татьяна Халаева выразила в стихах – ее произведения о Русской весне в авторском исполнении стали чудесным подаркам колужанам и всем гостям этого вечера.

Выставка действует до сентября. Найдите в своем расписании немного времени, чтобы увидеть уникальное собрание, пополнить свой багаж летних впечатлений и знаний, а, может, быть и вдохновиться на начало своей собственной коллекции.

 

Анна Горенкова,

искусствовед, руководитель Информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» в ЦГБ им. Л. Н. Толстого

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