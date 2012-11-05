СЖР+Телекинофорум «Вместе»: продолжение традиции с участием севастопольцев

В Севастополе накануне Отчетно-выборного собрания региональной организации с рабочей поездкой побывал секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян. В ходе неё речь шла не только о некоторых организационных вопросах, но и обсуждались вопросы взаимодействия в реализации ряда проектов.

Отчетно-выборное собрание Севастопольской организации СЖР пройдёт уже 19 июня. Однако, независимо от подготовки к этому форуму, процесс реализации планов этого года прервать невозможно.

Одним из масштабных мероприятий, в котором будут участвовать севастопольские журналисты – традиционный Телекинофорум «Вместе», который ежегодно проводится в Ялте. Нынче он состоится с 6 по 12 сентября. В его информационном обеспечении также традиционно участвуют севастопольские журналисты. Кроме того, они становятся не только номинантами, но и лауреатами этого престижного форума.

Ашот Джазоян вместе с председателем Севастопольского регионального отделения Союза журналистов России Сергеем Горбачевым побывали в студии ГТРК «Севастополь» (Филиал ВГТРК). Они пообщались с журналистами, а заместитель директора ГТРК «Севастополь», заместитель председателя СРО СЖР Андрей Мацкевич рассказал о технических и творческих возможностях Филиала ВГТРК. Были обсуждены практические вопросы организации проведения и освещения в СМИ предстоящего фестиваля, а также проведения его «Севастопольского дня».

Как сказал Ашот Джазоян, есть возможность поучаствовать в программе форума не только тележурналистам-профессионалам, но и студентам, а также преподавателям Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе и Филиала Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского в Ялте. Прием конкурсных работ продлится до 1 августа.

Ашот Джазоян приглашён к участию в Отчетно-выборном собрании Севастопольской организации СЖР. Так что в ближайшие дни представится возможность непосредственно с ним обсудить вопросы практического взаимодействия.

Владимир ХРАМОВ,

член Союза журналистов России

"Графская пристань". Соб. инф.

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