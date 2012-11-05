Тысяча и одна ночь XXI века (путевые заметки)

4. Чудо-сад Аравийской пустыни

Когда под крылом взлетающего самолета возникла панорама Дубая в переливах вечерних огней – словно гигантская цветочная клумба, я сразу вспомнила еще одну достопримечательность столицы небоскребов – Dubai Miracle Garden (Чудо-сад Дубая).

Да, среди песков Аравийской пустыни, в окружении грандиозных строительных площадок на площади 7,2 гектара раскинулся сказочный цветочный оазис, основанный в 2013 году.

С тех пор самые творческие или, как модно ныне говорить, креативные ландшафтные дизайнеры со всего мира создают здесь цветочные композиции, поражающие масштабами и высоким качеством исполнения. Причем каждый год шедевры сменяются новыми, а многие из предыдущих пополняют книгу рекордов Гиннеса.

За воротами в виде гигантской зеленой черепахи (фото 1) перед нами предстали четыре столь же монументальных кота – тоже жизнеутверждающего зеленого окраса разных оттенков. Как писала Юнна Мориц, «очень свежие коты, они не вянут, как цветы» (фото 2-4).

И далее за каждым поворотом представало чудо за чудом, которое непременно надо увидеть своими глазами. И каждая диво дивное восхищало полетом фантазии ландшафтного зодчего и мастерством исполнения.

Взрослые, как дети, были в восторге от пестрых цветочных башен и пирамид, украшенных фигурами жирафов (фото 5-9).

Особой популярностью для фотосессий пользовались гигантские фигуры мультипликационных персонажей (фото 10-14).

А чудесные автобусы, украшенные яркими букетами и изысканными композициями из цветов, словно машины времени, казалось, готовы были увезти больших и маленьких пассажиров по сказочным маршрутам (фото 15-16) .

Аллеи в обрамлении сердечек вели к новым творениям (фото 17-19).

Одна из аллей них привела к купающейся красавице, запрокинувшей голову над водоемом (фото 20).

Другая – к самому настоящему самолету эмиратских авиалиний. Словно ковер-самолет, он тоже был готов к взлету (фото 21)!

Как было не запечатлеть себя рядом со слонами – совсем как живыми, с фонтанами воды из хоботов. Кажется, что и сам освежился (фото 22)!

Кто-то придумал и такой гигантский умывальник (фото 23)!

А как, кстати, умываются цветы? Оказывается, здесь хорошо продумана система орошения: живительная влага не попадает на растения сверху, а вместе с удобрениями подводится к корневой системе, что улучшает качество полива и помогает экономить водные ресурсы.

Ладно, сейчас, в апреле, температура держится на уровне 27 градусов выше нуля. А летом нежные цветы, особенно петуньи, календула и бархатцы, не выдерживают пятидесятиградусной жары, и их приходится обновлять, как минимум, пять-шесть раз (фото 24)!

Удивило, что посетителей в парке было не очень много. Выяснилось, что воскресенье в Эмиратах – первый рабочий день недели. А многолюдно здесь бывает в выходные – пятницу и субботу.

Поэтическое «и невозможное возможно» вновь стало явью в Объединенных Арабских Эмиратах!

Восторженное восприятие ненадолго омрачилось воспоминанием об уродливых конструкциях с той же самой петуньей у нас в Севастополе. Их нынешние власти упорно считают шедеврами на все времена! Неужели в условиях нашего, куда более благодатного климата нельзя украсить места отдыха в городе на более-менее достойном уровне?

Увы, никчемные отцы нашего богоспасаемого града при реконструкции объектов оказались способными лишь на отмывание бюджетных денег. Да еще на организацию публичных скандалов – достаточно вспомнить парад конкурентов, претендующих на возрождение Матросского бульвара…

Наивно надеюсь, что, может, хоть эти заметки послужат для наших горе-кормчих мастер-классом (фото 25)…

Ольга СИГАЧЕВА.

Об авторе: Ольга Сигачева:

Севастополь. Член Союза журналистов России



Ольга Сигачева

Материал из рубрики: Познание