Общественный совет Главного управления культуры в сельских клубах Севастополя

3 апреля состоялся выезд группы Общественного совета при Главном управлении культуры в села Орлиновской долины, который был посвящен проблемам сельских клубов, официальное название этого формирования ГБУК «Орлиновский центр культуры и досуга». Долгие годы после развала Советского Союза здесь царили запустение и разруха. Не стало лучше и в годы украинизации. Лишь энтузиазм отдельных личностей позволял кое-как сводить концы с концами без всякой материальной поддержки при организации досуга сельского населения. При переходе в законодательное поле Российской федерации вплотную взялись за восстановление аварийных объектов, капитальный ремонт учреждений, укрепление материально-технической базы, а также за организацию и проведение различных по форме, месту и тематике, культурно-массовых, информационно-просветительских, общественно-, социально-значимых мероприятий как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами:

- кружков, творческих коллективов, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного творчества, физкультурно-оздоровительных секций;

- фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа творческой деятельности;

- проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, лекториев и лекционных мероприятий, экспозиционно-выставочных, экскурсионно-лекционных, музейно-образовательных, других форм просветительской деятельности, в том числе на абонементной основе;

- массовых театрализованных праздников и представлений (национальных, государственных, традиционных, профессиональных и др.), народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями, гражданских, благотворительных и культурных акций;

- вечеров отдыха и танцев, дискотек, балов, карнавалов, детских утренников, анимационных, интерактивных, рекреационных, игровых и других культурно-развлекательных программ.

Причём, всё это пришлось организовывать в условиях, когда по Уставу города федерального значения Севастополя де-юре сёла не значились! В РФ существует программа «Устойчивого развития села», но её нельзя было применить в 2015 году для Севастополя. На тот момент начальник управления культуры Т.А.Андреева при активном содействии депутата заксобрания Т.Б.Сандуловой вела переписку с Государственной Думой о включении города федерального значения в проект. 19 декабря 2016 года состоялись слушания по этому вопросу в присутствии севастопольцев. И добились изменения – наличие сельской зоны де-факто в г.ф.з Севастополе было закреплено де-юре в 2017 году.

А это значит, что партия Единая Россия, имеющая бренд «Культура малой родины», смогла участвовать при финансировании Министерства культуры в реализации проекта в Севастополе уже 2018 году. Были выделены наконец средства на материально-техническое оснащение сельских клубов.

Наш приезд в сельскую зону Орлиновской (Байдарской) долины носил характер ознакомительный. Необходимо было собственными глазами оценить степень развития села в культурно-досуговой деятельности учреждений культуры. Первым мы посетили клуб села Гончарное. В обязательном порядке мы пригласили к обсуждению проблем заведующую клубом Миронюк Лилию Алексеевну. Сделали это и в других селах.

Кому как не им, дано знать все подводные камни вверенного им учреждения! Обычно в селах эту работу доверяют людям не равнодушным, стремящимся улучшить жизнь своих односельчан. С удовлетворением мы приняли сообщение о том, что клуб с.Гончарное поставлен в план проведения капитального ремонта в ближайшее время. Уже готова проектно-сметная документация.

Что касается культурно-досуговой работы, то говоря канцелярским языком, она была направлена на организацию формирования благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, в соответствии с планом культурно-массовых мероприятий с учетом социальных, культурных и экономических условий. Что это значит? А то, что даже в стеснённых условиях существования, в ожидании перемен к лучшему – клубы работают, живут полной жизнью. Теперь в клубе две с половиной ставки. А раньше работал один человек.

Есть комната для занятий с детьми. Ведется разнообразная досуговая деятельность. В работе используются различные формы клубной работы: это беседы, диспуты, различные викторины, конкурсные, игровые программы. Учреждён и ежегодно проводится фестиваль национальных культур «Крымская мозаика».

