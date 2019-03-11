Миллионный Абу-Даби (в переводе – отец газели, которая, по легенде, вывела охотников из пустыни на берег Персидского залива – место будущего поселения) – стольный град ОАЭ – тоже предстал перед нами суперсовременным мегаполисом, что неудивительно: еще до Дубая он стал первой ласточкой высотных новостроек.

А память о далеком прошлом хранит «Деревня Наследия» – историко-этнографический комплекс с бедуинскими шатрами из пальмовых листьев, крепящихся на перекрытиях из стволов финиковой пальмы; хижинами рыбаков и ловцов жемчуга, мастерскими ремесленников, домами с разнообразной утварью – от III–I столетия до н.э. до 70-х годов прошлого века – причем не только эмирата Абу-Даби, но и всех климатических зон страны – пустыни, оазисов, морского побережья, горной местности (фото 1, 2).

У шатра бедуинов привлекла внимание верблюдица, восседавшая на песке и флегматично взиравшая на туристов большими миндалевидными глазами (фото 3).

Оказывается, в ОАЭ ныне очень популярны конкурсы верблюжьей красоты. Судьи тщательно изучают претенденток от носа до хвоста, оценивая их по четким критериям: уши должны быть твердыми, шея – грациозной, ноги – длинными. Все должно быть естественным! Борьба за первенство полна интриг и громких разоблачений. Одну красавицу дисквалифицировали за силиконовые губы (хозяин не поскупился на услуги пластического хирурга), другую – за наращенные ресницы.

В почете в стране и соколы – соколиная охота и спортивные соревнования тоже древняя традиция в этом регионе. В Абу-Даби есть специализированный соколиный госпиталь. А богатые люди перевозят птиц на самолетах – согласно купленному билету по паспорту на имя… сокола. И не в багажном отделении в клетке, а на жердочке над креслом хозяина.

За деревней на берегу залива – старинные лодки. На их фоне особо впечатляюще смотрятся массивы небоскребов на противоположном побережье. Невооруженным глазом виден контраст жизни арабов до и после судьбоносной нефтяной эры! (фото 4).

С другой смотровой площадки открылся не менее впечатляющий вид на белоснежный президентский дворцовый комплекс Каср аль Ватан (Дворец нации), возведенный в 2015 году. Здесь находятся официальные офисы президента, вице-президента и наследного принца Абу-Даби, а также проходят межгосударственные встречи на высшем уровне (фото 5).

Обедали в расположенном близ президентского дворца пятизвездочном отеле (фото 6, 7, 8).

Далее едем по скромной улице, по обеим сторонам которой – только пальмы и заборы, скрывающие строения. Это улица шейхов, движение по которой проходит без остановок.

Личная жизнь шейхов, их семей и близлежащего окружения в СМИ практически не освещается. СМИ в ОАЭ – не место и для политических, религиозных дискуссий. Кстати, если полиция зафиксирует в общественных местах дискуссии туристов – депортируют на Родину. Безоговорочно и бесплатно.

Приобрело особый смысл и расхожее выражение «роль личности в истории» – во время рассказа экскурсовода Юлии о шейхе Зайде ибн Султане ан-Нахайяне, создателе страны и ее президенте со дня основания – 2 декабря 1971 года до 2 ноября 2004 года – кончины лидера в возрасте 86 лет. А 2018 год был объявлен в ОАЭ годом шейха Зайда в честь 100-летней годовщины со дня его рождения.

Младший сын правящего шейха Султана, не имевший шансов на правление, оказался лучшим претендентом на трон, пророчески увидев гигантские перспективы собственного эмирата и страны в целом. Взгляды шейха Зайда на политику и идеологию лучше всего отражают 14 цитат, некоторые из которых хочется привести.

Кто не знает своего прошлого, не может сотворить лучшее настоящее и будущее. Из прошлого мы получаем уроки.

У правителя не должно быть барьера, отделяющего его от подданных.

Богатство – это не деньги. Богатство в человеке.

История – это череда событий. Настоящее – это следствие прошлого.

Как просто. И как мудро! Взять бы эти принципы на вооружение и нашим кормчим всех властных уровней…

Шейх Зайд не дожил всего три года до ввода в строй заложенной им Большой Мечети.

Жемчужина зодчества из белоснежного македонского мрамора площадью 22 400 кв. м, возведенная в 2007 году, носящая имя шейха Зайда, по размерам – шестая в мире, вмещает до 40 тысяч верующих (фото 9).

Во внутренней и внешней отделке использовались сусальное золото, разноцветные кристаллы, самоцветы, керамика, хрусталь и другие дорогостоящие материалы.

Неизгладимое впечатление оставил весь грандиозный комплекс. И двор площадью более 17 тысяч кв. м, выложенный беломраморными плитами с изысканным орнаментом (фото 10, 11).

И колоннада, украшенная узорами из лазурита, жемчуга, агата и других драгоценных и полудрагоценных камней (фото 12).

И семь монументальных люстр, сияющих кристаллами Сваровски. И – в главном молитвенном зале – самый большой ковер в мире площадью 5600 кв. м. и весом 47 тонн. Его выткали 1200 мастериц из 36 тонн шерсти и 12 тонн хлопка. А для доставки – на двух самолетах – пришлось разрезать пополам (фото 13).

При посещении женщинам необходимо соблюдать строгий дресс-код – при отсутствии собственной одежды, скрывающей тело, облачаться в абаю (закрытое платье) и шейлу (платок) – черного цвета (фото 14).

Мы пришли в мечеть, когда она переливалась под солнечными лучами, а уходили вечером, когда зажглась роскошная подсветка, сделавшая шедевр архитектуры поистине сказочным… (фото 15).

Ольга СИГАЧЕВА.

Об авторе: Ольга Сигачева:

Севастополь. Член Союза журналистов России



Ольга Сигачева

Материал из рубрики: Познание