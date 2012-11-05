Итоги конкурса «За Победу!»

h-41883 (2)Подведены итоги литературного конкурса, посвященного 75-летию освобождения Севастополя «За Победу!». Награждение победителей состоится в центральной городской библиотеке им. Л.Н.Толстого 21 июня в 14 часов в читальном зале.

Номинация «Литературно-поэтическое творчество»                                           
Проза: очерк, рассказ:

      I место – Непомнящих Оксана Евгеньевна, рассказ «Разведка смертью»
II место – Ислентьев Сергей Иванович, рассказ «Освободитель»

III место – Никонова (Головачёва) Наталья Ивановна,  очерк «Мальчишка с Корабельной стороны»

Номинация «Литературно-поэтическое творчество» 
Стихи, песни:


I место – Никитина Ирина Витальевна, «Окончанию второй обороны Севастополя».
 II место – Рыбакова Наталья Борисовна, цикл стихотворений «Солдаты Победы».


III место – Цатрян Георгий Ленжетович, «Памяти Эдуарда Асадова»
Принято решение в номинации «Литературно-поэтическое творчество — песня»  призовых мест не присуждать. Поощрить специальным призом за создание солдатской песни «Проценко-наш герой»Мирошниченко Светлану Владимировну. 
В Номинации «Фотография» из-за отсутствия конкурсных работ присуждения призовых мест не проводились. 

 

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Автор: Администратор

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