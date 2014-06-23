С Днём России!
Сергей Овчаренко. Союз писателей России
***
Лечу, лечу, а всё Россия,
Ей ни конца, ни края нет,
И есть ли он? Меня спроси. Я
Не сразу отыщу ответ.
И перелесок, и долина
Мне пазлом кажутся цветным.
Теперь для полноты картины
Ещё один добавлен – Крым.
Вот так полна и величава,
В парче и в платьице простом
Раскинулась моя держава –
Вновь обретённый отчий дом.
2014-06-23,
борт Калининград – Москва – Симферополь
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