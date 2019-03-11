Памяти товарища

??????????Сошел с земного круга наш долголетний автор, севастополец, член Союза писателей России, Союза журналистов России, прозаик, исследователь-краевед, человек энциклопедических знаний, действительный член Русского географического общества Аркадий Михайлович Чикин. Родился в 1955 годы в Сырзани. Военный летчик-инженер. С 1976 по 2000 год проходил последовательно службу помощником командира экипажа многоцелевого вертолёта, командиром экипажа спасательного вертолета в ВВС КЧВМФ СССР, а затем ВМФ РФ, долгое время работал в системе управления воздушным движением. Создал и руководил первым подводным клубом в истории авиации ЧФ (Кача), лауреат французского-украинского фестиваля подводного изображения «Серебряная акула» (2001, Киев).Преподавал в Севастопольском филиале Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета профсоюзов.Почётный член-корреспондент Севастопольской Академии Наук (2013). Член шорт-листапремии «Неизвестная Россия.» (2014). Автор 25-и книг (4-е книги опубликованы в интернет-версии: «Золотой идол», «Тайна Черного монаха», «Ищущий, да обрящет», «Тайны старых дневников») и более 500 публикаций по вопросам истории, политологии, подводного плавания.

  • В 2007 году за творческую деятельность удостоен «Благодарности» Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ А. С. Соколова.
  • Лауреат национальной премии РФ «Культурное наследие» (2007).
  • Лауреат севастопольского общегородского форума «Общественное признание»
  • Автор книг и публикаций:
    • Севастопольская Голгофа: Севастополь — жизнь и смерть офицерского корпуса императорской России — Крым (2005)
    • Максимова дача (2000, 2005)
    • Фотографируем под водой (2006 г., «ВЕЧЕ»)
    • Крым подводный (2007 г,, 2010 г., «БИБЛЕКС»)
    • Севастополь. Историко-литературный справочник (2008 г. «ВЕБЕР»)
    • С ружьем в стране рыб
    • СЕВАСТОПОЛЬ. Летопись времён 1773-2003 (2003 г., «ФРЕНДКОМ»)
    • Охота под водой (2004 г., «ВЕЧЕ»)
    • Город бессмертия (2004 г., «РИБЭСТ»)
    • Хотите найти клад? (2008 г., «ВЕЧЕ»)
    • На разломе. Черноморский флот: хроника противостояния 1991-1996 гг. (1998 г., «LOGOS»)
    • Винтокрылое братство (2003 г., «РИБЭСТ»)
    • Крымский путешественник (справочник-путеводитель) (2004 г., «ФРЕНДКОМ»)
    • Морские дьяволы (2003 г., 2010 г., 2017 г., «ВЕЧЕ»)
    • СЕВАСТОПОЛЬ. исторический путеводитель. Соавтор В.В. Шигин (2017 г. «ВЕЧЕ»)
    • Тайны старых дневников (2014 г., «ДЕЛЬТА»)
    • цикл произведений по истории города-героя Севастополя, в том числе «Севастополь, которого нет», «Севастополь — летопись времен», «Город бессмертия», «Севастопольский лорд-мэр: год 1901-й», «Севастопольское противостояние: год 1905-й», «Две жизни прожить не дано: год 1908-й» и другие.
    • Одержимые небом. Начала авиации Севастополя (2018, «Литгазета Плюс»)
Об авторе: Татьяна Воронина:
Писатель, председатель правления Севастопольского регионального отделения Союза писателей Россси , Секретарь Правления СПР, член Союза журналистов России, редактор газеты "Литературная газета+Курьер культуры:Крым-Севастополь" , руководитель Севастопольского творческого объединения литераторов (СТОЛ) и Балаклавского литературного объединения «Поэтическая гавань Сюмболон». Обладатель Золотой медали "Василий Шукшин", лауреат Всероссийской литературной премии им. Николая Гумилёва, обладатель памятной медали Года литературы "За особый вклад в книжное дело". Лауреат премии города Севастополя в области журналистики за 2018 год. Ведущая рубрики «Дом писателей», Фото, Музыкальный альбом, Соотечественники и др.
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Автор: Татьяна Воронина

Материал из рубрики: История

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