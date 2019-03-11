Легкий крейсер оказался тяжелой проблемой

В средствах массовой информации, со страниц газет не сходит вопрос возвращения крейсера «Михаил Кутузов» в родную гавань. ¾ В главную базу Черноморского флота, где он был доведен до состояния, соответствующего его статусу ¾ легкий крейсер. С целью его сохранения, как корабля-памятника эпохи артиллерийских крейсеров отечественной постройки в 2001 году он был перебазирован в Новороссийск. Там он находится и сейчас в качестве филиала Центрального Военно-Морского музея. Предлагаем подумать вместе, где ему быть.

Что представляет собой крейсер 68-бис проекта «Михаил Кутузов», уже хорошо известно. Можно лишь отметить, что это единственный уцелевший борт артиллерийских кораблей за 300-летний период истории отечественного кораблестроения. От петровского «Орла» до ракетно-артиллерийских проектов. На «Михаиле Кутузове» закончилась целая эпоха. Эпоха артиллерийских кораблей отечественной постройки. «Михаила Кутузова» удалось сохранить от утилизации еще в девяностые, когда практически весь флот оказался за границей. Частью ¾ после разделки, частью ¾ целиком. Но, благодаря усилиям севастопольских ветеранов, «Михаил Кутузов» не только был спасен как шедевр отечественного кораблестроения, но и превращен в музей. С «пропиской» в Севастополе. Под номером 39 он значится и в Реестре ЮНЕСКО. Тоже с «пропиской» в Севастополе. Это важно.

Крейсер «Михаил Кутузов» это не просто сохранившийся корабль. Это ¾ и в первую очередь ¾ ПАМЯТНИК отечественного артиллерийского кораблестроения. И его необходимо не просто сохранить, а поставить на вечную стоянку. И не в случайном месте, не в торговом порту, а установить в соответствующем его высокому статусу историческом месте. А это ¾ Морская крепость Севастополь. Колыбель Черноморского флота. Хотя в равной мере можно считать, что и Черноморский флот это колыбель города.

Крейсер «Михаил Кутузов», как и имя на его борту, это узловые страницы истории страны, предмет национальной гордости, памятник-веха в истории развития отечественной инженерной мысли. Это еще и памятник эпохи холодного противостояния, где крейсер «Михаил Кутузов», базируясь в Севастополе, принимал особо активное участие. Служил еще и площадкой для решения политических вопросов и дипломатических встреч на высшем уровне. Являлся кораблем управления.

За время своей действительной службы в Главной базе Черноморского флота в Севастополе и являясь кораблем управления «Михаил Кутузов» прошел более 300 000 миль. Посетил десятки портов. Десятки стран. С честью демонстрировал Государственный Флаг по всему Средиземноморью, выполняя задачи боевой службы.

На крейсере «Михаил Кутузов» побывали руководители многих стран мира. Восхищались его мощью и красотой, и борта 68 БИС проекта вскоре оказались в составе ВМС многих государств.

Крейсер для истории, для страны, как памятник, удалось сохранить. Остался лишь вопрос места его вечной стоянки. Его последнего причала. Последней мили. Это не простой вопрос. Это мера нашей культуры, ответственности, профессионализма и долга. Правда, мы над этим не задумываемся. Задумался над этим Президент. «Нужно возвращать городам их исторический облик». Добавим: и их духовно-культурное содержание с атрибутами их исторического предназначения. А крейсер «Михаил Кутузов» ¾ это и облик, и содержание морской крепости Севастополь.

Сейчас крейсер находится в Новороссийске, куда он был отправлен в 2001 году с целью его сохранения в период украинской администрации. В том числе и от своих «металлистов».

Севастопольцы в течение пяти лет со светлого дня возвращения в Россию стучатся во все двери чиновников ¾ и высокие и низкие ¾ с вопросом возвращения «Михаила Кутузова» домой. ¾ Все безрезультатно. Крейсер все крепче привязывается к Новороссийску.

Командование ВМФ, куда общественность Севастополя обращалась многократно, под совершенно надуманными предлогами считает перевод «Кутузова» «на иное место базирования нецелесообразным».

