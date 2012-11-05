Делай, что должен, и пусть будет, как будет

«Одна минута решает исход баталии,

Один час – успех компании,

Один день – судьбу Империи»

А.В. Суворов. Генералиссимус.

Национальный Герой России

Блицкриг

1941 год, июнь месяц. Начало Великой Отечественной войны. Ошеломлённые мощным внезапным ударом, части Красной Армии терпят поражение в приграничных районах, попадая в «котлы», сражаясь в окружении, теряя живую силу и технику, отступают вглубь страны.

Из дневника начальника Генштаба Сухопутных войск вермахта (ОКХ) генерал-полковника Франца Гальдера: 24 июня, 3-й день войны: «…Русские всюду сражаются до последнего человека, …при этом Верховное командование противника, видимо совершенно не участвует в руководстве операциями войск. …Следует отметить упорство отдельных русских соединений в бою. Имели место случаи, когда гарнизоны дотов взрывали себя вместе с дотами, не желая сдаваться в плен… Русское командование, благодаря своей неповоротливости, в ближайшее время вообще не в состоянии организовать оперативное противодействие нашему наступлению…». 3 июля, 12-й день войны: «В целом …задача разгрома главных сил русской сухопутной армии … выполнена. Компания против России выиграна в течение 14 дней… Конечно она ещё не закончена…». Вот в последнем Гальдер был абсолютно прав. 4 июля на очередном совещании Гитлер заявил: «…Я всё время стараюсь поставить себя в положение противника. Практически войну он уже проиграл. Хорошо, что мы разгромили танковые и военно-воздушные силы русских в самом начале. Русские не смогут их больше восстановить…». Гитлер не был наивным романтиком, у него были весьма веские основания так думать. Он уже строил далеко идущие планы. После завершения Восточной компании, в соответствии с Директивой №32, немцы собирались захватить Тобрук в Северной Африке (Ливия) и наступать на Суэцкий канал. Заблокировать вход в Средиземное море, захватив Гибралтар. Из покорённого Закавказья бросить механизированный корпус в Иран и Ирак и соединиться с японскими войсками в Индии. А дальше — десант в Англию, а за тем в Бразилию, захват Азорских островов, вторжение в США и полное мировое господство.

Но он забыл, о чём завещал немецкой нации создатель второго рейха, «железный» канцлер Германской империи мудрый Отто фон Бисмарк: «Заключайте союзы с кем угодно развязывайте любые войны, но никогда не трогайте Россию! Это нерушимое государство русской нации, сильное своим климатом, своими просторами и своей неприхотливостью. … Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет … Русские долго запрягают, но быстро ездят!».

Наступательный генерал

«Наступательный генерал, мастер атак» так называл его маршал Баграмян, представляя на банкете в честь Победы в Кремле И. В. Сталину но это будет уже потом, 24 мая 1945 года. А тогда, летом 41-ого, немцы уже на седьмой день войны, пройдя более 300 км. захватили Минск. Люди верили в непобедимую силу и мощь РККА, как в песне «…Мы раздуваем пожар мировой, церкви и тюрьмы сравняем с землёй. Ведь от тайги до британских морей Красная Армия всех сильней!». Западная граница СССР только обустраивалась поясами долговременной обороны, многие объекты не были достроены и вооружены. В войсках вопросам обороны должного внимания не уделялось. Рабоче-крестьянская Красная Армия собиралась воевать «на чужой территории и малой кровью». Западный фронт терпит поражение одним из первых. Танковые группы Гудериана и Гота 28 июня 1941 г. замыкают Белостокский и Минский «котлы», встречаясь в районе Минска. В окружении оказались 11 стрелковых, 2 кавалерийских, 6 танковых и 4 мотострелковых дивизии. В плен попали 287 704 бойца. Общие потери 417 729 человек. Захвачено немцами 2585 танков, 245 исправных самолётов, 1449 орудий, около 10 окружных складов артиллерийских боеприпасов (25 000 ж/д вагонов). После прорыва Западного фронта, ударные части вермахта (моторизованные и танковые дивизии), выйдя на оперативный простор, устремились к Смоленску – ключевой точке смертельного удара по Москве. До Москвы по шоссе оставалось всего 397 километров. Командующий Западным фронтом, Герой Советского Союза, генерал армии Д. Г. Павлов отстранён от командования армией. Командующий ВВС фронта, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации И.И. Копец застрелился вечером 22 июня. Павлов и 17офицеров его штаба будут осуждены военной Коллегией и приговорены к высшей мере наказания «за трусость и самовольное оставление стратегических пунктов без разрешения вышестоящего командования, развал управления войсками, бездействие власти…». 22 июля 1941 г. генерал Павлов будет расстрелян. (В последствии реабилитирован посмертно Военной коллегией Верховного Суда СССР в 1957 г).

