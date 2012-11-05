Тысяча и одна ночь XXI века (путевые заметки)
4. Чудо-сад Аравийской пустыни
Когда под крылом взлетающего самолета возникла панорама Дубая в переливах вечерних огней – словно гигантская цветочная клумба, я сразу вспомнила еще одну достопримечательность столицы небоскребов – Dubai Miracle Garden (Чудо-сад Дубая).
Да, среди песков Аравийской пустыни, в окружении грандиозных строительных площадок на площади 7,2 гектара раскинулся сказочный цветочный оазис, основанный в 2013 году.
С тех пор самые творческие или, как модно ныне говорить, креативные ландшафтные дизайнеры со всего мира создают здесь цветочные композиции, поражающие масштабами и высоким качеством исполнения. Причем каждый год шедевры сменяются новыми, а многие из предыдущих пополняют книгу рекордов Гиннеса.
За воротами в виде гигантской зеленой черепахи (фото 1) перед нами предстали четыре столь же монументальных кота – тоже жизнеутверждающего зеленого окраса разных оттенков. Как писала Юнна Мориц, «очень свежие коты, они не вянут, как цветы» (фото 2-4).
И далее за каждым поворотом представало чудо за чудом, которое непременно надо увидеть своими глазами. И каждая диво дивное восхищало полетом фантазии ландшафтного зодчего и мастерством исполнения.
Взрослые, как дети, были в восторге от пестрых цветочных башен и пирамид, украшенных фигурами жирафов (фото 5-9).
Особой популярностью для фотосессий пользовались гигантские фигуры мультипликационных персонажей (фото 10-14).
А чудесные автобусы, украшенные яркими букетами и изысканными композициями из цветов, словно машины времени, казалось, готовы были увезти больших и маленьких пассажиров по сказочным маршрутам (фото 15-16).
Аллеи в обрамлении сердечек вели к новым творениям (фото 17-19).
Одна из аллей них привела к купающейся красавице, запрокинувшей голову над водоемом (фото 20).
Другая – к самому настоящему самолету эмиратских авиалиний. Словно ковер-самолет, он тоже был готов к взлету (фото 21)!
Как было не запечатлеть себя рядом со слонами – совсем как живыми, с фонтанами воды из хоботов. Кажется, что и сам освежился (фото 22)!
Кто-то придумал и такой гигантский умывальник (фото 23)!
А как, кстати, умываются цветы? Оказывается, здесь хорошо продумана система орошения: живительная влага не попадает на растения сверху, а вместе с удобрениями подводится к корневой системе, что улучшает качество полива и помогает экономить водные ресурсы.
Ладно, сейчас, в апреле, температура держится на уровне 27 градусов выше нуля. А летом нежные цветы, особенно петуньи, календула и бархатцы, не выдерживают пятидесятиградусной жары, и их приходится обновлять, как минимум, пять-шесть раз (фото 24)!
Удивило, что посетителей в парке было не очень много. Выяснилось, что воскресенье в Эмиратах – первый рабочий день недели. А многолюдно здесь бывает в выходные – пятницу и субботу.
Поэтическое «и невозможное возможно» вновь стало явью в Объединенных Арабских Эмиратах!
Восторженное восприятие ненадолго омрачилось воспоминанием об уродливых конструкциях с той же самой петуньей у нас в Севастополе. Их нынешние власти упорно считают шедеврами на все времена! Неужели в условиях нашего, куда более благодатного климата нельзя украсить места отдыха в городе на более-менее достойном уровне?
Увы, никчемные отцы нашего богоспасаемого града при реконструкции объектов оказались способными лишь на отмывание бюджетных денег. Да еще на организацию публичных скандалов – достаточно вспомнить парад конкурентов, претендующих на возрождение Матросского бульвара…
Наивно надеюсь, что, может, хоть эти заметки послужат для наших горе-кормчих мастер-классом (фото 25)…
Ольга СИГАЧЕВА.
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Севастополь. Член Союза журналистов России
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