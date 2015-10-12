Профессионалы кораблестроения и судоремонта: 350 лет под российским триколором

29 июня в России отмечается профессиональный праздник – День кораблестроителя, установленный в нашей стране Постановлением Правительства РФ № 659 от 30 мая 2017 года. Этот день в третий раз отмечают и судоремонтники, без которых невозможны ввод в строй и поддержание технической готовности кораблей и судов флота.

Сразу отметим: идея установить в России этот праздник звучала давно, но конкретное решение было принято после инициативы Минпромторга и официального обращения в Правительство страны руководства Объединённой судостроительной корпорации, а в Российском историческом обществе нашли такой просьбе еще и документальное обоснование.

Дата праздника имеет прочную историческую основу – в этот день в 1667 году был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве фрегата «Орёл». Согласно архивным данным, это – первый российский военный корабль, построенный по государственному заказу и на государственные средства. Потому учреждение этого профессионального праздника – в том числе дань уважения работникам важнейшей отрасли промышленности страны, чей труд лежит в основе укрепления оборонной и экономической мощи России.

Этот день является днём всенародного признания важности для государства труда судостроителей и судоремонтников. Это – профессиональный праздник работников верфей, проектно-конструкторских бюро, профсоюзных и ветеранских организаций судостроительной и судоремонтной отрасли – тех, кто строит и ремонтирует, возвращает в строй боевые корабли и гражданские суда.

Традиции кораблестроения и судоремонта в нашей стране имеют давние корни и славную историю, которые продолжаются и развиваются сегодня. Так, одно из древнейших судов, обнаруженных на территории России, датируют V веком до н.э. Первые палубные суда строили на Руси в XII веке, а организованное морское судостроение началось в конце XVI века. Тогда в Соловецком монастыре основали верфь для постройки промысловых судов. Первое же морское судно было построено в 1634 году в Нижнем Новгороде. Правда, оно было «иноземной конструкции», но построено русскими мастерами.

Первые же «государевы» парусные суда в России начали строить на основанной в 1667 году по указу царя Алексея Михайловича Романова верфи в селе Дединово, тогда – Коломенского уезда. Жители этих мест издавна славились умением строительства деревянных судов. На Дединовской верфи в 1667-1669 годах и был построен первенец русского Военно-Морского Флота – фрегат «Орёл», предназначавшийся для охраны русских торговых судов на Каспийском море. Правда, регулярного Флота тогда ещё не было, но военный корабль уже был. Сегодня в Дединово в честь этого корабля установлен памятник. К тому же особым смыслом наполняет историю «Орла» и ряд символических обстоятельств. Так, считается, что трехцветный российский стяг в 1669 году, то есть ровно 350 лет назад, впервые подняли именно на корме этого фрегата.

Благодаря реформаторской деятельности «Отца Отечества» и создателя Русского флота Петра I начали строиться и другие верфи. Так, в июне 1693 года он заложил в Архангельске первую казенную верфь для постройки военных кораблей. В 1695-1696 годах в Воронеже и окрестных селениях был построен Азовский флот. А после основания в 1703 году Санкт-Петербурга, самой большой судостроительной верфью в стране стало Адмиралтейство. Первым крупным судном, сошедшим со стапеля Адмиралтейской верфи, был 54-пушечный корабль «Полтава». К слову, его историческая реплика отбуксирована в Кронштадт, где воссозданная «Полтава» примет участие в Главном военно-морском параде.

К 1714 году Россия имела свой собственный, построенный на отечественных верфях парусный флот, а к 1725 году был создан флот страны, способный конкурировать с силами флотов других морских держав Европы. Было построено 111 линейных кораблей, 38 фрегатов, 60 бригантин, 8 шняв, 67 крупных галер, значительное количество других кораблей, до 300 транспортных и множество мелких судов. С тех пор не только увеличивалось количество и качество российских судов, но и география освоенных ими морских и речных маршрутов.