«Ситуацию надо не только уметь использовать,

надо уметь её создать».

Уинстон Черчилль.

Премьер-министр Великобритании. Полковник.

Нужно было любой ценой задержать наступление немцев, выиграть время, дать возможность частям второго стратегического эшелона Красной Армии, прибывающим из глубины страны, организовать оборону в верховьях Днепра в районе Смоленска. Единственной естественной водной преградой на пути у противника на этом направлении оставалась река Березина с мостом у города Борисов, в 70 км. северо-восточнее Минска. Ещё 24 июня 1941 года командующий Западным фронтом генерал армии Д. Г. Павлов приказал перебросить в район Борисова 1-ую Московскую мотострелковую дивизию из летних Алабинских лагерей из Подмосковья. Совершив 700 км. марш, 30 июня около полудня, дивизия с ходу стала занимать оборону на восточном берегу Березины, перекрывая фронт на 20 км. северо-западнее и на 30 км. юго-восточнее г. Борисов, обороняя три переправы: Зембинскую на левом, Чернявскую на правом флангах и бетонный мост в центре, в самом Борисове. Ближайшие части Красной Армии формировались в 130 км. северо-восточнее, в районе г. Орша. Связи с командованием не было, прикрытия с воздуха тоже.

Примерно к 16 часам 30 июня передовые части 18-й танковой дивизии вермахта (Командир генерал-майор В. Неринг) из танкового корпуса Гудериана вышли к окраинам Борисова. Опоздай дивизия на 3-4 часа и дорога на Смоленск была бы открыта! В Борисове был малочисленный и слабо вооружённый гарнизон - сводная часть из курсантов Борисовского танкотехнического училища и отступающих бойцов РККА, которая не могла бы оказать серьёзного сопротивления лавине немецких танков.

Немцы с ходу прорвались на западную окраину города и 1 июля вышли к Березине. Завязались упорные кровопролитные бои, при полном господстве в воздухе немецкой авиации и под мощным огнём вражеской артиллерии. Ситуация осложнялась ещё и тем, что не удалось взорвать бетонный мост. Мост был подготовлен сапёрами к подрыву, но они не решались его взрывать, через него нескончаемым, плотным потоком двигались беженцы и отступающие красноармейцы, в общей массе с которыми находились и немецкие диверсанты, переодетые в форму красноармейцев и милиционеров. Им удалось перебить нашу охрану и сапёров, а прорвавшиеся немецкие танки довершили дело, гусеницами порвав шнуры для дистанционного подрыва. Неоднократные попытки противника форсировать Березину в других местах успеха не имели, все атаки были отбиты, несмотря на то, что в тылу дивизии был сброшен немецкий воздушный десант — около 300 автоматчиков, но и они были оперативно уничтожены.

Не числом, а умением

Немецкие танки упорно продолжали с боями прорываться по автостраде Минск-Москва. Батальону старшего лейтенанта А. С. Щеглова удалось поджечь до 15 танков и задержать их продвижение, впервые массово применив бутылки с зажигательной смесью. Уже 2 июля в боевые порядки нашей дивизии были сброшены немецкие листовки. «Русские воины! Кому вы доверяете свою жизнь? Ваш командир – еврей Янкель Крейзер. Неужели вы верите, что Янкель спасёт вас? Сдавайтесь в плен, а с Янкелем поступайте так, как надо поступать с жидами…». Когда листовку доставили на командный пункт, полковник Яков Григорьевич Крейзер пробежал её глазами и грустно улыбнулся. «Да, дома отец и мама действительно называли меня Янкелем. Хорошее имя, я горжусь им». Дивизия, неся большие потери, продолжала сдерживать немцев. В результате ожесточённых боёв с 30 июня по 3 июля было уничтожено около 60 танков и до 3000 солдат и офицеров противника.

