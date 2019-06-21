75 лет прошло с момента года, когда в сводках Информбюро прозвучало: «В течение трех дней войска 4-го Украинского фронта при поддержке массированных ударов авиации и артиллерии продолжали наступательные бои против немецко-фашистских войск в районе Севастополя. Сломив упорное сопротивление противника, наши войска ночью, несколько часов тому назад, штурмом овладели крепостью и важнейшей военно-морской базой на Чёрном море — городом Севастополь. Тем самым ликвидирован последний очаг сопротивления немцев в Крыму, и Крым полностью очищен от немецко-фашистских захватчиков». Но до сих пор память об этих событиях служит моральным и нравственным мерилом для нас и находит свое отражение в литературном творчестве наших земляков.

Именно поэтому Главное управление культуры города Севастополя, Севастопольское региональное отделение Союза писателей России и ГБУК города Севастополя «ЦБС для взрослых» инициировали проведение творческого конкурса, посвященного этой дате.

В своем приветственном слове заместитель директора ГБУК города Севастополя «ЦБС для взрослых» Очеретяная Алла Валентиновна отметила, что Севастополь всегда был богат литературными талантами, а особенная, трепетная любовь севастопольцев к своему городу и его истории уже давно стали своеобразным брендом города.

Итоги конкурса:

Номинация «Литературно-поэтическое творчество. Проза»:

первое место – Непомнящих Оксана Евгеньевна за рассказ «Разведка боем»;

второе место — Ислентьев Сергей Иванович за рассказ «Освободитель»;

третье место — Никонова (Головачева) Наталья Ивановна за очерк «Мальчишка с Корабельной стороны».

Номинация «Литературно-поэтическое творчество. Стих. Песни»:

первое место — Никитина Ирина Витальевна за произведение «Окончанию второй обороны Севастополя»;

второе место — Рыбакова Наталья Борисовна за цикл стихотворений «Солдаты Победы»;

третье место — Цатрян Георгий Ленжетович за произведение «Памяти Эдуарда Асадова».

Победители конкурса получили дипломы и ценные подарки. Специальным призом в номинации «Литературно-поэтическое творчество. Стихи. Песня» за создание солдатской песни «Проценко — наш герой» награждена Мирошниченко Светлана Владимировна.

В заключении председатель жюри конкурса Воронина Татьяна Андреевна (председатель Севастопольского регионального отделения Союза писателей России) еще раз поздравила победителей конкурса и выразила надежду, что конкурс станет ежегодным, а число и география его участников будет расширятся.