Комментировать не будем.

Хотя все мы воспитывались на героической истории Севастополя, но и правительство города в этом вопросе не сказало свое слово. Или еще не прониклось, не пропиталось духом и культурой города, или у него другие проблемы и интересы. Похоже, что и для городской администрации Севастополь это «иное место».

По совершенно непонятным причинам Севастополю вместо «Кутузова» предлагается большой противолодочный корабль проекта 1134-Б БПК «Керчь». Во-первых, БПК «Керчь» просто рядовой корабль, и ни как корабль-памятник, ни как музей (музей чего?) не представляет никакой ценности. Кроме того, этот корабль может служить лишь учебно-тренировочной станцией (УТС), так как его послужной список начинается и заканчивается исключительно из печальных дат аварий, поломок, аварийных и навигационных происшествий. Если любой морской памятник, как и музей, это предмет гордости и за флот и за страну, то БПК «Керчь» будет лишь «жечь позором» за непродуманное решение и бесцельно потраченные средства. Об этом красноречиво говорит его техническое состояние и полностью выгоревший 10-й отсек. На восстановление корабля и доведение до «музея» средств понадобится не меньше, чем постройка нового. Да и зачем Севастополю ¾ Керчь? У Севастополя уже есть отвоеванный у «металлистов» и превращенный в музей севастопольскими ветеранами крейсер «Михаил Кутузов», который будучи поставленным на вечную стоянку в Севастополе оправдает с лихвой все затраты, а эффективность от его службы в Морской крепости по воспитанию Патриота будет несравненно выше. ¾ Тут Военно-морское училище, Президентский кадетский корпус, Детская морская флотилия, ряд высших учебных заведений, Главная база Черноморского флота. Да и населения и туристов вдвое больше, чем в Новороссийске, с которым «Кутузов» исторически никак не связан, кроме случайных заходов. А Севастополь ¾ это школа патриотизма и морской культуры. ¾ Зачем же ее разрушать?

Кроме того, тут, в Севастополе, и ремонтная база. ¾ Севастопольский Морской завод, 100-летние сухие доки, Михайловская и Константиновская батареи. Крейсер гармонично впишется в этот ряд исторических объектов.

Обращения общественности во все правомочные структуры по вопросу, где разместить крейсер-памятник положительных результатов не дали.

Установленный на вечную стоянку в Севастополе исторический крейсер «Михаил Кутузов», как символ морской крепости, станет объектом особого притяжения туристов и гостей города не только из России, но и зарубежья. Не зря же ЮНЕСКО крейсер взят на учет и под охрану как лучшее достижение мирового кораблестроения.

Что символизирует это наше историческое наследие в торговом порту? В Новороссийске это лишь «красивый корабль», который интересно посмотреть. И еще наши кривые мозги. Безразличие к своей истории. В Севастополе ¾ это необходимый символ Морской крепости. Севастопольцы понимают это именно так.

Крым и Севастополь уже возвратились в родную гавань, а культурно-историческое достояние Морской крепости до сих пор удерживается в Новороссийске. Можно ли считать в этом случае Крымскую кампанию 2014 года завершенной? Порт Новороссийск, конечно, не чужая гавань, но для «Кутузова» ¾ не своя. И ни по его статусу, ни по чину.

Михаилу Илларионовичу Кутузову хватило и одного глаза, чтобы изгнать Наполеона. Евгению Максимовичу Примакову хватило воинского звания всего лишь ЮНГА, чтобы разобраться и в месте, и в значении для страны крейсера «Михаил Кутузов» и его сохранить. Прописал даже его место. ¾ Севастополь.

У сотрудников ЮНЕСКО хватило ума, чтобы крейсер «Михаил Кутузов» взять на учет и объявить историческим музеем и центром национального значения. Даже с местом нахождения ¾ в Севастополе.

Чего не хватает нам?

В.В. Стефановский

Член Союза писателей России

Администратор

Материал из рубрики: Воспоминание о будущем, Флот и город