Утром 4 июля немецкие танки и мотопехота прорвались в 20 км. восточнее Борисова. Стремясь развить успех, противник бросил в прорыв крупные силы в направлении города Лошница. У немцев была лучшая радиосвязь, управляемость подразделениями в бою и полное господство в воздухе. На нашей стороне была внезапность и самоотверженность, а так же новейшие танки Т-34 и КВ. Командирам удалось скрытно сосредоточить и замаскировать танки, что позволило избежать потерь при авиаударах. Разгорелся обширный танковый бой, в котором участвовало с обеих сторон более 300 танков. Это было одно из первых масштабных танковых сражений 2-й Мировой войны. Неожиданность удара предопределила успех сражения. Немцев удалось задержать до исхода дня 4 июля, нанеся им значительный урон. Части 1-й Московской дивизии успели организованно отступить и занять оборону на восточном берегу реки Нача. Вальтер Неринг, командир 18 танковой дивизии вермахта, в боевом приказе отметит: «…Потери снаряжения, оружия и машин необычайно велики. Это положение не терпимо, иначе мы напобеждаемся до собственной погибели…». 7 июля немцы взяли Толочин, а уже на следующий день, 8 июля, части полковника Крейзера выбили противника из города и удерживали его больше суток. Вот как вспоминал эпизод этого боя фельдфебель Мирзев из автоколонны 18-й танковой дивизии: «…Внезапно появились они. Мы издали услышали гул двигателей, но всё равно опоздали. Советские танки Т-26 и Т-34, ведя непрерывный огонь, продвигались параллельно нашей колонне. Уже через несколько секунд начался ад кромешный. Следовавшие в центре колонны три грузовика с боеприпасами взлетели на воздух. Жуткий взрыв разметал во все стороны их обломки… Никогда не забыть, как вопили несчастные лошади, попадавшие под гусеницы танков. Автоцистерна с горючим взорвалась, подняв огромный ярко-оранжевый гриб. Один из Т-26, совершая манёвр, оказался слишком близко от неё и тут же в одно мгновение превратился в пылающий факел. Царила ужасная неразбериха… Помню, как вопили раненые, но не долго, пока один русский танк не проехал по ним гусеницами». В боях за Толочин были убиты более 200 гитлеровцев и около 800 взяты в плен, захвачены 250 автомашин и знамя 47-го моторизованного корпуса вермахта. (Командир — Йоахим Лемельзен, генерал танковых войск – В. М.). Дивизия полковника Крейзера организованно отступила, впервые применяя на практике тактику гибкой, подвижной обороны.

Яков Григорьевич Крейзер вспоминал: «…В дальнейшем, применяя тактику подвижной обороны, части 1-й мотострелковой дивизии вели ожесточённые бои, сдерживая натиск врага. Ночью, когда гитлеровцы делали паузу в наступлении, наши части незаметно отрывались от них на 10-12 км. и переходили к обороне на следующем выгодном рубеже. С утра противник предпринимал наступление в развёрнутых боевых порядках, но бил по пустому месту, и только к полудню подходил к новому рубежу обороны дивизии. Здесь ему снова приходилось развёртываться, что бы преодолеть организованное сопротивление. Так день за днём, в течение 11 суток непрерывных боёв с частями 47-го немецкого танкового корпуса… изматывались силы врага».

120 километров, от Борисова до Орши, немцы преодолели только за 11 дней, при этом ударная 18-ая танковая дивизия 47-го танкового корпуса потеряла больше половины своих танков. Большие потери понесла и 1-ая московская дивизия. 11 июля, по приказу Командующего 20-й армией, части дивизии стали выводиться из боя на восточный берег Днепра, во второй эшелон армии, для доукомплектования и приведения в порядок после 12-ти суточных непрерывных и кровопролитных боёв. Переправляясь на восточный берег, измотанным в боях, обескровленным полкам дивизии вновь пришлось вступить в бой с частями 29-й моторизованной дивизии немцев, которой удалось форсировать Днепр, переправив около 300 машин с пехотой и до 60 танков и захватить плацдарм на левом берегу Днепра, развивая наступление на Смоленск. В этих боях комдив Крейзер был ранен осколком бомбы. Уже в госпитале он узнал, что части его дивизии успешно контратаковали фланговыми ударами прорвавшуюся мотопехоту и танки, захватили пленных, боевую технику, и ещё на двое суток задержали противника, рвущегося к Смоленску.

