Общественный совет Главного управления культуры в сельских клубах Севастополя

Клуб с.Гончарное

Клуб с.Гончарное

3 апреля состоялся выезд группы Общественного совета при Главном управлении культуры в села Орлиновской долины, который был посвящен проблемам сельских клубов, официальное название этого формирования ГБУК «Орлиновский центр культуры и досуга». Долгие годы после развала Советского Союза здесь царили запустение и разруха. Не стало лучше и в годы украинизации. Лишь энтузиазм отдельных личностей позволял кое-как сводить концы с концами без всякой материальной поддержки при организации досуга сельского населения. При переходе в законодательное поле Российской федерации вплотную взялись за восстановление аварийных объектов, капитальный ремонт учреждений, укрепление материально-технической базы, а также за организацию и проведение различных по форме, месту и тематике, культурно-массовых, информационно-просветительских, общественно-, социально-значимых мероприятий как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами:

В фойе клуба с.Гончарное

В фойе клуба с.Гончарное

- кружков, творческих коллективов, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного творчества, физкультурно-оздоровительных секций;

- фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа творческой деятельности;

- проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, лекториев и лекционных мероприятий, экспозиционно-выставочных, экскурсионно-лекционных, музейно-образовательных, других форм просветительской деятельности, в том числе на абонементной основе;

- массовых театрализованных праздников и представлений (национальных, государственных, традиционных, профессиональных и др.), народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями, гражданских, благотворительных и культурных акций;

Заведущая клубом с.Гончарное

Заведущая клубом с.Гончарное

- вечеров отдыха и танцев, дискотек, балов, карнавалов, детских утренников, анимационных, интерактивных, рекреационных, игровых и других культурно-развлекательных программ.

Причём, всё это пришлось организовывать в условиях, когда по Уставу города федерального значения Севастополя де-юре сёла не значились! В РФ существует программа «Устойчивого развития села», но её нельзя было применить в 2015 году для Севастополя. На тот момент начальник управления культуры Т.А.Андреева при активном содействии депутата заксобрания Т.Б.Сандуловой вела переписку с Государственной Думой о включении города федерального значения в проект. 19 декабря 2016 года состоялись слушания по этому вопросу в присутствии севастопольцев. И добились изменения – наличие сельской зоны де-факто в г.ф.з Севастополе было закреплено де-юре в 2017 году.

Обсуждение проблем клуба с.Гончарное

Обсуждение проблем клуба с.Гончарное

А это значит, что партия Единая Россия, имеющая бренд «Культура малой родины», смогла участвовать при финансировании Министерства культуры в реализации проекта в Севастополе уже 2018 году. Были выделены наконец средства на материально-техническое оснащение сельских клубов.

Наш приезд в сельскую зону Орлиновской (Байдарской) долины носил характер ознакомительный. Необходимо было собственными глазами оценить степень развития села в культурно-досуговой деятельности учреждений культуры. Первым мы посетили клуб села Гончарное. В обязательном порядке мы пригласили к обсуждению проблем заведующую клубом Миронюк Лилию Алексеевну. Сделали это и в других селах.

Кому как не им, дано знать все подводные камни вверенного им учреждения! Обычно в селах эту работу доверяют людям не равнодушным, стремящимся улучшить жизнь своих односельчан. С удовлетворением мы приняли сообщение о том, что клуб с.Гончарное поставлен в план проведения капитального ремонта в ближайшее время. Уже готова проектно-сметная документация.

Сцена клуба.с.Гончарное

Сцена клуба.с.Гончарное

Что касается культурно-досуговой работы, то говоря канцелярским языком, она была направлена на организацию формирования благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, в соответствии с планом культурно-массовых мероприятий с учетом социальных, культурных и экономических условий. Что это значит? А то, что даже в стеснённых условиях существования, в ожидании перемен к лучшему – клубы работают, живут полной жизнью. Теперь в клубе две с половиной ставки. А раньше работал один человек.

Комната для работы с детьми.

Комната для работы с детьми.

Есть комната для занятий с детьми. Ведется разнообразная досуговая деятельность. В работе используются различные формы клубной работы: это беседы, диспуты, различные викторины, конкурсные, игровые программы. Учреждён и ежегодно проводится фестиваль национальных культур «Крымская мозаика».

Члены Общественного совета с.Гончарное

Члены Общественного совета с.Гончарное

И всё это на базе интересов жителей села. Как и в другие сёла Центра сюда приезжают и для проведения тематических вечеров из Дома культуры села Олиного. Привозят мультимедийную аппаратуру, разворачивают стенды и выставки. Особенно ценятся у сельчан общероссийские праздники, такие как День Победы, Дни воинской славы, или традиционные, посвященные Новому году, масленице, дню села, любимому городу Севастополю и другие. Конечно, произойдёт переоснащение клуба после долгожданного ремонта. И это уже не за горами. Уже сейчас спонсорами подарена детская мебель для группы эстетического воспитания.