На протяжении трёх с половиной веков Россия накопила гигантский опыт строительства кораблей и судов самых разнообразных типов и классов и по праву считается одним из лидеров мирового судостроения. В частности, до сих пор Россия остаётся единственной в мире страной, успешно строящей и эксплуатирующей атомные ледоколы. Самые большие в мире подводная лодка и ледокол разработаны и построены на отечественных верфях, а Рыбопромысловый флот СССР был первым в мире. Правда, в постсоветское время в нашем отечественном кораблестроении произошли масштабные метаморфозы негативного свойства, утрачена судостроительная база Николаево-херсонского «куста», потеряны некоторые компетенции, однако система кораблестроения и судоремонта осталась.

В 2007 году Указом Президента РФ создана «Объединенная судостроительная корпорация» с целью объединения всех государственных судостроительных активов для развития гражданского судостроения. Формирование ОСК завершилось в 2010 году, и сегодня это крупный государственный судостроительный холдинг. А судостроение России – отрасль машиностроения и ВПК РФ, в которой, с учетом смежных производств, работают сотни тысяч человек. В России сейчас действует более тысячи предприятий, занятых в судостроении и судоремонте, производстве двигательного, гидроакустического, навигационного, вспомогательного, палубного и других видов оборудования, материалов и комплектующих для судов, а также занимающихся наукой в области кораблестроения и морской техники. Крупнейшие центры российского судостроения – Санкт-Петербург, Северодвинск, Нижний Новгород, Калининградская область, Приморский и Хабаровский края. Особое место в этом ряду занимают Крым и наш Город-Герой Севастополь.

В советское время из 380 тысяч жителей Города-Героя – главной базы Черноморского флота с кораблестроением и судоремонтом было связано более 20 тысяч человек, сегодня – порядка лишь 3-х тысяч. К сожалению, за постсоветское время в этой отрасли, как и во всём промышленном секторе Севастополя, произошли нерадостные перемены. Однако в последнее время, после возвращения Севастополя и Крыма в состав России, наметилась определённая тенденция по изменению существующей ситуации. И в этой связи решение правительства об учреждении Дня кораблестроителя воспринимается как призыв, в том числе к севастопольцам, соответствовать лучшим традициям отечественного судостроения и судоремонта, как символ надежды на возрождение и процветание этой отрасли, обеспечивающей России статус Великой Морской Державы.

Без ложной скромности отметим: наше севастопольское ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России является флагманом судоремонта на Юге России. Произошло это в силу ряда обстоятельств, главными из которых являются два фактора: деградация судостроительно-судоремонтного комплекса бывшей Советской Украины и сохранение черноморскими судоремонтниками, несмотря на шквал потрясений и вал проблем, своего 13-го завода.

Наш завод, которому в этом году исполнилось 132 года, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1656 определен единственным исполнителем, у которого размещаются заказы для реализации Государственной программы вооружения на 2011-2020 гг. по теме «Работы по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов ЧФ». В настоящее время предприятие выполняет работы по восстановлению и поддержанию технической готовности кораблей и судов Черноморского флота в рамках заключенных государственных контрактов и имеет для этого все разрешительные документы. Соответственно, в Южном регионе на сегодняшний день нет и в обозримой перспективе не будет предприятий, способных проводить работы по комплексному судоремонту кораблей и подводных лодок всех классов и рангов.

Опять же, без ложной скромности отметим: ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России является одним из основных плательщиков в бюджет, ежемесячно перечисляя «в закрома Родины» более 23 млн рублей. И когда мы говорим, что «портфель заказов» предприятия, то имеем в вду вполне конкретные вещи.

Так, например, Государственный контракт на 2018-2020 годы (с декабря 2018-го) предполагает освоение более 3,4 млрд рублей. Конкретно на этот год эта сумма составляет порядка 1,6 млрд. В прошлом году этот показатель был таким же. По факту заводчане вели работы на 142 объектах флота. Можете себе это представить, исходя из численности корабельного состава ЧФ, которые можно найти, как говорится, «в открытом доступе». В этом году объем работ ещё больше – в планах работа на 170 объектах. Это, конечно, разные по рангу и классу корабли и суда, начиная от ГРКР «Москва» и заканчивая рейдовым буксиром. Но ввод в строй любого из них важен и не допускает срыва, ибо речь идёт о технической готовности флотских сил, а, значит, о боевой готовности.