Звание Героя Советского Союза – за отступление

22 июля 1941 года, указом Президиума ВС СССР, командиру 1-й мотострелковой дивизии полковнику Я. Г. Крейзеру было присвоено звание Героя Советского Союза. Ещё через две недели – звание генерал-майора. Фактически за отступление — Золотая Звезда героя. Через месяц после начала войны. Первый Герой Советского Союза в сухопутных войсках. В те первые дни войны даже награждение медалью очень дорогого стоило! Дивизия одной из первых в РККА стала гвардейской, а более 300 бойцов и командиров были награждены орденами и медалями. Надо было иметь большое мужество, что бы взять на себя ответственность, не имея связи с командованием, без разрешения, на свой страх и риск отдать приказ на отступление, когда на фронте находился начальник ГПУ РККА И ЧВС Западного фронта Л. З. Мехлис, в маниакальном стремлении найти и покарать виновных в наших неудачах, отступлениях и поражениях. Но Крейзер относился к той категории командиров, которые не боялись принимать решения, старался воевать не числом, а умением, военной хитростью и смекалкой, берёг жизни своих солдат. Не так, как в песне: «…Мы смело в бой пойдём, за власть Советов! И как один умрём в борьбе за это!…». Он не видел смысла, что бы «…все, как один…», а кто же тогда победит фашистов и будет «строить светлое будущее?». И его бойцы уходили в бой, «…чтобы побеждать и чтобы не умирать».

Жуков тогда докладывал Сталину о действиях дивизии Крейзера, как о единственном на тот момент военном успехе. Среди бойцов имя Крейзера стало символом первых побед. Они были уверены, что там, где Крейзер, там будет победа, считали удачей служить в частях его дивизии. О нем красноармейцы даже сложили свою простую, бесхитростную песню: «Лавиной сокрушительной пошли бойцы отважные, за дело наше правое, за наш родной народ. Громит врага оружием дивизия бесстрашная, на подвиги геройские нас Крейзер в бой зовёт!». (Авторы: красноармеец Свинкин и младший командир А. Рыкалин).

После госпиталя, 25 августа 1941 г. генерал- майор Я. Г. Крейзер был назначен командующим 3-й армией Брянского фронта, которая участвовала в Смоленском сражении и в битве за Москву. После декабрьского разгрома немцев под Москвой он был отозван на учёбу в Военную академию Генерального штаба. В феврале 1942 года Крейзера назначают заместителем командующего 57-й армией Южного фронта. Попав в Харьковский «котёл» в мае 1942 года, он после гибели командующего, возглавил и вывел из окружения оставшиеся части армии. В ноябре 1942 года Яков Григорьевич сформировал и командовал 2-й гвардейской армией. В ходе Сталинградской стратегической наступательной операции получил тяжёлое ранение. С августа 1943 года и до конца войны командовал 51-й армией, которая освобождала Донбасс, Крым, Севастополь и Прибалтику.

На острие главного удара

В разгроме Крымской группировки немецких войск главный удар наносился с плацдарма на Сиваше силами 51-й армии в направлении Симферополь – Севастополь, а вспомогательный удар – на Перекопском перешейке силами 2-й Гвардейской армии. Отдельная Приморская армия наступала с востока, из района Керчи. Вот что писал об этом начальник Генерального штаба маршал Советского Союза А. М. Василевский: «Почему мы приняли решение нанести главный удар с плацдармов за Сивашом, а не с Перекопа? Ведь здесь наши войска ожидали наибольшие трудности и неудобства. Исходили мы из того, что именно здесь главный удар окажется для противника более неожиданным. К тому же удар со стороны Сиваша выводил наши войска в тыл всем укреплениям врага на Перекопе, и позволял нам гораздо быстрее вырваться на просторы Крыма. Мы решили ввести здесь в бой 19-й танковый корпус, (около 165 танков и САУ – В. М.) чтобы …развить успех по прорыву оборонительной полосы врага в направлении Джанкоя и Симферополя».

Крымская наступательная операция началась 8 апреля 1944 года. 10 апреля части 51-й армии прорвали оборону противника, 11апреля 19-й танковый корпус овладел Джанкоем и вырвался на оперативный простор крымских степей в направлении на Симферополь. Наступление пошло развёрнутым фронтом по всему полуострову. Части 2-й гвардейской армии наступали на западе, на Евпаторию, 51-ая армия – прямо на Симферополь, Приморская армия – через Феодосию по южному берегу, а в горах активно стали действовать партизаны.

К 12 апреля было освобождено 314 населённых пунктов Крыма. 13 апреля – Симферополь, Евпатория, Феодосия. 14 и 15 апреля – Бахчисарай, Судак, Алушта. 15 апреля передовые части 51-й армии подошли к внешнему рубежу обороны Севастополя. 18 апреля Приморская армия освободила Балаклаву.