И всё это на базе интересов жителей села. Как и в другие сёла Центра сюда приезжают и для проведения тематических вечеров из Дома культуры села Олиного. Привозят мультимедийную аппаратуру, разворачивают стенды и выставки. Особенно ценятся у сельчан общероссийские праздники, такие как День Победы, Дни воинской славы, или традиционные, посвященные Новому году, масленице, дню села, любимому городу Севастополю и другие. Конечно, произойдёт переоснащение клуба после долгожданного ремонта. И это уже не за горами. Уже сейчас спонсорами подарена детская мебель для группы эстетического воспитания.

Следующее село, которое посетили члены Общественной палаты – с. Широкое.

Вот здесь мы немного приуныли. Клуб закрыт. Но! Слава Богу, не навсегда, а лишь на период строительства нового. На прежнем месте. Всё готово для осуществления планов. Однако есть совершено неожиданное препятствие. Буквально в трех метрах от клуба появился самострой. Капитальный. Занята площадь, необходимая для возведения объекта культуры. И кем же? А бывшим главой муниципалитета, который посчитал, что ему всё можно! Пока не называем его фамилию. У него, говорят, больное сердце. Но проблему нужно решать. Клуб стоит на хорошем месте в центре села. Здание аварийное, подлежит сносу. А для возведения нового уже подошли сроки… Жители заждались перемен, тем более те, кто как Рамиля Сейтрасулова в былое время посещали клуб, участвуя в вокальном коллективе «Вышиванка».

Однако селу Широкое повезло больше, чем клубу села Озерное. По словам руководителей управления культуры, там нет возможности возродить клубную работу. Здание клуба будет демонтировано в ближайшее время. Однако планы есть по поводу устройства сезонной фестивальной площадки в красивом месте с.Озерное.

Время покажет.

Село Озерное небольшое, а вот другое село Передовое – гораздо крупнее. Раньше блистало свой клубной работой.

А то как же! Отличное здание, добротное. Тут тебе и кино, и самодеятельность, и песни, и танцы, спектакли и кружки… Но уже более 30 лет всё это ушло в область придания. Развал СССР, пресловутая перестройка, а затем и равнодушие украинских чиновников довели клуб до

положения «ниц». Полная разруха. Только Россия была бы не Россией, если бы не стала исправлять ошибки прошлого. Клубу в Передовом быть! И хоть сомневаются жители, вынужденные всё это время ездить по праздникам в с.Ново-Бобровка или в Орлиное, но опасения их напрасны: уже осуществляется разработка технического задания на демонтаж и строительство сооружения.

А вот клуб с. Ново-Бобровка усилиями своего заведующего сумел выжить в непростое время. Поэтому мы приводим имя героя села: Кривун Павел Васильевич. Он дольше всех работает в системе культуры.

Его клуб и сейчас живой организм: совсем недавно отметили 30-летие любительского объединения ансамблей «Гармония» и детского- «Гармошка».

Клуб, конечно, тоже отремонтируют. И тогда он заживёт ещё лучше. Хотя уже сейчас все праздники односельчане здесь празднуют вместе. Было бы время от работы для досуга! Конечно, проблемы есть во всех селах, связанные с досугом молодежи в обычные, не праздничные дни. Им хочется потанцевать, повеселиться, но, к сожалению, многие привыкли делать это «под пивко».

Дом культуры с. Орлиное установил табу на спиртное. И молодые люди придерживаются новых правил. Подростковый возраст самый трудный и сложный, именно в нем закладываются основы нравственности, формируются социальные установки: отношение к себе, людям, обществу.

Поэтому особенно важно не дать забыть историю, воспитать уважение к старшим. А особенности истории прямо за селом. Следы далёкой Крымской войны хранят окрестности села Ново-Бобровка. Очень интересный эпизод в канун 165-летия Крымской войны 1853-1856 г.г., к которому готовится Севастополь. Долина дольменов – ещё одна достопримечательность из далёкой истории окрестностей этого села. Об этом с увлечением рассказывает руководитель клуба П.В. Кривун.