Конечно, знаковыми для нас являются объекты, приковывающие к себе в буквальном смысле внимание всех, включая наших недругов. Прежде всего, это упомянутая «Москва». Недавно крейсер выходил в море, что свидетельствует об окончании важнейшего этапа судоремонта, связанного с работами по линии электромеханической боевой части. По результатам контрольного выхода замечаний по работе механизмов нет. После возвращения корабля к родному причалу была осуществлена ревизия материальной части. Сейчас идет проверка систем вооружения и навигации, продолжаются работы по планам ремонта корабля, который в этом году должен войти в силы постоянной готовности Черноморского флота.

Знаковым является также ремонт с модернизацией подводной лодки «Алроса». По его окончанию эта субмарина обретёт совершенно новое качество, на порядок повысятся боевые возможности лодки, активная эксплуатация которой позволила сохранить в тяжелые времена традиции и практическую школу подводного плавания черноморцев. И в этом важнейшем деле весом вклад наших судоремонтников.

На особом контроле – ввод в строй РКВП «Бора». Вместе с тем, хотел бы отметить: не менее важны и масштабны работы, которые заводчане ведут на десантных кораблях и вспомогательных судах «сирийского экспресса», на плавмастерских, «безвылазно», периодически меняя друг друга, несущих нелёгкую службу в сирийском Тартусе. Это и ремонт буксиров, поддержание технической готовности СС «Эпрон». Конечно, позиции ремонтных работ, номенклатура – разные, в том числе по времени исполнения. Однако контроль за качеством и сроками ко всем объектам одинаковы – срывов быть не должно.

Заводчане это прекрасно понимают, учитывая в том числе, я бы сказал, фактор «переходного периода» – в соответствии с решением Правительства России осуществляется подготовка к акционированию предприятия. Решением Министерства обороны в состав завода включены доковые мощности 13-й завод стал полноправным хозяином четырёх плавдоков. Этот факт является в значительной мере определяющим наши планы, в том числе развития предприятия.

Как известно, под эгидой ОСК планируется создать Азово-Черноморский центр судостроения и судоремонта (название, конечно, может быть другим). По этому поводу в последнее время говорится и пишется немало. Отмечается: сегодня имеется три-четыре потенциальных актива для такого объединения. Понятное дело, что 13-й судоремонтный завод станет основой для совместной работы. Об этом недавно шла речь в Севастополе на заседании Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации, которую возглавляет вице-премьер Юрий Борисов. Соответствующая работа ведётся с Минпромторгом. Есть взаимопонимание на всех уровнях, в том числе с главным командованием ВМФ, командованием Черноморского флота, руководством Севастополя. Есть и наработки, планы модернизации предприятия. По большому счету, на эти цели необходимы вполне реальные по любым меркам финансовые средства. Соответствующие предложения нами сформированы и направлены на рассмотрение.Сегодня, накануне Дня кораблестроителя, у меня как у руководителя, нет никаких сомнений в том, коллектив предприятия справится со всем комплексом стоящих перед флотским судоремонтом сложных задач. Хочу пожелать всем, кто связан с севастопольским кораблестроением и судоремонтом, нашим коллегам и партнерам успехов в реализации производственных планов, здоровья, благополучия в семьях, материального достатка и преодоления житейских проблем. Хорошей, интересной работы и боевого успеха, друзья! Александр Юрьев,

директор ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ,

капитан 1 ранга запаса





Об авторе: Сергей Горбачев:

Капитан 1 ранга Сергей Горбачев. Участник десяти дальних походов в Атлантику, Индийский океан и Средиземное море. Во флотской печати с 1993 года. Заместитель главного редактора газеты ЧФ РФ "Флаг Родины" в 2000-2009 годах. Автор и соавтор ряда книг по истории флота, проблемам статуса Севастополя и Крыма. Заслуженный журналист Автономной Республики Крым. Лауреат Международной премии им. В. Пикуля, Крымских республиканских литературных премий им. Л.Н. Толстого и С.Н. Сергеева-Ценского, премий Союза журналистов России. Учредитель, редактор и издатель крымских республиканских литературно-публицистического альманаха "Маринист" и информационно-литературной газеты "Черноморец". Кандидат политических наук. Преподаватель кафедры журналистики филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе.



Сергей Горбачев

Материал из рубрики: Флот и город