23 апреля части 2-й гвардейской армии вели бои за ж/д станцию Мекензиевы горы. 51-ая армия вышла к подножию Сапун-горы. Ввести в бой 19-й танковый корпус не удалось из-за сплошных минных полей. Приморская армия вела бои за Балаклавские высоты. Попытка взять крепость с ходу успехом не увенчалась. Стало ясно, что враг сидит крепко и выбить его с подготовленных и удобных позиций будет очень не просто. Противник имел необыкновенно мощную оборону. Три полосы долговременных железобетонных оборонительных сооружений. Только на переднем рубеже было шесть линий траншей, с проволочными заграждениями и минными полями перед и между ними, с множество пулемётных гнёзд и долговременных огневых точек. На склонах Сапун-горы у немцев было 36-ть дотов и 27-мь дзотов, вмурованных в скальном массиве, которые можно было уничтожить только лишь прямым попаданием снаряда. Вся местность по фронту простреливалась перекрёстным и фланговым многослойным огнём.

Командующий 17-й армией Э. Йенеке, опытный генерал-полковник, прошедший I-ую Мировую и войну в Испании, не видивший смысла в обороне Крыма и Севастополя, неоднократно обращался к Гитлеру с просьбой разрешить эвакуацию войск во избежание лишнего кровопролития, не допустить в Севастополе второго Сталинграда, но был отстранён от командования армией и отозван в Берлин. Новым командующим 17-й немецкой армией 1-го мая 1944 г. был назначен генерал пехоты К. Альмендингер, с задачей: «…Сковать противника и наносить ему максимально большие потери…» и требовал от солдат «…защищать каждую пядь Севастопольского плацдарма, … удерживать каждую траншею, каждую воронку и каждый окоп». Неблагонадёжные, не желающие умирать за немецкого фюрера румынские части заменялись свежими немецкими.

5 мая, после усиленной, 2-х часовой авиационной и артиллерийской подготовки, начала наступление с севера, через станцию Мекензиевые горы, 2-ая гвардейская армия генерал-лейтенанта Г. Ф. Захарова. В ходе ожесточённых боёв удалось захватить 3-4 линии траншей с дотами и дзотами, продвинуться примерно на 500-1000 метров. В течение дня немцы провели 14-ть контратак.

6-го мая бои перешли в критическую фазу. В яростных, кровопролитных рукопашных схватках траншеи неоднократно переходили из рук в руки. Противник, для усиления северного сектора, стал снимать войска с внутренних и южных рубежей обороны, полагая, что главный удар наносится с севера. Но это был лишь отвлекающий удар.

7-го мая, в 10 часов 30 минут, после мощнейшей полуторачасовой артподготовки и массированной поддержке всей фронтовой авиации, началось генеральное наступление по всему периметру Севастопольского укрепрайона. Главный удар наносился с южного направления силами двух армий. 51-й — генерал- лейтенанта Я. Г. Крейзера и Приморской – генерал-лейтенанта К. С. Мельника. С воздуха удары по врагу наносила 8-ая воздушная армия генерал-полковника Т. Т. Хрюкина. Части 19-го танкового корпуса ВРИД командира корпуса полковника И. А. Поцелуева наступали вдоль Балаклавского шоссе. С моря крепость блокировали корабли и авиация Черноморского флота адмирала Ф. С. Октябрьского. 51-ая армия снова была на острие главного удара, штурмовала «в лоб» Сапун-гору. После 9-ти часов ожесточённых штурмовых боёв удалось прорвать оборону немцев на 8-ми километровом участке фронта и поднять красные флаги на вершине Сапун-горы. Войска 2-й гвардейской армии с севера пробивались к Севастопольской бухте. Части 51-й армии вышли на плато и наступали в районе английского кладбища и пос. Дергачи, бойцы Приморской армии вели бои за Балаклавские высоты. Противник стал отводить свои войска на внутренний рубеж обороны. Взятие Севастополя было предрешено, но кровопролитные бои ещё не закончились.

К исходу дня 8-го мая части 2-й гвардейской армии вышли к Севастопольской бухте. Приморская армия захватила Караньские высоты, а 51-ая армия подошла к внутреннему рубежу обороны немцев. 19-й танковый корпус преодолел минные поля и вышел для удара в направлении Камышовой, Казачьей бухт и мыса Херсонес, где скопились части 17-й армии вермахта в ожидании спасительной эвакуации.

День 9 мая стал завершающим, победным днём в битве за Севастополь. Части 2-й гвардейской армии, обойдя Севастопольскую бухту с востока и соединившись с частями 51-й армии, очищали от немцев Корабельную сторону. Уже во второй половине дня гвардейцы начали массово переправляться на южную сторону Севастопольской бухты и занимать центр города. Над Графской пристанью и над разрушенным куполом Панорамы стали развеваться советские флаги. К исходу дня 9 мая Севастополь был полностью освобождён от немецко-фашистских захватчиков. 51-ая армия совместно с 19-м танковым корпусом и частями Приморской армии, отбивая контратаки немцев, заблокировали остатки 17-й немецкой армии на так называемом «аварийном» рубеже эвакуации, который они «обороняли с отчаянием обречённых». Уже 10 мая, в 01 час ночи Москва салютовала воинам-освободителям Севастополя 24 залпами из 324 орудий. Остатки немецких войск сдавались в плен в районе бухт Камышовой, Казачьей и мыса Херсонес. Оказавшие ярое сопротивление эсесовцы были уничтожены.

