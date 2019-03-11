В Севастополе почтили память первого командующего Черноморским флотом

Члены Военно-научного общества ЧФ, которое возглавляет контр-адмирал в отставке Зинур Ляпин, отметили дату, достойную внимания – 26 марта исполнилось 286 лет со дня рождения первого командующего Черноморским флотом вице-адмирала Федота Алексеевича Клокачева.

Несколько лет назад ВНО в ежегодный план своей работы включило ставшие впоследствии обязательными мероприятия ­– у Памятного знака на севастопольской набережной вице-адмирала Федота Клокачева проводятся памятные церемонии в честь первого командующего Черноморским флотом. Они проводятся в день рождения – 26 марта – и в день смерти флотоводца – 7 ноября.

До относительно недавнего времени о нем в основном слышали севастопольцы и моряки-черноморцы, немногие из которых знают о наличии небольшой улицы Адмирала Клокачева на Корабельной стороне. Знание же большинства основывалось лишь на одном историческом факте: 2 (13) мая 1783 года он привел в Севастопольскую (Ахтиарскую) бухту русскую эскадру. Именно этот день стал днем рождения Черноморского флота России. Между тем, Федот Клокачев вошел в историю целым рядом славных дел, а его имя значится во многих почетных списках первым. К примеру, он стал первым среди русских моряков, удостоенных нового по тем временам ордена Святого Георгия IV степени. Эта высшая военная награда Российской Империи была учреждена Екатериной II 7 декабря 1769 г. Клокачеву этот орден был пожалован 9 июля 1771 года за сражение при Чесме (5–7 июля 1770 г.), в котором он командовал головным 66-пушечным кораблем «Европа».

Конечно, в его биографии были и другие примечательные факты. Но, увы, так получилось, что кроме факта привода кораблей в ставшую главной черноморскую флотскую базу, о русском флотоводце Клокачеве, участвовавшем в баталиях и походах, по большому счету ничего известно не было.

Возможно, так случилось потому, что, к сожалению, в том же году – году рождения Черноморского флота – Клокачев умер (7 ноября по н.ст. 1783 г.) от чумы в Херсоне, где после привода эскадры в будущий Севастополь он активизировал дело державной важности – строительство кораблей для «заводимого» южного флота. Здесь же, в Херсоне, он и был похоронен в «чумной яме» – ни могилы, ни следа, ни, конечно, памятника не осталось. Да и мало кто из нынешних херсонцев об этом помнит. Точнее, мало, кто знает, а в нынешних «исторических условиях» и не очень знать стремится…

Федот Клокачев умер в пятьдесят лет. И хотя История не терпит сослагательного наклонения, тем не менее, можно было бы предположить, что его главная звезда в то время еще не взошла. Как знать, может быть, его ожидала слава, сопоставимая с деяниями других русских флотоводцев, фактически продолживших его дела на Черном море. Тем не менее, и сделанного им немало – все-таки он успел сделать главное дело своей жизни, воплощая волю Великой Императрицы и выполняя указания фактического «отца» Черноморского флота светлейшего князя Григория Потемкина. И этот факт побуждает нас не только воздавать должное этому Моряку и Патриоту Отечества, но и знать о нем гораздо больше, чем упомянуто в нескольких строчках учебников и биографических словарей. Эта идея стала руководством к действию, целью флотских историков, относительно недавно материализованной благодаря инициативе, энтузиазму и энергии настоящих подвижников – патриотов Севастополя и Флота. Стоит особо подчеркнуть: происходило это в «украинский период» новейшей истории Севастополя, оказавшегося на 23 года под юрисдикцией государства, чуждого ментальности и традициям славного Города-Героя.

Кандидат исторических наук капитан 1 ранга в отставке Владимир Симоненко, долгие годы собиравший материалы о Федоте Клокачеве, в творческом содружестве с флотским литератором, кандидатом политических наук капитаном 1 ранга Сергеем Горбачевым подготовили к печати и в 2000 году в альманахе «Маринист» издали историческое повествование «Карьера Федота Клокачева». За этот фундаментальный труд, основанный на солидной исторической базе, авторы в 2001 году были удостоены Республиканской литературной премии Крыма им. Льва Толстого. Они же инициировали работу по воссозданию облика адмирала – к сожалению, его графического изображения не сохранилось. Заслуженный художник Украины Виктор Коваленко, пользуясь различными историческими источниками, профессиональными приемами и специальными методиками, в кратчайший срок воссоздал облик флотоводца, написав живописный портрет. Вскоре он был отнесен к разряду «канонических», растиражирован в разных печатных изданиях, книгах, сетью Интернет. Таким образом, в итоге этой работы потомкам практически был «возвращен» первый черноморский командующий. Однако на этом работа подвижников не прекратилась.

Капитан 1 ранга Валерий Володин, в то время входивший в состав городской топонимической комиссии, также внес свой вклад в «возвращение» нам Клокачева – в 2000 году сессия Севастопольского горсовета приняла решение о наименовании западного берега Артиллерийской бухты, сегодня она носит имя Федота Клокачева. 13 мая 2001 года здесь был открыт Памятный знак (автор – Заслуженный архитектор Украины Адольф Шеффер). Фактически – это пока единственный памятник адмиралу. А вскоре на здании штаба ЧФ при содействии начальника военно-мемориальной группы штаба флота капитана 1 ранга Владимира Буркова была открыта памятная доска флотоводцу. Ее создал на основе портрета работы Виктора Коваленко скульптор народный художник Украины Станислав Чиж. Продолжением работы стал выход в свет к 225-летию Черноморского флота теперь уже отдельной книгой «Карьеры Федота Клокачева». Консультантом при подготовке издания к печати стал авторитетный знаток парусного флота, патриарх Черноморского яхтинга капитан 1 ранга в отставке Рюрик Акимов.

Таким образом многие люди оказались причастны к тому, чтобы вице-адмирал Ф.А. Клокачев вновь занял свое место во флотском строю. Был выполнен долг памяти и нравственности. Теперь о флотоводце, о страницах его славной биографии известно многое и многим.

Вчера члены ВНО возложили цветы к подножию монумента на набережной. Учёный секретарь общества член Союза писателей России капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев вручил собравшимся книгу «Карьера Федота Клокачева», вышедшую в прошлом году уже третьим изданием – с изменениями и дополнениями.

Владимир Храмов,

капитан 1 ранга, председатель Исторической секции ВНО ЧФ

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