Все мероприятия, проводимые в орлиновской сельской зоне для детей и подростков, так или иначе, направлены на это. В работе используются различные формы клубной работы: это беседы, диспуты, различные викторины, конкурсные, игровые программы, эстафеты, театрализованные представления. И, конечно, нужен хороший, ухоженный клуб. Пусть из помещений есть пока только сцена и зрительный зал. Но если есть рачительный хозяин – всё у него получится.

Как получается в схожих условиях и у заведующей клубом с. Родниковое Ворониной В.Н. Некоторое время назад клуб был, как дитя без присмотра. Но теперь здесь уже развёрнута хорошая работа.

Тут, как, впрочем, и везде, одна проблема – не хватает специалистов клубной работы. Однако есть своя изюминка — действует кружок декоративно-прикладного искусства под руководством Васихиной Оксаны Алексеевны. Оборудована и ограждена площадка перед клубом силами спонсора, известного медика Николая Ляпко.

Теперь коровы не разгуливают в неположенном месте, а территория клуба ухожена и опрятна. Что ждёт этот клуб, бывший поповский дом? Ответ на этот вопрос предлагает сама природа.

Село окруженное крымским лесом с синеющими вдали горами представляет удивительной красоты пейзаж, который как бы подсказывает о создании здесь СКЦ (сельского культурного центра) достойного окружающего ландшафта. А ещё его ждёт то, что и другие клубы – капитальный ремонт!

А лучше, реконструкция, которая позволит приблизить учреждение культуры к современным нормам и требованиям. Что касается творческой составляющей – она, как говорят в Одессе, у нас есть: на днях коллектив Народного вокального ансамбля «Родник» подтверждает своё звание «народный», под руководством А.А. Мезери, заслуженного работника культуры Крыма.

Знакомясь с сельскими клубами, мы задавали их руководителям один и тот же вопрос. Как война отразилась на истории и судьбах сёл и сельчан в которых они расположены. Война прокатилась по всем селам, шрамы от которых видны и по сей день. В селе Родникове, было расположено гестапо. Именно здесь, в гостевом доме Николая Семеновича Мордвинова, где долгие годы находилась школа, подвергались зверским пыткам жители сел Байдарской и Варнутской долин. За период оккупации было расстреляно более 200 мирных граждан.

Сегодня группа сотрудников ОЦКД ведёт поиск и сбор материалов времен Великой Отечественной войны, устанавливая памятные знаки в честь этих событий, чтобы юное поколение помнило о событиях 75-летней давности. Существует хорошая традиция – отмечать дату 16 апреля День освобождения сел Орлиновского муниципалитета большим мероприятием – автопробегом по «Кольцу славы» с концертом агитбригады ОЦКД на машинах времен Второй мировой войны. Выходит, что мы проехали по большим и малым тропам ВОВ? Вот бы по ним запустить, как в далёкие годы войны агитационные и концертные бригады. Вспомнить погибших сельчан и воздать почести ещё оставшимся в живых свидетелям той страшной войны. Тем более, что Севастополь готовится к 75-летию своего освобождения.

Мы проехали по кругу и вернулись в село Орлиное.

Вот здесь ждал культурный шок! Многие не бывали здесь давно и перед глазами предстал прекрасный Дворец культуры, пока его называют Домом культуры. Величественная белая стела с летящим орлом символизирует 30-летие Дома культуры. Территория под наблюдением видеокамер, а их, как выяснилось, такую красоту стерегут 25 камер и внутри и снаружи здания! И всё для культурного досуга и отдыха, укрепления здоровья жителей, развития их социальной и творческой активности.

Заходим внутрь. Восторгу нет предела: направо посмотришь — красота за стеклянными дверями с великолепным интерьером! Налево — внутренний дворик с зеленью и цветами. А вот и он, культовая личность орлиновской долины, запечатленная в камне – собственное персоной С.Г.Петров-Скиталец, чьё имя носит библиотека, находящаяся в ДК. И поверьте, так во всем двухэтажном здании. Включая места общего пользования, где звучит… музыка! И не для нас это только включили. Всегда так. Мне здесь лично довелось побывать ранее на мероприятии в библиотеке.

