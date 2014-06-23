С Днём России!

Сергей Овчаренко. Союз писателей России

***

Лечу, лечу, а всё Россия,

Ей ни конца, ни края нет,

И есть ли он? Меня спроси. Я

Не сразу отыщу ответ.

И перелесок, и долина

Мне пазлом кажутся цветным.

Теперь для полноты картины

Ещё один добавлен – Крым.

Вот так полна и величава,

В парче и в платьице простом

Раскинулась моя держава –

Вновь обретённый отчий дом.

2014-06-23,

борт Калининград – Москва – Симферополь

"Графская пристань". Соб. инф.

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