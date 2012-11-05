Выездной концерт ко Дню защиты детей «Волшебная книга детства»

В зону обслуживания автоклуба государственного автономного учреждения культуры «Центр народного творчества» входят удаленные и малонаселенные районы города.

Выезд Автоклуба ГАУК «ЦНТ» в село Передовое стал первой ласточкой работы автоклуба в сельской зоне, там, где по разным причинам многие годы не работают учреждения культуры.

1 июня в 17.00 в селе Передовое состоялся концерт ко Дню защиты детей «Волшебная книга детства». Совместное мероприятие «Орлиновского центра культуры и досуга» директор Накорнеева В.Ф. и «Центра народного творчества» директор Грязнов А.В. собрал жителей села на центральной площади.

Теплая дружеская атмосфера установилась с первых минут встречи. Юные талантливые артисты искренне делились не только своим профессиональным мастерством, но и душевным теплом. После исполнения нескольких песен, слушатели не смогли усидеть на месте и пустились в пляс. Настроение присутствующим поднимали любимые песни. Зрители с благодарностью принимали теплые слова пожелания здоровья, счастья и благополучия, а каждое выступление встречали громкими аплодисментами. Концертная программа напоминала скорее дружескую встречу добрых друзей.

Душевно, и по-семейному незаметно пролетело время. Довольные зрители долго не отпускали дорогих гостей, благодарили за хорошее настроение и желали творческих успехов. А сами артисты с приподнятым настроением возвращались домой, будучи уверены, что впереди новые встречи со зрителем. В планах артистов новые выездные концерты , ведь разнообразить досуг жителей, в том числе и малонаселенных пунктов — одна из задач стационарных клубных учреждений

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