К 12 часам 12 мая 1944 г. Советские войска успешно завершили Крымскую наступательную операцию полным разгромом и пленением остатков немецко-румынской группировки войск. Потери противника только с 7 по 12 мая составили более 20 000 солдат и офицеров убитыми и 24 361 чел. сдались в плен.

Далее боевой путь генерал-лейтенанта Крейзера и его 51-й армии пролегал через Прибалтику, где 51-ая армия участвовала в ликвидации Курляндской группировки немецких армий «Север», там же в Прибалтике он встретил Победу.

Развенчанные мифы

О непобедимости германской армии

В самом начале войны части 1-й Пролетарской Московской дивизии, вместе с другими частями Красной Армии, сочетая тактику обычной и подвижной обороны, нанося сильнейшие контрудары, приводящие к существенным потерям живой силы и техники врага, сломали привычную для него манеру наступления, значительно снизив его наступательную способность. Но главное – наши бойцы впервые показали всему миру, что «немца можно бить». Уничтожать живую силу, жечь немецкие танки, захватывать его технику. А непобедимость германской армии – миф, рождённый гитлеровской пропагандой, даже несмотря на то, что армия Гитлера прошла без поражений всю Европу и за несколько недель захватила Польшу, Францию, Бельгию, Норвегию, Данию, Нидерланды и разгромила английские войска под Дюнкерком. Разгром немцев под Москвой – первая крупная битва второй мировой войны, имевшее огромное военно-политическое значение, окончательно поставила точку в этом вопросе. В залпах московского сражения безусловно звучало и эхо летних сражений 1941 года дивизии Крейзера.

О невозможности противостоять блицкригу

Гитлер считал блицкриг единственно возможной военной стратегией. Экономика Германии не была готова к ведению затяжной, позиционной войны, а молниеносный способ ведения боевых действий позволял взламывать самую неприступную оборону, что и доказали войска вермахта, одерживая триумфальные победы. Для захвата Польши им понадобилось 36 суток, Франции (сильнейшая армия в Европе!) – 44 дня, Норвегия пала через 3 недели, Дания – через несколько часов. Летом 1941 года немцы рассекали нашу оборону кинжальными ударами больших танковых групп по сходящимся направлениям, пронизывая боевые порядки частей РККА, невзирая на потери и ожесточённый огонь, утюжили наши окопы, давили орудия и расчёты, сея ужас и панику. Мобильные разведотряды нащупывали самые уязвимые места в нашей обороне, тут же сообщали данные командованию групп. Представители люфтваффе, находясь в группах, передавали данные для нанесения авиаударов по скоплению наших войск, танкам, машинам, артиллерийским и зенитным батареям перед наступающими, в сопровождении мотопехоты, танками. Специальные радиороты обеспечивали связь и прослушивали переговоры наших частей. Крупные моторизованные силы наступали следом, как правило, вдоль дорог. Немцы старались сохранить дорожное покрытие, бомбили только по обочинам: столбы линий связи, беженцев, машины и колонны красноармейцев. Разведовательно-диверсионные группы немцев в нашем тылу захватывали штабы, командные пункты, переправы и мосты. Повреждали линии связи, подключались к ним, прослушивали и отдавали ложные приказы. Распространяли панические слухи, охотились за генералами и старшими офицерами РККА.

И вот эта, выработанная прусскими стратегами теория молниеносной войны, в которую фанатически верил и на которую так надеялся Гитлер, впервые дала сбой в России, столкнувшись с яростным сопротивлением, стойкостью и храбростью русского солдата, с его умением воевать. 14 июля был освобождён г. Жлобин. 16 июля – г. Рогачёв. 4 августа на совещании в г. Борисове Гитлер принял решение о переходе группы армий центр к обороне, отказавшись, тем самым, от стратегии блицкрига. 6 сентября части КА освободили Ельню.

Крах молниеносной войны произошёл не осенью, не в распутицу, когда раскисали дороги, и не зимой, когда ударили морозы, как утверждают некоторые историки. Не «генерал Мороз» победил, а простые бойцы-красноармейцы во главе со своими отцами-командирами, в том числе и части 1-й Московской дивизии полковника Крейзера.

