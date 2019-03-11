ЕСТЬ ЛИ ПРЕДЕЛ БЕСПРЕДЕЛУ, ИЛИ ВНОВЬ О ХУДОЖНИКАХ

«Давненько не брал я в руки шашек», — фраза Чичикова из романа «Мертвые души» Николая Гоголя широко известна. Давненько и мы не касались событий, творящихся в Севастопольской региональной организации ВТОО «Союз художников России». События происходят, и не всегда радостные. Бушуют судебные баталии, продолжают не исполняться законы России.

Бегло, но по порядку.

21 марта состоялось общее собрание СРО ВТОО «СХР», которое началось с минуты молчания. За относительно короткий срок из жизни ушли замечательные художники Александр Шадрин, Анатолий Шорохов, Владимир Проценко, Юрий Чурсин. На учете в организации осталось 56 человек, присутствовало 45 человек, кворум состоялся с большим запасом.

Председатель собрания Владимир Болотный, секретарь Ирина Куц. Утверждена повестка дня. Мне разрешили присутствовать на собрании, поэтому рассказываю о личных впечатлениях.

Честно скажу, давно я не встречал такой сосредоточенной рабочей тишины в ходе собрания. Наверное, потому что многолетние разборки уже истомили всех. Художникам хочется спокойной творческой работы, участия в выставках, других мероприятиях. Хотелось бы надеяться, что минута прозрения многих художников близка, ведь некоторые из них были словно под гипнозом компании Мининых и Ольхова, продолжающей вытворять такое, что уму непостижимо!

Речь об их манипуляциях впереди.

ИЗ ОТЧЕТОВ О РАБОТЕ

С отчетами о проделанной работе выступили председатель правления Анжела Моисеенко, заместитель по творческой работе Яна Чиж, председатель ревизионной комиссии Александра Бондаренко, главный бухгалтер Надежда Пономаренко.

Прежде всего Анжела Валериевна рассказала о XII cъезде ВТОО «СХР» в Москве, в работе которого она приняла участие. Было отмечено, что делегаты приняли новую редакцию Устава ВТОО «СХР», принимают активное участие в подготовке нового Закона РФ о культуре. А.В. Моисеенко неожиданно предоставили слово, и она рассказала о проблемах художников города. Делегаты съезда выразили свою озабоченность событиями, происходящими в Севастополе.

Говоря о деятельности СРО за истекший год (правление под её началом избрали 6 апреля 2018 года), Анжела Валериевна коснулась работы своих предшественников с момента возвращения Крыма и Севастополя в Россию.

Главные ошибки были допущены ещё Иваном Грищенко, руководившим организацией на переломном моменте. Именно в эти месяцы были пропущены сроки решения вопроса о недвижимости, принадлежавшей художникам города. Только теперь становится ясным, что такое поведение председателя было сознательным обманом коллектива. Ему говорили неоднократно, что вопросы недвижимости надо решать срочно, но Иван Михайлович не спешил, решая личные проблемы. К тому же, выявилась правовая «дыра» в законах Севастополя, которые совсем не регулировали этот вопрос. А в законодательстве Республики Крым проблема собственности общественных организаций решалась однозначно в пользу государства.

Потом, полагаем, кое у кого возникла идея «прихватизировать» собственность художников Севастополя. Уж больно лакомый кусочек «валяется» под ногами. На «сцене» появляется чета Мининых: он, утверждают некоторые, был связан с СБУ (не зря говорят: бывших СБУшников не бывает!), она – тоже из числа тех, кому палец в рот не клади. С многочисленными нарушениями, на которые никто почему-то не обращает внимания, супруги добились цели: организовав небезызвестную РАМУ, сумели получить президентский грант.

Об этом и многом другом «Информер» и «Графская пристань» публиковали мои статьи.

Далее Анжела Валериевна остановилась на последних событиях. Минин заблокировал все помещения, срывая творческий процесс многим художникам. Самочинно закрыл доступ к приборам и оборудованию системы электроснабжения зданий, за которые отвечает Севастопольское региональное отделение ВТОО «СХР»; производит несанкционированное подключение к внутренним электро- и водосетям, ставит видеокамеры, меняет замки. В результате работы арендаторов Минина, СРО вынуждено оплачивать выставляемые отделению счета более 50 тысяч рублей в месяц за электричество, а сам Минин за срыв пломбы получает штраф лишь на 500 рублей. Это справедливо?

