3. На волнах Индийского океана

Дорога к «Royal beach» (Королевскому пляжу), расположенному на берегу Оманского залива Индийского океана, дает возможность проехать почти по всем эмиратам и получить полное представление об этой удивительной стране.

Ехали без остановок, обозревая окрестности из окон автобуса (фото 1-5).

Однообразный пейзаж пустыни сменяли горные местности. Восхищали не только новостройки, разительно преобразившие пустынные земли, но и решение других жизненно важных проблем.

Например, в отличие от нашего Крыма, традиционно страдающего от нехватки питьевой воды, здесь, в условиях более неблагоприятного климата – в самом засушливом регионе планеты, питьевой воды более чем достаточно! Запущено множество специализированных заводов для опреснения морской воды. По объемам производства пресной воды Объединенные Арабские Эмираты уже вышли на второе место в мире – после Саудовской Аравии. Ныне производственный процесс выходит на уровень новейших инновационных технологий – экономически рентабельных и экологически безопасных. Уже запущены заводы, работающие на энергии солнца – с нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу. А в нашем благодатном Крыму воз и ныне там…

А программы правительства по озеленению страны! Взять хотя бы финиковые пальмы, которых в каждом эмирате – несть числа (только в Дубае – более 50 миллионов). Между тем, вырастить каждую из них непросто. Летом температура поднимается до 50 градусов, и, чтобы саженцы выжили, их надо ежедневно поливать опресненной водой, что обходится государству в 2 тысячи долларов в год – на одно деревце! Астрономические суммы уходят и на содержание парков и заповедников, гигантских аквариумов и зоопарков, где редким животным созданы условия привычной среды обитания.

Шесть тысяч лет назад в унылой пустыне бедуины-кочевники одомашнили верблюдов – удивительных созданий, по сей день изумляющих качествами организма: легко переносят перепады жары и холода, способны обходиться без глотка воды до двух недель, а затем утолять жажду сполна – со скоростью 150 литров за 10 минут!

Ныне потомки бедуинов переселились в благоустроенное жилье, пересели на престижные иномарки, и превратили старинную бедуинскую забаву – верблюжьи бега – в новомодный вид спорта. Суммы призов за первенство исчисляются миллионами дирхам (1 дирхам – 0,35 доллара).

Разведение племенных верблюдов стало прибыльным бизнесом: за породистое животное можно получить более миллиона… причем не дирхамов, а долларов!

По-прежнему в ходу национальная мужская одежда бедуинов – гондура – длинное плащ-платье не только белого цвета, как в былые времена, но и других цветов. А также головной платок – гуфра с эгалем – черным шнуром, фиксирующим платок на голове – им в старину бедуины связывали ноги верблюдам, чтобы те не убежали и не затерялись в пустыне. Вряд ли, наверное, предполагали бедуины, что одежду далеким потомкам будут шить Dolce&Gabbana и другие брендовые фирмы Европы.

По дороге мы сделали остановку на рынке ковров (фото 6).

Из представленных изделий особенно понравились шелковые – легкие и приятные на ощупь.

А богатейший рынок фруктов словно перенес на аналогичные рынки Таиланда – да, именно из тех краев везут сюда манго, авокадо, бананы и другие экзотические плоды (фото 7).

Очередной поворот извилистой дороги в эмирате Фуджейра – и перед нами отель «Royal Beach», уютно расположившийся на берегу Оманского залива. Полностью отвечающий своему названию – Королевский пляж (фото 8)!

Оманский залив, в отличие от Персидского, находится ближе к открытому океану, поэтому приливы и отливы здесь более грандиозные и впечатляющие.

К услугам отдыхающих – два пляжа. Один – песочный, второй – с коралловым дном, куда босиком войти небезопасно – нужны тапочки, которые выдали всем желающим. Вода заметно отличается от черноморской, что неудивительно: она более соленая (фото 9-14).

Те, кто отважился заплыть подальше, смогли увидеть крупных морских черепах. В рекламном проспекте экскурсии было фото с огромной черепахой прямо у берега, в обнимку с туристкой. Одно из двух: либо это был фотошоп оригинального маркетингового хода, либо – факт из серии очевидное-невероятное.

Я черепах не увидела, но особо не пожалела. Волшебные ласковые волны выплеснули к ногам вот эти сокровища (фото 15)!

Ольга СИГАЧЕВА.

Об авторе: Ольга Сигачева:

Севастополь. Член Союза журналистов России



Ольга Сигачева

Материал из рубрики: Познание