О непроходимости Сиваша

Третий миф, который удалось опровергнуть частям 51-й армии Я. Г. Крейзера, это миф о непроходимости Сиваша для тяжёлой техники и танков, особенно в условиях непогоды. Для переброски 19-го танкового корпуса через Сиваш, в неимоверно трудных условиях мартовских штормов, дождей со снегом, постоянных налётах вражеской авиации и артобстрелов, были скрытно построены две заглублённых переправы. Мост на сваях – 1865 м. и две земляные дамбы по 700 м. с понтонным мостом между ними, длиной 1350 м., грузоподъёмностью до 30 т., что обеспечивало переправу танков Т-34 и тяжёлой артиллерии. Для маскировки, в одном километре от основных переправ, открыто сооружался ложный мост, периодически «прикрываемый» дымовой завесой. Вот как описывал те события командир 63-го стрелкового корпуса 51-й армии генерал-майор П.К. Кошевой, впоследствии дважды Герой Советского Союза (за освобождение Крыма – 1944г., и за взятие Кёнигсберга – 1945г.), маршал Советского Союза: « …Кругом расстилалась ровная, как стол, бескрайняя степь… Ни деревца, ни кустика. В ночь на 28 марта всё шло, как обычно: вели ружейно-пулемётную перестрелку, над траншеями противника временами взлетали и медленно опускались осветительные ракеты. После полуночи…стал накрапывать мелкий дождик, а в 3 часа вдруг резко подул сильный северо-восточный ветер. Температура упала до 5 градусов мороза… налетел снежный буран….Сила ветра крепчала с каждой минутой… Всем кто попал под дождь, а затем в мороз, грозило обморожение. Укрытий от холода не было… Мы располагались в степи, где последствия бурана были особенно тяжелы. Не было ни дров, ни других средств обогрева… Обычно спокойный Сиваш в ту ночь ревел и неистовствовал. Он играючи порвал понтонные мосты, разметал и унёс тяжёлые лодки и брёвна. Буря не прекратилась и 28 марта, и продолжалась весь следующий день. Крымский плацдарм покрылся снегом толщиной 25-30 сантиметров, местами до 50 сантиметров». Стоит отметить, что Сиваш (в переводе с крымскотатарского – грязь), мелководный залив Азовского моря на севере Крыма, с повышенной солёностью и глубинами от 0.5 до 3 метров, но с очень вязким и топким илистым дном, с толщиной ила до 3-х метров, который считается практически непроходимым. «Те, кто проходил залив по мелководью, как правило, вскоре заболевали. Насыщенные солью холодная вода и грязь разъедали тело. Люди опухали. Бороться с простудами и воспалением суставов в тех условиях было почти невозможно… Бойцы работали, покрытые с головы до пят солёной грязью. …Они подчас не могли ни помыться, ни обсушиться. Не помню, однако, случая, чтобы кто-нибудь хоть словом обмолвился о нелёгкой службе, зароптал на горькую долю или пожаловался…» — вспоминал Кошевой. Немцы и представить себе не могли, что в таких нечеловеческих условиях можно было не только работать, скрытно возводить переправы, но ещё и воевать, наступать и побеждать. Но это были бойцы и командиры 51-й армии Крейзера, сплочённые боями, совершающие своим ратным трудом, обычный настоящий человеческий подвиг во имя нашей будущей Победы.

О неприступности Сапунгорских укреплений

Следующий миф о неприступности немецких укреплений на Сапун-горе бойцы 51-армии развеяли в течение одного светового дня. Командарм и тут оказался верен себе. Он был против наступательных боёв без тщательной, предварительной подготовки войск. Представителю ставки ВГК, начальнику ГШ маршалу А. М. Василевскому удалось убедить Сталина в необходимости переноса срока наступления «…для более лучшей подготовки войск и отработки взаимодействия между ними». Он писал: «…Когда речь зашла о новой отсрочке наступления, Верховный вышел из равновесия. Разговор приобрёл довольно острый характер, но я не отступал от своего и в результате получил разрешение 5 мая начать наступательные действия 2-й гвардейской армии на вспомогательном направлении, а 7 мая – генеральный штурм Севастопольского укрепрайона усилиями всех войск фронта, Черноморского флота и партизан…».