Многочисленные обращения во все органы результата не приносят. Чиновники словно под гипнозом. Объясните, как Минин, не предъявляющий оригиналы документов, от лица иностранной (как ни крути, Украина ныне заграница) организации действует от имени НСХ Украины?

Он и его подельники творят, что заблагорассудится, а на них и управы нет! И это после пятилетней жизни в составе России! Сознательное удержание документов Ольховым и Мининым принесло немало неприятностей и финансовых затрат нынешнему активу, продолжающему, несмотря ни на что, отстаивать правду. Анжела Моисеенко предположила, что это привычная схема рейдерского захвата территории, земельного участка и зданий, принадлежащих художникам. А что прикажете думать, если всё происходящее напоминает «классику»: лишить организацию статуса юридического лица, заблокировать электронную почту, лишить печати и уставных документов, есть попытки обанкротить организацию, опорочить её деятельность. Можно предположить, эти и другие факты есть часть продуманного плана. Он реализуется группой, главную роль в которой играют сам Минин, его правая рука Владимир Ольхов и Венера Курмаева. Конечно, Ольхов и Курмаева предали интересы своего коллектива. Наверное, предательство было хорошо проплачено или отмечено другим способом? Иначе, в чем его смысл?

Только почему в жестокой и неравной борьбе за интересы художников города ведущую роль играют четыре женщины: юрист Елена Тулякова (Москва), Анжела Моисеенко, Александра Бондаренко и Яна Чиж? Где мужики организации, где коллектив? Эта фраза, забегаю чуточку вперёд, звучала из уст отчитывавшихся на собрании много раз. Неужели не услышат?

Я смотрел на женщин, — они сидели в президиуме все четверо рядышком, — и вспоминал фразу классика: «Без них мы не победили бы!». Только явно видимая усталость сквозила почти во всём: во взгляде, в движениях, в речи. И всё равно красивые! А мужики сидели в зале, предоставив передний край борьбы очаровательным представительницам слабого пола. Они же работали без зарплаты, и выдерживали схватки с «мининцами» и «ольховцами», не побоялись даже, когда оказались перед электрошокером Минина, воевали с чиновниками всех уровней, доказывая и в судах и в спорах истину и справедливость.

Александра Бондаренко в своём отчете коснулась четырех позиций: президентский грант, субсидии, недвижимость и муниципальные мастерские. Только для положительного решения о мастерских пришлось 16 раз (!) беспокоить городские инстанции и трижды обращаться в Администрацию Президента. С радостью доложила, что многолетняя борьба за передачу в СРО ВТОО «СХР» в безвозмездное пользование муниципальных помещений завершилась победой. Правительство города вынуждено приняли решение в полном соответствии с законами РФ.

Как прикажете понимать бездействие соответствующих органов, если Минин недвижимость не регистрировал в Росреестре и на налоговый учет не ставил, НО УЖЕ ВЕДЁТ НЕЗАКОННУЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ от сдачи помещений чужим арендаторам? Кто бы прояснил такую избирательную к нему лояльность? Кого то за копейку сажают, а кому то халява нараспашку! Это одно из самых важных нарушений законодательства России группой Василия Минина. Уж не саботаж ли чиновников здесь просматривается?

А теперь о самом главном. Постановление Госсовета Крыма от 17.03.2014 № 1745-6/14 «О независимости Крыма», п.7 указывает, что в случае отсутствия регистрации собственности соответствующих подразделений общественных организаций Украины, которую они занимали на период 2014 г., имущество является государственной собственностью Республики Крым. Эта норма является нормой прямого действия и не требует каких-то дополнительных действий, например, внесения в реестр государственной собственности.

Это постановление напрямую касается Севастополя, т.к. в соответствии с ним Севастополь вместе в Крымом выходил из состава Украины. Постановление принималось на основании Декларации, которая была принята на внеочередном заседании Севастопольского городского Совета и на внеочередном заседании Верховного Совета Автономной Республики Крым. Подчеркнем главное: ЭТИМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ РАЗ И НАВСЕГДА ПРЕКРАЩЕНО ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ УКРАИНЫ, НСХУ на недвижимость художников, находящееся на территории Севастополя. На момент вынесения постановления недвижимость не находилась в собственности НСХУ, а была в оперативном управлении. Сейчас недвижимость «зависла». Неизвестно по каким причинам, но город эту недвижимость не поставил на баланс, а Крым уже не может её взять себе, как взял всё, что принадлежало НСХУ в Крыму. Причина в том, что Севастополь стал городом федерального значения. НО: статус федерального город приобрел ПОСЛЕ принятия постановления о независимости. Именно в соответствии с ним НСХУ утратил право собственности на недвижимость городской организации художников. Город не определил в своём законодательстве право собственности на недвижимость общественных организаций, которая находилась в оперативном управлении. Одно только обнадеживает, что последняя точка в дискуссии о недвижимости СРО ВТОО «СХР» ещё не поставлена. Ожидаем справедливого и объективного решения на высшем уровне.