Только вошли в холл, а тут картинка: мама пришла записывать дочку в кружок. Не стали смущать ребенка, не спросили в какой, но узнали, что по итогам работы в клубных учреждениях

Орлиновского центра культуры и досуга действует 21 культурно-досуговых формирований, 15 в ДК Орлиного, с количеством участников 398. И из них в 11 детских, в которых состоит 261 участник.

Прошли по Дому культуры. Заглянули в многочисленные кабинеты для занятий.

Посмотрели репетицию ансамбля танцев в репетиционном зале, очень достойное помещение. Ничуть не хуже, чем в городе. Виктория Филипповна Накорнеева – директор ГБУК «ОЦКД», заслуженная артистка Крыма и Украины с особой гордостью демонстрирует новые гримёрки.

Выходит, что скоро можно будет принимать драматические театры на гастроли! Зашли в зрительный зал. Здесь пока не всё заменили на новое. Кресла ждут своего часа. Одежда сцены хоть и обновлена, но будет современной. Работы много. Однако видно, что сделано немало. Собственно, заглянули мы и в книгу отзывов незаметно для руководителя.

А она полнёхонька записями и пестрит благодарными строками. Для наглядности сфотографировали старое здание клуба. Для сравнения. Здесь дорожат специалистами. Посылают на курсы повышения квалификации в другие города России. Устраивают семинары руководителей структур Управления культуры г. Севастополя.

Меняется оснащение клубов, покупаются музыкальные инструменты и оборудование.

Пока мало, но и их не было долгие годы. В настоящее время заключены договора на приобретение оргтехники, музыкальных инструментов, осветительного оборудования, мебели для гримерных комнат и репетиционных кабинетов.

Надо сказать, что частая смена начальников Главного Управления культуры сильно сказалась на деятельности сельских клубов. Лишь сейчас появилась какая-то стабильность в лице нового руководителя, севастопольца Николая Ивановича Краснолицкого. Прекратилась чехарда с указаниями исключающих одно другое. Средства, выделенные на организацию преобразований в сельских клубах, осваиваются в порядке очередности.

Появились стабильные показатели динамики самого культурного процесса – стало понятно в каком направлении двигаться. Во всех структурных подразделениях ГБУК «Орлиновский центр культуры и досуга» регулярно проходят мероприятия, направленные на создание условий для развития творческих способностей, профилактике беспризорности, безнадзорности, наркомании и правонарушений несовершеннолетних.

К сожалению, приспособленное задние бывшего, так сказать, клуба в селе Резервном не подлежит реконструкции, нет смысла устраивать стационарный клуб при малочисленности населения села. Но жители не будут, ни в коем случае обделены – для этой цели появилась такая форма работы, как автоклуб! Да-да, именно эти передвижки смогут курсировать между селами, как Орлиновской долины, так и в других муниципальных образованиях, о которых мы непременно расскажем в следующем выпуске нашего обзора деятельности общественного совета.

Об авторе: Татьяна Воронина:

Писатель, председатель правления Севастопольского регионального отделения Союза писателей Россси , Секретарь Правления СПР, член Союза журналистов России, редактор газеты "Литературная газета+Курьер культуры:Крым-Севастополь" , руководитель Севастопольского творческого объединения литераторов (СТОЛ) и Балаклавского литературного объединения «Поэтическая гавань Сюмболон». Обладатель Золотой медали "Василий Шукшин", лауреат Всероссийской литературной премии им. Николая Гумилёва, обладатель памятной медали Года литературы "За особый вклад в книжное дело". Лауреат премии города Севастополя в области журналистики за 2018 год. Ведущая рубрики «Дом писателей», Фото, Музыкальный альбом, Соотечественники и др.



Татьяна Воронина

Материал из рубрики: О чем говорят, Общество