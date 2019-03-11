Писатель, предвидевший будущее

28 марта 1868 года родился великий советский писатель Максим

Горький. В 1906 году он побывал в Америке, где, выступая на митинге в Нью – Йорке, изложил своё кредо: « Я не верю в вражду рас и наций. Я вижу только одну борьбу – классовую».

В начале 30-х годов, живя в СССР, Горький ежедневно получал огромную почту. К нему обращались как к человеку, « к слову которого привыкли прислушиваться». Приходили письма и из США. Их авторы часто задавали острые политические вопросы. В 1932 году Горький ответил американским корреспондентам открытым письмом « С кем вы, « мастера культуры»?» Оно было

опубликовано в газетах «Правда» и «Известия».

Это было время, когда в мире разыгрался острый экономический кризис с миллионами жертв. И многие люди просили Горького высказать свои суждения, которые могли бы спасти от отчаяния и дать силы смело смотреть в будущее. Писатель скромно отвечал, что он не в состоянии оживить «дряхлый мир буржуазии». «Во всех парламентах мира и в Лиге Наций, — писал Горький, — ежедневно произносятся тысячи фраз, никого не утешая, не внушая никому надежду на возможность удержать стихийный рост кризиса буржуазной цивилизации».

На Западе интеллигенция занималась тем, что, образно говоря, усердно штопала грязноватое, обильно испачканное кровью трудового народа философское облачение буржуазии.

Чтобы жить спокойно, капиталисты считали себя вправе уничтожать миллионы людей, разрушать библиотеки, сжигать десятки тысяч книг, изымать из обращения труды по истории, не преподавать её в школах, а самих историков признавать опасными людьми и ссылать на необитаемые острова.

Цинизм буржуазии был безграничен: она считала, что у неё есть право широко открывать двери в чужие дома, чтобы грабить любую страну. Японцы предпочитали грабить Китай, английские «джентльмены» привыкли грабить индусов. Между крупными хищниками возникали противоречия, угрожавшие новой всемирной бойней.

После установления на развалинах Российской империи

Советской власти буржуазия Европы утратила выгодный для себя рынок, и потому лорды, политики, епископы и журналисты заговорили о необходимости общеевропейской интервенции в Союз Советов. Кроме того, под влиянием СССР росло революционное правосознание пролетариата. Его необходимо было искоренить.

В открытом письме Горький коснулся и «еврейского вопроса». Он раскрыл планы немецкой буржуазии, которая намеревалась после прихода Гитлера к власти осуществить грабёж евреев с их последующим тотальным уничтожением. Как и предполагал писатель, в фашистской Германии вскоре были приняты законы об истреблении не только евреев, но и всех, несогласных с нацистской властью. Безумная жажда наживы немецкой буржуазии приняла характер буйного помешательства. «Нечем ей гордиться, — пишет

Максим Горький, — кроме различных Гитлеров, кроме пигмеев, больных манией величия».

Мораль была исключена — за ненадобностью. Уже не нужны были мыслители, писатели. Газеты Европы пестрели объявлениями об услугах хиромантов, астрологов, сочинителей гороскопов, факиров и ясновидящих. Фотография безжалостно убивала живопись. И художники вынуждены были менять картины и скульптуры на картофель, хлеб, поношенную одежду и уголь для отопления жилья. Процветала торговля картинами – подделками. Бравурный джаз вытеснял классическую музыку. В библиотеках и книжных магазинах появились дешёвые детективы, которые вытеснили книги Диккенса, Флобера, Бальзака и Стендаля. Поощрялось коллекционирование спичечных коробков и трамвайных билетов. Такая ситуация была и в Берлине, и в Париже.

Буржуазный кинематограф уничтожал театр. Исчезла нужда в актёрах. В Голливуде снимали картины, демонстрировавшие человеческих уродов, женщин с бородой, сиамских близнецов, карликов и лилипутов, смаковались извращения. С трудом выживал сентиментально – унылый Чарли Чаплин.

Японцы пушками уничтожали китайские университеты и колледжи. Всюду сокращались средства на образование, но всё больше денег тратилось на вооружение.

Росли безработица, истощение рабочего класса голодом,

смертность, самоубийства, детская проституция, которые разрушали культуру, истощали почву, на которой она взрастала. Среди молодёжи распространялись идеи анархизма, разрушения

устоев общества в интересах свободы личности – вплоть до преступлений. Литература и журналистика часто описывали гибель одарённых молодых людей.

Человечеству угрожало возвращение к варварству. И Максим Горький делает вывод: « Культура не является внутренней необходимостью капиталистического мира».

Лишь незначительная часть европейско – американской интеллигенции серьёзно задумывалась о том – куда идти? С пролетариатом против буржуазии? Или с буржуазией против пролетариата? И большинство деятелей культуры оставалось в услужении капитализму. А хозяева мира, отлично видя моральную гибкость интеллигентов, их бессилие и бесплодность, открыто презирали этих людей и вообще сомневались в их необходимости.

В мире культивировался не разум, а сила кулака. «Вся буржуазия Европы, — писал Горький, - живёт в атмосфере взаимной ненависти». И эта ненависть с каждым днём разрасталась всё гуще,

острее, вспухала гнойным нарывом, который должен был прорваться, чтобы вновь потекли реки лучшей, самой здоровой крови народов всей земли! По сути, писатель предвидел приближение Второй мировой войны. Он писал: « Несколько десятков тысяч хищников и авантюристов желают вечно и спокойно жить за счёт силы миллиарда трудящихся».

Известный политический обозреватель – американист Валентин Зорин писал в 1972 году: « Счастлива доля и велик подвиг тех художников, чей могучий талант и прозорливость оказываются неподвластными времени. Горький сумел услыхать звуки распадающейся, рассыпающейся буржуазной культуры. В набирающем силы молодом капиталистическом хищнике он сумел обнаружить признаки недуга, порочность общества, где доллар – всё, а человек – ничто!»

Так ли уж длинен путь, отделяющий нас от тридцатых годов прошлого века? Мы свидетели того же западного мира, который и сегодня стремится сделать из человека частицу огромной машины эксплуатации и наживы. И потому и в наше время актуальна мысль великого советского писателя Максима Горького: лишь рабочий класс, трудовой народ, взявший власть в свои руки, способен открыть перед интеллигенцией широчайшие возможности для культурного творчества!

28 марта 2019 г. Инна Козеева, член Союза писателей России

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