Началась перегруппировка войск и подготовка к штурму крепости по всем правилам военного искусства. Завязались упорные бои местного значения для уточнения планов боевых действий. Сапёры каждую ночь выходили на передний край, снимали немецкие противотанковые и противопехотные мины, до 900 штук за ночь. Артиллерийским огнём методически разрушались минные поля и огневые точки врага. Проводилась разведка и рекогносцировка местности с детальным изучением конкретных участков с точностью до метра, определялись реальные цели для нанесения артиллерийских и бомбовых ударов, формировались передовые отряды и штурмовые группы, пополнялся боезапас и горючее для танков и самолётов. Крейзер, смуглый от природы, стал совсем чёрным и худым. Он то носился на своём «Виллисе» вдоль фронта, то пропадал на НП у Сахарной головки. В нашем тылу были построены учебные штурмовые городки с подобным рельефом местности, с макетами дотов и дзотов, где штурмовые группы отрабатывались элементы штурма в условиях, максимально приближенным к боевым.

7 мая 1944 года, 9 часов жесточайших штурмовых боёв потребовалось 51-й армии генерал-лейтенанта Крейзера, что бы совместно с Приморской армией генерал-лейтенанта К. С. Мельника развеять миф о неприступной обороне немцев и овладеть Сапун-горой. Наши потери были не малые, но, как вспоминал П. К. Кошевой, они были значительно меньше, чем при наступлении в обычных условиях. Успех был достигнут благодаря хорошей подготовке наступающих, высокому темпу штурма, мощному и непрерывному огневому воздействию артиллерии и авиации, чёткому взаимодействию всех родов войск.

О превосходстве арийской расы

Превосходство арийской, высшей расы над всеми остальными «недочеловеками» — основополагающий миф нацистской расовой политики, идеологическая основа фашизма. Самой варварской и человеконенавистнической идеологии. Согласно этому мифу арийцы – творцы, носители прогресса и цивилизации. Евреи – негативная разрушающая сила, неполноценная исторически вырождающаяся раса, подлежащая уничтожению. Евреи Советского Союза подлежали уничтожению в первую очередь, как «носители большевизма». Славян Гитлер так же считал «…низкопробным человеческим материалом, неспособным к поддержанию порядка и самоуправлению». Генерал-полковник Гейнц Гудериан, чистокровный ариец, «Быстрый Гейнц», как его называли после польской компании, оказался почему-то не очень быстрым на Березине в июле 1941 года, когда с удивлением написал, что «…18-ая танковая дивизия получила достаточно полное представление о силе русских…», а через неделю в его дивизии останется менее половины исправных танков. А этот урок ему преподнёс русский солдат, полковник Янкель Крейзер, вместе с другими «неполноценными» русскими солдатами. Бывший командующий 17-й немецкой армией в Крыму, чистокровный ариец, генерал-полковник Эрвин Йенеке, осуждённый на 25 лет военным трибуналом ЧФ как военный преступник, на суде 23 ноября 1947 года в Севастополе заявил: «Я был удивлён, узнав, что сильной армией русских командует еврей Крейзер. Я преклоняюсь перед его военной стратегией, хотя непостижимо, что арийцы отступили». Исключительность и превосходство арийской расы оказались мифом чистой воды. Война покончила с гитлеровским фашизмом, а современным правым националистам и доморощенным неофашистам нужно хорошо изучить и крепко помнить уроки нашей истории.

После войны Я. Г. Крейзер окончил Высшие курсы комсостава при Военной академии ГШ, командовал рядом военных округов. Безупречная служба, его бесценный командирский опыт был отмечен в 1962 году, когда ему было присвоено высшее генеральское звание — генерал армии и он был назначен начальником высших офицерских курсов «Выстрел».

Генерал Крейзер избирался депутатом ВС СССР, РСФСР, УССР, членом Центральной Ревизионной Комиссии при ЦК КПСС. С 1969 года являлся советником в Группе генеральных инспекторов МО СССР. В годы войны был членом президиума Еврейского Антифашистского комитета.

Скончался Яков Григорьевич 29 ноября 1969 года в возрасте 64-х лет. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Награды: Золотая Звезда Героя Советского Союза, 5-ть орденов Ленина, 4-е ордена Красного Знамени, ордена Суворова I и II степени, орден Кутузова I степени, орден Богдана Хмельницкого I степени, медали СССР и иностранные награды. Почётный гражданин г. Мелитополя. Именем генерала Крейзера названы улицы в Севастополе, Симферополе и Воронеже. Мемориальная доска также установлена в г. Ефремов Тульской области.

Яков Григорьевич Крейзер навеки остался в облике нашего города – героя Севастополя.

В. Медведев

Ветеран ВМФ СССР

Администратор

Материал из рубрики: За Победу!