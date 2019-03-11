Тысяча и одна ночь… XXI века (путевые заметки)

Если кратко, то Объединенные Арабские Эмираты предстали передо мной страной чудес, сотворенных не сказочными джиннами, а нашими современниками. С тех самых пор, как на исходе 1971 года шесть разрозненных эмиратов (год спустя к ним присоединился седьмой), освободившись от многолетнего британского протектората, объединились в одно независимое государство. И за неполных полвека – миг в истории! – благодаря нефтедобыче и умелому хозяйствованию сумели не только разительно преобразить пустыни бедуинов и морское побережье пиратов и ловцов жемчуга, но и создать разнообразную впечатляющую туристско-экскурсионную инфраструктуру.

Часть 1. Дубай: Париж, Венеция и многое другое

Этот первый по численности населения двухмиллионный мегаполис (название переводится на русский весьма забавно – саранча, вылупившаяся из личинки) называют Парижем Персидского залива – благодаря идеальным дорогам, мостам и туннелям, европейскому сервису и новостройкам.

Город растет не по дням, а по часам. Старт высотному строительству дал возведенный в 1979 году 39-этажный Всемирный торговый центр 149-метровой высоты – на тот момент самое высокое здание на Ближнем Востоке. А в новом тысячелетии уже возведено 38 небоскребов выше 220 метров, и это не предел (фото 1).

Жилые микрорайоны и торгово-развлекательные комплексы не выглядят каменными джунглями, ибо проект каждого здания индивидуален и являет собой ошеломляющий полет фантазии. Планы зодчих воплощают сказочными темпами рабочие – в основном из стран Южной и Юго-Восточной Азии. Вообще из почти 10-миллионного населения Эмиратов приезжих более 70 процентов. И все обладатели рабочей визы – племя созидателей, зарабатывающих деньги на будущую достойную жизнь у себя на Родине.

Иностранцы трудятся в отелях, ресторанах, на пляжах, в магазинах, в экскурсионном бизнесе.

Местное население – класс привилегированный с, соответственно, более престижными должностями. Если же Аллах одарил талантом – тогда перед юным пра-пра…внуком бедуина – сто путей, сто дорог в любой вуз мира с обучением за государственный счет.

Впечатляющий квартал небоскребов – Дубай Марина (Морской город) с фешенебельной яхтенной пристанью, роскошными прогулочными набережными, живописными бульварами и мостами – мы обозревали с катера, одновременно вкушая восхитительные восточные блюда шведского стола (фото 2, 3, 4).

Многие достопримечательности пополняют книгу рекордов Гиннеса по принципу – самое грандиозное, внушительное, роскошное, оригинальное и т.п.

Одна из оригинальных панорамных площадок – Рамка Дубая – сооружение, внешне действительно напоминающее гигантскую фотографическую рамку 93-метровой ширины и 150-метровой высоты (пропорции проекта выполнены по принципу золотого сечения). Сооружение из цемента, стали и ламинированного стекла облицовано настоящим золотом (фото 5).

Контраст после интерактивного музея, знакомящего с древней историей эмирата, и 48-м верхним этажом – потрясающий!

Со смотровой площадки открывается панорама города (фото 6).

Можно взглянуть на город и с полосы из прозрачного стекла на полу – впечатление, будто сам паришь над городом, как птица (фото 7)!

Ну, а самый дорогой и роскошный в мире отель – «Бурдж аль-Араб» (или, по внешнему сходству, «Парус»). По международной классификации – это пятизвездочный делюкс, но чаще его называют семизвездочным – за особую фешенебельность (фото 8).

Богатых гостей в аэропорту встречает не только роллс-ройс, но и вертолет, доставляющий на взлетно-посадочную площадку отеля. К каждому номеру приставлен отдельный слуга, всегда готовый оказать гостю необходимую помощь. В ресторанах – сказочные яства, вплоть до кофе с посыпкой из золота. В номерах – немыслимая роскошь, включая золотые унитазы. Тем, кому отель не по карману, разрешают сфотографироваться на его фоне у шлагбаума (фото 9).

Живописно и близлежащее побережье канала, который называют Арабской Венецией (фото 10, 11).

Много или мало в мире богатых людей? Ответ на наивный вопрос дал остров Пальма Джумейра – искусственный архипелаг, на возведение которого ушло 94 миллиона кубометров песка (фото 12).

Жилые дома, виллы и гостиничные комплексы здесь были раскуплены, как горячие пирожки – за 72 часа после информации о продаже. Добраться сюда можно не только на автобусе, но и на автоматизированном монорельсовом поезде (да, да, том самом монорельсе – привет маниловскому прожекту г-на Чалого). Впечатлила даже недолгая прогулка по роскошному пляжу с мягким бежевым песочком и оригинальными мягкими диванчиками вместо лежаков, вазонами с цветами (фото 13, 14).

Сгущались сумерки, когда в самом крупном торговом центре Дубай Молл мы полюбовались танцующими фонтанами (фото 15) и аквариумом высотой с трехэтажный дом и вместимостью 10 млн. литров, где среди живописных коралловых рифов обитает более 33 тысяч рыб и морских животных. Желающие могут поплавать в аквалангах в прозрачном 155-метровом туннеле, где можно подразнить акул, скатов и других хищников подводного мира, проплывающих над головой. Я не решилась.

От морских глубин – в заоблачную высь! В сгустившихся сумерках мы поднялись на Бурдж-Халифа – самый высокий небоскреб мира высотой 828 метров (фото 16).

За 57 секунд скоростной лифт доставил на смотровую площадку 148-го этажа, откуда во всей красе предстал цветомузыкальный фонтан (тоже самый крупный в мире) на искусственном озере и весь ночной Дубай. Незабываемое зрелище (фото 17)!

Продолжение следует

Ольга СИГАЧЕВА.

Об авторе: Ольга Сигачева:

Севастополь. Член Союза журналистов России



Ольга Сигачева

Материал из рубрики: Познание