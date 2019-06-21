Награждение победителей литературного конкурса «За Победу!» 21.06.2019
21 июня в читальном зале Центральной городской библиотеки имени Л.Н. Толстого состоялось награждение победителей городского творческого конкурса «За Победу!».
75 лет прошло с момента года, когда в сводках Информбюро прозвучало: «В течение трех дней войска 4-го Украинского фронта при поддержке массированных ударов авиации и артиллерии продолжали наступательные бои против немецко-фашистских войск в районе Севастополя. Сломив упорное сопротивление противника, наши войска ночью, несколько часов тому назад, штурмом овладели крепостью и важнейшей военно-морской базой на Чёрном море — городом Севастополь. Тем самым ликвидирован последний очаг сопротивления немцев в Крыму, и Крым полностью очищен от немецко-фашистских захватчиков». Но до сих пор память об этих событиях служит моральным и нравственным мерилом для нас и находит свое отражение в литературном творчестве наших земляков.
Именно поэтому Главное управление культуры города Севастополя, Севастопольское региональное отделение Союза писателей России и ГБУК города Севастополя «ЦБС для взрослых» инициировали проведение творческого конкурса, посвященного этой дате.
В своем приветственном слове заместитель директора ГБУК города Севастополя «ЦБС для взрослых» Очеретяная Алла Валентиновна отметила, что Севастополь всегда был богат литературными талантами, а особенная, трепетная любовь севастопольцев к своему городу и его истории уже давно стали своеобразным брендом города.
Итоги конкурса:
- Номинация «Литературно-поэтическое творчество. Проза»:
первое место – Непомнящих Оксана Евгеньевна за рассказ «Разведка боем»;
второе место — Ислентьев Сергей Иванович за рассказ «Освободитель»;
третье место — Никонова (Головачева) Наталья Ивановна за очерк «Мальчишка с Корабельной стороны».
- Номинация «Литературно-поэтическое творчество. Стих. Песни»:
первое место — Никитина Ирина Витальевна за произведение «Окончанию второй обороны Севастополя»;
второе место — Рыбакова Наталья Борисовна за цикл стихотворений «Солдаты Победы»;
третье место — Цатрян Георгий Ленжетович за произведение «Памяти Эдуарда Асадова».
Победители конкурса получили дипломы и ценные подарки. Специальным призом в номинации «Литературно-поэтическое творчество. Стихи. Песня» за создание солдатской песни «Проценко — наш герой» награждена Мирошниченко Светлана Владимировна.
В заключении председатель жюри конкурса Воронина Татьяна Андреевна (председатель Севастопольского регионального отделения Союза писателей России) еще раз поздравила победителей конкурса и выразила надежду, что конкурс станет ежегодным, а число и география его участников будет расширятся.
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