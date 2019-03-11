УЛЫБКА ГОГОЛЯ, или «ЕДИНОГО СЛОВА РАДИ»

Памяти писателя Николая Тарасенко.

Свойство памяти – избавляться от ненужных воспоминаний. Иначе мозг, по мнению учёных, пострадает от перегрузки. Но есть ещё свойство: запоминать отдельные случаи, казалось бы, незначительные, бесполезные для твоего будущего… Память сама решает, ей не подскажешь. Иногда запомнится фраза, стихотворение. Здесь понятно. Эстетика. Сила художественного слова и мысли:

Поэзия – та же добыча радия:

в грамм добыча, в год труды.

Изводишь единого слова ради

тысячи тонн словесной руды.

(В.Маяковский)

Конечно, это гипербола. Преувеличение. Зато озадачивает, внушает мысль о работе над словом.

Но возьмём, к примеру, так называемую коммерческую литературу, если в ней не чувствуется художественного начала. Пролистал недавно роман, в столице изданный. Идея? Если вкратце – жилищная проблема: «Есть с кем переспать, да негде». Конечно, персонажи страдают, им сочувствуешь, но… Духовная атмосфера момента, её состав проясняет обычно или социология, или художественная литература, своими, только им присущими средствами. А здесь эта атмосфера остаётся невыясненной. Похоже на сценарий: диалоги, ремарки… Для такого-сякого хватает телеэкрана.

Ещё о памяти. С моих студенческих довоенных лет запомнилась одна строчка Николая Языкова, поэта «пушкинской плеяды». Звучит так:

Истаевать в твоей любви…

Конечно, глагол «Истаевать» (вместо «истаивать») останавливает внимание, яркий, необычный, но зачем он сегодня, на что пригодится? А вышло, что пригодилось.

Нехорошо читать чужие письма. Однако чужую личную переписку даже издают отдельной книгой, собирают в последний том собрания сочинений, к примеру, Гоголя Николая Васильевича… Так это же совсем другое дело!

В переписке встречается имя поэта Николая Языкова. Я и не знал, что Гоголь был дружен с ним. Есть и Пушкинская оценка:

«Как ты шалишь и как ты мил,

Какой избыток чувств и сил,

Какое буйство молодое!»

Уже ближе к нашему времени Языкова с удовольствием декламировал А.Блок, В.Брюсов восхищался его смелостью, завоевания его эстетики влияли даже на Н.Асеева и Б.Пастернака…

…Два молодых человека. Обоим за тридцать. У обоих проблемы со здоровьем.

«Если я решусь ехать на водное лечение, — пишет Языков

Гоголю, — то извещу тебя об этом заблаговременно, мы съедемся, посидим вместе и поговорим о том, о сём…»

Гоголь жалуется на самочувствие, делится своими недомоганиями с поэтом, слова в письме, понятно, нерадостные, бытовые и, чтобы как-то ярче обозначить это своё состояние, произносит: «Истаеваю!» Словечко самого Языкова, ему же в письме отправленное, но употреблённое не с тем значением!

И сразу блеснула гоголевская улыбка — не одного из его персонажей, им созданных, а его, Гоголя, личная, собственная улыбка в письме к другу, и необидная – так вот, магией Слова перенесённая и в наше время через столько-то лет…

Понимаешь, истаеваю! Читатель, с поэзией Языкова не знакомый, может решить, что словечко принадлежит самому Гоголю, и это вполне понятно, жаль только, не почувствуется ему гоголевская улыбка… Погаснет.

Нашёл я среди писем Гоголя две-три мысли о поэзии. Приведу эти отрывки, может, и незнакомые нашим поэтам. В одном письме Гоголь критикует Языкова. Точнее, объясняет ему его же поэзию, её свойство:

«Было время, когда стихи твои производили электрическое потрясение на молодёжь, хотя эта молодёжь и не имела большого поэтического чутья, но заключённый в них лиризм – глубокая истина души, живое отторгновение от самого тела души, потряс их. Последующие твои стихи были отработаннее, обдуманнее, но лиризм, эта чистая молитва души, в них угаснул.»

В другом письме Гоголь продолжает свою мысль о поэзии, обращенную опять же к Языкову:

«Я сказал, что в твоих последних стихах лиризм угаснул, и позабыл сказать безделицу: лиризм, стремящий вперёд не только одних поэтов, но и непоэтов, возводя их в состояние, доступное одним поэтам, и делая таким образом и непоэтов поэтами».

В последнем абзаце почудился мне отсвет всё той же гоголевской улыбки. А вам?

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Материал из рубрики: Литературные поступления