Система обогрева

Система обогрева

Следующее село, которое посетили члены Общественной палаты – с. Широкое.

Готовый к сносу клуб с.Широкое

Готовый к сносу клуб с.Широкое

Вот здесь мы немного приуныли. Клуб закрыт. Но! Слава Богу, не навсегда, а лишь на период строительства нового. На прежнем месте. Всё готово для осуществления планов. Однако есть совершено неожиданное препятствие. Буквально в трех метрах от клуба появился самострой. Капитальный. Занята площадь, необходимая для возведения объекта культуры. И кем же? А бывшим главой муниципалитета, который посчитал, что ему всё можно! Пока не называем его фамилию. У него, говорят, больное сердце. Но проблему нужно решать. Клуб стоит на хорошем месте в центре села. Здание аварийное, подлежит сносу. А для возведения нового уже подошли сроки… Жители заждались перемен, тем более те, кто как Рамиля Сейтрасулова в былое время посещали клуб, участвуя в вокальном коллективе «Вышиванка».

Бывший клуб с.Передового

Бывший клуб с.Передового

Однако селу Широкое повезло больше, чем клубу села Озерное. По словам руководителей управления культуры, там нет возможности возродить клубную работу. Здание клуба будет демонтировано в ближайшее время. Однако планы есть по поводу устройства сезонной фестивальной площадки в красивом месте с.Озерное.

Беседа с жителем с.Передового

Беседа с жителем с.Передового

Время покажет.

Село Озерное небольшое, а вот другое село Передовое – гораздо крупнее. Раньше блистало свой клубной работой.

А то как же! Отличное здание, добротное. Тут тебе и кино, и самодеятельность, и песни, и танцы, спектакли и кружки… Но уже более 30 лет всё это ушло в область придания. Развал СССР, пресловутая перестройка, а затем и равнодушие украинских чиновников довели клуб до

положения «ниц». Полная разруха. Только Россия была бы не Россией, если бы не стала исправлять ошибки прошлого. Клубу в Передовом быть! И хоть сомневаются жители, вынужденные всё это время ездить по праздникам в с.Ново-Бобровка или в Орлиное, но опасения их напрасны: уже осуществляется разработка технического задания на демонтаж и строительство сооружения.

с.Ново-Бобровка

с.Ново-Бобровка

А вот клуб с. Ново-Бобровка усилиями своего заведующего сумел выжить в непростое время. Поэтому мы приводим имя героя села: Кривун Павел Васильевич. Он дольше всех работает в системе культуры.

В зрительном зале с.Ново-Бобровка

В зрительном зале с.Ново-Бобровка

Его клуб и сейчас живой организм: совсем недавно отметили 30-летие любительского объединения ансамблей «Гармония» и детского- «Гармошка».

Неравнодушный разговор. с.Ново-Бобровка

Неравнодушный разговор. с.Ново-Бобровка

Клуб, конечно, тоже отремонтируют. И тогда он заживёт ещё лучше. Хотя уже сейчас все праздники односельчане здесь празднуют вместе. Было бы время от работы для досуга! Конечно, проблемы есть во всех селах, связанные с досугом молодежи в обычные, не праздничные дни. Им хочется потанцевать, повеселиться, но, к сожалению, многие привыкли делать это «под пивко».

Скоро будут ещё и другие инструменты!

Скоро будут ещё и другие инструменты!

Дом культуры с. Орлиное установил табу на спиртное. И молодые люди придерживаются новых правил. Подростковый возраст самый трудный и сложный, именно в нем закладываются основы нравственности, формируются социальные установки: отношение к себе, людям, обществу.

Жизнь клуба с.Ново-Бобровка

Жизнь клуба с.Ново-Бобровка

Поэтому особенно важно не дать забыть историю, воспитать уважение к старшим. А особенности истории прямо за селом. Следы далёкой Крымской войны хранят окрестности села Ново-Бобровка. Очень интересный эпизод в канун 165-летия Крымской войны 1853-1856 г.г., к которому готовится Севастополь. Долина дольменов – ещё одна достопримечательность из далёкой истории окрестностей этого села. Об этом с увлечением рассказывает руководитель клуба П.В. Кривун.

С заведующим клубом с.Ново-Бобровка

С заведующим клубом с.Ново-Бобровка

Все мероприятия, проводимые в орлиновской сельской зоне для детей и подростков, так или иначе, направлены на это. В работе используются различные формы клубной работы: это беседы, диспуты, различные викторины, конкурсные, игровые программы, эстафеты, театрализованные представления. И, конечно, нужен хороший, ухоженный клуб. Пусть из помещений есть пока только сцена и зрительный зал. Но если есть рачительный хозяин – всё у него получится.