Досадно, что прибывающие для разбора конфликтной ситуации полицейские негласно принимают сторону Василия Минина, нарушителя российского законодательства, активно действующего без соответствующих документов защитника интересов НСХ Украины.

Почему-то молчит и прокуратура, и представители той самой службы, которая знает «всё обо всех». Не зря же, повторюсь, утверждают, что бывших СБУшников не бывает. Кому же выгодно, что у художников нет надежной, достойной, справедливой защиты от посягательств на недвижимость?

Главбух организации Надежда Пономаренко детализировала вопрос о финансах, рассказала о попытках обанкротить организацию, о судьбе и истории субсидий. Она сказала, что только на восстановление документов, которые продолжает удерживать Владимир Ольхов, потрачено 39 тысяч рублей. Будет справедливо, если собрание примет решение о подаче иска в суд по взысканию с Ольхова этих затрат. Финансовое положение организации сегодня очень сложное, это результат деятельности группы лиц, о которых идет речь.

И ВСЕ-ТАКИ МЫ ХУДОЖНИКИ!

С большим интересом выслушали рассказ Яны Чиж, которая резюмировала выступления Сергея Шевченко и Веры Лимоновой о творческой и выставочной деятельности. Несмотря на то, что масса времени уходит на судебные заседания и подготовку к ним, даже в таких сложных условиях творческая работа не затихала. «Из-за отсутствия помещений и своего выставочного зала (мы говорили о замках, повешенных группой Минина – Г. Э.), заседания выставкома мы проводим на асфальте, на улице», — говорит Яна Чиж. Но выставки были и есть! К Новому году, к 23-у февраля, к 8-у Марта. В Доме офицеров флота ЧФ, в Батилимане, в Херсонесе, в Севастопольском центре культуры и искусства, в Балаклаве, в Ростове-на-Дону, в Москве: «Весенняя рапсодия», «Акварели апреля», «Зимний пейзаж»… Анжела Моисеенко доложила, что на выставке перед делегатами съезда были показаны работы двух художников Севастополя: Евгения Смирнова и её.

Яна Станиславовна поделилась предстоящими планами. Впереди совместная с Херсонесом акция, посвященная 130-летию Анны Ахматовой, выставка, посвященная «Святыням Крыма»; выставка к 75-летию освобождения Севастополя; обещающая быть очень интересной выставка по теме «Владимирский собор в годы войны». Конечно, это далеко не всё. Не удержусь, чтобы не привести заключительные слова Яны Чиж: «Мы просто обязаны вернуть своё доброе имя художников Севастополя. Надо поднимать уровень отбора работ, на высоком уровне решать вопросы оформления произведений. Главное – содержание творчества. Всем успехов и удачи!».

КОГО ВЫБРАЛИ

Естественно, что главное событие собрания – состоявшиеся выборы.

Председателем Правления выбрана Анжела Моисеенко. В состав правления единогласно были избраны Яна Чиж, Владимир Болотный, Евгений Смирнов и Надежда Крылова.

Также единогласно была избрана Александра Бондаренко председателем ревизионной комиссии. Членами ревкомиссии избрали Сергея Шевченко и Людмилу Медведеву.

Без особых дебатов был проголосован вопрос о подаче от имени СРО ВТОО «СХР» иска к Владимиру Ольхову за нанесенный ущерб организации. На этом повестка дня была исчерпана.

Вне повестки отмечу, что участники собрания с большим пониманием восприняли информацию Александры Бондаренко о значительной помощи юриста Елены Туляковой, которая лично сопровождает каждое судебное разбирательство в интересах СРО ВТОО «СХР», прилетая для этого из Москвы. Елена Васильевна была награждена дружными аплодисментами.

Геннадий Эльчиев,

член Союза журналистов России

Администратор

Материал из рубрики: Взгляд на проблему