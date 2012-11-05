Итоги конкурса «За Победу!»
Подведены итоги литературного конкурса, посвященного 75-летию освобождения Севастополя «За Победу!». Награждение победителей состоится в центральной городской библиотеке им. Л.Н.Толстого 21 июня в 14 часов в читальном зале.
Номинация «Литературно-поэтическое творчество»
Проза: очерк, рассказ:I место – Непомнящих Оксана Евгеньевна, рассказ «Разведка смертью»
II место – Ислентьев Сергей Иванович, рассказ «Освободитель»
III место – Никонова (Головачёва) Наталья Ивановна, очерк «Мальчишка с Корабельной стороны»
Номинация «Литературно-поэтическое творчество»
Стихи, песни:
I место – Никитина Ирина Витальевна, «Окончанию второй обороны Севастополя».
II место – Рыбакова Наталья Борисовна, цикл стихотворений «Солдаты Победы».
III место – Цатрян Георгий Ленжетович, «Памяти Эдуарда Асадова»
Принято решение в номинации «Литературно-поэтическое творчество — песня» призовых мест не присуждать. Поощрить специальным призом за создание солдатской песни «Проценко-наш герой»Мирошниченко Светлану Владимировну.
В Номинации «Фотография» из-за отсутствия конкурсных работ присуждения призовых мест не проводились.
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