Вывеска клуба

Вывеска клуба

Как получается в схожих условиях и у заведующей клубом с. Родниковое Ворониной В.Н. Некоторое время назад клуб был, как дитя без присмотра. Но теперь здесь уже развёрнута хорошая работа.

Клуб с.Родниковое

Клуб с.Родниковое

Тут, как, впрочем, и везде, одна проблема – не хватает специалистов клубной работы. Однако есть своя изюминка — действует кружок декоративно-прикладного искусства под руководством Васихиной Оксаны Алексеевны. Оборудована и ограждена площадка перед клубом силами спонсора, известного медика Николая Ляпко.

Зрительный зал клуба с.Родниковое

Зрительный зал клуба с.Родниковое

Теперь коровы не разгуливают в неположенном месте, а территория клуба ухожена и опрятна. Что ждёт этот клуб, бывший поповский дом? Ответ на этот вопрос предлагает сама природа.

Рабочий уголок заведущего с.Родниковое

Рабочий уголок заведущего с.Родниковое

Село окруженное крымским лесом с синеющими вдали горами представляет удивительной красоты пейзаж, который как бы подсказывает о создании здесь СКЦ (сельского культурного центра) достойного окружающего ландшафта.  А ещё его ждёт то, что и другие клубы – капитальный ремонт!

Достижения и успехи в клубе с.Родниковое

Достижения и успехи в клубе с.Родниковое

А лучше, реконструкция, которая позволит приблизить учреждение культуры к современным нормам и требованиям. Что касается творческой составляющей – она, как говорят в Одессе, у нас есть: на днях коллектив Народного вокального ансамбля «Родник» подтверждает своё звание «народный», под руководством А.А. Мезери, заслуженного работника культуры Крыма.

Фото с заведующей клубом с.Родниковое

Фото с заведующей клубом с.Родниковое

Сцена клуба с.Родниковое

Сцена клуба с.Родниковое

Знакомясь с сельскими клубами, мы задавали их руководителям один и тот же вопрос. Как война отразилась на истории и судьбах сёл и сельчан в которых они расположены. Война прокатилась по всем селам, шрамы от которых видны и по сей день. В селе Родникове, было расположено гестапо. Именно здесь, в гостевом доме Николая Семеновича Мордвинова,  где долгие годы находилась  школа, подвергались зверским пыткам  жители сел Байдарской и Варнутской долин.  За период оккупации было расстреляно более 200 мирных граждан.

На площадке клуба С.Родниковое

На площадке клуба С.Родниковое

Сегодня группа сотрудников ОЦКД ведёт поиск и сбор материалов времен Великой Отечественной войны, устанавливая памятные знаки в честь этих событий, чтобы юное поколение помнило о событиях 75-летней давности. Существует хорошая традиция – отмечать дату 16 апреля День  освобождения сел Орлиновского муниципалитета большим мероприятием – автопробегом по «Кольцу славы» с концертом агитбригады ОЦКД на машинах времен Второй мировой войны. Выходит, что мы проехали по большим и малым тропам ВОВ? Вот бы по ним запустить, как в далёкие годы войны агитационные и концертные бригады. Вспомнить погибших сельчан и воздать почести ещё оставшимся в живых свидетелям той страшной войны. Тем более, что Севастополь готовится к 75-летию своего освобождения.

Откопанный артефакт рядом с клубом, бывшим домом священнослужителя

Откопанный артефакт рядом с клубом, бывшим домом священнослужителя

Мы проехали по кругу и вернулись в село Орлиное.

Дом культуры в с.Орлиное

Дом культуры в с.Орлиное

Вот здесь ждал культурный шок! Многие не бывали здесь давно и перед глазами предстал прекрасный Дворец культуры, пока его называют Домом культуры. Величественная белая стела с летящим орлом символизирует 30-летие Дома культуры. Территория под наблюдением видеокамер, а их, как выяснилось, такую красоту стерегут 25 камер и внутри и снаружи здания! И всё для культурного досуга и отдыха, укрепления здоровья жителей, развития их социальной и творческой активности.

Бюст писателя Скитальца.

Бюст писателя Скитальца.

Заходим внутрь. Восторгу нет предела: направо посмотришь — красота за стеклянными дверями с великолепным интерьером! Налево — внутренний дворик с зеленью и цветами. А вот и он, культовая личность орлиновской долины, запечатленная в камне – собственное персоной С.Г.Петров-Скиталец, чьё имя носит библиотека, находящаяся в ДК. И поверьте, так во всем двухэтажном здании. Включая места общего пользования, где звучит… музыка! И не для нас это только включили. Всегда так. Мне здесь лично довелось побывать ранее на мероприятии в библиотеке.

Выставка достижений односельчан

Выставка достижений односельчан

Только вошли в холл, а тут картинка: мама пришла записывать дочку в кружок. Не стали смущать ребенка, не спросили в какой, но узнали, что по итогам работы в клубных учрежденияхDSC_0030=

Орлиновского центра культуры и досуга действует 21 культурно-досуговых формирований, 15 в ДК Орлиного, с количеством участников 398. И из них в 11 детских, в которых состоит 261 участник.

Прошли по Дому культуры. Заглянули в многочисленные кабинеты для занятий.

Вид из окна на внутренний дворик ДК

Вид из окна на внутренний дворик ДК

В кабинете вп

В кабинете вп

Посмотрели репетицию ансамбля танцев в репетиционном зале, очень достойное помещение. Ничуть не хуже, чем в городе. Виктория Филипповна Накорнеева – директор ГБУК «ОЦКД», заслуженная артистка Крыма и Украины с особой гордостью демонстрирует новые гримёрки.

Интерьер кабинета вп

Интерьер кабинета вп

Стенды вп

Стенды вп

Выходит, что скоро можно будет принимать драматические театры на гастроли! Зашли в зрительный зал. Здесь пока не всё заменили на новое. Кресла ждут своего часа. Одежда сцены хоть и обновлена, но будет современной. Работы много. Однако видно, что сделано немало. Собственно, заглянули мы и в книгу отзывов незаметно для руководителя. DSC_0061=

В библиотеке в будний день

В библиотеке в будний день

А она полнёхонька записями и пестрит благодарными строками. Для наглядности сфотографировали старое здание клуба. Для сравнения. Здесь дорожат специалистами. Посылают на курсы повышения квалификации в другие города России. Устраивают семинары руководителей структур Управления культуры г. Севастополя.

Компьютерное оснащение

Компьютерное оснащение

Культурное пространство

Культурное пространство

Меняется оснащение клубов, покупаются музыкальные инструменты и оборудование.

Занятия хореографией

Занятия хореографией

В костюмерной

В костюмерной

Пока мало, но и их не было долгие годы. В настоящее время заключены договора на приобретение оргтехники, музыкальных инструментов, осветительного оборудования, мебели для гримерных комнат и репетиционных кабинетов.DSC_0091=

Надо сказать, что частая смена начальников Главного Управления культуры сильно сказалась на деятельности сельских клубов. Лишь сейчас появилась какая-то стабильность в лице нового руководителя, севастопольца Николая Ивановича Краснолицкого. Прекратилась чехарда с указаниями исключающих одно другое. Средства, выделенные на организацию преобразований в сельских клубах, осваиваются в порядке очередности.DSC_0144=

Прекрасный зал для творчества

Прекрасный зал для творчества

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Старый дом культуры с.Орлиное

Старый дом культуры с.Орлиное

Появились стабильные показатели динамики самого культурного процесса – стало понятно в каком направлении двигаться. Во всех структурных подразделениях ГБУК «Орлиновский центр культуры и досуга» регулярно проходят мероприятия, направленные на создание условий для развития творческих способностей, профилактике беспризорности, безнадзорности, наркомании и правонарушений несовершеннолетних.

Выставка

Выставка

В зрительном зале

В зрительном зале

К сожалению, приспособленное задние бывшего, так сказать, клуба в селе Резервном не подлежит реконструкции, нет смысла устраивать стационарный клуб при малочисленности населения села. Но жители не будут, ни в коем случае обделены – для этой цели появилась такая форма работы, как автоклуб! Да-да, именно эти передвижки смогут курсировать между селами, как Орлиновской долины, так и в других муниципальных образованиях, о которых мы непременно расскажем в следующем выпуске нашего обзора деятельности общественного совета.

Фото на память

Фото на память

 

Об авторе: Татьяна Воронина:
Писатель, председатель правления Севастопольского регионального отделения Союза писателей Россси , Секретарь Правления СПР, член Союза журналистов России, редактор газеты "Литературная газета+Курьер культуры:Крым-Севастополь" , руководитель Севастопольского творческого объединения литераторов (СТОЛ) и Балаклавского литературного объединения «Поэтическая гавань Сюмболон». Обладатель Золотой медали "Василий Шукшин", лауреат Всероссийской литературной премии им. Николая Гумилёва, обладатель памятной медали Года литературы "За особый вклад в книжное дело". Лауреат премии города Севастополя в области журналистики за 2018 год. Ведущая рубрики «Дом писателей», Фото, Музыкальный альбом, Соотечественники и др.
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Автор: Татьяна Воронина

Материал из рубрики: О чем говорят, Общество

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